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В порты OpenBSD 6.8 добавлен клиент новой базы поддерживаемого оборудования

19.10.2020 09:42

В релизе OpenBSD 6.8 в порты добавлен новый пакет для пополнения базы поддерживаемого оборудования — hw-probe. Программа проверяет статус поддержки всех устройств компьютера, работоспособность устройств на основе анализа системных логов, а также здоровье жёстких дисков и батарей. Для неподдерживаемых устройств программа ищет драйвера в новых версиях OpenBSD, включая CURRENT.

Пакет доступен по-умолчанию в стандартных репозиториях и может быть установлен и запущен командами: 


    pkg_add hw-probe
    hw-probe -all -upload

На основе переданных проб компьютеров строится ежемесячный статистический отчет об используемом аппаратном обеспечении пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bsdhw/Trend...)
  2. OpenNews: FreeBSD 13-CURRENT поддерживает не менее 90% популярного оборудования на рынке
  3. OpenNews: Подкаст с разработчиком проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  4. OpenNews: Тенденции в аппаратном обеспечении, используемом с Linux
  5. OpenNews: Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем
  6. OpenNews: Оценка изменений в выборе оборудования пользователями Linux в России за 2015-2020 годы
Автор новости: Андрей Пономаренко
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53915-openbsd
Ключевые слова: openbsd, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, б.б. (?), 11:11, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
     
     
  • 2.17, JL2001 (ok), 14:22, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди

    //оффтоп
    а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение начинается будто как в винде телеметрия

     
     
  • 3.19, linuxbuild (ok), 14:26, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Убунте opt-out, поэтому такой кипиш. А здесь opt-in.
     
  • 3.20, б.б. (?), 14:29, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
    > //оффтоп
    > а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение
    > начинается будто как в винде телеметрия

    popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века

    ну и тут видно, что именно отсылается :)

     
     
  • 4.22, JL2001 (ok), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
    >> //оффтоп
    >> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение
    >> начинается будто как в винде телеметрия
    > popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века
    > ну и тут видно, что именно отсылается :)

    в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно

     
     
  • 5.24, б.б. (?), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
    >>> //оффтоп
    >>> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение
    >>> начинается будто как в винде телеметрия
    >> popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века
    >> ну и тут видно, что именно отсылается :)
    > в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно

    в смысле, оно делало текстовые файлы, которые можно лично посмотреть, даже до отправки?

     
     
  • 6.28, linuxbuild (ok), 16:24, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди
    >>>> //оффтоп
    >>>> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение
    >>>> начинается будто как в винде телеметрия
    >>> popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века
    >>> ну и тут видно, что именно отсылается :)
    >> в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно
    > в смысле, оно делало текстовые файлы, которые можно лично посмотреть, даже до
    > отправки?

    Есть такая возможность.

     
  • 3.31, пох. (?), 17:19, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не "предлагают", а подсовывают без возможности штатным образом отказаться.
    И нет, тот анон врет - у тебя нет никакой возможности что-то там посмотреть (если только ты не заранее знаешь где, в какой момент ловить за хвост и куда - и ничего из этого тебе не скажут до того как сольют твои данные).

    Более того, телеметрия отсылается не в одном, а минимум в двух местах, второе - вообще _замаскировано_ под безобидный скрипт, информирующий (якобы) о новых фичах - а на деле информирующий сервер убунты о твоей активности и характеристиках сервера.

    Винда, в отличие от этих жуликов, ЯВНО говорит тебе о том, что и зачем она собирается отсылать, и не позволяет _вообще_ никак продолжить установку до получения твоего "информированного согласия". Причем ее можно (ubuntu server "live" - нельзя!) установить и дальше использовать вовсе с отключенной сетью.
    Но корпорация зла - конечно же microsoft, смотри не перепутай!

    P.S. после одного из недавних обновлений _наконец_то_ этот второй шпион оказался выключен и частично лишен наиболее вредной фичи - видимо, решили что за пять лет собрали достаточно. Впрочем, разумеется, гораздо вероятнее - что перепрятали поглубже, а этот стал не нужен - слишком палился и слишком легко отключался.

     

  • 1.2, Сарабонг (?), 11:16, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > и запущен командами:
    > hw-probe -all -upload

    Please be aware that running hw-probe without parameters implies
    "-all -upload" and will upload a lot of information about your
    current OS and hardware configuration to the online database.

    Какие, однако, затейники :)

     
     
  • 2.3, linuxbuild (ok), 11:28, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В мастере уже убрали это. Без опций теперь выдается сообщение о версии программы.
     
     
  • 3.4, Сарабонг (?), 11:47, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Годится. Не передвинуть ли крайний тег на гитхабе по такому случаю :)
     
     
  • 4.13, linuxbuild (ok), 14:16, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще немного стабилизации и будет новый тег.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:13, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > строится ежемесячный статистический отчет об используемом аппаратном обеспечении пользователей.

    Они получат список всех существующий сред виртуализации в результате.

     
     
  • 2.6, анонн (ok), 12:44, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> строится ежемесячный статистический отчет об используемом аппаратном обеспечении пользователей.
    > Они получат список всех существующий сред виртуализации в результате.

    Кто о чем, а вшив^W WSLщики о бане^W любимых виртуалках?

     
  • 2.14, linuxbuild (ok), 14:17, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, виртуалки не входят в отчет. Только реальное железо.
     

  • 1.7, Ананимус (?), 13:09, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Computers
    > 20

    Ну вот мы и получили статистику охвата рынка.

     
     
  • 2.8, б.б. (?), 13:12, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот тебе ещё

    https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportOperatingSystems.htm

    OpenBSD 1.5M

     
     
  • 3.9, Ананимус (?), 13:22, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Полтора миллиона запросов. Возможно, кто-то просто бота на openbsd написал, чтобы тот всякий бред в википедию коммитил :D
     
     
  • 4.10, б.б. (?), 13:27, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Полтора миллиона запросов. Возможно, кто-то просто бота на openbsd написал, чтобы тот
    > всякий бред в википедию коммитил :D

    ага. и эта статистика далеко не один год. всё один бот отдувается.

     
  • 2.15, linuxbuild (ok), 14:19, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так надо подождать, пока наберется. Несколько часов назад только выпустили. А эти 20 тестовые.
     
  • 2.16, linuxbuild (ok), 14:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя ожидать больших цифр не стоит. См. https://bsdstats.org/
     
     
  • 3.26, б.б. (?), 14:33, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    3 системы. ого. у меня дома их в 3 раза больше.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:10, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > На основе переданных проб компьютеров строится

    База с телеметрией компов пользователей.

    А вы на бровзеры ворчите, что они телеметрию передают, hw-probe с под рута все сильно о вашем желези и "отпечатки пальцев" в базу запишет.

     
     
  • 2.18, linuxbuild (ok), 14:23, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только обезличено все это сделает. Из всей собранной инфы выпиливается личная инфа на стороне клиента.
     
  • 2.23, б.б. (?), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> На основе переданных проб компьютеров строится
    > База с телеметрией компов пользователей.
    > А вы на бровзеры ворчите, что они телеметрию передают, hw-probe с под
    > рута все сильно о вашем желези и "отпечатки пальцев" в базу
    > запишет.

    запусти без upload и лично прочти логи

     

  • 1.12, Аноним (12), 14:12, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А-а-а-а! Телеметрия!
     
     
  • 2.21, б.б. (?), 14:30, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А-а-а-а! Телеметрия!

    ага. под дулом автоматов заставляют сначала ставить пакет, про который я сегодня вообще впервые услышал, а потом запустить его

     
     
  • 3.25, JL2001 (ok), 14:32, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> А-а-а-а! Телеметрия!
    > ага. под дулом автоматов заставляют сначала ставить пакет, про который я сегодня
    > вообще впервые услышал, а потом запустить его

    а потом они и OpenBSD заставят поставить!!

     
     
  • 4.27, б.б. (?), 14:34, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а потом они и OpenBSD заставят поставить!!

    а что, кто-то добровольно её ставит? меня вот заставили под дулом зенитки. я думал, у всех так.

     
  • 4.29, Чума (?), 16:49, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маски же заставили носить.
     
     
  • 5.30, б.б. (?), 16:53, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сегодня носишь маски, а завтра поставишь OpenBSD
     
  • 4.32, СеменСеменыч777 (?), 17:34, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а потом они и OpenBSD заставят поставить!!

    как будто бы что-то плохое.

     
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