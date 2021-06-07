Выпуск рабочего стола Regolith 1.6

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|2.7, nur (??), 10:20, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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он настолько давний?
в чем плюсы основные? а то в статье тема не раскрывается
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|3.10, Чебур (?), 10:27, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это по сути i3 для тех кто не осилил почитать маны и настроить его под себя, но при этом не знает о том что есть material shell.
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|1.5, Аноин (?), 09:58, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кому-то места на рабочем столе не хватило.) Xmonad рулит Alt + 1,2,3 и т.д хватит всем.
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|1.9, Чебур (?), 10:25, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не очень понятно на кой это нужно, к крутому легкому i3 тянуть кучу gnome приложух? Если я захочу в гноме в тайлы поиграть, я просто Material Shell поставлю... Если уж делать готовую к работе сборку с i3, то на чем-нить легком и не тянужем за собой всего гнома.
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|2.14, Аноним (14), 11:13, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>без круглостей
гтк3, там всё белевотно округлое…
>без ЛГБТ
гном, это же гном, куда там без этого?
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|1.18, виндотролль (ok), 11:50, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот когда раскладку клавиатуры починят, тогда и поговорим.
Пока что KDE + i3 работает без всяких специальных дистрибутивов и реголитов.
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|2.19, KOHCT (?), 12:39, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучшее, что есть в КДЕ - это KWin. Я бы заменил всё, кроме него. Идеальный композитинг, прозрачность, блюр, анимации, VSync... И сломать глаза об i3wm? Нет, Picom/Compton не спасают на 100%, это компромисс.
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|3.20, виндотролль (ok), 14:04, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучшее, что есть в КДЕ - это KWin
спорно.
systemsettings и набор сервисов — огонь (запоминание раскладки для каждого окна, например, работает)
okular
konsole (быстрее эмулятор терминала еще поискать)
krusader
я по-моему, больше ничем особо и не пользуюсь.
глаза об i3 не ломаются. Композитор не нужен, на амд тиринга нету и без него.
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|4.21, Аноним (14), 15:08, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, этот кривой шлак можно без проблем заменить на что угодно, а вот квин ты не заменишь.
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|1.22, Аноним (22), 16:15, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое-то двоякое впечатление. Это как на запорожец поставить двигатель от мазератти.
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