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Выпуск рабочего стола Regolith 1.6

07.06.2021 07:54

Доступен выпуск рабочего стола Regolith 1.6, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены PPA-репозитории для Ubuntu 18.04, 20.04 и 21.04.

Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон.

В новом выпуске:

  • Возобновлено формирование готовых загрузочных iso-образов с новыми версиями Regolith.
  • Добавлено новое оформление "Midnight" с отличающимися шрифтами, пиктограммами и GTK-темой.
  • Добавлено новое светлое оформление Solarized Light.
  • Предложен новый индикатор i3xrocks-app-launcher для вызова интерфейса запуска приложений и переключения между окнами Rofi из панели. Индикатор рассчитан на пользователей, которые привыкли к использованию мыши для запуска приложений.
  • i3-gaps обновлён до версии 4.18.2, а Rofi до версии 1.6.1.



Основные особенности Regolith:

  • Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления фреймовой (tiling) компоновкой окон.
  • Использование для управления окнами i3-gaps, расширенного форка i3wm.
  • Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.
  • Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3.
  • Компоненты для управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям перенесены из GNOME Flashback.
  • Помимо фреймовой компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.
  • Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами основаны на Rofi Launcher. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.
  • Для вывода уведомлений используется Rofication.
  • Для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом, применяется утилита regolith-look.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/regolith-li...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Regolith 1.5
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3
  4. OpenNews: Distri - дистрибутив для обкатки технологий быстрого управления пакетами
  5. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.6, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55286-regolith
Ключевые слова: regolith, desktop
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, acroobat (??), 09:08, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Реголик форевер
     
     
  • 2.7, nur (??), 10:20, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он настолько давний?
    в чем плюсы основные? а то в статье тема не раскрывается
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:23, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    i3, который попытались сделать юзер-френдли.
     
  • 3.10, Чебур (?), 10:27, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это по сути i3 для тех кто не осилил почитать маны и настроить его под себя, но при этом не знает о том что есть material shell.
     
     
  • 4.15, Ненавижу SJW (?), 11:24, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда нужно:)
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:29, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    twm forever
     

  • 1.5, Аноин (?), 09:58, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому-то места на рабочем столе не хватило.) Xmonad рулит Alt + 1,2,3 и т.д хватит всем.  
     
  • 1.9, Чебур (?), 10:25, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понятно на кой это нужно, к крутому легкому i3 тянуть кучу gnome приложух? Если я захочу в гноме в тайлы поиграть, я просто Material Shell поставлю... Если уж делать готовую к работе сборку с i3, то на чем-нить легком и не тянужем за собой всего гнома.
     
  • 1.11, Любитель Монеточки (?), 10:31, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем к I3 гномовские программы? Тяжелые и каменные приложения к легкому и гибкому оконному менеджеру?
     
  • 1.12, Любитель Монеточки (?), 10:32, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Material Shell просто годнота
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:53, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хороший,  НЕ блевотный интерфейс, без ЛГБТ круглостей
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:13, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >без круглостей

    гтк3, там всё белевотно округлое…
    >без ЛГБТ

    гном, это же гном, куда там без этого?

     

  • 1.18, виндотролль (ok), 11:50, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот когда раскладку клавиатуры починят, тогда и поговорим.

    Пока что KDE + i3 работает без всяких специальных дистрибутивов и реголитов.

     
     
  • 2.19, KOHCT (?), 12:39, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучшее, что есть в КДЕ - это KWin. Я бы заменил всё, кроме него. Идеальный композитинг, прозрачность, блюр, анимации, VSync... И сломать глаза об i3wm? Нет, Picom/Compton не спасают на 100%, это компромисс.
     
     
  • 3.20, виндотролль (ok), 14:04, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучшее, что есть в КДЕ - это KWin

    спорно.

    systemsettings и набор сервисов — огонь (запоминание раскладки для каждого окна, например, работает)
    okular
    konsole (быстрее эмулятор терминала еще поискать)
    krusader

    я по-моему, больше ничем особо и не пользуюсь.

    глаза об i3 не ломаются. Композитор не нужен, на амд тиринга нету и без него.

     
     
  • 4.21, Аноним (14), 15:08, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, этот кривой шлак можно без проблем заменить на что угодно, а вот квин ты не заменишь.
     

  • 1.22, Аноним (22), 16:15, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое-то двоякое впечатление. Это как на запорожец поставить двигатель от мазератти.
     

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