Обновление OPNsense 20.7.8 с новым плагином телеметрии os-hw-probe

Доступен выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 20.7.8, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов.

В новом выпуск добавлен плагин для анонимного сбора телеметрических данных os-hw-probe. Плагин, при участии пользователей, позволит в скором будущем собрать статистические данные об используемых конфигурациях оборудования в репозитории bsdhw/Trends. Также он будет удобен для просмотра детальной информации о компонентах компьютера в силу того, что система имеет по-умолчанию только Web-интерфейс, а плагин возвращает ссылку для просмотра собранных данных.

Стоит заметить, что программа hw-probe, на основе которой реализован новый плагин, появилась впервые в российской ОС РОСА и затем была принята сначала в большинство известных международных Linux-дистрибутивов (Fedora, Ubuntu и др.), а затем портирована для BSD-систем. Активировать плагин можно в меню в разделе System->Firmware->Plugins.



