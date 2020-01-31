The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.1

31.01.2020 07:37

Увидел свет дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.1, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (280 Мб).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде HardenedBSD 11, поддерживающем синхронизированный форк FreeBSD, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

Кроме того, в дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

В новой версии:

  • Увеличена производительность web-интерфейса для подключения пользователей к беспроводной сети (Captive portal);
  • Для IPsec реализована поддержка аутентификации по открытым ключам;
  • Добавлена возможность создания сертификатов с использованием алгоритмов на базе эллиптических кривых;
  • Добавлена поддержка устройств VXLAN и Loopback;
  • Усилены проверки работоспособности прошивок;
  • В привязываемых к сетевому интерфейсу правилах реализована возможность задания привязки к направлению следования пакетов (входящие/исходящие) и работы в режиме non-quick (срабатывает последнее удовлетворяющее условиям правило, а не первое);
  • Фронтэнд для ведения логов переписан с использованием MVC-фреймворка и теперь поддерживает управление через API;
  • В качестве версии Python по умолчанию задействована ветка 3.7;
  • Обновлены версии программ, включая LibreSSL 3.0, OpenSSL 1.1.1, php 7.2.27, isc-dhcp 4.4.2, zabbix4-proxy 1.2 и jQuery 3.4.1;
  • Добавлена поддержка Google Backup API 2.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.23
  5. OpenNews: Стабильный выпуск HardenedBSD 12
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 19.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opnsense, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, n1rdeks (ok), 09:20, 31/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка Google Backup API 2.4

    Без этого никак?

     
     
  • 2, Аноним (-), 10:05, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не нужно - не пользуйся, а тот, кому нужно, воспользуется
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру