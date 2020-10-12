Ядро Linux 5.9 поддерживает 99% популярного PCI-оборудования на рынке

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|1.1, Аноним (1), 18:43, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> популяция PCI-устройств на компьютерах пользователей
Эээ, то есть они посчитали сколько среди пользователей интернета пользуются интернетом?
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|2.35, Аноним (35), 19:38, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нет, посчитали сколько у реальных, живых пользователя линукса стоит неподдерживаемого оборудования. Дуалбутчики в такой статистике, полагаю, особо полезны
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|3.125, Аноним (125), 23:00, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там топикстартер хотел скзаать, что у пользователей Linux, которые изначально на свое железо поставили Linux. А это люди сразу готовые к Linux. Было бы странно поставить линукс понять что не работает звуковуха видяха и вайфай и продолжать пользоваться Linux.
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|1.2, Урри (?), 18:45, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Не пинайте сильно, но новость должна звучать так: Ядро Linux 5.9 поддерживает 99% установленного на рабочих станциях под управлением Linux PCI-оборудования.
Я сильно сомневаюсь, что вендопользователи ходят отчитываться о своем оборудовании на linux-hardware.org
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|2.3, m.makhno (ok), 18:49, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да пофиг на этих хомяков. Давайте просто насладимся этим числом xD 99 (внезапно) не 1.
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|3.88, Аноним84701 (ok), 21:34, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Да пофиг на этих хомяков. Давайте просто насладимся этим числом xD 99 (внезапно) не 1.
Правда, это примерно из той же "оперы", как и недавнее
> OpenNews: FreeBSD 13-CURRENT поддерживает не менее 90% популярного оборудования на рынке
:)
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|2.16, Lev (??), 19:06, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Посмотрел, нет не только сервера, линукс пользователи только, но данных не мало собрано
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|2.66, Аноним (66), 20:18, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Платинового Спонсора с долларом в названии точно есть данные по актуальным системам и репрезентативной выборке. Вот кого просить надо оказать содействие.
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|2.73, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:35, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Я сильно сомневаюсь, что вендопользователи ходят отчитываться о своем оборудовании на linux-hardware.org
Да и адекватные линух-пользователи не отчитываются. Т.е. статистика только от нытиков.
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|2.17, Lev (??), 19:07, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно тоже есть, но в статье именно про PCI видимо с USB дела хуже
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|3.85, topin89 (ok), 21:30, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Серьёзно, хотя бы API-совместимость для драйверов, хотя бы ограниченная, просто нужна. Не зря её хотят внедрить в Андроид. Что угодно говорите о винде, но когда x86 дрова от Висты подходят для XP -- это вызывает уважение. А когда Wi-Fi свистки устаревают спустя несколько лет -- попоболь.
Честное слово, даже что-то вроде FUSE для USB-устройств был бы подарком.
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|2.127, Аноним (125), 23:01, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там покрытиые наверное 10% - 15% зачем позориться. Можно сказать, что Linux покрывает 100% обрудования на ISA шине. Тут же статистика это маркетинг.
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|1.5, Аноним (5), 18:49, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вендоры пишут - сертифицировано для .... То есть их сервера точно будут работать на указаных осях
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|2.42, Dell (??), 19:49, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да! Например, вот, на убунте 16. А чо вы сразу-то морду кривите, она ж даже еще поддерживается производителем?!
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|2.13, AleksK (ok), 19:03, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе надо последовать примеру Торвальдса и сказать So, Broadcom, fuck you
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|4.39, AleksK (ok), 19:42, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как им образом ставится знак равенства между десктопом и броадкомом?
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|5.104, an0nymous (?), 21:53, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например разработчикам под какие-нибудь мобилки для отладки(чтобы не убивать разъемы постоянными подключениями и не мучаться с проводами)
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|6.111, Far (ok), 22:01, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что это такое было? То есть проводное подключение к тому же роутеру, который вещает вафлю для мобилки, не позволит подключиться по сетке к мобилке и каждый раз требуется заливать все через усб, если на десктопе не торчит свой вафле-свисток? ))
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|3.133, zzz (??), 23:08, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-во. Броадком обходим, неподдерживаемые карты AMD/NVidia/Intel обходим, неподдерживаемые звуковые карты обходим, неподдерживаемые тачпады обходим - ставим линукс только на 100% поддерживаемое железо, получаем "линукс поддерживает 99% десктопного железа". Отличный результат, ящетаю.
