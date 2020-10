Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin

2.3 , Аноним ( 1 ), 21:34, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жа, на этом видео появляется тиринг во второй половине, ближе к концу https://www.youtube.com/watch?v=cuXsupMuik4 В mpv нет, но в mpv эта полоса в несколько раз жирнее, чем в фф. И мерцает. Статтеринг более лайтовый, чем в фф. В хромиуме тиринга нет, тоже статтеринг.

3.4 , НяшМяш ( ok ), 21:48, 16/10/2020

Почти год пользую нвидию, тиринга нет. Достаточно options nvidia_drm modeset=1 прописать.

4.6 , Аноним ( 1 ), 21:57, 16/10/2020

Явно не достаточно, но так я тоже почти не замечаю, очень редко проявляется. Ещё пишет no driver support for vblank timestamp query, может быть поэтому. Можно включить ForceFullCompositionPipeline, но тогда электрон просаживается. Электрон на линуксе и так программный, без ускорения видеокарты, поэтому очень заметно становится.

5.11 , НяшМяш ( ok ), 22:58, 16/10/2020

Забыл уточнить - это на kwin-lowlatency. Обычный kwin у меня тоже не тирил, но очень заметна была задержка и пропуск кадров был.

3.7 , янлоаан ( ? ), 22:14, 16/10/2020

Ну не было ни единого разрыва!(с)

2.8 , Аноним ( 8 ), 22:15, 16/10/2020

Ну вот вы накатываете сырой wayland и на тиринги жалуетесь. Под иксами всё веками работает стабильно.

У wayland рост производительности вообще наблюдается? Смотрел сравнение с иксами - разница 1-3%.

3.10 , Аноним ( 10 ), 22:38, 16/10/2020

kwin-lowlatency не поддерживает wayland, ни один wayland композитор не поддерживает nvidia vsync, и только kwin и mutter поддерживают работу wayland на nvidia в экспериментальном режиме, так что нет, тиринг с nvidia vsync наблюдается под иксами если тиринг - это норма, то да, под иксами все работает стабильно веками, а если серьезно, то linux из-за таких приколов с базовыми вещами все еще для десктопа человека, не шарящего за linux, не годен