FreeBSD 13-CURRENT поддерживает не менее 90% популярного оборудования на рынке

На портале BSD-Hardware.info проведено исследование, согласно которому поддержка оборудования во FreeBSD не так плоха, как об этом говорят. В оценке было учтено, что не все оборудование на рынке одинаково популярно. Есть широко используемые устройства, поддержка которых необходима и есть редкие устройства, владельцев которых можно пересчитать по пальцам. Соответственно в оценке вес каждого отдельного устройства учитывался пропорционально его популярности. Информация о популярности устройств была предоставлена проектом Linux-Hardware.org на основе проб оборудования 60 тысяч пользователей за последние 5 лет. Информация о поддержке устройств была извлечена из исходных кодов ядра FreeBSD.

Средняя доля поддерживаемых устройств по наиболее важным категориям (Ethernet, WiFi, ATA/IDE/RAID, графические карты и звук) во FreeBSD составила около 90% и это оценка снизу. Соответствующий показатель для OpenBSD составил 75%, а для NetBSD — 60%. Наиболее слабой стороной FreeBSD ожидаемо оказалась категория WiFi-карт, доля совместимых устройств в которой составила чуть более 70%. Результаты по всем категориям размещены в GitHub-репозитории.

Таким образом, проблема скорее с поиском совместимых с FreeBSD конфигураций среди всего многообразия на рынке, нежели в количестве поддерживаемого оборудования — с вероятностью 10% может попасться несовместимое оборудование, поэтому надо уметь заранее проверять его на совместимость перед покупкой с помощью документации к драйверам, базы оборудования, списков совместимых устройств и информации на форумах.