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|5.161, zzz (??), 00:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их обходят не исследователи, а пользователи. А потом британские учоные официально заявляют, что среди выживших погибших нет.
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|1.7, десктопыч (?), 18:50, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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А на десктопах Linux-а как не было, так и нет. Судя по всему и не будет никогда, ибо зоопарк юрского периода никому не нужен.
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|2.8, Аноним (8), 18:54, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+21 +/–
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Дружбан, я уже лет 7-8 исключительно им и пользуюсь и не нарадуюсь, так что не знаю о чём ты.
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|2.21, Аноним (21), 19:10, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> не будет никогда, ибо зоопарк юрского периода никому не нужен.
Ты принципиально не прав. Не будет никогда, ибо зоопарк юрского периода никому не нужен.
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|2.22, th3m3 (ok), 19:11, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Кому надо, давно на десктопах пользуются GNU/Linux. Остальное - маркетинговые бренди по заказу мелкомягких.
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|3.137, zzz (??), 23:10, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я смотрю, начали приходить в сознание. А как всё хорошо начиналось - маzzдай, вентокапец и окончательная победа линукса вот-вот.
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|2.50, Аноним (45), 19:59, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А на десктопах Linux-а как не было, так и нет. Судя по всему и не будет никогда, ибо зоопарк юрского периода никому не нужен.
Не в зоопарке дело, а в том что этот зоопарк, это комбинации из ограниченного количества элементов, главное из которых DE среда рабочего стола СРС. Многие СРС похожи друг на друга но не умеют то что умеет Винда.
Но главный аспект, простой обыватель не понимает идеологической состовляющей СПО. Ну не понимает виндузятник, зачем ему ставить ARC и компилировать по ночам.
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|2.52, EnemyOfDemocracy (?), 19:59, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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У меня он на десктопе был лет 15. Пробовал ещё бзди всякие, опенсоляру, ну а теперь на венде. Оглядываясь назад задаюсь лишь одним вопросом: нафига столько времени было потрачено на эту хрень? Все эти бесконечные ковыряния и разборки косяков, слом всякого по сикам, ударившим в башку тоталитарным менеджерам "свободного сообщества", кривозадый страшный полусофт... Не, NetBSD уважаю и иногда пользую, OpenSolaris очень нравилась, венда у меня летает и не глючит, ну а линукс достоен лишь презрения.
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|1.10, Аноним (10), 18:57, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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NVIDIA RTX все ещё не работает нормально на свободных драйверах. Да и обычные GTX там тоже с натяжкой можно назвать рабочими. А без этого ляликс никогда не будет поддерживать 99% устройств.
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|2.113, linuxbuild (ok), 22:06, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть здесь доля правды. В статье имеено минимальная поддержка в драйвере засчитывается (загружен, использует устройство и не упал). Качество работы устройств естественно не проверялось.
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|2.19, Lev (??), 19:08, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сделай lspci и посмотри на свое не популярное оборудование :)
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|3.43, Annoynymous (ok), 19:51, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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$ lspci
No command 'lscpi' found, did you mean:
Command 'lsipc' from package 'util-linux'
$
Android 9.0, популярное оборудование.
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|1.14, Anonymous111 (?), 19:04, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В оставшиеся 2% видеокарт так же входят внешние egpu amd, они не работают с процессорами i7-8705G / I5-8305G (дискретка RX Vega M GL), но это очень редкий в общем то кейс. Будьте бдительны.
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|1.15, Аноним (15), 19:06, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На каком рынке? У кого популярного? ВЫглядит как маркетинговый булшит от мс: типа все на новое ядро! там 99% всё будет ОК (тм)
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|2.44, пох. (?), 19:51, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это он и есть. Маркетинговый bullshit. Просто от IBM, а не от MS.
