Ядро Linux 5.9 поддерживает 99% популярного PCI-оборудования на рынке

3.53 , rvs2016 ( ok ), 20:00, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать Но как это завести таки удалось У меня локальная сеть Файловые ресурсы на фрях... 4.99 , Michael Shigorin ( ok ), 21:50, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Следим за руками.

Пришёл человек в тему по линуксу посетовать насчёт принтеров.

При проверке документов оказалось, что геморрой у него с фрёй.

Внимание, вопрос: почему они такие скромные и не говорят это сразу?

Вопрос на "пять": почему у меня на e2k-alt-linux работает всё, к чему вообще есть свободные драйверы -- включая, разумеется, и принтеры со сканерами?

5.103 , Аноним ( 24 ), 21:52, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > работает всё, к чему вообще есть свободные драйверы То есть работает практически ничего.

3.67 , анонимуслинус ( ? ), 20:21, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – самое смешное , что hplip долгие годы имела лучшую поддержку по принтерам и сканерам относительно других фирм. но в последние полгодика кто то взял и скинул часть старых принтеров в утиль истории, а принтеры еще есть и даже живые. у меня к слову старый принтер hp-B109 прекрасно сканил(там мфу и оставил его как сканер, катриджи дороговато , купил лазерник.) и тут хренак кому то припекло и то что работало полгода назад теперь пашет только в винде))

4.101 , Michael Shigorin ( ok ), 21:50, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На эту тему некрасиво с самсунгами вышло -- hp купило их принтерное подразделение и... закопало живьём.

5.131 , пох. ( ? ), 23:04, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жаль, только, не вместе с узкоглазыми разработчиками. Дать тебе поепстись с сасуневским лазерником? У меня есть лишний. Там все прекрасно - от неработающего драйвера до дибильнейшей механики. 6.143 , Michael Shigorin ( ok ), 23:19, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (включая блондинку) Надо же, а у нас за последнее десятилетие те, шо с пингвинчиком на коробке -- работали себе! Ну и это, не, себе оставьте, старый перифил!

4.108 , rvs2016 ( ok ), 21:58, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > самое смешное , что hplip долгие годы имела лучшую поддержку по

> принтерам и сканерам относительно других фирм. но в последние полгодика кто

> то взял и скинул часть старых принтеров в утиль истории, а

> принтеры еще есть и даже живые. у меня к слову старый

> принтер hp-B109 прекрасно сканил(там мфу и оставил его как сканер, катриджи

> дороговато , купил лазерник.) и тут хренак кому то припекло и

> то что работало полгода назад теперь пашет только в винде)) Я это называю синдромом молодых и перспективных. В нормальной ситуации в молодых и перспективных ничего плохого нет и даже наоборот. Но в последние годы это сочетание слов стало приобретать отчасти (да притом местами ещё и ого-го какой части) негативный оттенок. Приходит, бывает, в хорошо настроенную контору (ну там, в сайт там какой-нибудь, ну или как в цитате - в фирму по принтерам наверно ж тоже кто-то такой (такие) прибыл) и говорит что-то типа: Мой предшественник (предшественники) - все дураки и профаны поголовно! Это вам только казалось всё время, что при них всё работало! Вот я-то теперь наконец-то сделаю вам тут всё "по современному да по модному!" А начальство, бывает, не вникает, не разбирается в технических деталях предложения молодого и перспективного специалиста по обновлению системы и разрешает ему её сделать модной да современной. Ну и ломается то, что работало в конторе годами и лучше бы туда было не лезть. Так нет же - влезли! А после этого и старую систему не восстановишь. Ну хорошо, если воссттановишь. А если нет? Синдром молодых и перспективных!

