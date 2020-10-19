В порты OpenBSD 6.8 добавлен клиент новой базы поддерживаемого оборудования

2.17 , JL2001 ( ok ), 14:22, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди //оффтоп

а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение начинается будто как в винде телеметрия

3.19 , linuxbuild ( ok ), 14:26, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Убунте opt-out, поэтому такой кипиш. А здесь opt-in.

3.20 , б.б. ( ? ), 14:29, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди

> //оффтоп

> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение

> начинается будто как в винде телеметрия popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века ну и тут видно, что именно отсылается :)

4.22 , JL2001 ( ok ), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди

>> //оффтоп

>> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение

>> начинается будто как в винде телеметрия

> popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века

> ну и тут видно, что именно отсылается :) в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно

5.24 , б.б. ( ? ), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди

>>> //оффтоп

>>> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение

>>> начинается будто как в винде телеметрия

>> popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века

>> ну и тут видно, что именно отсылается :)

> в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно в смысле, оно делало текстовые файлы, которые можно лично посмотреть, даже до отправки?

6.28 , linuxbuild ( ok ), 16:24, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>>> 4 компа добавил, ещё 5 или 6 на очереди

>>>> //оффтоп

>>>> а когда в убунте пакет для отсылки статистики предлагают - сразу бухтение

>>>> начинается будто как в винде телеметрия

>>> popcon в дебиане/убунте ещё чуть ли не с прошлого века

>>> ну и тут видно, что именно отсылается :)

>> в убунте вроде тоже видно было, но я уже не помню точно

> в смысле, оно делало текстовые файлы, которые можно лично посмотреть, даже до

> отправки? Есть такая возможность.

3.31 , пох. ( ? ), 17:19, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что не "предлагают", а подсовывают без возможности штатным образом отказаться.

И нет, тот анон врет - у тебя нет никакой возможности что-то там посмотреть (если только ты не заранее знаешь где, в какой момент ловить за хвост и куда - и ничего из этого тебе не скажут до того как сольют твои данные). Более того, телеметрия отсылается не в одном, а минимум в двух местах, второе - вообще _замаскировано_ под безобидный скрипт, информирующий (якобы) о новых фичах - а на деле информирующий сервер убунты о твоей активности и характеристиках сервера. Винда, в отличие от этих жуликов, ЯВНО говорит тебе о том, что и зачем она собирается отсылать, и не позволяет _вообще_ никак продолжить установку до получения твоего "информированного согласия". Причем ее можно (ubuntu server "live" - нельзя!) установить и дальше использовать вовсе с отключенной сетью.

Но корпорация зла - конечно же microsoft, смотри не перепутай! P.S. после одного из недавних обновлений _наконец_то_ этот второй шпион оказался выключен и частично лишен наиболее вредной фичи - видимо, решили что за пять лет собрали достаточно. Впрочем, разумеется, гораздо вероятнее - что перепрятали поглубже, а этот стал не нужен - слишком палился и слишком легко отключался.

