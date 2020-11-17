Доступен оконный менеджер i3wm 4.19

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|1.1, leibniz (ok), 11:25, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Отличный мозаичный оконный менеджер стал ещё лучше (: Майкл и все причастные просто молодцы.
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|1.3, user90 (?), 11:30, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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> мозаичного (тайлового) оконного менеджера
Ну это такое, на любителя: идея "плоского" размещения окон не на много продвинутее обычного "стекового" - точно так же я могу найти любое по хоткею + первым буквам названия. Так что оно имеет смысл только тогда, когда нужно работать сразу с несколькими окнами одновременно. И часто вы этим занимаетесь? ;)
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|2.8, leibniz (ok), 11:42, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так что оно имеет смысл только тогда, когда нужно работать сразу с несколькими окнами одновременно. И часто вы этим занимаетесь?
Постоянно.
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|4.10, leibniz (ok), 11:50, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это какой-то особо "тонкий" «троллинг» или что? Открываю редактор кода и терминал и работаю с их окнами одновременно, к примеру.
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|5.11, user90 (?), 11:54, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Открываю редактор кода и терминал
Открываю Emacs и.. и все) Да, конечно, там тоже мозаичное размещение - но это же блин не WM, а редактор.
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|3.39, Перастерос (ok), 14:40, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня серьезный вопрос (замечу, мне нравится i3, хотя я его никогда по-настоящему не использовал) -- а зачем i3, при наличии прекрасного tmux? Если речь о постоянной работе в нескольких "окнах" )
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|3.19, Аноним (19), 12:30, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А нормальную прямую ссыль безо всяких ради-калов дать слабо?
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|4.21, nomad__ (ok), 12:32, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я тебе ее дал? Не нравится - не переходи. Какой нашел быстро хостинг - на тот положил.
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|6.26, nomad__ (ok), 12:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Какой нашел
> Imgur же: imgur.com
Его не было в первых строчках поисковой выдачи.
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|8.29, nomad__ (ok), 13:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Будем хостинг обсуждать или i3 Если хостинг, то мне пофиг какой, я в них не раз... текст свёрнут, показать
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|3.33, Ordu (ok), 13:29, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем urxvt? В emacs'е же есть шелл. И emacs сам себе тайловый манагер.
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|2.30, Аноним (30), 13:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты посиди на i3wm часок, потыкай, поразбирайся и сразу станет ясно, твое это или нет. Я скептически относился к тайловым wm, но как-то решил дать шанс i3wm - с тех пор от обычных оконных менеджеров подташнивает.
Преимуществ над обычными менеджерами море и дело не только в сплитах. Я вообще сплитами редко пользуюсь - чаще просто множество окон в разных воркспейсах в режиме "вкладок", как в браузере.
Во-первых, все очень быстро: на одном воркспейсе у тебя фильм или игра в полноэкранном режиме, а на другом, допустим браузер, и переключение по шорткату мгновенно, без всех этих приколов со свернуть/развернуть, посмотреть анимацию, прицелиться мышкой в кнопку и т.д. Во-вторых, i3wm пофиг, считает ли себя окно растягиваемым или нет, полноэкранным или нет - он позволяет манипулировать окнами, как угодно. Да и поведение даже плавающих окон куда удобнее: даже если хочешь перетащить или изменить размер мышкой, а не клавиатурой, никуда не нужно целиться - просто зажимаешь mod-key, кликаешь в любое место окна и тащишь, а также плавающее окно легко закрепить фоновым для всех воркспейсов и, например, повесить так в уголок куда-нибудь видео какое-то и заниматься своими делами. Концепция dmenu/rofi куда честнее и адекватнее, чем всякие попытки имитировать реестры приложений из шинды или мака - просто ищем исполняемые файлы в PATH. Внешний вид легко настраивается и все можно сделать очень приятным глазу (из коробки не особо приятно). Да и в принципе все суперь-интуитивно, удобно и быстро - после этого опыта совсем не хочется назад к поглощающим твое время DE, с их свистелками, анимашками и постоянной игрой "прицелься в кнопочку или уголочек окна, как меткий ковбой".
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|3.35, Anonimous (?), 13:53, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В KDE все это можно делать, и даже в Win 10 уже и тайл, и сплит, и рабочие столы переключать можно и анимации отключать. И ищет KDE приложения там где указано, и даже добавляет это в меню, как и Win 10 ищет даже все исполняемые в каталоге загрузок.
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|4.37, Аноним84701 (ok), 14:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В KDE все это можно делать,
Особенно, если поставить i3 вместо kwin.
А так-то, через 'ж' можно и 'г' удалять, было бы желание ...
> и даже в Win 10 уже и тайл, и сплит, и рабочие столы переключать можно и анимации отключать.
Это умели еще древние винды. Правда, "удобство" было где-то на том же уровне удаления 'г' через 'ж' ...
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|2.6, leibniz (ok), 11:37, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не туда попал (: У него нет виджетов, есть несколько баров на выбор, в которых ты сам определяешь, что тебе нужно видеть. Ну и разные коньки тоже никто не отменял.
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|3.14, lockywolf (ok), 12:19, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Коньки мёртвые. Ну или во всяком случае не живые.
Виджет электропитания нужен не для показа батарейки, а для засыпания-просыпания, и всяких подсветок клавиатур.
Я бы с радостью и де-независимый поставил, так нет же.
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|4.20, leibniz (ok), 12:30, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Коньки мёртвые
Поэтому и написал что «разные» коньки.
> Виджет электропитания нужен не для показа батарейки, а для засыпания-просыпания
Нет, такого нет, конечно, только CLI или от другого DE взять, но в последнем случае смысл использования i3 теряется.
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|2.13, Аноним (13), 12:12, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Storage service for PIM data and libraries for PIM apps и Framework for searching and managing metadata для него есть?
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|3.17, Аноним (19), 12:28, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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* Поправка: не на панели, а в генераторе информации i3status для панели i3bar.
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|1.18, Аноним (18), 12:29, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята в нем хром и jetbrains приложения можно запускать? Нету никаких багов?
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|2.27, Аноним (27), 12:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все работает, нормально. В конфиг ничего не дописывал. Единственный косяк, но он не относится к i3. Когда включаешь compton линейка меню становится прозрачной у IDE https://i.imgur.com/LjbquMj.png Не знаю как фиксить. Добавил в exclude куда только можно в конфиге compton.
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|2.32, istepan (ok), 13:15, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У jetbrains плавающие окна бывает уходят куда-то вверх. В частности коммит и пуш git.
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|1.25, FortyTwo (ok), 12:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В панели i3bar реализован запуск процессов при помощи вызова exec без использования интерпретатора командной оболочки.
Джва года ждал!
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|1.38, Аноним (38), 14:15, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой же убогий десктоп с этими тайловиками получается. Просто кошмар.
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