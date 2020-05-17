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Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

17.05.2020 23:02

Прошли очередные полгода и проект Repology публикует очередной отчёт. Проект занимается агрегацией информации о пакетах из максимального числа репозиториев и формированием полной картины о поддержке в дистрибутивах по каждому свободному проекту с целью упрощения работы и улучшения взаимодействия мейнтейнеров пакетов как между собой, так и с авторами ПО - в частности, проект помогает быстрее обнаруживать выпуски новых версий ПО, следить за актуальностью пакетов и наличием уязвимостей, унифицировать схемы именования и версионирования, поддерживать метаинформацию в актуальном состоянии, делиться патчами и решениями проблем и улучшать переносимость ПО.

  • Число поддерживаемых репозиториев достигло 280. Добавлена поддержка ALT p9, Amazon Linux, Carbs, Chakra, ConanCenter, Gentoo оверлей GURU, LiGurOS, Neurodebian, openEuler, Siduction, Sparky. Добавлена подержка новых основанных на sqlite3 форматов для RPM репозиториев и OpenBSD.
  • Проведён большой рефакторинг процесса обновления, что позволило уменьшить период обновления до 30 минут в среднем и открыло дорогу для реализации новых возможностей.
  • Добавлен инструмент позволяющий формировать ссылки на информацию в Repology на основе именований пакетов в репозиториях (которые могут отличаться от именования проектов в Repology: например, Python модуль requests будет именоваться как python:requests в Repology, www/py-requests как порт FreeBSD или py37-requests как пакет FreeBSD).
  • Добавлен инструмент позволяющий получить список наиболее добавляемых ("Trending") и удаляемых из репозиториев проектов на данный момент.
  • Запущена в beta режиме поддержка определения уязвимых версий. В качестве источника информации об уязвимостях используется NIST NVD, уязвимости привязываются к проектам через CPE информацию полученную из репозиториев (доступна в Gentoo, Ravenports, FreeBSD ports) или добавленную вручную в Repology.
  • За прошедшие полгода было обработано более 480 заявок на добавление правил (reports).

Топ репозиториев по общему количеству пакетов:

  • AUR (53126)
  • nix (50566)
  • Debian и производные (33362) (лидирует Raspbian)
  • FreeBSD (26776)
  • Fedora (22302)

Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах):

  • nix (43930)
  • Debian и производные (24738) (лидирует Raspbian)
  • AUR (23588)
  • FreeBSD (22066)
  • Fedora (19271)

Топ репозиториев по количеству свежих пакетов:

  • nix (24311)
  • Debian и производные (16896) (лидирует Raspbian)
  • FreeBSD (16583)
  • Fedora (13772)
  • AUR (13367)

Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетами и не считая upstream коллекций модулей типа CPAN, Hackage, PyPi):

  • Ravenports (98.95%)
  • Termux (93.61%)
  • Homebrew (89.75%)
  • Arch и производные (86.14%)
  • KaOS (84.17%)

Общая статистика:

  • 280 репозиторев
  • 188 тысяч проектов
  • 2.5 миллиона отдельных пакетов
  • 38 тысяч мейнтейнеров


  1. Главная ссылка к новости (https://repology.org...)
  2. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  3. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  4. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  5. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  6. OpenNews: Полугодовой отчёт проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
Автор новости: AMDmi3
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52977-repology
Ключевые слова: repology
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:25, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Debian на сервак, Arch на домашний комп. Все согласны?
     
     
  • 2.4, user90 (?), 23:33, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно и вприсядку)) Но мне чегот лениво.
     
  • 2.6, Машина Локалхоста (?), 23:35, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хорошо у вас в двухтысячных. Скоро биткойн изобретут - сразу добывай. Можешь перевести 10 BTC на 1PC9aZC4hNX2rmmrt7uHTfYAS3hRbph4UN за совет.
     
  • 2.7, Сейд (ok), 23:46, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:55, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я проверял, федора на сервер может оказаться куда более жизнеспособным вариантом. При условии, что приложение у нас может мигрировать и запускаться на чём угодно, свежий софт всегда в плюс идёт, как по числу закрытых дыр, так и по числу возможностей управления.

    Дома можно и генту -- ничего не посыпется и без тестирования, а если посыпется, "потеря" нескольких часов не особо страшна. Данные всё равно не теряюся. Бонусом куда более приятные дефолты и справка, а также запредельная гибкость, которая конкурентам и не снилась. Мне нравится патчить софт, как нужно мне.

     
     
  • 3.14, Игорь (??), 00:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько часов даунтайма на сервер - не важно прод или дома - это уже "нежизнеспособный вариант", если что.
     
  • 2.12, Анончик9999 (?), 00:33, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не согласны! Windows 10 на домашний комп!
     

  • 1.2, user90 (?), 23:31, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Херово оно работает!
    Берем крутейший rox-filer - опа, пишет что его якобы нет в Debian))
     
  • 1.3, Стрелок (??), 23:31, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно,как они определяют свежесть пакета в AUR, когда типичный git сценарий выглядит типа скачать последний релиз (или даже коммит) собрать и разложить по полочкам, но в метаданных пакета может быть указана версия мохнатых годов..
     
  • 1.5, mos87 (ok), 23:34, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    веб-морда у него чисто миллениаловская веб5.0 во все дыры. т.е. бесполезное говно
    pkgs.org для скучных бумеров т.е. для дела
     
     
  • 2.10, Andy (??), 00:17, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня этот ваш pkgs.org
     

  • 1.9, odd.mean (ok), 23:59, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю, чем и как они таскают данные по F-Droid, но получается полная хурма. Около месяца назад количество пакетов в нём перевалило за 3000 (это видно в одноимённом приложении при обновлении индекса). Я захотел предложить новость на родной OpenNET, но сослаться на https://f-droid.org не получилось, т.к. они не публикуют суммарное количество доступных пакетов (или я плохо искал). Тогда я вспомнил про https://repology.org/repository/fdroid где, к своему удивлению, обнаружил что репозиторий содержит 38(!) пакетов.
    Так и не запилил новость в итоге.
     
  • 1.11, Аноним (-), 00:21, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nix получается круче всех. Кто пробовал? Какие минусы? Как он в сравнении с Debian? Я так понимаю, его можно использовать на любой системе параллельно с существующими пакетными менеджерами?
     
     
  • 2.13, русский рэп (?), 00:47, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда появится на впсках, тогда и узнаем чем лучше
     
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