Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем

4.14 , FreeBSDnotBad ( ? ), 12:12, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – отчего же тогда PS4 на модифицированной BSD работает?

5.17 , Аноним ( - ), 12:19, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – > отчего же тогда Оттого что лицензия позволяет. Позволяла бы гпльная лицензия, был бы линукс. Это же чисто юридический вопрос. Вот, кстати, вопрос есть такой. ОпнБздшники, объясните одну вещь. А почему в OpenBSD нет хотя бы нуво? В чём проблема? Там есть очень устаревшее nv, которое поддерживает какие-то кропали и всё. Вот, например, такие же вопросы встречаются: https://unix.stackexchange.com/questions/70914/ Человек задаёт вопрос про нвидиа и драйвера, а ему в ответ (цитирую дословно): Sorry to break it to you, but the nv driver does not support your card. Nvidia stopped updating this driver a few years ago, so there is currently no way to get native resolution on OpenBSD with recent Nvidia cards. Это понятно - nv устарёл и всё такое. А дальше: This may change in the future though. The ttm memory manager is being ported to FreeBSD, which in turn makes it easier to port to OpenBSD. Once this is done, porting the nouveau driver should be "relatively" easy. Или же вот на форониксе прямо пишут: OpenBSD's hardware support is generally in good shape with the exception of NVIDIA graphics hardware. Так в чём проблема? Все вокруг смогли портировать, а они не смогли? Ведь Нуво где уже только нет, а какие проблемы у OpenBSD? Дайте развёрнутый ответ пжлст. Сейчас погуглил - в рассылках OpenBSD дают какой-то маловразумительный непонятный ответ по этой ситуации.

6.18 , пох. ( ? ), 12:24, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Так в чём проблема? в том что ты, мой маленький толстый друг, не умеешь кодить. > Все вокруг смогли портировать, а они не смогли? а они и не пытались, поскольку ни в малейшей степени не интересовались уже почти готовностью для десктопа, бида-бида. 7.22 , Аноним ( - ), 12:37, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > не умеешь кодить Да, я не программист - у меня совсем другая профессия (даже не связанная с IT).

Поэтому мне и интересно - все смогли портировать, а в OpenBSD избегают этих вопросов.

7.23 , Аноним ( - ), 12:43, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > готовностью для десктопа Это кстати тоже абсолютно не важно. 3d ускорение необязательно. Можно в крайнем случае использовать FreeBSD и бинарный блоб. Меня интересует простой вопрос - почему нуво есть повсеместно, кроме OpenBSD.

8.27 , Аноним ( 27 ), 12:47, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Логично адресовать свой вопрос к автору опёнка, здесь кто тебе ответит ... 9.31 , Аноним ( - ), 12:51, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Логично, что перед тем как что-то написать, как вы - следует прочитать все посты... 10.32 , Аноним ( 32 ), 12:57, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Если разработчики не отвечают, адресовать вопрос пользователям по твоему логично... 11.33 , Аноним ( - ), 13:05, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – текст свёрнут, показать Разумеется логично, учитывая, что на опеннете есть несколько пользователей OpenB... 11.34 , Аноним ( - ), 13:08, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать И кстати, Не тебе надо говорить, а вам Во-вторых, пользователи если пожела... 6.38 , Аноним84701 ( ok ), 13:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так в чём проблема? Все вокруг смогли портировать, а они не смогли? Все - это кто именно? https://www.freshports.org/x11-drivers/xf86-video-nouveau

> 0.0.10.20090728_4

> BROKEN: Does not build

> DEPRECATED: Not supported, missing kernel support. use the nvidia driver.

> This port expired on: 2014-01-31 Остается только нетка.

6.44 , Аноним ( 44 ), 14:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А эта нуво научилось хотя бы в ускорение 2д?

5.20 , Аноним ( 20 ), 12:31, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >отчего же тогда PS4 на модифицированной BSD работает? Очевидно же, исходники возвращать не нужно.

6.36 , bOOster ( ok ), 13:21, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SONY дофига возвращает кода в ядро. Уже не первый раз обсуждаем это, но для Линуксоидов что в лоб, что по лбу.

6.42 , Аноним ( 2 ), 13:50, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но при этом ванильная фряха на пс4 не стартанёт.

4.24 , Аноним ( 27 ), 12:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Одинаково никому не нужны. BSD ЮНКС-подобная система с историей. Твоя Хайка никому не нужна.

