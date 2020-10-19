В порты OpenBSD 6.8 добавлен клиент новой базы поддерживаемого оборудования

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|2.17, JL2001 (ok), 14:22, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
//оффтоп
а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение начинается будто как в винде телеметрия
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|3.20, б.б. (?), 14:29, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
> //оффтоп
> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение
> начинается будто как в винде телеметрия
popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века
ну и тут видно, что именно отсылается :)
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|4.22, JL2001 (ok), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
>> //оффтоп
>> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение
>> начинается будто как в винде телеметрия
> popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века
> ну и тут видно, что именно отсылается :)
в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно
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|5.24, б.б. (?), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
>>> //оффтоп
>>> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение
>>> начинается будто как в винде телеметрия
>> popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века
>> ну и тут видно, что именно отсылается :)
> в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно
в смысле, оно делало текстовые файлы, которые можно лично посмотреть, даже до отправки?
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|6.28, linuxbuild (ok), 16:24, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
>>>> //оффтоп
>>>> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение
>>>> начинается будто как в винде телеметрия
>>> popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века
>>> ну и тут видно, что именно отсылается :)
>> в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно
> в смысле, оно делало текстовые файлы, которые можно лично посмотреть, даже до
> отправки?
Есть такая возможность.
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|3.31, пох. (?), 17:19, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что не "предлагают", а подсовывают без возможности штатным образом отказаться.
И нет, тот анон врет - у тебя нет никакой возможности что-то там посмотреть (если только ты не заранее знаешь где, в какой момент ловить за хвост и куда - и ничего из этого тебе не скажут до того как сольют твои данные).
Более того, телеметрия отсылается не в одном, а минимум в двух местах, второе - вообще _замаскировано_ под безобидный скрипт, информирующий (якобы) о новых фичах - а на деле информирующий сервер убунты о твоей активности и характеристиках сервера.
Винда, в отличие от этих жуликов, ЯВНО говорит тебе о том, что и зачем она собирается отсылать, и не позволяет _вообще_ никак продолжить установку до получения твоего "информированного согласия". Причем ее можно (ubuntu server "live" - нельзя!) установить и дальше использовать вовсе с отключенной сетью.
Но корпорация зла - конечно же microsoft, смотри не перепутай!
P.S. после одного из недавних обновлений _наконец_то_ этот второй шпион оказался выключен и частично лишен наиболее вредной фичи - видимо, решили что за пять лет собрали достаточно. Впрочем, разумеется, гораздо вероятнее - что перепрятали поглубже, а этот стал не нужен - слишком палился и слишком легко отключался.
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|1.2, Сарабонг (?), 11:16, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> и запущен командами:
> hw-probe -all -upload
Please be aware that running hw-probe without parameters implies
"-all -upload" and will upload a lot of information about your
current OS and hardware configuration to the online database.
Какие, однако, затейники :)
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|2.3, linuxbuild (ok), 11:28, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В мастере уже убрали это. Без опций теперь выдается сообщение о версии программы.
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|3.4, Сарабонг (?), 11:47, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Годится. Не передвинуть ли крайний тег на гитхабе по такому случаю :)
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|1.5, Аноним (5), 12:13, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> строится ежемесячный статистический отчет об используемом аппаратном обеспечении пользователей.
Они получат список всех существующий сред виртуализации в результате.
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|2.6, анонн (ok), 12:44, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> строится ежемесячный статистический отчет об используемом аппаратном обеспечении пользователей.
> Они получат список всех существующий сред виртуализации в результате.
Кто о чем, а вшив^W WSLщики о бане^W любимых виртуалках?
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|3.9, Ананимус (?), 13:22, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Полтора миллиона запросов. Возможно, кто-то просто бота на openbsd написал, чтобы тот всякий бред в википедию коммитил :D
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|4.10, б.б. (?), 13:27, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Полтора миллиона запросов. Возможно, кто-то просто бота на openbsd написал, чтобы тот
> всякий бред в википедию коммитил :D
ага. и эта статистика далеко не один год. всё один бот отдувается.
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|2.15, linuxbuild (ok), 14:19, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так надо подождать, пока наберется. Несколько часов назад только выпустили. А эти 20 тестовые.
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|1.11, Аноним (11), 14:10, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> На основе переданных проб компьютеров строится
База с телеметрией компов пользователей.
А вы на бровзеры ворчите, что они телеметрию передают, hw-probe с под рута все сильно о вашем желези и "отпечатки пальцев" в базу запишет.
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|2.18, linuxbuild (ok), 14:23, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только обезличено все это сделает. Из всей собранной инфы выпиливается личная инфа на стороне клиента.
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|2.23, б.б. (?), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> На основе переданных проб компьютеров строится
> База с телеметрией компов пользователей.
> А вы на бровзеры ворчите, что они телеметрию передают, hw-probe с под
> рута все сильно о вашем желези и "отпечатки пальцев" в базу
> запишет.
запусти без upload и лично прочти логи
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|2.21, б.б. (?), 14:30, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А-а-а-а! Телеметрия!
ага. под дулом автоматов заставляют сначала ставить пакет, про который я сегодня вообще впервые услышал, а потом запустить его
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|3.25, JL2001 (ok), 14:32, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> А-а-а-а! Телеметрия!
> ага. под дулом автоматов заставляют сначала ставить пакет, про который я сегодня
> вообще впервые услышал, а потом запустить его
а потом они и OpenBSD заставят поставить!!
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|4.27, б.б. (?), 14:34, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а потом они и OpenBSD заставят поставить!!
а что, кто-то добровольно её ставит? меня вот заставили под дулом зенитки. я думал, у всех так.
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