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|1.1, Fracta1L (ok), 09:07, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понял, FreeBSD поддерживает 90% оборудования пользователей FreeBSD?
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|2.12, пох. (?), 09:31, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неправильно. Она поддерживает 90% ПОПУЛЯРНОГО оборудования пользователей freebsd.
Если какое-то оборудование не поддерживается, мы просто объявляем его непопулярным, ура, проблема решена!
Давайте вернемся к обсуждению
https://svnweb.freebsd.org/base?view=revision&revision=362466
- враги человечества, расисты, белые цисгендерные х.емрази его откатили, а ведь нигры страдают!
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|3.20, ilyafedin (ok), 09:43, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все равно неправильно. Она поддерживает 90% популярного оборудования пользователей freebsd-славян.
90% проб того сайта от юзеров росы, что как бы намекает на репрезенативность статистики.
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|2.17, Аноним (17), 09:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Следуя заголовку,
> FreeBSD 13-CURRENT поддерживает не менее 90% популярного оборудования на рынке
Если перейти к Вашей постановке вопроса, то идете на местных рынок и в разделе "Арбузы и дыни" ищете нужное Вам оборудование.
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|1.2, Аноним (2), 09:11, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть какой-нибудь FreeBSD дистрибутив наподобие Kubuntu, чтобы с не тратить время? Заметьте, я не говорю про GhostBSD.
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|2.4, Аноним (2), 09:13, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сам нашел Ульяновск.BSD но за неё просют 400 рублёв, а их лучше пропью.
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|3.9, Аноним (2), 09:18, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати я про неё думал, но был уверен что там нет КДЕ, а на основе какого-то окного менеджера самописный велосипед.
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|3.18, Аноним (18), 09:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ближайшее время ожидайте анонса по FuryBSD. Подробности привести не могу, потому что эта информация получена от его разработчика. Пусть лучше объявление сделает он сам.
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|1.11, Аноним (2), 09:31, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче линукс фанатики, распускают слух о проблемах с поддержкой аппаратного обеспечения. Создать сайт, где вбиваешь название нубука и говорит тебе, поддерживай вифи или нет.
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|2.14, пох. (?), 09:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И пользы тебе от того сайта? Теперь ты сидишь без wifi с гордым осознанием что оно да, не поддерживается, а не просто так?
P.S. ну и учти, что в странах, куда срыли большая часть разработчиков, если ноут работает как-то не так как тебе хочется, его молча без объяснений возвращают продавцу. Поэтому попробовать проще, чем верить какому-то васян-сайту, который могли просто забыть обновить.
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|1.13, ss (??), 09:33, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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срочно нужно забацать дистрибутив фри для проверки поддерживаемого оборудования...
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|1.15, ss (??), 09:36, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>на основе проб оборудования 60 тысяч пользователей за последние 5 лет.
Это пользователи линукс или фри?
Впочем неважно.. важно что это заранее редуцированная маргинальная выборка.
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|1.19, ss (??), 09:40, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ну и наконец - 5 категорий по 90%, какова вероятность получить нерабочую комбинацию?
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|3.22, ss (??), 09:49, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с вероятностью 50% в ноуте чего нить да не будет работать.
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|5.27, ss (??), 10:02, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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0.45927 поскольку в одной из категорий не 90% а 70%
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