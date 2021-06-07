Доступен выпуск рабочего стола Regolith 1.6, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены PPA-репозитории для Ubuntu 18.04, 20.04 и 21.04. Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон. В новом выпуске: Возобновлено формирование готовых загрузочных iso-образов с новыми версиями Regolith.

Добавлено новое оформление "Midnight" с отличающимися шрифтами, пиктограммами и GTK-темой.

Добавлено новое светлое оформление Solarized Light.

Предложен новый индикатор i3xrocks-app-launcher для вызова интерфейса запуска приложений и переключения между окнами Rofi из панели. Индикатор рассчитан на пользователей, которые привыкли к использованию мыши для запуска приложений.

i3-gaps обновлён до версии 4.18.2, а Rofi до версии 1.6.1.





Основные особенности Regolith: Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления фреймовой (tiling) компоновкой окон.

Использование для управления окнами i3-gaps, расширенного форка i3wm.

Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.

Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3.

Компоненты для управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям перенесены из GNOME Flashback.

Помимо фреймовой компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.

Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами основаны на Rofi Launcher. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.

Для вывода уведомлений используется Rofication.

Для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом, применяется утилита regolith-look.



