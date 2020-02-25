The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.25

25.02.2020 08:20

Доступен выпуск дистрибутива для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов IPFire 2.25 Core 141. IPFire отличается простым процессом установки и организацией настройки через интуитивно понятный web-интерфейс, изобилующий наглядными графиками. Размер установочного iso-образа составляет 290 Мб (x86_64, i586, ARM).

Система модульная, кроме базовых функций пакетной фильтрации и управления трафиком для IPFire доступны модули с реализацией системы для предотвращения атак на базе Suricata, для создания файлового сервера (Samba, FTP, NFS), почтового сервера (Cyrus-IMAPd, Postfix, Spamassassin, ClamAV и Openmailadmin) и сервера печати (CUPS), организации VoIP шлюза на базе Asterisk и Teamspeak, создания беспроводной точки доступа, организации потокового аудио и видео-сервера (MPFire, Videolan, Icecast, Gnump3d, VDR). Для установки дополнений в IPFire используется специальный пакетный менеджер Pakfire.

В новом выпуске:

  • Переработаны компоненты интерфейса и скрипты дистрибутива, связанные с DNS:
    • Добавлена поддержка DNS-over-TLS.
    • Унифицированы настройки DNS на всех страницах web-интерфейса.
    • Реализована возможность задания более двух DNS-серверов с использованием наиболее быстрого сервера из списка по умолчанию.
    • Добавлен режим QNAME Minimization (RFC-7816) для сокращения передачи дополнительной информации в запросах с целью предотвращения утечек сведений о запрошенном домене и повышения приватности.
    • Реализована фильтр для отсеивания сайтов только для взрослых на уровне DNS.
    • Ускорена загрузка за счёт сокращения числа DNS-проверок.
    • Реализован обходной путь работы в случае фильтрации провайдером DNS-запросов или некорректной поддержки DNSSEC (при проблемах осуществляется переключение транспорта на TLS и TCP).
    • Для решения проблем с потерей фрагментированных пакетов размер буфера EDNS уменьшен до 1232 байт (значение 1232 выбрано, так как оно является максимумом, при котором размер DNS-ответа с учётом IPv6 укладывается в минимальное значение MTU (1280).
  • Обновлены версии пакетов, в том числе задействованы GCC 9, Python 3, knot 2.9.2, libhtp 0.5.32, mdadm 4.1, mpc 1.1.0, mpfr 4.0.2, rust 1.39, suricata 4.1.6. unbound 1.9.6.
  • Добавлена поддержка языков Go и Rust. В основной состав включён браузер elinks и пакет rfkill.
  • Обновлены дополнения dehydrated 0.6.5, libseccomp 2.4.2, nano 4.7, openvmtools 11.0.0, tor 0.4.2.5, tshark 3.0.7. Добавлено новое дополнение amazon-ssm-agent для улучшения интеграции с облаком Amazon.
  • Проведена чистка отладочной информации в исполняемых файлах для сокращения размера дистрибутива после установки.
  • Добавлена поддержка разделов LVM.
  • В IPS (Intrusion Prevention System) добавлена поддержка фильтрации сетевых пакетов от клиентов OpenVPN;
  • В Pakfire для загрузки списка зеркал задействован HTTPS (раньше первое обращение было по HTTP, а уже сервер выдавал редирект на HTTPS).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ipfire.org/post/i...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.23
  3. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива IPFire для платформы ARM
  4. OpenNews: Вышел дистрибутив для создания межсетевых экранов IPCop 2.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.0
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ipfire, firewall, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:36, 25/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    > и пакет rfkill

    Теперь заблокируют сайт за экстремизм

     
  • 2, unoc_u34 (ok), 11:19, 25/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Было бы замечательно, если подключили бы Wireguard.
     
  • 3, Аноним (3), 11:38, 25/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    У русского инсталятор проблемы со шрифтами, после перезагрузки.
     
  • 4, InuYasha (?), 12:04, 25/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    А новость об MS-антивирусе для Линукса не будете публиковать? https://thehackernews.com/2020/02/windows-defender-atp-linux-android.html
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру