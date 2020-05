Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем

> отчего же тогда

Оттого что лицензия позволяет. Позволяла бы гпльная лицензия, был бы линукс. Это же чисто юридический вопрос.

Вот, кстати, вопрос есть такой. ОпнБздшники, объясните одну вещь. А почему в OpenBSD нет хотя бы нуво? В чём проблема? Там есть очень устаревшее nv, которое поддерживает какие-то кропали и всё.

Вот, например, такие же вопросы встречаются:

https://unix.stackexchange.com/questions/70914/

Человек задаёт вопрос про нвидиа и драйвера, а ему в ответ (цитирую дословно):

Sorry to break it to you, but the nv driver does not support your card. Nvidia stopped updating this driver a few years ago, so there is currently no way to get native resolution on OpenBSD with recent Nvidia cards.

Это понятно - nv устарёл и всё такое. А дальше:

This may change in the future though. The ttm memory manager is being ported to FreeBSD, which in turn makes it easier to port to OpenBSD. Once this is done, porting the nouveau driver should be "relatively" easy.

Или же вот на форониксе прямо пишут:

OpenBSD's hardware support is generally in good shape with the exception of NVIDIA graphics hardware.

Так в чём проблема? Все вокруг смогли портировать, а они не смогли? Ведь Нуво где уже только нет, а какие проблемы у OpenBSD? Дайте развёрнутый ответ пжлст. Сейчас погуглил - в рассылках OpenBSD дают какой-то маловразумительный непонятный ответ по этой ситуации.