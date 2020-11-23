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Доступен выпуск рабочего стола Regolith 1.5, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены PPA-репозитории для Ubuntu 18.04 и 20.04.
Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы мозаичной компоновки окон.
В новом выпуске:
- Добавлены клавиатурные комбинации: "super `" для перехода к следующему свободному виртуальному рабочему столу и
"super alt `" для перемещения текущего окна на следующий свободный рабочий стол. Указанные комбинации позволяют пользователю обойтись без просмотра списка виртуальных рабочих столов для определения свободного.
- В диалог Rofi добавлена возможность смены внешнего вида без ручной правки Xresource.
- Для настройки различных параметров GNOME задействован механизм переопределения настроек GSettings, позволяющий вынести все изменения в отдельный файл, используемый только в Regolith (ранее настройки заменялись глобально и отражались на других пользовательских окружениях).
- Предложено несколько новых тем оформления: dracula, gruvbox и pop-os. Оформления отличаются палитрой, шрифтами и темой GTK.
- i3-gaps обновлён до версии 4.18.2.
- По умолчанию задействован новый композитный сервер Picom 8.
- Расширены возможности по адаптации окружения под свои потребности. Например, появилась возможность изменения единиц измерения температуры, парамеров композитного сервера и раскладок клавиатуры без копирования всего файла конфигурации.
- Подготовлено несколько вариантов пакета с Regolith, отличающихся входящими в состав компонентами: regolith-desktop-minimal, regolith-desktop-standard, regolith-desktop-mobile и regolith-desktop-complete.
- Конфигуратор Remontoire обновлён до версии 1.4, в которой улучшена поддержка многомониторных конфигураций.
- Реализована интеграция с программой для ведения заметок td-cli, доступ к которой теперь можно получить через интерфейс Rofi.
Основные особенности Regolith:
- Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления мозаичной (тайловой) компоновкой окон.
- Использование для управления окнами i3-gaps, расширенного форка i3wm.
- Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.
- Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3.
- Компоненты для управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям перенесены из GNOME Flashback.
- Помимо мозаичной компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.
- Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами основаны на Rofi Launcher. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.
- Для вывода уведомлений используется Rofication.
- Для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом, применяется утилита regolith-look.