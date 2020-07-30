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Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.2

30.07.2020 23:27

Увидел свет дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.2, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (420 Мб).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде HardenedBSD 12.1, поддерживающем синхронизированный форк FreeBSD, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

Кроме того, в дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка DHCPv6 Multi-WAN для подключения через несколько каналов;
  • Обеспечена возможность определения собственных страниц, выводимых при ошибках подключения через web-прокси;
  • Реализация системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений обновлена до Suricata 5;
  • Базовая система синхронизирована с HardenedBSD 12.1, форка FreeBSD 12.1, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей;
  • Добавлен отчёт с древовидным представлением информации о сетевых соединениях;
  • Реализован API для управления межсетевым экраном;
  • Расширены возможности для фильтрации логов на лету.


  1. Главная ссылка к новости (https://opnsense.org/opnsense-...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.1
  3. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  4. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.25
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53461-opnsense
Ключевые слова: opnsense
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ann (??), 23:39, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Красотенька
     
  • 1.2, Другой Анон (?), 23:39, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опечатка в версии
     
  • 1.3, Сейд (ok), 23:41, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А для ARM так и не сделали :(
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:48, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >А для ARM так и не сделали :(

    значит у тебя еще есть шанс сделать это самому

     
     
  • 2.6, Сейд_1 (?), 00:16, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не будутничего делать.
     
  • 2.10, Сейд (ok), 01:34, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне проще взять OpenWrt и MIPS уж тогда.
     

  • 1.5, Михрютка (ok), 23:59, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    отличная штука, пока смотришь на нее, как на замену асусроутера воткнул и забыл.

    но если жизнь и рассудок дороги вам, не лезьте внутрь выяснять, чо там работает не так.

     
     
  • 2.8, linux (??), 00:51, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ведь есть openwrt на человеческом линуксе и с поддержуой mips/arm. BSD приколы это весело и необычно, но пользоваться этим... В общем, будьте талерантнее к разным меньшинствам в том числе и к любителям бсд.
     
     
  • 3.9, Михрютка (ok), 01:06, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и ведь этот комментатор уверен, что его камент будут воспринимать всерьез.
     
     
  • 4.11, Сейд (ok), 01:47, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь готовый беспроводной маршрутизатор с MIPS в 12 раз дешевле компьютера с x86-64 в роли маршрутизатора.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:29, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ФриБЗД уже научилась вай-фай хотя бы IEEE 802.11n или все так же частично местами кое-как но с квартальными отчетами?
     
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