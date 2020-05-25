Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем

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|5.17, Аноним (-), 12:19, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> отчего же тогда
Оттого что лицензия позволяет. Позволяла бы гпльная лицензия, был бы линукс. Это же чисто юридический вопрос.
Вот, кстати, вопрос есть такой. ОпнБздшники, объясните одну вещь. А почему в OpenBSD нет хотя бы нуво? В чём проблема? Там есть очень устаревшее nv, которое поддерживает какие-то кропали и всё.
Вот, например, такие же вопросы встречаются:
https://unix.stackexchange.com/questions/70914/
Человек задаёт вопрос про нвидиа и драйвера, а ему в ответ (цитирую дословно):
Sorry to break it to you, but the nv driver does not support your card. Nvidia stopped updating this driver a few years ago, so there is currently no way to get native resolution on OpenBSD with recent Nvidia cards.
Это понятно - nv устарёл и всё такое. А дальше:
This may change in the future though. The ttm memory manager is being ported to FreeBSD, which in turn makes it easier to port to OpenBSD. Once this is done, porting the nouveau driver should be "relatively" easy.
Или же вот на форониксе прямо пишут:
OpenBSD's hardware support is generally in good shape with the exception of NVIDIA graphics hardware.
Так в чём проблема? Все вокруг смогли портировать, а они не смогли? Ведь Нуво где уже только нет, а какие проблемы у OpenBSD? Дайте развёрнутый ответ пжлст. Сейчас погуглил - в рассылках OpenBSD дают какой-то маловразумительный непонятный ответ по этой ситуации.
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|6.18, пох. (?), 12:24, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Так в чём проблема?
в том что ты, мой маленький толстый друг, не умеешь кодить.
> Все вокруг смогли портировать, а они не смогли?
а они и не пытались, поскольку ни в малейшей степени не интересовались уже почти готовностью для десктопа, бида-бида.
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|7.22, Аноним (-), 12:37, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> не умеешь кодить
Да, я не программист - у меня совсем другая профессия (даже не связанная с IT).
Поэтому мне и интересно - все смогли портировать, а в OpenBSD избегают этих вопросов.
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|7.23, Аноним (-), 12:43, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> готовностью для десктопа
Это кстати тоже абсолютно не важно. 3d ускорение необязательно. Можно в крайнем случае использовать FreeBSD и бинарный блоб. Меня интересует простой вопрос - почему нуво есть повсеместно, кроме OpenBSD.
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|9.31, Аноним (-), 12:51, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Логично, что перед тем как что-то написать, как вы - следует прочитать все посты... текст свёрнут, показать
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|10.32, Аноним (32), 12:57, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если разработчики не отвечают, адресовать вопрос пользователям по твоему логично... текст свёрнут, показать
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|11.33, Аноним (-), 13:05, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Разумеется логично, учитывая, что на опеннете есть несколько пользователей OpenB... текст свёрнут, показать
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|5.20, Аноним (20), 12:31, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>отчего же тогда PS4 на модифицированной BSD работает?
Очевидно же, исходники возвращать не нужно.
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|6.36, bOOster (ok), 13:21, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SONY дофига возвращает кода в ядро. Уже не первый раз обсуждаем это, но для Линуксоидов что в лоб, что по лбу.
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|4.24, Аноним (27), 12:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Одинаково никому не нужны.
BSD ЮНКС-подобная система с историей. Твоя Хайка никому не нужна.
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|4.25, Аноним (6), 12:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он на Эльбрусе в бункере. Сабжевая тулза на Эльбрусе не скомпилировалась.
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|5.35, Аноним84701 (ok), 13:15, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Он на Эльбрусе в бункере. Сабжевая тулза на Эльбрусе не скомпилировалась.
Хм, на Эльбрусе перлскрипты нужно обязательно компилировать? o_O
Сурово!
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|3.28, Аноним (27), 12:48, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет конечно, просто решил приплести вою Хайку не к селу не к городу.
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|1.3, JL2001 (ok), 11:41, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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...а вот бы хорошо было, если бы был HAL и к нему дрова в виде модулей - чтоб все ОСи могли единый HAL юзать, даже если модули разных лицензий
с OpenGL/vulkan/OpenCL/... как-то же смогли
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|2.19, Аноним (19), 12:25, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян.
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|3.37, Школьник (ok), 13:22, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ордена вам за такую крепкую дружбу с русской классической литературой от государя-императора не нужно ли часом? :-)
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|1.4, Аноним (6), 11:44, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Перед закрытием всех БСД решили напоследок обновить базу железа на котором эти поделка когда-то работала. Чтобы музеи могли его запускать для развлечения.
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|2.29, Аноним (27), 12:48, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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БСД выглядит всё привлекательнее на фоне того, куда катится этот вал Линукс.
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|1.8, Аноним (8), 11:59, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Напомним, что в отличие от Linux, в BSD системах нет единого способа вывести списки PCI/USB и других устройств. Во FreBSD для этого используются pciconf/usbconfig, в OpenBSD - pcidump/usbdevs, а в NetBSD - pcictl/usbctl.
Linux - одна ОС, а в сравнении перечислены 3 разных ОС.
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|1.21, n00by (ok), 12:36, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Желающим "принять участие в BETA-тестировании и пополнении" следует иметь ввиду, что
автор базы не стесняется умопомрачительным образом экстраполировать
19451 записей в базе до 500 тысяч пользователей. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119127.html#179
Далее, ссылаясь такую высосанную из некоего пальца статистику, заявляется удивительное: "второе место по популярности среди дистрибутивов занимает Rosa R11." https://vk.com/wall-33847957_303657
"Анонимизация", как ни странно, действительно добавлена:
loaded firmware version XXX.XXX.XXX.XXX
правда, не понятно, как такое коррелирует с "поиск драйверов для устройств, тесты работоспособности".
Реальная же версия фирмвари, как и вся остальная инфа, в базу была собрана без купюр (раньше отображалась открыто).
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