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|1.18, Аноним (15), 19:07, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Проценты поддержки это вообще смех: что толку, если поддерживаются все функции, но девайс виснет спустя несколько минут?
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|2.20, Lev (??), 19:09, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В статистике учитывают краши падения и т.п. из логов. Кто еще не отправил стату - сделайте, быстрее починят может быть ваши проблемы.
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|2.23, Аноним (21), 19:11, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты как вседа ошибся. Если поддерживаются все функции, но девайс виснет спустя несколько минут?
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|2.80, Led (ok), 21:10, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> что толку, если поддерживаются все функции, но девайс виснет спустя несколько минут?
Виагру используй, страдалец.
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|1.24, Аноним (24), 19:12, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Когда будет в арче, а то я хотел поиграться со своими старыми ноутбуками, на одном арч не видит вайфай, на другом при инициализации вайфай выдаёт kernel panic.
Юбунта и федора заводят всё железо без проблем.
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|3.96, Аноним (24), 21:48, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ахха))))
Я помню середину 90-х и пляски с железом, ибо поддержка оного в линуксе тогда была из рук вон. Хочешь линукс? Подбирай под свой дистр всю периферию, и то, с плясками, с бубном, с пердолением.
25 лет прошло, а воз и ныне там. Впрочем, я всегда считал арч за непонятную хрень, тратить время на которую может только школьник и вот захотелось проверить, вдруг я ошибался. Нет, не ошибался.
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|5.129, пох. (?), 23:03, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно. Не у все же, как у тебя, старческий эклер проявляется в том что вообще ничего не помнят.
Некоторые вполне сохраняют память о временах своей молодости, членом туда, членом сюда...
Я вот отлично помню середину 90-х, OS/2 warp server, ентерпрайс, туды-суды, загружается со своей hpfs-недо-386, и говорит мне, человечьим почти голосом, англицким по чорному - "эта, тут, в общем - памяти в машине 32мегабайта, я ж щас - йопнусь!" И точно, чудо, чудо техники - что написал, то и делает - йопсть. dma bounce buffer ни разу у ентер-прайса предусмотрен не оказался, а isa scsi, ну кто бы мог подумать (его бы точно не наняли в IBM) - не может адресовать за пределы 16 нижних. Прям как живой (в смысле, мертвый) перед глазами тот экран.
А вот как называется моя теперешняя должность и точный адрес места работы - опять, блин, забыл.
btw, linux против той железки ничего не имел - у него-то были bounce buffers, и контроллер этот он поддерживал почти с рождения. И уж конечно - все полторы видеокарты, кое-как доступные осьдве, поддерживались и в иксах. Так что кому там еще надо было подбирать уникальных железок - я бы поспорил. (Вот фря тех времен, полунеработающая на ide, потому что ее разработчикам от универа на халяву перепало scsi-деталек - это да, было.)
Другая беда была - ну поставил бы я его туда. А запускать-то в нем, для замены лансерверу - что?!
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|6.148, Michael Shigorin (ok), 23:25, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Другая беда была - ну поставил бы я его туда.
> А запускать-то в нем, для замены лансерверу - что?!
Для начала кенгуру.
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|1.26, rvs2016 (ok), 19:17, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никто из комментаторов не сетует на отвратительную в сравнении с виндами поддержку принтеров.
Понятно, что принтеры - это не PCI ни разу. Но у всех они нормально работают и никаких проблем с их подключением локально или по сети совсем нет? Или все не бухгалтеры, а программисты, которые листинги программ не распечатывают лет 40 уж?
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|2.29, Аноним (24), 19:31, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я уже наплевал, и дома всё это на винде, ибо пердолиться нет никакого желания.
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|2.32, Аноним (35), 19:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правда? У меня было не особо много принтеров, но все завелись. Даже противные hp через hplip
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|3.53, rvs2016 (ok), 20:00, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Но как это завести таки удалось У меня локальная сеть Файловые ресурсы на фрях... большой текст свёрнут, показать
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|4.99, Michael Shigorin (ok), 21:50, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Следим за руками.
Пришёл человек в тему по линуксу посетовать насчёт принтеров.
При проверке документов оказалось, что геморрой у него с фрёй.
Внимание, вопрос: почему они такие скромные и не говорят это сразу?
Вопрос на "пять": почему у меня на e2k-alt-linux работает всё, к чему вообще есть свободные драйверы -- включая, разумеется, и принтеры со сканерами?
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|5.103, Аноним (24), 21:52, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> работает всё, к чему вообще есть свободные драйверы
То есть работает практически ничего.
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|3.67, анонимуслинус (?), 20:21, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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самое смешное , что hplip долгие годы имела лучшую поддержку по принтерам и сканерам относительно других фирм. но в последние полгодика кто то взял и скинул часть старых принтеров в утиль истории, а принтеры еще есть и даже живые. у меня к слову старый принтер hp-B109 прекрасно сканил(там мфу и оставил его как сканер, катриджи дороговато , купил лазерник.) и тут хренак кому то припекло и то что работало полгода назад теперь пашет только в винде))
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|5.131, пох. (?), 23:04, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жаль, только, не вместе с узкоглазыми разработчиками. Дать тебе поепстись с сасуневским лазерником? У меня есть лишний. Там все прекрасно - от неработающего драйвера до дибильнейшей механики.
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|6.143, Michael Shigorin (ok), 23:19, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(включая блондинку) Надо же, а у нас за последнее десятилетие те, шо с пингвинчиком на коробке -- работали себе!
Ну и это, не, себе оставьте, старый перифил!
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|4.108, rvs2016 (ok), 21:58, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> самое смешное , что hplip долгие годы имела лучшую поддержку по
> принтерам и сканерам относительно других фирм. но в последние полгодика кто
> то взял и скинул часть старых принтеров в утиль истории, а
> принтеры еще есть и даже живые. у меня к слову старый
> принтер hp-B109 прекрасно сканил(там мфу и оставил его как сканер, катриджи
> дороговато , купил лазерник.) и тут хренак кому то припекло и
> то что работало полгода назад теперь пашет только в винде))
Я это называю синдромом молодых и перспективных. В нормальной ситуации в молодых и перспективных ничего плохого нет и даже наоборот. Но в последние годы это сочетание слов стало приобретать отчасти (да притом местами ещё и ого-го какой части) негативный оттенок.
Приходит, бывает, в хорошо настроенную контору (ну там, в сайт там какой-нибудь, ну или как в цитате - в фирму по принтерам наверно ж тоже кто-то такой (такие) прибыл) и говорит что-то типа:
Мой предшественник (предшественники) - все дураки и профаны поголовно! Это вам только казалось всё время, что при них всё работало! Вот я-то теперь наконец-то сделаю вам тут всё "по современному да по модному!"
А начальство, бывает, не вникает, не разбирается в технических деталях предложения молодого и перспективного специалиста по обновлению системы и разрешает ему её сделать модной да современной. Ну и ломается то, что работало в конторе годами и лучше бы туда было не лезть. Так нет же - влезли! А после этого и старую систему не восстановишь. Ну хорошо, если воссттановишь. А если нет? Синдром молодых и перспективных!
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|2.36, anonymous (??), 19:39, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Никто из комментаторов не сетует на отвратительную в сравнении с виндами поддержку принтеров.
Это вы ещё сканерами не пользовались. Мне вот под убунтой пришлось даже udev правила фигачить, чтобы эта хрень заработала не только из-под рута. И это повезло, что нашлись сторонние программы для поддержки.
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|2.38, Аноним (38), 19:41, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хз насчет принтеров, сканер, последняя версия драйверов есть только под 98 винду, вполне себе работает простым подключением в линуксе без каких-либо телодвижений
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|3.46, Annoynymous (ok), 19:52, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня Canon Lide30. Под виндой не работает уже вечность, под линсуксом плаг-н-плей™.
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|2.62, nickname (??), 20:06, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в основном это касается canon. hp/xerox работают хорошо (из тех моделей, что встречались мне).
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|2.74, Онаним (?), 20:35, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажите спасибо проприетарщикам, которые вместо стандартизации PS начали использовать свои PCL и прочие извращения.
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|3.138, Проприетарщик (?), 23:10, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, вы ведь бежали в очередь выстраиваться, покупать наш прекрасный картридж с поддержкой вашего разлюбимого PS, всего лишь за каких-то $400 (тех еще, на нынешние это как бы не 1500) ?
Причем получала эти деньги, разумеется, адоба, нам оставалось меньше трети.
А хепе свой pcl раздавала даром. Более того - позволяла его использовать сторонним разработчикам за копейки и без отчислений с каждого проданного экземпляра.
Другие, конечно, и копеек платить не хотели, предпочитая наляпать аналоговнетную собственную поделку "затобесплатно" - большая их часть сегодня банкроты, что закономерно.
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|2.121, linuxbuild (ok), 22:50, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Между последними пятью лонгтермами было по 5 релизов. Предыдущий лонгтерм 5.4, так что очень вероятно. Но в 5.10 уже обещают аномально большую порцию поддержки железа добавить, так что неоднозначно.
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|1.31, anonymous (??), 19:36, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Graphics card 89190 98.06%
Ахахаха. Это не поддержка, это костыли. Нормальная поддержка только пропиетарная. И даже интел проблемный. Как-то купил атом и осознал насколько хреново поддерживается встроенное в него видео.
В общем типичный опенсорс. Понтовый сайт с понтами и обещанием поддержки множества фич. А на самом деле вместо поддержки - заглушки. Сколько раз я такое видел.
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|2.41, Аноним (41), 19:45, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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[i]встроенное в него видео[/i] - какое отношение имеет к новости? В новости упоминается оборудование на конкретной шине.
Нормальная поддержка видеокарт только у amd.
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|3.60, Аноним (60), 20:04, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да он небось не осилил железо подобрать как следует, и купил печально знаменитый атом с ядром от PowerVR. Оно и на венде толком не работало, но виноват в его кривых руках и извилинах, ясное дело, Linux
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|4.86, anonymous (??), 21:33, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интел рекламировался как самый лояльный к линуксу и хорошо поддерживающийся производитель видюх. Вот я и не стал смотреть на совместимость конкретной модели. Доверился рекламе, вроде той, что здесь запостили. Оказалось не всё так просто.
В общем, учитесь читать рекламу правильно. Если "линукс поддерживает", то значит что он определяет производителя и модель устройства. А что это устройство будет работать и поддерживать все заложенные в него функции - это вам никто не обещает.
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|4.105, Michael Shigorin (ok), 21:54, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме PowerVR, оочень долго допинывали вот это: http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=109051 -- повешен в 2015, исправлен в 2019.
[I]PS: The working theory, courtesy of Ville and Hans, is the issue lies within the power delivery and so is likely to be unit and board specific and occurs when both the unit/fw require extra power at the same time as the cpu package is changing its own power state.[/I]
Ну и где-то в районе майдана изрядно сломали xf86-video-intel, с него потом дистрибутивы бежать стали. А был отличный драйвер.
И притворяться, что ничего такого не было -- незачем, ложь будет. Надо выяснять, что это было.
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|5.120, Аноним (15), 22:43, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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2019... Как раз когда все, у кого были эти платформы выкинули их или забили и установили винду. Напомню проц вышел в 2014.
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|6.122, Michael Shigorin (ok), 22:50, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2019... Как раз когда все, у кого были эти платформы выкинули их
> или забили и установили винду.
Там прям в заголовке баги простой объезд, если что.
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|7.144, Ананюк (?), 23:19, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простой объезд не везде работает ;)
Иначе бы не прикладывали подорожники.
Проверено на себе. Хорошо бы подчинили наконец
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|5.141, Ананюк (?), 23:15, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ооо,регулярно его читаю.На j1900 от asrock сижу под деб8. Там ядро старое и проблемы этого бага нет,а вот свежее было обломом.
И там последнее сообщение о фризе типо все равно есть. Но баг закрыт) В ближайшее время проверим)
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|3.107, Michael Shigorin (ok), 21:57, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Само понятие "норма" тоталитарно
Бездоказательное утверждение, поставляющее Ваше видение нормы тоталитарно-аксиоматическим путём.
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|2.123, linuxbuild (ok), 22:56, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Упущено в новости - проприетарные nvidia драйвера само собой учитывались как исключение в силу качества nouveau.
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|1.34, Аноним (34), 19:37, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стриминговые карты наподобие AVerMedia "Live Gamer 4K" тоже поддерживаются?
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|3.71, анонимуслинус (?), 20:30, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы это старой карточке creative audigy на дровах CA06(или CA106). они заводятся в лине только после активации в виндовс)) и кто музыкой занимается скажем так в любительских целях новые их карты ох как не подходят, потому как половина там делается не на железе, а программно. а обработке и записи нужен аналоговый обработчик. программно потом уже на компе можно. а половина таких карточек осталась до 15 года. и там поддержка далеко не так хороша.
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|4.157, Аноним (48), 23:46, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Модератор недавно расстался со своим парнем и потому опять синий (смотри удалённые), но популярно сегодня то, что можно купить в магазине. И большинство _популярных_ карт не заработают, это факт.
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|5.159, linuxbuild (ok), 23:49, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не то, что _можно_ купить, а то, что _купили_ и сколько раз.
>И большинство _популярных_ карт не заработают, это факт.
Например?
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|6.160, Аноним (48), 23:56, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например?
Когда я выбирал, там _все_ популярные карты включая кривотивы и асусы были неподдерживаемые, были ещё карточки которые работали только в макос и с проблемами в старой венде. Это было пару лет назад.
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|1.58, Аноним (58), 20:02, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Graphics card - 98.06%
Это в текстовом режиме для системной консольки?
Новость уровня Кисилёв, Соловьёв по первому каналу. Больше на пропаганду похоже, а не по делу.
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|2.63, Аноним (60), 20:08, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме этих ваших Невидий всё остальное заводится и работает из коробки. А вот у мамкиных гамеров со свеженькими карточками, таки да, текстовая консолька вместо лучиков
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|3.75, Аноним (58), 20:38, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я имею ввиду полноценное аппаратное ускорение. Вы, наверное, фильмы и видео в браузере на процессоре смотрите и даже не подозреваете.
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|4.109, Michael Shigorin (ok), 21:59, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Это в текстовом режиме для системной консольки?
> Я имею ввиду полноценное аппаратное ускорение.
Виляние собакой уровня клоуна.
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|2.128, linuxbuild (ok), 23:02, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Драйвер загружен и использует устройство, X11 или Wayland стартовал, в логах графической системы нет ошибок. Только такая статическая проверка.
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|1.59, лютый жабби__ (?), 20:03, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С одной стороны, воткнутый в мой десктоп aureal vortex II безупречно работает на распоследнем ядре, как тебе такое БиллиГейц? родная частота 44.1 и хорошая моща, чтобы прокачать высокоомные наушники и всё это за 300 рупь.
С другой, втыкал тут esi maya22 usb. Везде написано, что безупречно работает в линуксе. По факту, какую-то утиль с гитхаба надо каждый раз запускать, которая инициализирует железо, иначе молчун....
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|2.110, Michael Shigorin (ok), 22:00, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По факту, какую-то утиль с гитхаба надо каждый раз запускать,
> которая инициализирует железо, иначе молчун....
Нарисуйте udev rule для этого и зашлите в альсу -- как вариант, мне, а я им.
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|1.64, rshadow (ok), 20:15, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хрень это а не статистика. О куче проблем постоянно ноют анонимы.
Плюс наверняка не учтено оборудование на которое линукс не получится использовать из-за отсутствия подержки.
Например последние версии макбука, которые даже Линус не осилил запустить под линуксом. Пруф https://habr.com/ru/post/429070/
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|1.69, Аноним (70), 20:25, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главное не сколько оборудования поддерживает, а как! И вот это не смешно
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|1.72, Аноним (72), 20:34, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"Card reader 9433 100%" Какой-то троллинг, у меня кардридер не пашет в линуксах, хотя он рабочий (под виндой работает)
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|2.84, Led (ok), 21:17, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> у меня кардридер не пашет в линуксах, хотя он рабочий (под виндой работает)
Вендузятник должен страдать.
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|2.126, Аноним (126), 23:00, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проверь на ванильном ядре 5.9, если все еще не работает, оформляй баг-репорт.
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|3.154, Аноним (154), 23:32, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проверь на ванильном ядре 5.9, если все еще не работает, оформляй баг-репорт.
Простите, что мне надо сделать? Что значит овормить, я не знаю как это делается.
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|3.151, Аноним (151), 23:27, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может у вас кардридер по USB шине подключен на плате?
Возможно, я не знаю как это определить, и как это врияет, если да, то вообще никак нельзя завести?
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|4.156, linuxbuild (ok), 23:41, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Может у вас кардридер по USB шине подключен на плате?
> Возможно, я не знаю как это определить, и как это врияет, если
> да, то вообще никак нельзя завести?
Я про то, что в заглавии новости только про PCI устройства. Для USB надо делать отдельное исследование.
hw-probe иногда говорит, что надо доставить в систему, чтобы заработало.
Ставится так: https://github.com/linuxhw/hw-probe/blob/master/INSTALL.md
Запускается так: https://github.com/linuxhw/hw-probe#usage
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|1.77, Аноним (77), 20:58, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> Flash memory 469 37.95%
А пофиг, что на 2/3 система полностью не работает. Заявим 99% совместимость! В среднем по больнице температура нормальная.
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|1.79, Аноним (78), 21:09, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Принтер Canon LBP-810 сделайте и сканер Mustek 1200 UB PLus Вот тогда и поговорим. Уже лет 15 жду их поддержки.
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|2.83, Некурю (?), 21:13, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За 15 лет, уже выучил бы С с Ассемблером и сам бы организовал им поддержку.
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|3.130, Аноним (125), 23:04, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Принтер мне этот не сдался, а вот почиатть как писать драйвера и дебажить USB прошивки я б с удовольствием изучил материал. А то есть у меня один USB-шный стик отлично работает на Widnws, а под Linux не понимает что это.
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|4.146, Michael Shigorin (ok), 23:23, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Принтер мне этот не сдался, а вот почиатть как писать драйвера и
> дебажить USB прошивки я б с удовольствием изучил материал. А то
> есть у меня один USB-шный стик отлично работает на Widnws, а
> под Linux не понимает что это.
Спросите автора capt; было несколько штук утилиток для записи USB-трафика, соответственно обычный подход -- пишут его при совершении операций (инициализация, протяжка бумаги, ...) на винде, затем пытаются понять, что это было.
Если всерьёз озадачились, но не найдёте -- черкните здесь или лучше почтой, попытаюсь по архивам поточней найти чего.
Сходу нашёл упоминания про usbpcap или вот: http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/USB -- но припоминаю, что в тех переписках были другие названия.
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|2.136, пажилой (?), 23:09, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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этот мастек буквально вчера
сканировал под арчем, неужели за 24 часа успели все сломать?
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|1.139, Сын Божий (?), 23:12, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так что, если устройств мало, то их надо выпилить из ядра? Сколько можно ломать api ядра? Почему постоянно ломают, а потом драйвер не ставится новое на ядро с таким трудом написанный вендором? Откуда это постоянное стремление кого то обездолить и лишить поддержки? Игра в музыку и стулья, просто мерзость, а не прогресс.
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|2.142, linuxbuild (ok), 23:16, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все просто. Просто нет такого человека, который бы осилил такую поддержку. Чтобы что-то новое добавлять иногда надо ломать старое.
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