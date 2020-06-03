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Подкаст с разработчиком проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

03.06.2020 13:16

В 118 выпуске подкаста SDCast (mp3, 64 MB, ogg, 47 MB) состоялось интервью с Дмитрием Маракасовым, разработчиком проекта Repology, который занимается агрегацией информации о пакетах из различных репозиториев и формированием полной картины о поддержке в дистрибутивах по каждому свободному проекту с целью упрощения работы и улучшения взаимодействия мейнтейнеров пакетов. В подкасте обсуждаются Open Source, пакетные менеджеры и репозитории для Linux и BSD систем, FreeBSD, разработка и сам проект Repology.





  1. Главная ссылка к новости (https://sdcast.ksdaemon.ru/202...)
  2. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  3. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  4. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  5. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  6. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
Автор новости: KSDaemon
Тип: яз. русский / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53079-repology
Ключевые слова: repology
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:35, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Отличный подкаст длиной в 1 час 29 минут и 34 секунды, слушать его я конечно не буду.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 19:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будьте толерантней к малограмотным. Не все способны без чрезмерного напряжения прочитать несколько страниц текста.
     
     
  • 3.5, Онаним тот самый (?), 20:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так говорите, как будто подкасты это плохо
     
     
  • 4.6, A.Stahl (ok), 20:34, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что вы: я всячески сочувствую слепым и людям с отклонениями в развитии. У них и без чтения тяжёлая жизнь.


     
     
  • 5.7, Аноним (7), 22:15, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    10 чаёв оратору выше.
     
  • 5.9, Михрютка (ok), 22:37, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за этот камент вы будете гореть в аду
     
     
  • 6.11, Аноним (11), 23:04, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ада как бы нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:52, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Stenography's requested.
     
  • 1.4, Sluggard (ok), 20:25, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Текстовая версия будет?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не вопрос:
    - тыща первая история "как я пришёл в ИТ": фаронов -> С ->желание написать игрушку -> опенсорц -> чето полезное
    - цитирование публикуемых здесь "ежеполугодных отчетов от repology"
    - почему порты FreeBSD рулят
    - как я костылил на питоне
     
     
  • 3.14, Sluggard (ok), 23:43, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, ты сэкономил мне полтора часа жизни.
     

  • 1.8, Михрютка (ok), 22:36, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему так сжато и без видео?

    не стесняйтесь, выкладывайте уже Das Repology Director's Cut, шесть серий по часу.

     
  • 1.10, Аноним (11), 23:03, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше звучит mp3 cbr 96k joint stereo или vorbis 71k abr? Спектры у них похожие. Мне кажется, у mp3 ВЧ помягче и их побольше, хотя спектр у vorbis плотнее.
     
  • 1.13, Аноним (12), 23:29, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну про пакетирование здравые вещи вещаются, особенно на фоне последних новостей про отказ от снапов. А сама repology имхо кроме мантейнеров никому не нужна
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 02:13, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ещё ты узнаешь что твой чаколотей протух уже пару лет назад и пора пнуть мейнтейнеров?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 03:09, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как ещё ты узнаешь что твой чаколотей протух уже пару лет
    > назад и пора пнуть мейнтейнеров?

    А до этого как узнавали?

     
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