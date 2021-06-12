Разработчики Linux-дистрибутива CuteFishOS, основанного на пакетной базе Debian, развивают новое пользовательское окружение CuteFish, по стилю напоминающий macOS. В качестве дружественного проекта упоминается JingOS, имеющего схожий с CuteFish интерфейс, но оптимизированный для планшетов. Наработки проекта написаны на языке С++ с использованием Qt и библиотек KDE Frameworks. Код распространяется под лицензией GPLv3. Установочные сборки дистрибутива CuteFishOS ещё не готовы, но окружение уже можно протестировать, воспользовавшись пакетами для Arch Linux или установив альтернативную сборку - Manjaro Сutefish.

Для разработки компонентов пользовательского окружения используется библиотека fishui с реализацией надстройки над набором виджетов Qt Quick Controls 2. Поддерживается светлая и тёмная темы оформления, окна без рамок, тени под окнами, размытие содержимого фоновых окон, глобальное меню и стили Qt Quick Control. Для управления окнами используется композитный менеджер KWin с набором дополнительных плагинов.

Проектом развиваются собственные панель задач, полноэкранный интерфейс для запуска приложений (launcher) и верхняя панель с глобальным меню, виджетами и системным лотком. Среди приложений, разработанных участниками проекта: файловый менеджер, калькулятор и конфигуратор.

Рабочий стол CuteFish и дистрибутив CuteFishOS разрабатываются в основном в оглядке на удобство работы начинающих пользователей, которым важнее предоставление набора настроек и приложений, позволяющего сразу начать работу, чем возможности глубокой адаптации системы под свои предпочтения.