The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем

25.05.2020 11:02

Открыта новая база поддерживаемого оборудования для BSD-систем, подготовленная создателями базы Linux-Hardware.org. Среди наиболее востребованных возможностей базы - поиск драйверов для устройств, тесты работоспособности, анонимизация собираемых системных логов, статистические отчёты. Варианты использования базы разнообразны - можно просто вывести список всех устройств, можно отправить логи разработчикам для исправления ошибки, можно сохранить "снимок" текущего состояния компьютера на будущее, чтобы сравнить с ним в случае возникновения неполадок и др.

Как и для Linux-систем, база пополняется с помощью программы hw-probe (версия 1.6-BETA выпущена специально для BSD). Данная программа позволяет абстрагироваться от различий между BSD-системами и вывести список устройств в едином формате. Напомним, что в отличие от Linux, в BSD системах нет единого способа вывести списки PCI/USB и других устройств. Во FreeBSD для этого используются pciconf/usbconfig, в OpenBSD - pcidump/usbdevs, а в NetBSD - pcictl/usbctl.

Среди протестированных поддерживаемых систем: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, MidnightBSD, DragonFly, GhostBSD, NomadBSD, FuryBSD, TrueOS, PC-BSD, FreeNAS, pfSense, HardenedBSD, FuguIta, OS108 (если вашей системы нет в списке, то, пожалуйста, сообщите об этом). Все желающие приглашаются принять участие в BETA-тестировании и пополнении базы. Подготовлена инструкция по установке клиента базы и создании пробы оборудования.

  1. Главная ссылка к новости (https://bsd-hardware.info/...)
  2. OpenNews: Тенденции в аппаратном обеспечении, используемом с Linux
  3. OpenNews: Инициатива по предоставлению идентификаторов USB-устройств для открытого оборудования
  4. OpenNews: Фонд СПО и проект Debian намерены упростить поиск оборудования, совместимого с СПО
  5. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
  6. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
Автор новости: Андрей Пономаренко
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53023-hardware
Ключевые слова: hardware, bsd, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:38, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А HaikuOS опять обделили.
     
     
  • 2.5, анонимут (?), 11:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    и как HaikuOS и *BSD связаны? O_o
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:46, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Одинаково никому не нужны.
     
     
  • 4.14, FreeBSDnotBad (?), 12:12, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    отчего же тогда PS4 на модифицированной BSD работает?
     
     
  • 5.17, Аноним (-), 12:19, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > отчего же тогда

    Оттого что лицензия позволяет. Позволяла бы гпльная лицензия, был бы линукс. Это же чисто юридический вопрос.

    Вот, кстати, вопрос есть такой. ОпнБздшники, объясните одну вещь. А почему в OpenBSD нет хотя бы нуво? В чём проблема? Там есть очень устаревшее nv, которое поддерживает какие-то кропали и всё.

    Вот, например, такие же вопросы встречаются:

    https://unix.stackexchange.com/questions/70914/

    Человек задаёт вопрос про нвидиа и драйвера, а ему в ответ (цитирую дословно):

    Sorry to break it to you, but the nv driver does not support your card. Nvidia stopped updating this driver a few years ago, so there is currently no way to get native resolution on OpenBSD with recent Nvidia cards.

    Это понятно - nv устарёл и всё такое. А дальше:

    This may change in the future though. The ttm memory manager is being ported to FreeBSD, which in turn makes it easier to port to OpenBSD. Once this is done, porting the nouveau driver should be "relatively" easy.

    Или же вот на форониксе прямо пишут:

    OpenBSD's hardware support is generally in good shape with the exception of NVIDIA graphics hardware.

    Так в чём проблема? Все вокруг смогли портировать, а они не смогли? Ведь Нуво где уже только нет, а какие проблемы у OpenBSD? Дайте развёрнутый ответ пжлст. Сейчас погуглил - в рассылках OpenBSD дают какой-то маловразумительный непонятный ответ по этой ситуации.

     
     
  • 6.18, пох. (?), 12:24, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Так в чём проблема?

    в том что ты, мой маленький толстый друг, не умеешь кодить.

    > Все вокруг смогли портировать, а они не смогли?

    а они и не пытались, поскольку ни в малейшей степени не интересовались уже почти готовностью для десктопа, бида-бида.

     
     
  • 7.22, Аноним (-), 12:37, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > не умеешь кодить

    Да, я не программист - у меня совсем другая профессия (даже не связанная с IT).
    Поэтому мне и интересно - все смогли портировать, а в OpenBSD избегают этих вопросов.

     
  • 7.23, Аноним (-), 12:43, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > готовностью для десктопа

    Это кстати тоже абсолютно не важно. 3d ускорение необязательно. Можно в крайнем случае использовать FreeBSD и бинарный блоб. Меня интересует простой вопрос - почему нуво есть повсеместно, кроме OpenBSD.

     
     
  • 8.27, Аноним (27), 12:47, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично адресовать свой вопрос к автору опёнка, здесь кто тебе ответит ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.31, Аноним (-), 12:51, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Логично, что перед тем как что-то написать, как вы - следует прочитать все посты... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.32, Аноним (32), 12:57, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если разработчики не отвечают, адресовать вопрос пользователям по твоему логично... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.33, Аноним (-), 13:05, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Разумеется логично, учитывая, что на опеннете есть несколько пользователей OpenB... текст свёрнут, показать
     
  • 11.34, Аноним (-), 13:08, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И кстати, Не тебе надо говорить, а вам Во-вторых, пользователи если пожела... текст свёрнут, показать
     
  • 6.38, Аноним84701 (ok), 13:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так в чём проблема? Все вокруг смогли портировать, а они не смогли?

