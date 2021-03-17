Новый способ поиска совместимых компонентов для компьютера на основе Linux-телеметрии

Доступен новый способ поиска совместимых компонентов для апгрейда компьютера с помощью клиента телеметрии hw-probe и базы поддерживаемого оборудования от проекта Linux-Hardware.org. Идея довольно простая — разные пользователи одной и той же модели компьютера (или материнской платы) могут использовать разные отдельные компоненты в силу разных причин: различие в комплектациях, произведенный апгрейд или ремонт, установка дополнительного оборудования. Соответственно, если как минимум два человека отправили телеметрию одной и той же модели компьютера, то каждому из них можно предложить список компонентов второго в качестве опций для апгрейда.

Данный способ не требует знания спецификаций компьютера и специальных знаний в области совместимости отдельных компонентов — вы всего лишь выбираете те компоненты, которые уже были установлены и протестированы другими пользователями или поставщиком на таком же компьютере.

На странице пробы каждого компьютера в базе данных добавлена кнопка "Find compatible parts for upgrade" для поиска совместимого оборудования. Таким образом, для поиска совместимых компонентов для своего компьютера, достаточно создать его пробу наиболее подходящим способом. При этом участник помогает не только себе, но и другим пользователям в апгрейде оборудования, которые в последующем будут искать компоненты. При использовании операционных систем, отличных от Linux, можно найти нужную модель компьютера в поиске или сделать пробу при помощи любого Linux Live USB. Программа hw-probe доступна на сегодняшний день в большинстве дистрибутивов Linux, а также в большинстве вариантов BSD-систем.

Апгрейд компьютера или ноутбука традиционно вызывает сложности и ошибки по разным причинам: архитектурная несовместимость (различие в поколениях чипсета, различие в наборе и поколениях слотов для оборудования и т.п.), "вендор локи" (привязка к поставщику), несовместимость некоторых компонентов разных производителей (например, SSD диски от Samsung с материнскими платами AMD AM2/AM3) и др.



