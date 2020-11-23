Доступен выпуск рабочего стола Regolith 1.5, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены PPA-репозитории для Ubuntu 18.04 и 20.04. Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы мозаичной компоновки окон. В новом выпуске: Добавлены клавиатурные комбинации: "super `" для перехода к следующему свободному виртуальному рабочему столу и "super alt `" для перемещения текущего окна на следующий свободный рабочий стол. Указанные комбинации позволяют пользователю обойтись без просмотра списка виртуальных рабочих столов для определения свободного.

В диалог Rofi добавлена возможность смены внешнего вида без ручной правки Xresource.

Для настройки различных параметров GNOME задействован механизм переопределения настроек GSettings, позволяющий вынести все изменения в отдельный файл, используемый только в Regolith (ранее настройки заменялись глобально и отражались на других пользовательских окружениях).

Предложено несколько новых тем оформления: dracula, gruvbox и pop-os. Оформления отличаются палитрой, шрифтами и темой GTK.

i3-gaps обновлён до версии 4.18.2.

По умолчанию задействован новый композитный сервер Picom 8.

Расширены возможности по адаптации окружения под свои потребности. Например, появилась возможность изменения единиц измерения температуры, парамеров композитного сервера и раскладок клавиатуры без копирования всего файла конфигурации.

Подготовлено несколько вариантов пакета с Regolith, отличающихся входящими в состав компонентами: regolith-desktop-minimal, regolith-desktop-standard, regolith-desktop-mobile и regolith-desktop-complete.

Конфигуратор Remontoire обновлён до версии 1.4, в которой улучшена поддержка многомониторных конфигураций.

Реализована интеграция с программой для ведения заметок td-cli, доступ к которой теперь можно получить через интерфейс Rofi.





Основные особенности Regolith: Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления мозаичной (тайловой) компоновкой окон.

Использование для управления окнами i3-gaps, расширенного форка i3wm.

Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.

Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3.

Компоненты для управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям перенесены из GNOME Flashback.

Помимо мозаичной компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.

Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами основаны на Rofi Launcher. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.

Для вывода уведомлений используется Rofication.

Для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом, применяется утилита regolith-look.



