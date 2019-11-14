Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого собирается и сравнивается информация о версиях пакетов из множества репозиториев, публикует очередной отчёт. Целью проекта является улучшение взаимодействия мантейнеров пакетов из различных дистрибутивов как между собой, так и с авторами ПО - в частности, проект помогает быстрее обнаруживать выпуски новых версий ПО, следить за актуальностью пакетов, унифицировать схемы именования и версионирования, поддерживать метаинформацию в актуальном состоянии, делиться патчами и решениями проблем и улучшать переносимость ПО. Число поддерживаемых репозиториев превысило 250. Добавлена поддержка Cygwin, distri, Homebrew Casks, just-install, KISS Linux, Kwort, LuaRocks, Npackd, OS4Depot, RPM Sphere. Удалён прекративший развитие репозиторий Antergos. Поддержка GNU Guix удалена (из-за изменений на сайте Guix, сделавших парсинг невозможным) и позднее возвращена (благодаря реализации со стороны Guix регулярного дампа метаданных в JSON формате), а заодно улучшена.

Введено требование для репозиториев помимо имени пакета и версии предоставлять URL (домашние страницы или ссылку на дистрибутив) - эта информация позволяет надёжно разрешать многочисленные конфликты имён с которыми сталкивается проект. Репозитории, на данный момент не предоставляющие такой информации, запланированы к удалению.

Основной репозиторий исходного кода проекта разбит на два (демон для обновления данных репозиториев и web приложение, обеспечивающее работу сайта), в коде завершено внедрение аннотаций типов (весь код проекта теперь проходит mypy --strict) и приведение в соответствие PEP8.

Добавлена поддержка legacy веток версий. К примеру, теперь Repology может сообщить об устаревшей PostgreSQL 11.2 (так как последняя версия в 11-й ветке - 11.5) даже при наличии в репозитории более новой версии 12.0 (ранее все версии ниже последней в репозитории помечались как legacy и не могли иметь статус устаревших). В связи с этим большая часть проектов ранее разбитых по мажорным версиям (например, wxwidgets28/wxwidgets30) была объединена.

Добавлена возможность корректной обработки проектов с параллельными несовместимыми схемами версионирования. Например, FreeCAD у которого 0.18.4 и 0.18.16146 соответствуют одному релизу.

Переработаны список и индивидуальные страницы мантейнеров - теперь статистика мантейнера собирается раздельно по репозиториям. Практика показала, что репрезентативная агрегированная статистика невозможна из-за того что пакеты, сохраняя мантейнера в метаданных, могут мигрировать в другие репозитории без его ведома и лишаясь его поддержки по факту (при этом отследить это автоматически не представляется возможным). Позже они могут устареть, и связывать этот факт с оригинальным мантейнером было бы некорректно - такая ситуация вызвала недовольство мантейнеров Gentoo из-за наличия Funtoo - по сути, не контролируемого ими форка Gentoo, сохраняющего информацию о мантейнерах. Привязка статистики к репозиториям позволила решить эту проблему, заодно информация о мантейнерах стала более подробной и структурированной.

Добавлена экспериментальная поддержка нового типа badge, представляющего собой матрицу версий выбранных проектов во всех репозиториях. Этот инструмент полезен, например, для получения общего представления о состоянии (наличие пакета, версия, её актуальность и соответствие заданному минимуму) зависимостей какого-либо проекта (или просто произвольного списка проектов). Данная функциональность запрошена (и используется) проектом PostGIS.

Улучшена поддержка 404 страниц проектов - в частности, если запрошенного проекта нет, но имя ранее встречалось (например, в качестве названия пакета который был отнесён к проекту с другим названием), то пользователю предлагаются варианты проектов которые он мог иметь в виду, на манер "страниц разрешения неоднозначности" Wikipedia. Пример.

Улучшена интеграция с Wikidata - помимо улучшений в импорте данных, реализован и запущен бот, обновляющий информацию о ПО в Wikidata по данным из Repology. Напомним, что Wikidata постепенно становится основным источником структурированной информации для Wikipedia (в контексте новости - фактов о программном обеспечении, таких как история версий, лицензия, сайт, поддерживаемые ОС, автор, пакеты в различных дистрибутивах и т.п.), что позволяет поддерживать актуальность данных в одном месте, вместо десятков локализованных версий страницы каждого проекта. Например, карточка проекта Nginx в Wikipedia транслирует информацию только из Wikidata.

За прошедшие полгода было обработано более 500 заявок (reports) на добавление/изменение правил с целью более корректной обработки отдельных проектов. Рейтинг репозиториев по общему количеству пакетов: AUR (49462)

nix (48660)

Debian и производные (32972) (лидирует Raspbian)

FreeBSD (26921)

Fedora (22337) Рейтинг репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах): nix (41815)

Debian и производные (24284) (лидирует Raspbian)

AUR (22176)

FreeBSD (21831)

Fedora (19215) Рейтинг репозиториев по количеству свежих пакетов: nix (23210)

Debian и производные (16107) (лидирует Raspbian)

FreeBSD (16095)

Fedora (13109)

AUR (12417) Рейтинг репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетами и не считая upstream коллекций модулей типа CPAN, Hackage, PyPi): Ravenports (99.16%)

Arch и производные (85.23%)

Homebrew (84.57%)

nix (84.55%)

Scoop (84.02%) Общая статистика: 252 репозиторев

180 тысяч проектов

2.3 миллиона отдельных пакетов

36 тысяч мейнтейнеров

153 тысячи зафиксированных релизов за последние полгода (прошлый обзор содержал ошибку, за предедущие полгода было зафиксировано 150 тысячи релизов)

9.5% известных проектов выпустили за прошедшие полгода как минимум одну новую версию



