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Доступен оконный менеджер i3wm 4.19

17.11.2020 10:19

Состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера i3wm 4.19. Проект i3wm был создан с нуля после серии попыток устранить недостатки оконного менеджера wmii. I3wm отличается хорошо читаемым и документированным кодом, использует xcb вместо Xlib, корректно поддерживает работу в многомониторных конфигурациях, использует древовидные структуры данных для позиционирования окон, предоставляет IPC-интерфейс, поддерживает UTF-8, сохраняет минималистичность в оформлении окон. Код проекта распространяется под лицензией BSD

В новом выпуске:

  • В панели i3bar реализован запуск процессов при помощи вызова exec без использования интерпретатора командной оболочки. Обеспечена сортировка в порядке определения настроек в файле конфигурации. Реализовано обновление конфигурации по мере необходимости без лишних перерисовок при изменении режима. При обработке кликов задействованы относительные координаты. Добавлена опция "nonprimary" для вывода на вторичные экраны.
  • В меню (i3-dmenu-desktop) добавлена поддержка символических ссылок при поиске файловых путей.
  • Добавлены критерии закрепления окон "tiling_from" и "floating_from".
  • Файле конфигурации по умолчанию настроен переключатель окон Rofi.
  • В командах позиции и направления перемещения добавлена поддержка значений в представлении ppt (в процентах).
  • Добавлена поддержка сопоставления с пустыми свойствами, такими как классы и заголовки.


  1. Главная ссылка к новости (https://i3wm.org/downloads/REL...)
  2. OpenNews: Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6
  3. OpenNews: Distri - дистрибутив для обкатки технологий быстрого управления пакетами
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.2, использующего Wayland
  5. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.17
  6. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3 4.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54099-i3wm
Ключевые слова: i3wm
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  • 1.1, leibniz (ok), 11:25, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Отличный мозаичный оконный менеджер стал ещё лучше (: Майкл и все причастные просто молодцы.
     
  • 1.2, nomad__ (ok), 11:25, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Круто!
     
  • 1.3, user90 (?), 11:30, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    > мозаичного (тайлового) оконного менеджера

    Ну это такое, на любителя: идея "плоского" размещения окон не на много продвинутее обычного "стекового" - точно так же я могу найти любое по хоткею + первым буквам названия. Так что оно имеет смысл только тогда, когда нужно работать сразу с несколькими окнами одновременно. И часто вы этим занимаетесь? ;)

     
     
  • 2.8, leibniz (ok), 11:42, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так что оно имеет смысл только тогда, когда нужно работать сразу с несколькими окнами одновременно. И часто вы этим занимаетесь?

    Постоянно.

     
     
  • 3.9, user90 (?), 11:45, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Ctrl+C/Ctrl+V само собой не считается.
     
     
  • 4.10, leibniz (ok), 11:50, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это какой-то особо "тонкий" «троллинг» или что? Открываю редактор кода и терминал и работаю с их окнами одновременно, к примеру.
     
     
  • 5.11, user90 (?), 11:54, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Открываю редактор кода и терминал

    Открываю Emacs и.. и все) Да, конечно, там тоже мозаичное размещение - но это же блин не WM, а редактор.

     
     
  • 6.12, maestro (??), 11:59, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какой ты классный!
     
  • 3.39, Перастерос (ok), 14:40, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    У меня серьезный вопрос (замечу, мне нравится i3, хотя я его никогда по-настоящему не использовал) -- а зачем i3, при наличии прекрасного tmux? Если речь о постоянной работе в нескольких "окнах" )
     
  • 2.16, nomad__ (ok), 12:26, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И часто вы этим занимаетесь?

    5 дней в неделю по 14-16 часов. Параллельно Emacs и urxvt: https://d.radikal.ru/d07/2011/61/722f8e2eb99a.jpg

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:30, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А нормальную прямую ссыль безо всяких ради-калов дать слабо?
     
     
  • 4.21, nomad__ (ok), 12:32, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я тебе ее дал? Не нравится - не переходи. Какой нашел быстро хостинг - на тот положил.
     
     
  • 5.24, leibniz (ok), 12:47, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Какой нашел

    Imgur же: https://imgur.com

     
     
  • 6.26, nomad__ (ok), 12:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Какой нашел
    > Imgur же: imgur.com

    Его не было в первых строчках поисковой выдачи.

     
     
  • 7.28, Аноним (28), 13:04, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хуже хостинга не найти!!!!!!!!!!!!!!
     
     
  • 8.29, nomad__ (ok), 13:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будем хостинг обсуждать или i3 Если хостинг, то мне пофиг какой, я в них не раз... текст свёрнут, показать
     
  • 3.33, Ordu (ok), 13:29, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем urxvt? В emacs'е же есть шелл. И emacs сам себе тайловый манагер.
     
     
  • 4.34, nomad__ (ok), 13:31, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне так удобнее.
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты посиди на i3wm часок, потыкай, поразбирайся и сразу станет ясно, твое это или нет. Я скептически относился к тайловым wm, но как-то решил дать шанс i3wm - с тех пор от обычных оконных менеджеров подташнивает.

