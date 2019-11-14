Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

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Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого собирается и сравнивается информация о версиях пакетов из множества репозиториев, публикует очередной отчёт. Целью проекта является улучшение взаимодействия мантейнеров пакетов из различных дистрибутивов как между собой, так и с авторами ПО - в частности, проект помогает быстрее обнаруживать выпуски новых версий ПО, следить за актуальностью пакетов, унифицировать схемы именования и версионирования, поддерживать метаинформацию в актуальном состоянии, делиться патчами и решениями проблем и улучшать переносимость ПО.
- Число поддерживаемых репозиториев превысило 250. Добавлена поддержка Cygwin, distri, Homebrew Casks, just-install, KISS Linux, Kwort, LuaRocks, Npackd, OS4Depot, RPM Sphere. Удалён прекративший развитие репозиторий Antergos. Поддержка GNU Guix удалена (из-за изменений на сайте Guix, сделавших парсинг невозможным) и позднее возвращена (благодаря реализации со стороны Guix регулярного дампа метаданных в JSON формате), а заодно улучшена.
- Введено требование для репозиториев помимо имени пакета и версии предоставлять URL (домашние страницы или ссылку на дистрибутив) - эта информация позволяет надёжно разрешать многочисленные конфликты имён с которыми сталкивается проект. Репозитории, на данный момент не предоставляющие такой информации, запланированы к удалению.
- Основной репозиторий исходного кода проекта разбит на два (демон для обновления данных репозиториев и web приложение, обеспечивающее работу сайта), в коде завершено внедрение аннотаций типов (весь код проекта теперь проходит mypy --strict) и приведение в соответствие PEP8.
- Добавлена поддержка legacy веток версий. К примеру, теперь Repology может сообщить об устаревшей PostgreSQL 11.2 (так как последняя версия в 11-й ветке - 11.5) даже при наличии в репозитории более новой версии 12.0 (ранее все версии ниже последней в репозитории помечались как legacy и не могли иметь статус устаревших). В связи с этим большая часть проектов ранее разбитых по мажорным версиям (например, wxwidgets28/wxwidgets30) была объединена.
- Добавлена возможность корректной обработки проектов с параллельными несовместимыми схемами версионирования. Например, FreeCAD у которого 0.18.4 и 0.18.16146 соответствуют одному релизу.
- Переработаны список и индивидуальные страницы мантейнеров - теперь статистика мантейнера собирается раздельно по репозиториям. Практика показала, что репрезентативная агрегированная статистика невозможна из-за того что пакеты, сохраняя мантейнера в метаданных, могут мигрировать в другие репозитории без его ведома и лишаясь его поддержки по факту (при этом отследить это автоматически не представляется возможным). Позже они могут устареть, и связывать этот факт с оригинальным мантейнером было бы некорректно - такая ситуация вызвала недовольство мантейнеров Gentoo из-за наличия Funtoo - по сути, не контролируемого ими форка Gentoo, сохраняющего информацию о мантейнерах. Привязка статистики к репозиториям позволила решить эту проблему, заодно информация о мантейнерах стала более подробной и структурированной.
- Добавлена экспериментальная поддержка нового типа badge, представляющего собой матрицу версий выбранных проектов во всех репозиториях. Этот инструмент полезен, например, для получения общего представления о состоянии (наличие пакета, версия, её актуальность и соответствие заданному минимуму) зависимостей какого-либо проекта (или просто произвольного списка проектов). Данная функциональность запрошена (и используется) проектом PostGIS.
- Улучшена поддержка 404 страниц проектов - в частности, если запрошенного проекта нет, но имя ранее встречалось (например, в качестве названия пакета который был отнесён к проекту с другим названием), то пользователю предлагаются варианты проектов которые он мог иметь в виду, на манер "страниц разрешения неоднозначности" Wikipedia. Пример.
- Улучшена интеграция с Wikidata - помимо улучшений в импорте данных, реализован и запущен бот, обновляющий информацию о ПО в Wikidata по данным из Repology. Напомним, что Wikidata постепенно становится основным источником структурированной информации для Wikipedia (в контексте новости - фактов о программном обеспечении, таких как история версий, лицензия, сайт, поддерживаемые ОС, автор, пакеты в различных дистрибутивах и т.п.), что позволяет поддерживать актуальность данных в одном месте, вместо десятков локализованных версий страницы каждого проекта. Например, карточка проекта Nginx в Wikipedia транслирует информацию только из Wikidata.
- За прошедшие полгода было обработано более 500 заявок (reports) на добавление/изменение правил с целью более корректной обработки отдельных проектов.
Рейтинг репозиториев по общему количеству пакетов:
- AUR (49462)
- nix (48660)
- Debian и производные (32972) (лидирует Raspbian)
- FreeBSD (26921)
- Fedora (22337)
Рейтинг репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах):
- nix (41815)
- Debian и производные (24284) (лидирует Raspbian)
- AUR (22176)
- FreeBSD (21831)
- Fedora (19215)
Рейтинг репозиториев по количеству свежих пакетов:
- nix (23210)
- Debian и производные (16107) (лидирует Raspbian)
- FreeBSD (16095)
- Fedora (13109)
- AUR (12417)
Рейтинг репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетами и не считая upstream коллекций модулей типа CPAN, Hackage, PyPi):
- Ravenports (99.16%)
- Arch и производные (85.23%)
- Homebrew (84.57%)
- nix (84.55%)
- Scoop (84.02%)
Общая статистика:
- 252 репозиторев
- 180 тысяч проектов
- 2.3 миллиона отдельных пакетов
- 36 тысяч мейнтейнеров
- 153 тысячи зафиксированных релизов за последние полгода (прошлый обзор содержал ошибку, за предедущие полгода было зафиксировано 150 тысячи релизов)
- 9.5% известных проектов выпустили за прошедшие полгода как минимум одну новую версию