2.10 , hefenud ( ok ), 13:40, 12/06/2021 MacOS и macOS это разные OS, не путай.

3.13 , Аноним ( 31 ), 13:42, 12/06/2021 А ещё есть Mac OS и OS X. И все это про одно переоцененное дерьмо

4.20 , hefenud ( ok ), 13:53, 12/06/2021 MacOSX/OS X/macOS — одна операционка, которая меняла названия

MacOS — другая операционка

5.29 , Аноним ( 31 ), 14:29, 12/06/2021 Если ты про Classic Mac OS. Который пишется с большой буквы. То это такое же дерьмо.

6.43 , Аноним ( 43 ), 15:02, 12/06/2021 С кооперативной многозадачностью.

2.11 , Аноним ( 31 ), 13:41, 12/06/2021 MacOS для тех кому жалко отдавать свои деньги очкастому, жадному, светло-синему.

3.18 , hefenud ( ok ), 13:52, 12/06/2021 Чувак, MacOS был только под PowerPC старые