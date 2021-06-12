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|2.8, r0g3r (ok), 13:40, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно хватит. Зачем использовать эти поделки, когда есть бесподобный оригинал? ;)
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|2.9, hefenud (ok), 13:40, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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DDE все равно весь на Gnome завязан, а тут вроде как своя разработка на Qt, так что сравнение не очень корректно.
А сам Deepin был замечен в слежке, я хочу напомнить(именно дистрибутив)
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|2.14, Анонус (?), 13:43, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Не хотелось бы тебя огорчать, но
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|3.27, Аноним (25), 14:18, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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|1.4, hefenud (ok), 13:38, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Больше DE богу DE!
Но, в любом случае, удачи проекту. Выбор это всегда хорошо, а дефолтом в всех мэйнстрим-дистрах все равно был и будет Gnome
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|3.45, hefenud (ok), 15:26, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотрел какие-то прошлые версии, так и остался на Ubuntu с чистым Gnome
Но гляну в виртуалке, что там изменилось
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|3.13, Аноним (31), 13:42, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ещё есть Mac OS и OS X. И все это про одно переоцененное дерьмо
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|4.20, hefenud (ok), 13:53, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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MacOSX/OS X/macOS — одна операционка, которая меняла названия
MacOS — другая операционка
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|5.29, Аноним (31), 14:29, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты про Classic Mac OS. Который пишется с большой буквы. То это такое же дерьмо.
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|2.11, Аноним (31), 13:41, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MacOS для тех кому жалко отдавать свои деньги очкастому, жадному, светло-синему.
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|1.12, dm4 (ok), 13:42, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Может уже хватит?
Почему? Теперь, когда все проблемы пользователей linux решены, самое время запилить еще один DE со своей спецификой и нюансами, а потом героически преодолевать трудности и доводить его до рабочего состояния. Иначе квест может перестать быть квестом.
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|1.17, Аноним (17), 13:49, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Может хоть китайцы сделают юзабельное DE, а то сейчас пользоваться решительно нечем, KDE - багодром без дизайна, а GNOME - кастрированный функционал без возможности это исправить
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|1.19, Аноним (19), 13:53, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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косят под макось, а кнопки, "выключить", "свернуть", "развернуть", перенести в лево, ниосилили что-ли?
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|1.21, Аноним (21), 13:53, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Всё-таки и тут док мерзотный. Контролы какие-то отвратительные. Там тоже QML что ли? Его только в кедах как-то прилизать умудрились, так он кошмарен. Выглядит получше гтк конечно, но можно и лучше.
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|1.22, phrippy (ok), 13:57, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие-то неправильные линуксоиды. Зачем заморачиваться с придумываением названия, если можно было просто назвать yamlde - Yat Another Macos Like Desktop Environment
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|2.36, Аноним (39), 14:41, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю, дизайн это всё дело вкуса, но в elementary всё намного лучше проработано.
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|1.34, Аноним (34), 14:36, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стоило ли это столько вложенных сил вместо того чтобы применить в Gnome тему и парочку плагинов? По умолчанию он довольно ужасен и в тоже время, ему можно придать какой угодно вид и расширить функционал.
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|2.37, hefenud (ok), 14:45, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Завязывай с бояркой! Новость о новом DE на Qt, а не про очередной перепил Gnome(как DDE)
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