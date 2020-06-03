Подкаст с разработчиком проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

В 118 выпуске подкаста SDCast (mp3, 64 MB, ogg, 47 MB) состоялось интервью с Дмитрием Маракасовым, разработчиком проекта Repology, который занимается агрегацией информации о пакетах из различных репозиториев и формированием полной картины о поддержке в дистрибутивах по каждому свободному проекту с целью упрощения работы и улучшения взаимодействия мейнтейнеров пакетов. В подкасте обсуждаются Open Source, пакетные менеджеры и репозитории для Linux и BSD систем, FreeBSD, разработка и сам проект Repology.







