Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.1

Увидел свет дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.1, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (280 Мб). Базовая начинка дистрибутива основывается на коде HardenedBSD 11, поддерживающем синхронизированный форк FreeBSD, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков. Кроме того, в дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap. В новой версии: Увеличена производительность web-интерфейса для подключения пользователей к беспроводной сети (Captive portal);

Для IPsec реализована поддержка аутентификации по открытым ключам;

Добавлена возможность создания сертификатов с использованием алгоритмов на базе эллиптических кривых;

Добавлена поддержка устройств VXLAN и Loopback;

Усилены проверки работоспособности прошивок;

В привязываемых к сетевому интерфейсу правилах реализована возможность задания привязки к направлению следования пакетов (входящие/исходящие) и работы в режиме non-quick (срабатывает последнее удовлетворяющее условиям правило, а не первое);

Фронтэнд для ведения логов переписан с использованием MVC-фреймворка и теперь поддерживает управление через API;

В качестве версии Python по умолчанию задействована ветка 3.7;

Обновлены версии программ, включая LibreSSL 3.0, OpenSSL 1.1.1, php 7.2.27, isc-dhcp 4.4.2, zabbix4-proxy 1.2 и jQuery 3.4.1;

Добавлена поддержка Google Backup API 2.4.



