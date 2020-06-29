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Оценка измений предпочтения Linux-пользователей в России за 2015-2020 годы

29.06.2020 06:53

На портале Linux-Hardware.org, агрегирующем статистику использования дистрибутивов Linux, стала доступна возможность строить графики относительной популярности, что позволило легче выявлять тенденции в предпочтениях пользователей, минимизировав влияние роста выборки и роста популярности дистрибутивов.

Ниже предложена выборка, оценивающая изменения предпочтений пользователей Linux в России за 2015-2020 годы на примере дистрибутива Роса Линукс. В исследовании приняли участие 20 тысяч человек.

Замечен рост интереса к производителям железа Gigabyte, Lenovo, HP, Acer, ASRock и MSI на 5-10% по сравнению с несменным лидером ASUSTek. Это отличается от мировых тенденций, где за последние два года большая тройка производителей HP, Dell и Lenovo очень быстро догоняет ASUSTek.

Графические карты NVIDIA и AMD теряют свои позиции по сравнению с Intel:

Популярность i686 падает на 5% в год, но все еще довольно высока:

WDC обогнал Seagate в этом году:

Разрешение 1366x768 все еще в лидерах, но FullHD догоняет и в следующем году его вероятно будет больше:

Скорость роста SSD увеличивается по сравнению с HDD. Если темпы сохранятся, то через 3-5 лет SSD может стать более популярным:

Наблюдается 25% рост популярности производителя WiFi-карт Realtek:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxhw/Tre...)
  2. OpenNews: Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем
  3. OpenNews: Тенденции в аппаратном обеспечении, используемом с Linux
  4. OpenNews: Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04
  5. OpenNews: Отчёт об оборудовании пользователей Firefox
  6. OpenNews: Копилефт лицензии постепенно вытесняются пермиссивными
Автор новости: Андрей Пономаренко
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53251-linux
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, zo0M (ok), 09:04, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    занятная инфа, однако
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:06, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дак что лучше: Seagate или WD в качестве HDD NAS хранилища?
     
     
  • 2.3, Санон (?), 09:08, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Армяне лучше
     
  • 2.4, Аноним (-), 09:09, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    raid
     
  • 2.6, Лентяй (??), 09:10, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WD 5 лет уже в NAS 24/7 СМАРТ как будто из магазина :3
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:13, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Значит что то не так. В смарте должно отражаться сколько часов уже проработал и т.д.
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:10, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живучесть дисков зависит от конструктивных проблем конкретной модели, производственной партии и условий эксплуатации.
    Нельзя так просто сказать, что %бренднейм% - всегда супер, а %конкурентнейм% - голяк.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:11, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не понимаю, кто те лохи, которые берут сигейты за свои деньги. Если же за откат, то вопрос выбора у тебя не стоит.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:20, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да, мы поняли, сигейт тебе отказался откатывать.

     
     
  • 4.16, Аноним (7), 09:38, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Брандированное" железо всегда за откаты, так работает этот бизнес. Производители тоже договариваются. Лично у меня ни один из себе сигейтов дольше 3 лет не прожил. Самых разных, понимаю, что эти ни о чём не говорит, но всё же. Да, они могут быть более холодные, тихие, но больше года-трёх никогда не проработают. Точнее даже не так. В смарте будет всё красиво, но они будут глючить и бить файлы, или вовсе посыпятся ВНЕЗАПНО. У хитачи с вд такого вообще ни разу не наблюдал.
     
  • 2.11, Аноним (-), 09:13, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вопрос кармический))) мне по жизни с wd везло.
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:30, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аксиома Эскобара.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:47, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дак что лучше: Seagate или WD в качестве HDD NAS хранилища?

    у нас своя внутреняя статистика по отказам, по которой видно всю донность seagate, лично у меня в NAS стоят WD Red, которые позиционируются производителем именно за HDD для NAS, проблем пока нет, и скорее всего не будет и они отходят много дольше гарантийного срока, в отличии от...
    Собрался собрать ;) ещё один более компактный на ноутбучных винтах этой же серии, посмотрим что будет.

    Однако, ваш выбор доверять вышесказанному или нет, пруфов, заверенных нотариусом, не будет.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 10:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погуглите про скандал с не афишируемой производителями черепичной записью.
     
  • 2.28, Он им (?), 10:14, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегейт никогда не делал хорошие диски. Хитачи и ВД.
     

  • 1.5, m.makhno (ok), 09:09, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Популярность i686 падает на 5% в год, но все еще довольно высока

    Получается, что вместо какой-нибудь хрюши на старые машины предпочитают ставить Linux 🤔

     
     
  • 2.8, лютый жабби__ (?), 09:12, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    данное исследование не про линукс, а про какое-то rosa.
    со всеми его 20 тысячами маргиналов.

    у какого-нить дебиана/бубунты разве подобной статистики нет?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Дебиана есть дела поважнее, чем такое исследование заказывать.
     
  • 3.24, Он им (?), 10:08, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Роса самый удобный, человечный и беспроблемный из линуксов? С нормальным графическим интерфейсом?
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:54, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Популярность i686 падает на 5% в год, но все еще довольно высока
    > Получается, что вместо какой-нибудь хрюши на старые машины предпочитают ставить Linux 🤔

    Получается, что у вас проблема с логикой где-то на этапе понимания репрезентативных выборок между:
    "все пользователи i686 компьютеров" и  "выборка, оценивающая изменения предпочтений пользователей Linux в России за 2015-2020 годы на примере дистрибутива Роса Линукс", а это даже не все пользователи Linux, даже в России!


     
     
  • 3.21, m.makhno (ok), 10:00, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пардон, упустил из виду что это только Роса - вопрос отпадает
     
  • 2.26, Он им (?), 10:10, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так. По беспроблемности установки и удобству использования - небо и земля.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:12, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже закончатся эти шлаковые TN матрицы 1366x768
     
     
  • 2.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 09:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём проблема подключать ноут к хорошем монитору? Цена хорошей матрицы будет хорошо увеличивать стоимость ноутбука и они могут уступить рынок планшетам.
     
     
  • 3.27, Он им (?), 10:12, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это разные вещи. Как по назначению, так и по удобству пользования. Мне, как и многим другим, неудобно нормально работать, тыча пальцем в стекло.
     
  • 2.23, nur (??), 10:03, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    маркетолухи уверены что это самое ходовое разрешение для буков
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:21, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда все дистры научатся адаптировать интерфейс для маленьких экранов с большим разрешением?
     

  • 1.17, Аноним (19), 09:39, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В исследовании приняли участие 20 тысяч человек.

    А они были в курсе что они принимали участие в исследовании, или по традиции роса снова впендюрила телеметрию не уведомив пользователя должным образом?!

     
  • 1.18, тоже Аноним (ok), 09:40, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел было поправить ошибку в заголовке, но она так тонко соответствует качеству всего материала...
     
  • 1.22, Он им (?), 10:03, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и как же изменились предпочтения пользователей линукс?
    Из тех кого я знаю, после недолгого онанизма на линуксе вернулись обратно на винду.
     
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