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Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin

16.10.2020 21:00

Представлен новый выпуск KWinFT 5.20 (KWin Fast Track), композитного оконного менеджера для Wayland и X11, основанного на кодовой базе KWin. Одновременно сформирован новый выпуск библиотеки Wrapland 0.52 с реализацией обвязки над libwayland для Qt/C++, продолжающей развитие KWayland, но избавленной от привязки к Qt и доступной для использования отдельно без установки Qt. Код KWinFT и Wrapland распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. KWinFT и Wrapland нацелены на рефакторинг и переработку KWin и KWayland с использованием современных технологий и могут использоваться для их прозрачной замены. Готовые пакеты сформированы для пользователей Manjaro, Fedora и Arch Linux (AUR).

Из особенностей KWinFT можно отметить применение для стабилизации кода расширенного тестирования и системы непрерывной интеграции с проверкой при помощи разных linter. Развитие функциональности KWinFT сосредоточено на обеспечении качественной и полной поддержки протокола Wayland, в том числе переработке архитектурных особенностей KWin, усложняющих интеграцию с Wayland. В частности, в KWinFT переработан процесс композитинга, реализовано расширение протокола Wayland "viewporter", предоставлена полная поддержка поворота и зеркального отражения вывода для сеансов на основе Wayland.

В новом выпуске кодовая база KWinFT синхронизирована с функциональностью KDE Plasma 5.20. Полностью переработана библиотека Disman, включающая функции для управления экраном. Переработка позволила использовать Disman для управления настройками экрана не только в сеанса KDE Plasma на базе KWinFT, но и при использовании штатного KWin, а также с композитными серверами Wayland на базе wlroots и с сеансами X11. Для настройки может применяться утилита dismanctl или графический интерфейс KDisplay. Disman является заменой libkscreen, а KDisplay заменой KScreen. Из особенностей KDisplay упоминается поддержка автоматического выбора наиболее оптимального видеорежима.


Одновременно опубликовано обновление проекта KWin-lowlatency 5.20, формирующего редакцию композитного менеджера KWin с патчами для увеличения отзывчивости интерфейса и исправления некоторых проблем, связанных со скоростью реакции на действия пользователя, таких как притормаживание ввода. Для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing) без негативного влияния на отзывчивость помимо DRM VBlank в KWin-lowlatency поддерживается использование glXWaitVideoSync, glFinish или NVIDIA VSync (изначально присутствующая в KWin защита от разрывов реализована с использованием таймера и может приводить к большим задержкам (до 50мс) вывода и, как следствие, к запаздыванию реакции при вводе). Новый выпуск KWin-lowlatency адаптирован для использования вместо штатного композитного менеджера в KDE Plasma 5.20.


  1. Главная ссылка к новости (https://subdiff.org/blog/2020/...)
  2. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
  3. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20
  4. OpenNews: Разработчики KDE и KWin выступили против методов продвижения Mir
  5. OpenNews: Значительный прогресс в работе KWin с Wayland
  6. OpenNews: Выпуск композитного менеджера KWin-lowlatency 5.15.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53901-kwinft
Ключевые слова: kwinft, kwin, kde
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:24, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NVIDIA VSync? Это которая новая vsync=none? Что-то не везде работает, как посмотрю. В частности, в браузерах жуткий тиринг, в mpv вроде нету, в dxvk тоже нет (но там синхронизация отдельная).
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 21:34, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жа, на этом видео появляется тиринг во второй половине, ближе к концу https://www.youtube.com/watch?v=cuXsupMuik4

    В mpv нет, но в mpv эта полоса в несколько раз жирнее, чем в фф. И мерцает. Статтеринг более лайтовый, чем в фф. В хромиуме тиринга нет, тоже статтеринг.

     
     
  • 3.4, НяшМяш (ok), 21:48, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти год пользую нвидию, тиринга нет. Достаточно options nvidia_drm modeset=1 прописать.
     
     
  • 4.6, Аноним (1), 21:57, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Явно не достаточно, но так я тоже почти не замечаю, очень редко проявляется. Ещё пишет no driver support for vblank timestamp query, может быть поэтому. Можно включить ForceFullCompositionPipeline, но тогда электрон просаживается. Электрон на линуксе и так программный, без ускорения видеокарты, поэтому очень заметно становится.
     
     
  • 5.11, НяшМяш (ok), 22:58, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл уточнить - это на kwin-lowlatency. Обычный kwin у меня тоже не тирил, но очень заметна была задержка и пропуск кадров был.
     
  • 3.7, янлоаан (?), 22:14, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не было ни единого разрыва!(с)
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:15, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот вы накатываете сырой wayland и на тиринги жалуетесь. Под иксами всё веками работает стабильно.
    У wayland рост производительности вообще наблюдается? Смотрел сравнение с иксами - разница 1-3%.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:38, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kwin-lowlatency не поддерживает wayland, ни один wayland композитор не поддерживает nvidia vsync, и только kwin и mutter поддерживают работу wayland на nvidia в экспериментальном режиме, так что нет, тиринг с nvidia vsync наблюдается под иксами

    если тиринг - это норма, то да, под иксами все работает стабильно веками, а если серьезно, то linux из-за таких приколов с базовыми вещами все еще для десктопа человека, не шарящего за linux, не годен

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:25, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А после этого говорят что только у гнома 100500 форков
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 21:49, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут хуже - все эти форки для единственного KDE сделали.
     
  • 2.12, Дэн (?), 23:37, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гнома форки принципиально новые
     

  • 1.9, Соня Мармеладова (?), 22:28, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём KWinFT-lowlatency!
     
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