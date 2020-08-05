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FreeBSD 13-CURRENT поддерживает не менее 90% популярного оборудования на рынке

05.08.2020 06:05

На портале BSD-Hardware.info проведено исследование, согласно которому поддержка оборудования во FreeBSD не так плоха, как об этом говорят. В оценке было учтено, что не все оборудование на рынке одинаково популярно. Есть широко используемые устройства, поддержка которых необходима и есть редкие устройства, владельцев которых можно пересчитать по пальцам. Соответственно в оценке вес каждого отдельного устройства учитывался пропорционально его популярности. Информация о популярности устройств была предоставлена проектом Linux-Hardware.org на основе проб оборудования 60 тысяч пользователей за последние 5 лет. Информация о поддержке устройств была извлечена из исходных кодов ядра FreeBSD.

Средняя доля поддерживаемых устройств по наиболее важным категориям (Ethernet, WiFi, ATA/IDE/RAID, графические карты и звук) во FreeBSD составила около 90% и это оценка снизу. Соответствующий показатель для OpenBSD составил 75%, а для NetBSD — 60%. Наиболее слабой стороной FreeBSD ожидаемо оказалась категория WiFi-карт, доля совместимых устройств в которой составила чуть более 70%. Результаты по всем категориям размещены в GitHub-репозитории.

Таким образом, проблема скорее с поиском совместимых с FreeBSD конфигураций среди всего многообразия на рынке, нежели в количестве поддерживаемого оборудования — с вероятностью 10% может попасться несовместимое оборудование, поэтому надо уметь заранее проверять его на совместимость перед покупкой с помощью документации к драйверам, базы оборудования, списков совместимых устройств и информации на форумах.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bsdhw/Hardw...)
  2. OpenNews: Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем
  3. OpenNews: Тенденции в аппаратном обеспечении, используемом с Linux
  4. OpenNews: Оценка изменений в выборе оборудования пользователями Linux в России за 2015-2020 годы
Автор новости: Андрей Пономаренко
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53490-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:07, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я правильно понял, FreeBSD поддерживает 90% оборудования пользователей FreeBSD?
     
     
  • 2.12, пох. (?), 09:31, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неправильно. Она поддерживает 90% ПОПУЛЯРНОГО оборудования пользователей freebsd.

    Если какое-то оборудование не поддерживается, мы просто объявляем его непопулярным, ура, проблема решена!

    Давайте вернемся к обсуждению
    https://svnweb.freebsd.org/base?view=revision&revision=362466
    - враги человечества, расисты, белые цисгендерные х.емрази его откатили, а ведь нигры страдают!

     
     
  • 3.20, ilyafedin (ok), 09:43, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно неправильно. Она поддерживает 90% популярного оборудования пользователей freebsd-славян.
    90% проб того сайта от юзеров росы, что как бы намекает на репрезенативность статистики.
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следуя заголовку,

    > FreeBSD 13-CURRENT поддерживает не менее 90% популярного оборудования на рынке

    Если перейти к Вашей постановке вопроса, то идете на местных рынок и в разделе "Арбузы и дыни" ищете нужное Вам оборудование.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:11, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть какой-нибудь FreeBSD дистрибутив наподобие Kubuntu, чтобы с не тратить время? Заметьте, я не говорю про GhostBSD.
     
     
  • 2.3, Ненавижу SJW (?), 09:12, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да

    https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD#%D0%9F%D1%80%D0

     
     
  • 3.7, Аноним (2), 09:14, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я такую же страницу нагуглил на английском, я подразумевал название дистра с КДЕ и пакетным менеджеров вроде синаптика.
    https://en.wikipedia.org/wiki/DesktopBSD
     
  • 2.4, Аноним (2), 09:13, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я сам нашел Ульяновск.BSD  но за неё просют 400 рублёв, а их лучше пропью.
     
  • 2.8, m.makhno (ok), 09:14, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    FuryBSD
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 09:18, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати я про неё думал, но был уверен что там нет КДЕ, а на основе какого-то окного менеджера самописный велосипед.
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ближайшее время ожидайте анонса по FuryBSD. Подробности привести не могу, потому что эта информация получена от его разработчика. Пусть лучше объявление сделает он сам.
     

  • 1.5, Ненавижу SJW (?), 09:14, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Long live *BSD
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:14, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для линукс?
     
     
  • 2.10, негр (?), 09:26, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилить самому
     

  • 1.11, Аноним (2), 09:31, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче линукс фанатики, распускают слух о проблемах с поддержкой аппаратного обеспечения. Создать сайт, где вбиваешь название нубука и говорит тебе, поддерживай вифи или нет.
     
     
  • 2.14, пох. (?), 09:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И пользы тебе от того сайта? Теперь ты сидишь без wifi с гордым осознанием что оно да, не поддерживается, а не просто так?

    P.S. ну и учти, что в странах, куда срыли большая часть разработчиков, если ноут работает как-то не так как тебе хочется, его молча без объяснений возвращают продавцу. Поэтому попробовать проще, чем верить какому-то васян-сайту, который могли просто забыть обновить.

     
  • 2.25, Dmitry (??), 09:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.freebsd.org/Laptops
     

  • 1.13, ss (??), 09:33, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    срочно нужно забацать дистрибутив фри для проверки поддерживаемого оборудования...
     
  • 1.15, ss (??), 09:36, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на основе проб оборудования 60 тысяч пользователей за последние 5 лет.

    Это пользователи линукс или фри?

    Впочем неважно.. важно что это заранее редуцированная маргинальная выборка.

     
  • 1.16, Аноним (16), 09:37, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда  будет релиз, а не куррентом?
     
     
  • 2.24, анон (?), 09:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.freebsd.org/releases/13.0R/schedule.html
    RELEASE announcement 23 March 2021
     
     
  • 3.26, Аноним (16), 09:56, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного осталось.)
     

  • 1.19, ss (??), 09:40, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну и наконец - 5 категорий по 90%, какова вероятность получить нерабочую комбинацию?
     
     
  • 2.21, lockywolf (ok), 09:45, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты злой
     
     
  • 3.22, ss (??), 09:49, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с вероятностью 50%  в ноуте чего нить да не будет работать.
     
     
  • 4.23, lockywolf (ok), 09:52, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с вероятностью 50%  в ноуте чего нить да не будет работать.

    0.59049

     
     
  • 5.27, ss (??), 10:02, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0.45927 поскольку в одной из категорий не 90% а 70%
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:02, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержку Voodoo Graphics уже завезли?
     
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