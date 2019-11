Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.7

2.15 , 1 ( ?? ), 11:46, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Когда ты последний раз видел вменяемого сисадмина ?

2.16 , ryoken ( ok ), 11:47, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно увидеть более развёрнуто Ваше мнение? Если вот например есть желание (и техническая возможность) заменить виртуалку с вендоконтроллером домена на виртуалку с тем же, но на базе Линукс?

3.19 , пох. ( ? ), 12:11, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну вот, а вы говорите - "вменяемые сисадмины"... 4.21 , Аноним ( 3 ), 12:36, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – печально, что на подобных ресурсах надеешься на совет вменяемого, а в ответ шутеечки про бороды и свитера ...

5.37 , пох. ( ? ), 16:18, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > печально, что на подобных ресурсах надеешься на совет вменяемого смиявсь... >, а в ответ шутеечки про бороды и свитера ... ну так не спрашивайте невменяемых вещей. Если у клиента желание заменить ad контроллер не юникс-вэй решением (что еще можно было бы печально обсуждать, чисто в теории - поскольку нет равноценных юникс-вей решений), а просто хреновым затобесплатно-эмулятором - это вот от _вменяемых_ вы ничего кроме шутеечек или просто предложения сменить специальность на шпалоукладчика не получите. Невменяемые надают вам ценных и полезных советов, вычитанных в гугле, разумеется, но это вы и сами бы могли, причем примерно с тем же результатом. И все это умножить на невменяемую систему модерации, делающую эту площадку пригодной для троллинга, но не для серьезных разговоров на профессиональные темы. 2.22 , Tim ( ?? ), 13:04, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я вот честно за 20 лет сисадминства уже устал настраивать все вручную, тем более, что многое делаешь нечасто и успеваешь забыть. Поэтому вменяемый веб-интерфейс иногда если не спасение, то здорово облегчает жизнь. Поэтому и родились всякие FreeNAS/pfSense/Opnsense и даже Zimbra отсюда же. Конечно сабжевый дистрибутив здоровый комбайн в котором много чего, но если он реально модульный (сам не смотрел), то это не такая уж проблема. Поставить и запустить можно быстро, а допилить при нужде можно уже позже, спокойно ковыряясь в конфигах руками.

3.28 , Онаним ( ? ), 13:38, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > многое делаешь нечасто и успеваешь забыть Дык записывай. Документировать сделанное - залог здоровья.

3.32 , Woolf ( ? ), 14:49, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скрипты на баше так и не научился за много лет писать?

2.24 , sstj3n ( ? ), 13:20, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вменяемый сисадмин имхо должен уметь ставить свое чсв на последнее место. И способность что-то сделать from quite deep scratch не есть мерило его вменяемости. Квалификации - да, может быть, но не вменяемости. А вообще, судя по коменту, не была осилена дока к neth.

2.36 , Аноним ( 36 ), 15:41, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сисадмины вымерли. Сейчас стало можно доцкер и в продакшон. Accpet > Next > Next > Next > Finish.

3.39 , пох. ( ? ), 16:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сисадмины вымерли. Сейчас стало можно доцкер и в продакшон. Accpet > Next

> > Next > Next > Finish. угу - вон в #33 типичный образчик. Только раньше они такие хотя бы под виндой все это делали - починить за ними было несложно. А теперь - увы и ах.