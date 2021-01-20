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Обновление OPNsense 20.7.8 с новым плагином телеметрии os-hw-probe

20.01.2021 21:55

Доступен выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 20.7.8, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов.

В новом выпуск добавлен плагин для анонимного сбора телеметрических данных os-hw-probe. Плагин, при участии пользователей, позволит в скором будущем собрать статистические данные об используемых конфигурациях оборудования в репозитории bsdhw/Trends. Также он будет удобен для просмотра детальной информации о компонентах компьютера в силу того, что система имеет по-умолчанию только Web-интерфейс, а плагин возвращает ссылку для просмотра собранных данных.

Стоит заметить, что программа hw-probe, на основе которой реализован новый плагин, появилась впервые в российской ОС РОСА и затем была принята сначала в большинство известных международных Linux-дистрибутивов (Fedora, Ubuntu и др.), а затем портирована для BSD-систем. Активировать плагин можно в меню в разделе System->Firmware->Plugins.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/?to...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.7
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.5
  4. OpenNews: Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем
  5. OpenNews: FreeBSD 13-CURRENT поддерживает не менее 90% популярного оборудования на рынке
  6. OpenNews: Оценка предпочтений пользователей Linux в выборе оборудования
Автор новости: Андрей Пономаренко
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54440-opnsense
Ключевые слова: opnsense, pfsense
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:44, 20/01/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Не совсем понял:
    - Добавлен не отключаемый плагин?
    - Или добавлен отключаемый плагин, который можно отключить только после отправки телеметрии?
     
     
  • 2, tdykunlogged (?), 00:02, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Активировать плагин можно в меню в разделе System->Firmware->Plugins.
     

  • 3, Аноним (3), 01:11, 21/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    А есть какие-то немецкие ОС, или английские, или американские? Или это только на родине слонов любят объявлять что-то своим?
     
     
  • 4, Аноньимъ (ok), 01:45, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Suse linux немецкий.
    Microsoft Windows американская.
     
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