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CuteFish - новое окружение рабочего стола

12.06.2021 13:25

Разработчики Linux-дистрибутива CuteFishOS, основанного на пакетной базе Debian, развивают новое пользовательское окружение CuteFish, по стилю напоминающий macOS. В качестве дружественного проекта упоминается JingOS, имеющего схожий с CuteFish интерфейс, но оптимизированный для планшетов. Наработки проекта написаны на языке С++ с использованием Qt и библиотек KDE Frameworks. Код распространяется под лицензией GPLv3. Установочные сборки дистрибутива CuteFishOS ещё не готовы, но окружение уже можно протестировать, воспользовавшись пакетами для Arch Linux или установив альтернативную сборку - Manjaro Сutefish.

Для разработки компонентов пользовательского окружения используется библиотека fishui с реализацией надстройки над набором виджетов Qt Quick Controls 2. Поддерживается светлая и тёмная темы оформления, окна без рамок, тени под окнами, размытие содержимого фоновых окон, глобальное меню и стили Qt Quick Control. Для управления окнами используется композитный менеджер KWin с набором дополнительных плагинов.

Проектом развиваются собственные панель задач, полноэкранный интерфейс для запуска приложений (launcher) и верхняя панель с глобальным меню, виджетами и системным лотком. Среди приложений, разработанных участниками проекта: файловый менеджер, калькулятор и конфигуратор.

Рабочий стол CuteFish и дистрибутив CuteFishOS разрабатываются в основном в оглядке на удобство работы начинающих пользователей, которым важнее предоставление набора настроек и приложений, позволяющего сразу начать работу, чем возможности глубокой адаптации системы под свои предпочтения.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/cutefishos...)
  2. OpenNews: Доступен JingOS 0.9, дистрибутив для планшетных ПК
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3
  4. OpenNews: Выпуск рабочего стола Regolith 1.6
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.2, развивающего собственное графическое окружение
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55319-cutefish
Ключевые слова: cutefish, desktop
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  • 1.1, Аноним (1), 13:35, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > по стилю напоминающий macOS

    Может уже хватит?

     
     
  • 2.8, r0g3r (ok), 13:40, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно хватит. Зачем использовать эти поделки, когда есть бесподобный оригинал? ;)
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:16, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    бесподобный оригинал есть: https://hellosystem.github.io/docs/
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 14:31, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Весит 1,27 ГБ. Мамонт какой-то
     
     
  • 5.35, Аноним (25), 14:40, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    elementary 6 (beta) весит больше 2,2 ГБ.
     
     
  • 6.38, Аноним (31), 14:45, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такой же мамонт
     
  • 6.39, Аноним (39), 14:46, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ubuntu 20.04 - 2.7gb
     
  • 4.40, InuYasha (??), 14:50, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hell(=ϵO϶=).sys?
     
  • 3.41, mos87 (ok), 14:51, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бесподобный по угрёбищности.

    фиксед

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:36, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Finally, некитайский дипин
     
     
  • 2.9, hefenud (ok), 13:40, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    DDE все равно весь на Gnome завязан, а тут вроде как своя разработка на Qt, так что сравнение не очень корректно.
    А сам Deepin был замечен в слежке, я хочу напомнить(именно дистрибутив)
     
  • 2.14, Анонус (?), 13:43, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не хотелось бы тебя огорчать, но
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  • 3.27, Аноним (25), 14:18, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вы не понимаете, это другое!" © 2021 CutefishOS Team 渝ICP备2021004762号-1
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:38, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Выглядит интересно
    Жаль только, что на базе дебиана
     
  • 1.4, hefenud (ok), 13:38, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Больше DE богу DE!
    Но, в любом случае, удачи проекту. Выбор это всегда хорошо, а дефолтом в всех мэйнстрим-дистрах все равно был и будет Gnome
     
     
  • 2.24, Аноним (39), 14:14, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Кстати, можете посмотреть бетку новой elementary 6:
    https://builds.elementary.io/beta
     
     
  • 3.45, hefenud (ok), 15:26, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотрел какие-то прошлые версии, так и остался на Ubuntu с чистым Gnome
    Но гляну в виртуалке, что там изменилось
     

  • 1.5, Qwerty (??), 13:38, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    MacOS для бедных.
     