    Преимуществ над обычными менеджерами море и дело не только в сплитах. Я вообще сплитами редко пользуюсь - чаще просто множество окон в разных воркспейсах в режиме "вкладок", как в браузере.

    Во-первых, все очень быстро: на одном воркспейсе у тебя фильм или игра в полноэкранном режиме, а на другом, допустим браузер, и переключение по шорткату мгновенно, без всех этих приколов со свернуть/развернуть, посмотреть анимацию, прицелиться мышкой в кнопку и т.д. Во-вторых, i3wm пофиг, считает ли себя окно растягиваемым или нет, полноэкранным или нет - он позволяет манипулировать окнами, как угодно. Да и поведение даже плавающих окон куда удобнее: даже если хочешь перетащить или изменить размер мышкой, а не клавиатурой, никуда не нужно целиться - просто зажимаешь mod-key, кликаешь в любое место окна и тащишь, а также плавающее окно легко закрепить фоновым для всех воркспейсов и, например, повесить так в уголок куда-нибудь видео какое-то и заниматься своими делами. Концепция dmenu/rofi куда честнее и адекватнее, чем всякие попытки имитировать реестры приложений из шинды или мака - просто ищем исполняемые файлы в PATH. Внешний вид легко настраивается и все можно сделать очень приятным глазу (из коробки не особо приятно). Да и в принципе все суперь-интуитивно, удобно и быстро - после этого опыта совсем не хочется назад к поглощающим твое время DE, с их свистелками, анимашками и постоянной игрой "прицелься в кнопочку или уголочек окна, как меткий ковбой".

     
     
  • 3.35, Anonimous (?), 13:53, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В KDE все это можно делать, и даже в Win 10 уже и тайл, и сплит, и рабочие столы переключать можно и анимации отключать. И ищет KDE приложения там где указано, и даже добавляет это в меню, как и Win 10 ищет даже все исполняемые в каталоге загрузок.
     
     
  • 4.37, Аноним84701 (ok), 14:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В KDE все это можно делать,

    Особенно, если поставить i3 вместо kwin.
    А так-то, через 'ж' можно и 'г' удалять, было бы желание ...
    > и даже в Win 10 уже и тайл, и сплит, и рабочие столы переключать можно и анимации отключать.

    Это умели еще древние винды. Правда, "удобство" было где-то на том же уровне удаления 'г' через 'ж' ...

     
  • 2.36, user (??), 13:58, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приходится терпеть тайлы ради двух мониторов.
     

  • 1.4, lockywolf (ok), 11:31, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Виджет электропитания для него есть?
     
     
  • 2.6, leibniz (ok), 11:37, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не туда попал (: У него нет виджетов, есть несколько баров на выбор, в которых ты сам определяешь, что тебе нужно видеть. Ну и разные коньки тоже никто не отменял.
     
     
  • 3.14, lockywolf (ok), 12:19, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Коньки мёртвые. Ну или во всяком случае не живые.

    Виджет электропитания нужен не для показа батарейки, а для засыпания-просыпания, и всяких подсветок клавиатур.

    Я бы с радостью и де-независимый поставил, так нет же.

     
     
  • 4.20, leibniz (ok), 12:30, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Коньки мёртвые

    Поэтому и написал что «разные» коньки.

    > Виджет электропитания нужен не для показа батарейки, а для засыпания-просыпания

    Нет, такого нет, конечно, только CLI или от другого DE взять, но в последнем случае смысл использования i3 теряется.

     
  • 4.23, Аноним (23), 12:46, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего это они мертвые?
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:12, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Storage service for PIM data and libraries for PIM apps и Framework for searching and managing metadata для него есть?
     
  • 2.15, Аноним (19), 12:25, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оконном менеджере, конечно, нет. На панели i3status — есть: https://i3wm.org/i3status/manpage.html#_battery
     
     
  • 3.17, Аноним (19), 12:28, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * Поправка: не на панели, а в генераторе информации i3status для панели i3bar.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:31, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да, надо Декстера пересмотреть
     
     
  • 2.7, user90 (?), 11:41, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Кстати! Таки пригодилась новость))
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:29, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята в нем хром и jetbrains приложения можно запускать? Нету никаких багов?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:42, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может понадобится дописать обработку некоторых окон в конфиг.
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все работает, нормально. В конфиг ничего не дописывал. Единственный косяк, но он не относится к i3. Когда включаешь compton линейка меню становится прозрачной у IDE https://i.imgur.com/LjbquMj.png Не знаю как фиксить. Добавил в exclude куда только можно в конфиге compton.
     
  • 2.32, istepan (ok), 13:15, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У jetbrains плавающие окна бывает уходят куда-то вверх. В частности коммит и пуш git.
     

  • 1.25, FortyTwo (ok), 12:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В панели i3bar реализован запуск процессов при помощи вызова exec без использования интерпретатора командной оболочки.

    Джва года ждал!

     
  • 1.31, Аноним (28), 13:07, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый удобный wm! (но не самый экономный)
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:15, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой же убогий десктоп с этими тайловиками получается. Просто кошмар.
     
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