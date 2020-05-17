Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

|
|
|
|2.6, Машина Локалхоста (?), 23:35, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Хорошо у вас в двухтысячных. Скоро биткойн изобретут - сразу добывай. Можешь перевести 10 BTC на 1PC9aZC4hNX2rmmrt7uHTfYAS3hRbph4UN за совет.
|
|2.8, Аноним (8), 23:55, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я проверял, федора на сервер может оказаться куда более жизнеспособным вариантом. При условии, что приложение у нас может мигрировать и запускаться на чём угодно, свежий софт всегда в плюс идёт, как по числу закрытых дыр, так и по числу возможностей управления.
Дома можно и генту -- ничего не посыпется и без тестирования, а если посыпется, "потеря" нескольких часов не особо страшна. Данные всё равно не теряюся. Бонусом куда более приятные дефолты и справка, а также запредельная гибкость, которая конкурентам и не снилась. Мне нравится патчить софт, как нужно мне.
|
|
|
|3.14, Игорь (??), 00:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Несколько часов даунтайма на сервер - не важно прод или дома - это уже "нежизнеспособный вариант", если что.
|
|1.2, user90 (?), 23:31, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Херово оно работает!
Берем крутейший rox-filer - опа, пишет что его якобы нет в Debian))
|
|1.3, Стрелок (??), 23:31, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Интересно,как они определяют свежесть пакета в AUR, когда типичный git сценарий выглядит типа скачать последний релиз (или даже коммит) собрать и разложить по полочкам, но в метаданных пакета может быть указана версия мохнатых годов..
|
|1.5, mos87 (ok), 23:34, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
веб-морда у него чисто миллениаловская веб5.0 во все дыры. т.е. бесполезное говно
pkgs.org для скучных бумеров т.е. для дела
|
|1.9, odd.mean (ok), 23:59, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не знаю, чем и как они таскают данные по F-Droid, но получается полная хурма. Около месяца назад количество пакетов в нём перевалило за 3000 (это видно в одноимённом приложении при обновлении индекса). Я захотел предложить новость на родной OpenNET, но сослаться на https://f-droid.org не получилось, т.к. они не публикуют суммарное количество доступных пакетов (или я плохо искал). Тогда я вспомнил про https://repology.org/repository/fdroid где, к своему удивлению, обнаружил что репозиторий содержит 38(!) пакетов.
Так и не запилил новость в итоге.
|
|1.11, Аноним (-), 00:21, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
nix получается круче всех. Кто пробовал? Какие минусы? Как он в сравнении с Debian? Я так понимаю, его можно использовать на любой системе параллельно с существующими пакетными менеджерами?
|