     
  • 2.10, hefenud (ok), 13:40, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MacOS и macOS это разные OS, не путай.
     
     
  • 3.13, Аноним (31), 13:42, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё есть Mac OS и OS X. И все это про одно переоцененное дерьмо
     
     
  • 4.20, hefenud (ok), 13:53, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    MacOSX/OS X/macOS — одна операционка, которая меняла названия
    MacOS — другая операционка
     
     
  • 5.29, Аноним (31), 14:29, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про Classic Mac OS. Который пишется с большой буквы. То это такое же дерьмо.
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 15:02, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С кооперативной многозадачностью.
     
  • 2.11, Аноним (31), 13:41, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MacOS для тех кому жалко отдавать свои деньги очкастому, жадному, светло-синему.
     
     
  • 3.18, hefenud (ok), 13:52, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, MacOS был только под PowerPC старые
     

  • 1.6, Аноним (31), 13:40, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Думал что новый, кликнул, а оказалось что таких полным-полно
     
  • 1.7, Annoynymous (ok), 13:40, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хоть кто-то занимается дизайном для KDE.
     
  • 1.12, dm4 (ok), 13:42, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Может уже хватит?

    Почему? Теперь, когда все проблемы пользователей linux решены, самое время запилить еще один DE со своей спецификой и нюансами, а потом героически преодолевать трудности и доводить его до рабочего состояния. Иначе квест может перестать быть квестом.

     
     
  • 2.15, Аноним (31), 13:44, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть кнопка "ответить"
     
     
  • 3.44, dm4 (ok), 15:25, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть кнопка "ответить"

    Ну извини.

     

  • 1.16, Аноним (16), 13:46, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Достаточно красиво.
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:49, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может хоть китайцы сделают юзабельное DE, а то сейчас пользоваться решительно нечем, KDE - багодром без дизайна, а GNOME - кастрированный функционал без возможности это исправить
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:34, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UKUI уже есть.
     
  • 2.48, commiethebeastie (ok), 15:38, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xfce4 просто работает.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:53, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    косят под макось, а кнопки, "выключить", "свернуть", "развернуть", перенести в лево, ниосилили что-ли?
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:53, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё-таки и тут док мерзотный. Контролы какие-то отвратительные. Там тоже QML что ли? Его только в кедах как-то прилизать умудрились, так он кошмарен. Выглядит получше гтк конечно, но можно и лучше.
     
  • 1.22, phrippy (ok), 13:57, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие-то неправильные линуксоиды. Зачем заморачиваться с придумываением названия, если можно было просто назвать yamlde - Yat Another Macos Like Desktop Environment
     
     
  • 2.42, InuYasha (??), 14:52, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так вот что такое YAML!..
     

  • 1.23, Аноним (39), 14:10, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >напоминающий

    Ну мб...
    https://www.apple.com/ru/macos/big-sur/

     
     
  • 2.26, Аноним (39), 14:17, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тогда уж лучше хакинтош, чем нечто китайское "это".
     

  • 1.28, A no Nimu (?), 14:24, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В новости про дебьян, а на скриншоте харч. Проверка на внимательность?
     
     
  • 2.46, deeaitch (ok), 15:30, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты не прошёл.
     

  • 1.30, pisyandrik (ok), 14:31, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гном на культях. Это как-то упорото
     
  • 1.33, Аноним (33), 14:36, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что, elementaryOS уже не катит?
     
     
  • 2.36, Аноним (39), 14:41, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю, дизайн это всё дело вкуса, но в elementary всё намного лучше проработано.
     

  • 1.34, Аноним (34), 14:36, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоило ли это столько вложенных сил вместо того чтобы применить в Gnome тему и парочку плагинов? По умолчанию он довольно ужасен и в тоже время, ему можно придать какой угодно вид и расширить функционал.
     
     
  • 2.37, hefenud (ok), 14:45, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завязывай с бояркой! Новость о новом DE на Qt, а не про очередной перепил Gnome(как DDE)
     

  • 1.47, Аноним (47), 15:35, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в пекло все что на кутях!
     
  • 1.49, Денис Попов (?), 15:38, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели норм интерфейс запилили....
     
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