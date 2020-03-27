The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.5

27.03.2020 11:03

Состоялся релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.4.5. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки доступно несколько образов для архитектуры amd64, размером от 300 до 360 Мб, включая LiveCD и образ для установки на USB Flash.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Ключевые изменения:

  • Компоненты базовой системы обновлены до FreeBSD 11-STABLE;
  • На некоторых страницах web-интерфейса, включая менеджер сертификатов, список DHCP-привязок и таблицы ARP/NDP, появилась поддержка сортировки и поиска;
  • В средства интеграции со скриптами на языке Python добавлен DNS-резолвер на основе Unbound;
  • Для IPsec DH (Diffie-Hellman) и PFS (Perfect Forward Secrecy) добавлены группы Диффи—Хеллмана 25, 26, 27 и 31;
  • В настройках файловой системы UFS для новых систем по умолчанию активирован режим noatime для минимизации лишних операций записи;
  • В формы аутентификации добавлен атрибут "autocomplete=new-password" для отключения автозаполнения полей с конфиденциальными данными;
  • Добавлены новые провайдеры динамических записей DNS - Linode и Gandi;
  • Устранено несколько уязвимостей, в том числе проблема в web-интерфейсе, позволяющая аутентифицированному пользователю, имеющему доступ к виджету загрузки картинок, выполнить любой PHP-код и получить доступ к привилегированным страницам интерфейса администратора. Кроме того, в web-интерфейсе устранена возможность межсайтового скриптинга (XSS).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netgate.com/blog/p...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.0
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.1
  4. OpenNews: В Debian 11 предлагается по умолчанию задействовать nftables и firewalld
  5. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.7
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52620-pfsense
Ключевые слова: pfsense, firewall, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Слёрм
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру