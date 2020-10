Ядро Linux 5.9 поддерживает 99% популярного PCI-оборудования на рынке

Кроме PowerVR, оочень долго допинывали вот это: http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=109051 -- повешен в 2015, исправлен в 2019. [I]PS: The working theory, courtesy of Ville and Hans, is the issue lies within the power delivery and so is likely to be unit and board specific and occurs when both the unit/fw require extra power at the same time as the cpu package is changing its own power state.[/I] Ну и где-то в районе майдана изрядно сломали xf86-video-intel, с него потом дистрибутивы бежать стали. А был отличный драйвер. И притворяться, что ничего такого не было -- незачем, ложь будет. Надо выяснять, что это было.