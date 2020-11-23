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Выпуск рабочего стола Regolith 1.5

23.11.2020 11:05

Доступен выпуск рабочего стола Regolith 1.5, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены PPA-репозитории для Ubuntu 18.04 и 20.04.

Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы мозаичной компоновки окон.

В новом выпуске:

  • Добавлены клавиатурные комбинации: "super `" для перехода к следующему свободному виртуальному рабочему столу и "super alt `" для перемещения текущего окна на следующий свободный рабочий стол. Указанные комбинации позволяют пользователю обойтись без просмотра списка виртуальных рабочих столов для определения свободного.
  • В диалог Rofi добавлена возможность смены внешнего вида без ручной правки Xresource.
  • Для настройки различных параметров GNOME задействован механизм переопределения настроек GSettings, позволяющий вынести все изменения в отдельный файл, используемый только в Regolith (ранее настройки заменялись глобально и отражались на других пользовательских окружениях).
  • Предложено несколько новых тем оформления: dracula, gruvbox и pop-os. Оформления отличаются палитрой, шрифтами и темой GTK.
  • i3-gaps обновлён до версии 4.18.2.
  • По умолчанию задействован новый композитный сервер Picom 8.
  • Расширены возможности по адаптации окружения под свои потребности. Например, появилась возможность изменения единиц измерения температуры, парамеров композитного сервера и раскладок клавиатуры без копирования всего файла конфигурации.
  • Подготовлено несколько вариантов пакета с Regolith, отличающихся входящими в состав компонентами: regolith-desktop-minimal, regolith-desktop-standard, regolith-desktop-mobile и regolith-desktop-complete.
  • Конфигуратор Remontoire обновлён до версии 1.4, в которой улучшена поддержка многомониторных конфигураций.
  • Реализована интеграция с программой для ведения заметок td-cli, доступ к которой теперь можно получить через интерфейс Rofi.



Основные особенности Regolith:

  • Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления мозаичной (тайловой) компоновкой окон.
  • Использование для управления окнами i3-gaps, расширенного форка i3wm.
  • Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.
  • Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3.
  • Компоненты для управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям перенесены из GNOME Flashback.
  • Помимо мозаичной компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.
  • Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами основаны на Rofi Launcher. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.
  • Для вывода уведомлений используется Rofication.
  • Для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом, применяется утилита regolith-look.


  1. Главная ссылка к новости (https://regolith-linux.org/doc...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Regolith 1.4
  3. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  4. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  5. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.9
  6. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54136-regolith
Ключевые слова: regolith, i3, wm
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Чебур (?), 11:34, 23/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понял это тупо готовый конфиг для тех кому лень i3 под себя настраивать?
     
  • 2, Аноним (2), 11:37, 23/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Народ, поясните пожалуйста, а то я тупенький, фраза: "Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3", означает что навыки клавиатурного "пианиста" необходимы, чтобы прожимать всякие сочетания клавиш и набирать всякие: ""super '" для перехода к следующему свободному виртуальному рабочему столу и "super alt '" для перемещения текущего окна на следующий свободный рабочий стол." вместо того чтобы кликнуть одной-двумя кнопками,  а удобства мышевозни нет, но из-за гибридизации с гномом оно будет тупить и жрать как не в себя, правильно я понимаю?!
    А то если это так, то чем не устроил обычный i3?
     
  • 3, Юра (??), 11:41, 23/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Наверно это то, что я искал.
     
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