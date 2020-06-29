Оценка измений предпочтения Linux-пользователей в России за 2015-2020 годы

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|3.10, Аноним (10), 09:13, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Значит что то не так. В смарте должно отражаться сколько часов уже проработал и т.д.
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|3.25, Аноним (25), 10:10, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Живучесть дисков зависит от конструктивных проблем конкретной модели, производственной партии и условий эксплуатации.
Нельзя так просто сказать, что %бренднейм% - всегда супер, а %конкурентнейм% - голяк.
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|2.7, Аноним (7), 09:11, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не понимаю, кто те лохи, которые берут сигейты за свои деньги. Если же за откат, то вопрос выбора у тебя не стоит.
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|4.16, Аноним (7), 09:38, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Брандированное" железо всегда за откаты, так работает этот бизнес. Производители тоже договариваются. Лично у меня ни один из себе сигейтов дольше 3 лет не прожил. Самых разных, понимаю, что эти ни о чём не говорит, но всё же. Да, они могут быть более холодные, тихие, но больше года-трёх никогда не проработают. Точнее даже не так. В смарте будет всё красиво, но они будут глючить и бить файлы, или вовсе посыпятся ВНЕЗАПНО. У хитачи с вд такого вообще ни разу не наблюдал.
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|2.19, Аноним (19), 09:47, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дак что лучше: Seagate или WD в качестве HDD NAS хранилища?
у нас своя внутреняя статистика по отказам, по которой видно всю донность seagate, лично у меня в NAS стоят WD Red, которые позиционируются производителем именно за HDD для NAS, проблем пока нет, и скорее всего не будет и они отходят много дольше гарантийного срока, в отличии от...
Собрался собрать ;) ещё один более компактный на ноутбучных винтах этой же серии, посмотрим что будет.
Однако, ваш выбор доверять вышесказанному или нет, пруфов, заверенных нотариусом, не будет.
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|3.29, Аноним (29), 10:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погуглите про скандал с не афишируемой производителями черепичной записью.
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|1.5, m.makhno (ok), 09:09, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Популярность i686 падает на 5% в год, но все еще довольно высока
Получается, что вместо какой-нибудь хрюши на старые машины предпочитают ставить Linux 🤔
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|2.8, лютый жабби__ (?), 09:12, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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данное исследование не про линукс, а про какое-то rosa.
со всеми его 20 тысячами маргиналов.
у какого-нить дебиана/бубунты разве подобной статистики нет?
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|3.13, Аноним (13), 09:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Дебиана есть дела поважнее, чем такое исследование заказывать.
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|3.24, Он им (?), 10:08, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Роса самый удобный, человечный и беспроблемный из линуксов? С нормальным графическим интерфейсом?
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|2.20, Аноним (20), 09:54, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Популярность i686 падает на 5% в год, но все еще довольно высока
> Получается, что вместо какой-нибудь хрюши на старые машины предпочитают ставить Linux 🤔
Получается, что у вас проблема с логикой где-то на этапе понимания репрезентативных выборок между:
"все пользователи i686 компьютеров" и "выборка, оценивающая изменения предпочтений пользователей Linux в России за 2015-2020 годы на примере дистрибутива Роса Линукс", а это даже не все пользователи Linux, даже в России!
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|2.26, Он им (?), 10:10, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так. По беспроблемности установки и удобству использования - небо и земля.
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|2.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 09:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём проблема подключать ноут к хорошем монитору? Цена хорошей матрицы будет хорошо увеличивать стоимость ноутбука и они могут уступить рынок планшетам.
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|3.27, Он им (?), 10:12, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это разные вещи. Как по назначению, так и по удобству пользования. Мне, как и многим другим, неудобно нормально работать, тыча пальцем в стекло.
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|2.23, nur (??), 10:03, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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маркетолухи уверены что это самое ходовое разрешение для буков
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|2.30, Аноним (30), 10:21, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда все дистры научатся адаптировать интерфейс для маленьких экранов с большим разрешением?
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|1.17, Аноним (19), 09:39, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В исследовании приняли участие 20 тысяч человек.
А они были в курсе что они принимали участие в исследовании, или по традиции роса снова впендюрила телеметрию не уведомив пользователя должным образом?!
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|1.18, тоже Аноним (ok), 09:40, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хотел было поправить ошибку в заголовке, но она так тонко соответствует качеству всего материала...
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|1.22, Он им (?), 10:03, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и как же изменились предпочтения пользователей линукс?
Из тех кого я знаю, после недолгого онанизма на линуксе вернулись обратно на винду.
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