Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.7

|
|
|
|2.2, A.Stahl (ok), 10:46, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Дык есть же уже: дистровотч или как-то так называется. Пользователи нескучных сборок обожают приводить ссылки на него в качестве доказательства что их любимая сборка распространённей всего на свете.
|
|2.6, Блокнот.exe (?), 11:06, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пора делать репозитории дистрибутивов, (вместо пакетов), типа sudo apt-get burn krivo-podelka.iso, чтобы само и скачало и перегрузилось в нее...
|
|2.29, Аноним (29), 13:46, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а я не видел таких дистрибутивов ещё. Наиболее похожее что видел с web gui это VestaCP, но она не дистрибутив, из дистрибутивов видел NixOS, но он без web GUI, да и немножко настроить самому надо
|
|1.3, Аноним (3), 10:54, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
простой и надежный дистр. Лучший из прочих для работы web-почты из коробки, сам не ломается в отличии от того же zentyal (переодически слетает sql) и субъективно шустрее citadel
|
|
|
|2.14, ryoken (ok), 11:45, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В одном посте упомянуто 3 дистра (я надеюсь) одинаковой направленности. Люблю opennet за познавательность :D.
|
|
|
|3.18, Аноним (3), 12:10, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
была необходимость найти дистр с web-почтой и настройкой через web. Установка руками в реальности расходилась с инструкциями, а времени сильно углубляться нет. Из разных вариантов, наиболее подходили указанные комбайны, но полностью устроил сабж. На 25 юзеров при потоке около 500 писем в день, 1/3 из которых (виагры и прочее) не доходят рубит rspamd. Норм поддержка кириллицы, фильтры, dkim, удобный бекап.
|
|
|
|4.25, rinat85 (?), 13:24, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пробовали mailcow? если да, то что не понравилось (помимо docker) Мы развернули его для небольшой фирмы, устроило практически всем, но как оно на больших инсталляциях?..
|
|
|
|5.30, Аноним 3 (?), 14:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
не пробовал, спасиб, возьму на заметку. Для больших инсталляций есть "вменяемые админы". А это как раз варианты для небольших.
|
|5.34, Алексей (??), 15:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
mailcow это тот который без clamav умудряется съедать 1 ГБ Озу для "почты" (привет бидон приложения) и это еще без apache solr!, собран в докере что затрудняет на одном сервере кроме "почты" иметь собственный nginx, ведь он там преконфигурирован? Нет уж еште сами.
|
|
|
|6.35, Алексей (??), 15:35, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Продукты" распространяющиеся в докере которые затрудняют работу другому софту в плане конфигурации, занятых портов и и.д. должны гореть в аду вместе с их разработчиками.
|
|4.26, анонн (ok), 13:33, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Установка руками в реальности расходилась с инструкциями, а времени сильно углубляться нет. Из разных вариантов, наиболее подходили указанные комбайны, но полностью устроил сабж.
Перепробовать с пяток (если не больше) разных вариантов дистров быстрее "углубления" …
Почему-то вспоминается "2 hours of try and error can save 10 minutes of manual reading!"
|
|
|
|5.31, Аноним 3 (?), 14:32, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дистр в фоне ставиться, периодически отвлекает жмакать кнопки, а читать десятки мануалов и править десятки конфигов ... еще вопрос где больше времени тратиться
|
|
|
|
|
|3.20, An (??), 12:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, а потом эти клоуны прибегают на форумы и начинают плакать - "я тут нажал в web и теперь она не включается, как её включить в консоле?"
|
|
|
|4.23, Аноним (3), 13:06, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
интересно, у вас наверно и комп спаянный своими руками с транзисторов, а не купленный готовый
|
|
|
|5.41, пох. (?), 16:33, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так пусть прибегают и плакают. Любая помощь - за деньги :)
тебе же сказали - нет у их клиента денег.
Иначе бы он нанял сисадмина, а не мальчика-нажимателя-next. Или купил бы _обслуживаемое_ решение где-нибудь в модном облачке.
К тому же ты сам-то уверен, что сможешь быстро разобраться в подобной хреновине когда она *уже* не работает, например - проломлена, и провайдер заблокировал тебе 25й порт, до выяснения, а офис стоит на ушах "если мы не отправим сегодня почту и не получим ответ - завтра можем на работу уже не выходить" ?
Это тебе не сдохший exim перезапустить...
|
|1.5, Блокнот.exe (?), 11:03, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>модульный
>небольшой
>быстрый
>1.1 гигабайт
а еще несколько лет назад на 670 мегабайт помешался, например, Дебиан, и с всем нужным, и с кучей ненужного, и никто не жаловался
|
|1.9, nox. (?), 11:24, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> Дистрибутив основан на базе CentOS 7.7 и предоставляет web-интерфейс
Ого, дело Дениски Попова выходит на качественно новый серверный уровень. Великолепный дистрибутив для неосиляторов классической центоси + нескучные обои с веб интерфейсом.
|
|
|
|2.11, JL2001 (ok), 11:28, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Дистрибутив основан на базе CentOS 7.7 и предоставляет web-интерфейс
> Ого, дело Дениски Попова выходит на качественно новый серверный уровень. Великолепный дистрибутив
> для неосиляторов классической центоси + нескучные обои с веб интерфейсом.
всё перечисленное в новости есть в классической центоси?
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 12:09, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
BolgenOS-Server-7.7.x86_86.rar
В архиве ещё должен быть быть .key-файлик ;)
|
|
|
|2.15, 1 (??), 11:46, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Когда ты последний раз видел вменяемого сисадмина ?
|
|2.16, ryoken (ok), 11:47, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно увидеть более развёрнуто Ваше мнение? Если вот например есть желание (и техническая возможность) заменить виртуалку с вендоконтроллером домена на виртуалку с тем же, но на базе Линукс?
|
|
|
|
|
|4.21, Аноним (3), 12:36, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
печально, что на подобных ресурсах надеешься на совет вменяемого, а в ответ шутеечки про бороды и свитера ...
|
|
|
|5.37, пох. (?), 16:18, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> печально, что на подобных ресурсах надеешься на совет вменяемого
смиявсь...
>, а в ответ шутеечки про бороды и свитера ...
ну так не спрашивайте невменяемых вещей.
Если у клиента желание заменить ad контроллер не юникс-вэй решением (что еще можно было бы печально обсуждать, чисто в теории - поскольку нет равноценных юникс-вей решений), а просто хреновым затобесплатно-эмулятором - это вот от _вменяемых_ вы ничего кроме шутеечек или просто предложения сменить специальность на шпалоукладчика не получите.
Невменяемые надают вам ценных и полезных советов, вычитанных в гугле, разумеется, но это вы и сами бы могли, причем примерно с тем же результатом.
И все это умножить на невменяемую систему модерации, делающую эту площадку пригодной для троллинга, но не для серьезных разговоров на профессиональные темы.
|
|2.22, Tim (??), 13:04, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я вот честно за 20 лет сисадминства уже устал настраивать все вручную, тем более, что многое делаешь нечасто и успеваешь забыть. Поэтому вменяемый веб-интерфейс иногда если не спасение, то здорово облегчает жизнь. Поэтому и родились всякие FreeNAS/pfSense/Opnsense и даже Zimbra отсюда же. Конечно сабжевый дистрибутив здоровый комбайн в котором много чего, но если он реально модульный (сам не смотрел), то это не такая уж проблема. Поставить и запустить можно быстро, а допилить при нужде можно уже позже, спокойно ковыряясь в конфигах руками.
|
|
|
|3.28, Онаним (?), 13:38, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> многое делаешь нечасто и успеваешь забыть
Дык записывай. Документировать сделанное - залог здоровья.
|
|2.24, sstj3n (?), 13:20, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вменяемый сисадмин имхо должен уметь ставить свое чсв на последнее место. И способность что-то сделать from quite deep scratch не есть мерило его вменяемости. Квалификации - да, может быть, но не вменяемости.
А вообще, судя по коменту, не была осилена дока к neth.
|
|2.36, Аноним (36), 15:41, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сисадмины вымерли. Сейчас стало можно доцкер и в продакшон. Accpet > Next > Next > Next > Finish.
|
|
|
|3.39, пох. (?), 16:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сисадмины вымерли. Сейчас стало можно доцкер и в продакшон. Accpet > Next
> > Next > Next > Finish.
угу - вон в #33 типичный образчик.
Только раньше они такие хотя бы под виндой все это делали - починить за ними было несложно. А теперь - увы и ах.
|
|1.33, Аноним (33), 15:11, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вот нужно мне развернуть инфраструктуру на 20 человек офиса. Чтобы я всё руками собирал, у них денег столько нет. Поставил проксмок, на нем айредмеил, фрипбэикс, некстклауд. Покрутил чуть настройки, от силы часа два чуть крнфиги поправил. Все работает, бэкапится и не падает год. Люди счастливы.
|
|
|
|2.38, пох. (?), 16:25, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вот нужно мне развернуть инфраструктуру на 20 человек офиса. Чтобы я всё
> руками собирал, у них денег столько нет. Поставил проксмок, на нем
> айредмеил, фрипбэикс, некстклауд. Покрутил чуть настройки, от силы часа два чуть
> крнфиги поправил. Все работает, бэкапится и не падает год. Люди счастливы.
когда навернется - ты им ответишь что на починку твоими руками - у них денег столько нет.
Причем по факту - ты и за миллионы денег починить не сможешь, поскольку нужно не только знать составляющие компоненты и понять что там сломалось, но и разбираться что и как там наавтоматизировано, и как не дать этой автоматике ничего доломать.
Сильно сомневаюсь, что ты это знаешь про все четыре системы хотя бы в общих чертах, иначе бы ты работал не мальчиком на побегушках.
А учитывая что у двадцатичеловекового офиса весь бизнес висит на соплях и перекредитовании раз в сутки - любой такой отказ скорее всего окажется для него фатальным.
zero brain administration оно такое... имеет некоторые особенности.
|