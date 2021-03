Новый способ поиска совместимых компонентов для компьютера на основе Linux-телеметрии

1.1 , анонимус12345 ( ? ), 09:01, 17/03/2021 [ответить] + / – >несовместимость некоторых компонентов разных производителей (например, SSD диски от Samsung с материнскими платами AMD AM2/AM3) чо правда? О_О

2.4 , Леголас ( ok ), 09:05, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – AM3 уже 12 лет



1.2 , Аноним ( 2 ), 09:03, 17/03/2021 [ответить] + / – телеметрия здорового человека

1.3 , lockywolf ( ok ), 09:05, 17/03/2021 [ответить] + / – Если нашёлся хотя бы ещё один человек, который ухитрился запустить Линукс на вашем корыте...

Странная беготня, чтобы согреться. Всем известно, что Линукс работает только на ноутбуках ThinkPad и Dell.

1.5 , КО ( ? ), 09:06, 17/03/2021 [ответить] + / – Отправленная телеметрия не укажет есть ли проблемы на собранной руками сотней энтузиастов сборке.

Но покажет остальным людям что данная сборка "собирается".

Так себе перспектива.

2.6 , Леголас ( ok ), 09:08, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сборка "собирается" тогда уж "запускается" или просто "работает"



1.7 , Alen ( ?? ), 09:11, 17/03/2021 [ответить] + / – Все те, кто в состоянии собрать для себя систему, в советах не нуждаются, а тем, кто нудждается в телеметрии, советы не помогут.