    Все - это кто именно?

    https://www.freshports.org/x11-drivers/xf86-video-nouveau
    > 0.0.10.20090728_4
    > BROKEN: Does not build
    > DEPRECATED: Not supported, missing kernel support. use the nvidia driver.
    > This port expired on: 2014-01-31

    Остается только нетка.

     
  • 6.44, Аноним (44), 14:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эта нуво научилось хотя бы в ускорение 2д?
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:31, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >отчего же тогда PS4 на модифицированной BSD работает?

    Очевидно же, исходники возвращать не нужно.

     
     
  • 6.36, bOOster (ok), 13:21, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SONY дофига возвращает кода в ядро. Уже не первый раз обсуждаем это, но для Линуксоидов что в лоб, что по лбу.
     
  • 6.42, Аноним (2), 13:50, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но при этом ванильная фряха на пс4 не стартанёт.
     
  • 4.24, Аноним (27), 12:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Одинаково никому не нужны.

    BSD ЮНКС-подобная система с историей. Твоя Хайка никому не нужна.

     
  • 3.12, Только АЛЬТ линукс. Только БАйкал. (?), 12:02, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на этом компе сидит Шигорин в офисе
    https://linux-hardware.org/index.php?probe=8dddac7046
     
     
  • 4.25, Аноним (6), 12:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он на Эльбрусе в бункере. Сабжевая тулза на Эльбрусе не скомпилировалась.
     
     
  • 5.35, Аноним84701 (ok), 13:15, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он на Эльбрусе в бункере. Сабжевая тулза на Эльбрусе не скомпилировалась.

    Хм, на Эльбрусе перлскрипты нужно обязательно компилировать? o_O
    Сурово!

     
  • 2.7, АнонАнон (?), 11:47, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разве HaikuOS это BSD ?
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 12:48, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет конечно, просто решил приплести вою Хайку не к селу не к городу.
     
  • 3.43, кек (?), 14:11, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Free BDSM
     
  • 2.9, Только АЛЬТ линукс. Только БАйкал. (?), 11:59, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставим галку ALT Linux. Смотрим железо.
     

  • 1.3, JL2001 (ok), 11:41, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ...а вот бы хорошо было, если бы был HAL и к нему дрова в виде модулей - чтоб все ОСи могли единый HAL юзать, даже если модули разных лицензий

    с OpenGL/vulkan/OpenCL/... как-то же смогли

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:25, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян.
     
     
  • 3.37, Школьник (ok), 13:22, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ордена вам за такую крепкую дружбу с русской классической литературой от государя-императора не нужно ли часом? :-)
     

  • 1.4, Аноним (6), 11:44, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Перед закрытием всех  БСД решили напоследок обновить базу железа на котором эти поделка когда-то работала. Чтобы музеи могли его запускать для развлечения.
     
     
  • 2.10, terryfilch (ok), 12:00, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лучше и не скажешь...
     
  • 2.29, Аноним (27), 12:48, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    БСД выглядит всё привлекательнее на фоне того, куда катится этот вал Линукс.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:59, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Напомним, что в отличие от Linux, в BSD системах нет единого способа вывести списки PCI/USB и других устройств. Во FreBSD для этого используются pciconf/usbconfig, в OpenBSD - pcidump/usbdevs, а в NetBSD - pcictl/usbctl.

    Linux - одна ОС, а в сравнении перечислены 3 разных ОС.

     
     
  • 2.11, terryfilch (ok), 12:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Linux - ядро для gnu linux operating systems
     
     
  • 3.26, Аноним (6), 12:46, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс это экосистема.
     

  • 1.13, OpenEcho (?), 12:04, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    OPNsense не хватает рядом с pfSense
     
     
  • 2.41, linuxbuild (ok), 13:50, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сможете найти немного времени и попробовать запустить на ней?
     

  • 1.16, б.б. (?), 12:19, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    о, а я нечто подобное хотел на http://oco.gk11.ru делать. а тут вон какой подгон
     
     
  • 2.40, linuxbuild (ok), 13:46, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из известных мне есть еще базы https://bsdstats.org/ и https://dmesgd.nycbug.org/
     

  • 1.21, n00by (ok), 12:36, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Желающим "принять участие в BETA-тестировании и пополнении" следует иметь ввиду, что
    автор базы не стесняется умопомрачительным образом экстраполировать
    19451 записей в базе до 500 тысяч пользователей. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119127.html#179
    Далее, ссылаясь такую высосанную из некоего пальца статистику, заявляется удивительное: "второе место по популярности среди дистрибутивов занимает Rosa R11." https://vk.com/wall-33847957_303657

    "Анонимизация", как ни странно, действительно добавлена:
    loaded firmware version XXX.XXX.XXX.XXX
    правда, не понятно, как такое коррелирует с "поиск драйверов для устройств, тесты работоспособности".
    Реальная же версия фирмвари, как и вся остальная инфа, в базу была собрана без купюр (раньше отображалась открыто).

     
     
  • 2.39, linuxbuild (ok), 13:43, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Номер фирмвари похож на ip, поэтому выпилено.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру