Подкаст с разработчиком проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

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|1.1, Аноним (1), 19:35, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Отличный подкаст длиной в 1 час 29 минут и 34 секунды, слушать его я конечно не буду.
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|2.2, A.Stahl (ok), 19:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будьте толерантней к малограмотным. Не все способны без чрезмерного напряжения прочитать несколько страниц текста.
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|4.6, A.Stahl (ok), 20:34, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что вы: я всячески сочувствую слепым и людям с отклонениями в развитии. У них и без чтения тяжёлая жизнь.
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|2.12, Аноним (12), 23:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вопрос:
- тыща первая история "как я пришёл в ИТ": фаронов -> С ->желание написать игрушку -> опенсорц -> чето полезное
- цитирование публикуемых здесь "ежеполугодных отчетов от repology"
- почему порты FreeBSD рулят
- как я костылил на питоне
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|1.8, Михрютка (ok), 22:36, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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почему так сжато и без видео?
не стесняйтесь, выкладывайте уже Das Repology Director's Cut, шесть серий по часу.
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|1.10, Аноним (11), 23:03, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что лучше звучит mp3 cbr 96k joint stereo или vorbis 71k abr? Спектры у них похожие. Мне кажется, у mp3 ВЧ помягче и их побольше, хотя спектр у vorbis плотнее.
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|1.13, Аноним (12), 23:29, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну про пакетирование здравые вещи вещаются, особенно на фоне последних новостей про отказ от снапов. А сама repology имхо кроме мантейнеров никому не нужна
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|2.15, Аноним (15), 02:13, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как ещё ты узнаешь что твой чаколотей протух уже пару лет назад и пора пнуть мейнтейнеров?
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|3.16, Аноним (16), 03:09, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как ещё ты узнаешь что твой чаколотей протух уже пару лет
> назад и пора пнуть мейнтейнеров?
А до этого как узнавали?
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