Оценка измений предпочтения Linux-пользователей в России за 2015-2020 годы

На портале Linux-Hardware.org, агрегирующем статистику использования дистрибутивов Linux, стала доступна возможность строить графики относительной популярности, что позволило легче выявлять тенденции в предпочтениях пользователей, минимизировав влияние роста выборки и роста популярности дистрибутивов.

Ниже предложена выборка, оценивающая изменения предпочтений пользователей Linux в России за 2015-2020 годы на примере дистрибутива Роса Линукс. В исследовании приняли участие 20 тысяч человек.

Замечен рост интереса к производителям железа Gigabyte, Lenovo, HP, Acer, ASRock и MSI на 5-10% по сравнению с несменным лидером ASUSTek. Это отличается от мировых тенденций, где за последние два года большая тройка производителей HP, Dell и Lenovo очень быстро догоняет ASUSTek.

Графические карты NVIDIA и AMD теряют свои позиции по сравнению с Intel:

Популярность i686 падает на 5% в год, но все еще довольно высока:

WDC обогнал Seagate в этом году:

Разрешение 1366x768 все еще в лидерах, но FullHD догоняет и в следующем году его вероятно будет больше:

Скорость роста SSD увеличивается по сравнению с HDD. Если темпы сохранятся, то через 3-5 лет SSD может стать более популярным:

Наблюдается 25% рост популярности производителя WiFi-карт Realtek: