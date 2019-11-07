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Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.7

07.11.2019 10:19

Представлен релиз дистрибутива NethServer 7.7, предлагающего модульное решение для быстрого развёртывания серверов в небольших офисах или на предприятиях среднего размера. Дистрибутив основан на пакетной базе CentOS 7.7 и предоставляет web-интерфейс для управления доступными серверными компонентами. Размер установочного образа 1.1 Гб. Для ознакомления с возможностями интерфейса предоставляется online-демонстрация. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Пользователю предлагаются готовые модули для организации работы почтового сервера (Postfix, Dovecot, Amavis, ClamAV + web-клиент Roundcube), системы совместной работы (SOGo), межсетевого экрана (Shorewall), web-сервера (LAMP), файлового сервера и контроллера домена Active Directory (Samba), фильтрующего прокси (Squid, ClamAV и SquidGuard), VPN-сервера (OpenVPN, L2TP), облачного хранилища (ownCloud), систем обнаружения и предотвращения вторжений. Установка и введение в строй нужного сервиса производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого серверного компонента. Типовые работы по администрированию можно выполнять через web-интерфейс.

Основные новшества:

  • Новый интерфейс пользователя, построенный на базе Cockpit и предлагающий более современное оформление, перешёл на стадию бета-тестирования и включён в поставку по умолчанию. Ранее установленные системы могут протестировать интерфейс установив приложение Server Manager в Software Center. Интерфейс предоставляет инструменты для управления учётными записями, DNS, DHCP, FQDN, установки времени, создания резервных копий, настройки сети, применения TLS-шифрования, управления системой, установки приложений, управления хранилищами и сертификатами SSL;
  • Новый интерфейс для настройки VPN, позволяющий оценить трафик для каждого туннеля, отследить историю подключений каждого пользователя и быстро отправить параметры подключения по email. Через интерфейс также можно определить собственные маршруты, изменить протокол UDP/TCP, активировать или отключить учётную запись;
  • В интерфейсе для управления межсетевым экраном полностью переработаны разделы определения правил блокировки соединений, перенаправления портов, урезания трафика и привязки правил к локальному или внешнему интерфейсу;
  • Новый интерфейс со статистикой блокировки попыток подбора паролей к сервисам в изолированных окружениях (используется Fail2Ban);
  • Новая панель со статистикой работы через Web Proxy;
  • Новая панель файлового сервера, наглядно показывающая состояние совместных каталогов;
  • Новый метод управления резервным копированием и восстановлением, поддерживающий создания нескольких резервных копий;
  • Новая панель для интеграции с NextCloud;
  • Модуль развёртывания инфраструктуры для организации совместной работы на базе платформы WebTop (Web Desktop) обновлён до версии 5.7.3;
  • Новая панель отслеживания состояния источников бесперебойного питания;
  • Дополнительные системные отчёты, включающие выборку данных из логов, СУБД и сервисов;
  • Новая панель со статистикой работы http-сервера Apache;
  • Облачное хранилище Nextcloud обновлено до версии 16.0.5, а платформа для обмена сообщениями между разработчикам Mattermost до выпуска 5.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nethserver.org/net...)
  2. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.6
  3. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  4. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 6.0
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Доступен Freedombone 4.0, дистрибутив для создания домашних серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nethserver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноим бурлящий (?), 10:38, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Уже столько таких поделок что скоро надо делать реестр!
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:46, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дык есть же уже: дистровотч или как-то так называется. Пользователи нескучных сборок обожают приводить ссылки на него в качестве доказательства что их любимая сборка распространённей всего на свете.
     
  • 2.6, Блокнот.exe (?), 11:06, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора делать репозитории дистрибутивов, (вместо пакетов), типа sudo apt-get burn krivo-podelka.iso, чтобы само и скачало и перегрузилось в нее...
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:46, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я не видел таких дистрибутивов ещё. Наиболее похожее что видел  с web gui это VestaCP, но она не дистрибутив, из дистрибутивов видел NixOS, но он без web GUI, да и немножко настроить самому надо
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:54, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    простой и надежный дистр. Лучший из прочих для работы web-почты из коробки, сам не ломается в отличии от того же zentyal (переодически слетает sql) и субъективно шустрее citadel
     
     
  • 2.14, ryoken (ok), 11:45, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В одном посте упомянуто 3 дистра (я надеюсь) одинаковой направленности. Люблю opennet за познавательность :D.
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 12:10, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    была необходимость найти дистр с web-почтой и настройкой через web. Установка руками в реальности расходилась с инструкциями, а времени сильно углубляться нет. Из разных вариантов, наиболее подходили указанные комбайны, но полностью устроил сабж. На 25 юзеров при потоке около 500 писем в день, 1/3 из которых (виагры и прочее) не доходят рубит rspamd. Норм поддержка кириллицы, фильтры, dkim, удобный бекап.
     
     
  • 4.25, rinat85 (?), 13:24, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пробовали mailcow? если да, то что не понравилось (помимо docker) Мы развернули его для небольшой фирмы, устроило практически всем, но как оно на больших инсталляциях?..
     
     
  • 5.30, Аноним 3 (?), 14:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не пробовал, спасиб, возьму на заметку. Для больших инсталляций есть "вменяемые админы". А это как раз варианты для небольших.
     
  • 5.34, Алексей (??), 15:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mailcow это тот который без clamav умудряется съедать 1 ГБ Озу для "почты" (привет бидон приложения) и это еще без apache solr!, собран в докере что затрудняет на одном сервере кроме "почты" иметь собственный nginx, ведь он там преконфигурирован? Нет уж еште сами.
     
     
  • 6.35, Алексей (??), 15:35, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Продукты" распространяющиеся в докере которые затрудняют работу другому софту в плане конфигурации, занятых портов и и.д. должны гореть в аду вместе с их разработчиками.
     
  • 6.40, Аноним (40), 16:28, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    reverse proxy в nginx базовой системы вас спасёт
     
  • 4.26, анонн (ok), 13:33, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Установка руками в реальности расходилась с инструкциями, а времени сильно углубляться нет. Из разных вариантов, наиболее подходили указанные комбайны, но полностью устроил сабж.

    Перепробовать с пяток (если не больше) разных вариантов дистров быстрее "углубления" …
    Почему-то вспоминается "2 hours of try and error can save 10 minutes of manual reading!"

     
     
  • 5.31, Аноним 3 (?), 14:32, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистр в фоне ставиться, периодически отвлекает жмакать кнопки, а читать десятки мануалов и править десятки конфигов ... еще вопрос где больше времени тратиться
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:03, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для тех кто не осилил настроить вручную?
     
     
  • 2.8, Аноним (3), 11:21, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    жизнь слишком коротка осиливать все вручную
     
     
  • 3.20, An (??), 12:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, а потом эти клоуны прибегают на форумы и начинают плакать - "я тут нажал в web и теперь она не включается, как её включить в консоле?"  
     
     
  • 4.23, Аноним (3), 13:06, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    интересно, у вас наверно и комп спаянный своими руками с транзисторов, а не купленный готовый
     
  • 4.27, Онаним (?), 13:37, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так пусть прибегают и плакают. Любая помощь - за деньги :)
     
     
  • 5.41, пох. (?), 16:33, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так пусть прибегают и плакают. Любая помощь - за деньги :)

    тебе же сказали - нет у их клиента денег.
    Иначе бы он нанял сисадмина, а не мальчика-нажимателя-next. Или купил бы _обслуживаемое_ решение где-нибудь в модном облачке.

    К тому же ты сам-то уверен, что сможешь быстро разобраться в подобной хреновине когда она *уже* не работает, например - проломлена, и провайдер заблокировал тебе 25й порт, до выяснения, а офис стоит на ушах "если мы не отправим сегодня почту и не получим ответ - завтра можем на работу уже не выходить" ?

    Это тебе не сдохший exim перезапустить...


     

  • 1.5, Блокнот.exe (?), 11:03, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >модульный
    >небольшой
    >быстрый
    >1.1 гигабайт

    а еще несколько лет назад на 670 мегабайт помешался, например, Дебиан, и с всем нужным, и с кучей ненужного, и никто не жаловался

     
     
  • 2.7, Woolf (?), 11:18, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Knoppix на дискетках помнишь?
     
     
  • 3.10, nox. (?), 11:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Себя в виде сперматозоида помнишь?
     

  • 1.9, nox. (?), 11:24, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Дистрибутив основан на базе CentOS 7.7 и предоставляет web-интерфейс

    Ого, дело Дениски Попова выходит на качественно новый серверный уровень. Великолепный дистрибутив для неосиляторов классической центоси + нескучные обои с веб интерфейсом.

     
     
  • 2.11, JL2001 (ok), 11:28, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Дистрибутив основан на базе CentOS 7.7 и предоставляет web-интерфейс
    > Ого, дело Дениски Попова выходит на качественно новый серверный уровень. Великолепный дистрибутив
    > для неосиляторов классической центоси + нескучные обои с веб интерфейсом.

    всё перечисленное в новости есть в классической центоси?

     
  • 2.13, аннонн (?), 11:33, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BolgenOS-Server-7.7.x86_86.iso.rar
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:09, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BolgenOS-Server-7.7.x86_86.rar
    В архиве ещё должен быть быть .key-файлик ;)
     

  • 1.12, diceman (??), 11:28, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имхо для эникейщиков. вменяемый сисадмин не станет этим пользоваться
     
     
  • 2.15, 1 (??), 11:46, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Когда ты последний раз видел вменяемого сисадмина ?
     
  • 2.16, ryoken (ok), 11:47, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно увидеть более развёрнуто Ваше мнение? Если вот например есть желание (и техническая возможность) заменить виртуалку с вендоконтроллером домена на виртуалку с тем же, но на базе Линукс?
     
     
  • 3.19, пох. (?), 12:11, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот, а вы говорите - "вменяемые сисадмины"...

     
     
  • 4.21, Аноним (3), 12:36, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    печально, что на подобных ресурсах надеешься на совет вменяемого, а в ответ шутеечки про бороды и свитера ...
     
     
  • 5.37, пох. (?), 16:18, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > печально, что на подобных ресурсах надеешься на совет вменяемого

    смиявсь...

    >, а в ответ шутеечки про бороды и свитера ...

    ну так не спрашивайте невменяемых вещей.

    Если у клиента желание заменить ad контроллер не юникс-вэй решением (что еще можно было бы  печально обсуждать, чисто в теории - поскольку нет равноценных юникс-вей решений), а просто хреновым затобесплатно-эмулятором - это вот от _вменяемых_ вы ничего кроме шутеечек или просто предложения сменить специальность на шпалоукладчика не получите.

    Невменяемые надают вам ценных и полезных советов, вычитанных в гугле, разумеется, но это вы и сами бы могли, причем примерно с тем же результатом.

    И все это умножить на невменяемую систему модерации, делающую эту площадку пригодной для троллинга, но не для серьезных разговоров на профессиональные темы.

     
  • 2.22, Tim (??), 13:04, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот честно за 20 лет сисадминства уже устал настраивать все вручную, тем более, что многое делаешь нечасто и успеваешь забыть. Поэтому вменяемый веб-интерфейс иногда если не спасение, то здорово облегчает жизнь. Поэтому и родились всякие FreeNAS/pfSense/Opnsense и даже Zimbra отсюда же. Конечно сабжевый дистрибутив здоровый комбайн в котором много чего, но если он реально модульный (сам не смотрел), то это не такая уж проблема. Поставить и запустить можно быстро, а допилить при нужде можно уже позже, спокойно ковыряясь в конфигах руками.
     
     
  • 3.28, Онаним (?), 13:38, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > многое делаешь нечасто и успеваешь забыть

    Дык записывай. Документировать сделанное - залог здоровья.

     
  • 3.32, Woolf (?), 14:49, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрипты на баше так и не научился за много лет писать?
     
  • 2.24, sstj3n (?), 13:20, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вменяемый сисадмин имхо должен уметь ставить свое чсв на последнее место. И способность что-то сделать from quite deep scratch не есть мерило его вменяемости. Квалификации - да, может быть, но не вменяемости.

    А вообще, судя по коменту, не была осилена дока к neth.

     
  • 2.36, Аноним (36), 15:41, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сисадмины вымерли. Сейчас стало можно доцкер и в продакшон. Accpet > Next > Next > Next > Finish.
     
     
  • 3.39, пох. (?), 16:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сисадмины вымерли. Сейчас стало можно доцкер и в продакшон. Accpet > Next
    > > Next > Next > Finish.

    угу - вон в #33 типичный образчик.

    Только раньше они такие хотя бы под виндой все это делали - починить за ними было несложно. А теперь - увы и ах.


     

  • 1.33, Аноним (33), 15:11, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот нужно мне развернуть инфраструктуру на 20 человек офиса. Чтобы я всё руками собирал, у них денег столько нет. Поставил проксмок, на нем айредмеил, фрипбэикс, некстклауд. Покрутил чуть настройки, от силы часа два чуть крнфиги поправил. Все работает, бэкапится и не падает год. Люди счастливы.
     
     
  • 2.38, пох. (?), 16:25, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот нужно мне развернуть инфраструктуру на 20 человек офиса. Чтобы я всё
    > руками собирал, у них денег столько нет. Поставил проксмок, на нем
    > айредмеил, фрипбэикс, некстклауд. Покрутил чуть настройки, от силы часа два чуть
    > крнфиги поправил. Все работает, бэкапится и не падает год. Люди счастливы.

    когда навернется - ты им ответишь что на починку твоими руками - у них денег столько нет.

    Причем по факту - ты и за миллионы денег починить не сможешь, поскольку нужно не только знать составляющие компоненты и понять что там сломалось, но и разбираться что и как там наавтоматизировано, и как не дать этой автоматике ничего доломать.
    Сильно сомневаюсь, что ты это знаешь про все четыре системы хотя бы в общих чертах, иначе бы ты работал не мальчиком на побегушках.

    А учитывая что у двадцатичеловекового офиса весь бизнес висит на соплях и перекредитовании раз в сутки - любой такой отказ скорее всего окажется для него фатальным.

    zero brain administration оно такое... имеет некоторые особенности.

     
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