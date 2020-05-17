Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

Прошли очередные полгода и проект Repology публикует очередной отчёт. Проект занимается агрегацией информации о пакетах из максимального числа репозиториев и формированием полной картины о поддержке в дистрибутивах по каждому свободному проекту с целью упрощения работы и улучшения взаимодействия мейнтейнеров пакетов как между собой, так и с авторами ПО - в частности, проект помогает быстрее обнаруживать выпуски новых версий ПО, следить за актуальностью пакетов и наличием уязвимостей, унифицировать схемы именования и версионирования, поддерживать метаинформацию в актуальном состоянии, делиться патчами и решениями проблем и улучшать переносимость ПО. Число поддерживаемых репозиториев достигло 280. Добавлена поддержка ALT p9, Amazon Linux, Carbs, Chakra, ConanCenter, Gentoo оверлей GURU, LiGurOS, Neurodebian, openEuler, Siduction, Sparky. Добавлена подержка новых основанных на sqlite3 форматов для RPM репозиториев и OpenBSD.

Проведён большой рефакторинг процесса обновления, что позволило уменьшить период обновления до 30 минут в среднем и открыло дорогу для реализации новых возможностей.

Добавлен инструмент позволяющий формировать ссылки на информацию в Repology на основе именований пакетов в репозиториях (которые могут отличаться от именования проектов в Repology: например, Python модуль requests будет именоваться как python:requests в Repology, www/py-requests как порт FreeBSD или py37-requests как пакет FreeBSD).

Добавлен инструмент позволяющий получить список наиболее добавляемых ("Trending") и удаляемых из репозиториев проектов на данный момент.

Запущена в beta режиме поддержка определения уязвимых версий. В качестве источника информации об уязвимостях используется NIST NVD, уязвимости привязываются к проектам через CPE информацию полученную из репозиториев (доступна в Gentoo, Ravenports, FreeBSD ports) или добавленную вручную в Repology.

За прошедшие полгода было обработано более 480 заявок на добавление правил (reports). Топ репозиториев по общему количеству пакетов: AUR (53126)

nix (50566)

Debian и производные (33362) (лидирует Raspbian)

FreeBSD (26776)

Fedora (22302) Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах): nix (43930)

Debian и производные (24738) (лидирует Raspbian)

AUR (23588)

FreeBSD (22066)

Fedora (19271) Топ репозиториев по количеству свежих пакетов: nix (24311)

Debian и производные (16896) (лидирует Raspbian)

FreeBSD (16583)

Fedora (13772)

AUR (13367) Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетами и не считая upstream коллекций модулей типа CPAN, Hackage, PyPi): Ravenports (98.95%)

Termux (93.61%)

Homebrew (89.75%)

Arch и производные (86.14%)

KaOS (84.17%) Общая статистика: 280 репозиторев

188 тысяч проектов

2.5 миллиона отдельных пакетов

38 тысяч мейнтейнеров



