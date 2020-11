Доступен оконный менеджер i3wm 4.19

2.8 , leibniz ( ok ), 11:42, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так что оно имеет смысл только тогда, когда нужно работать сразу с несколькими окнами одновременно. И часто вы этим занимаетесь? Постоянно.

3.9 , user90 ( ? ), 11:45, 17/11/2020
Ctrl+C/Ctrl+V само собой не считается.

4.10 , leibniz ( ok ), 11:50, 17/11/2020
Это какой-то особо "тонкий" «троллинг» или что? Открываю редактор кода и терминал и работаю с их окнами одновременно, к примеру.

5.11 , user90 ( ? ), 11:54, 17/11/2020
> Открываю редактор кода и терминал

Открываю Emacs и.. и все) Да, конечно, там тоже мозаичное размещение - но это же блин не WM, а редактор.

3.39 , Перастерос ( ok ), 14:40, 17/11/2020

У меня серьезный вопрос (замечу, мне нравится i3, хотя я его никогда по-настоящему не использовал) -- а зачем i3, при наличии прекрасного tmux? Если речь о постоянной работе в нескольких "окнах" )

2.16 , nomad__ ( ok ), 12:26, 17/11/2020
> И часто вы этим занимаетесь?

5 дней в неделю по 14-16 часов. Параллельно Emacs и urxvt: https://d.radikal.ru/d07/2011/61/722f8e2eb99a.jpg

3.19 , Аноним ( 19 ), 12:30, 17/11/2020
А нормальную прямую ссыль безо всяких ради-калов дать слабо?

4.21 , nomad__ ( ok ), 12:32, 17/11/2020
А я тебе ее дал? Не нравится - не переходи. Какой нашел быстро хостинг - на тот положил.

5.24 , leibniz ( ok ), 12:47, 17/11/2020
> Какой нашел

Imgur же: https://imgur.com

6.26 , nomad__ ( ok ), 12:48, 17/11/2020
>> Какой нашел

> Imgur же: imgur.com

Его не было в первых строчках поисковой выдачи.

7.28 , Аноним ( 28 ), 13:04, 17/11/2020
Хуже хостинга не найти!!!!!!!!!!!!!!

8.29 , nomad__ ( ok ), 13:07, 17/11/2020
Будем хостинг обсуждать или i3 Если хостинг, то мне пофиг какой, я в них не раз...

3.33 , Ordu ( ok ), 13:29, 17/11/2020
Зачем urxvt? В emacs'е же есть шелл. И emacs сам себе тайловый манагер.

4.34 , nomad__ ( ok ), 13:31, 17/11/2020
А мне так удобнее.

2.30 , Аноним ( 30 ), 13:07, 17/11/2020
Ты посиди на i3wm часок, потыкай, поразбирайся и сразу станет ясно, твое это или нет. Я скептически относился к тайловым wm, но как-то решил дать шанс i3wm - с тех пор от обычных оконных менеджеров подташнивает. Преимуществ над обычными менеджерами море и дело не только в сплитах. Я вообще сплитами редко пользуюсь - чаще просто множество окон в разных воркспейсах в режиме "вкладок", как в браузере. Во-первых, все очень быстро: на одном воркспейсе у тебя фильм или игра в полноэкранном режиме, а на другом, допустим браузер, и переключение по шорткату мгновенно, без всех этих приколов со свернуть/развернуть, посмотреть анимацию, прицелиться мышкой в кнопку и т.д. Во-вторых, i3wm пофиг, считает ли себя окно растягиваемым или нет, полноэкранным или нет - он позволяет манипулировать окнами, как угодно. Да и поведение даже плавающих окон куда удобнее: даже если хочешь перетащить или изменить размер мышкой, а не клавиатурой, никуда не нужно целиться - просто зажимаешь mod-key, кликаешь в любое место окна и тащишь, а также плавающее окно легко закрепить фоновым для всех воркспейсов и, например, повесить так в уголок куда-нибудь видео какое-то и заниматься своими делами. Концепция dmenu/rofi куда честнее и адекватнее, чем всякие попытки имитировать реестры приложений из шинды или мака - просто ищем исполняемые файлы в PATH. Внешний вид легко настраивается и все можно сделать очень приятным глазу (из коробки не особо приятно). Да и в принципе все суперь-интуитивно, удобно и быстро - после этого опыта совсем не хочется назад к поглощающим твое время DE, с их свистелками, анимашками и постоянной игрой "прицелься в кнопочку или уголочек окна, как меткий ковбой".

3.35 , Anonimous ( ? ), 13:53, 17/11/2020
В KDE все это можно делать, и даже в Win 10 уже и тайл, и сплит, и рабочие столы переключать можно и анимации отключать. И ищет KDE приложения там где указано, и даже добавляет это в меню, как и Win 10 ищет даже все исполняемые в каталоге загрузок.

4.37 , Аноним84701 ( ok ), 14:14, 17/11/2020
> В KDE все это можно делать,

Особенно, если поставить i3 вместо kwin.

А так-то, через 'ж' можно и 'г' удалять, было бы желание ...

> и даже в Win 10 уже и тайл, и сплит, и рабочие столы переключать можно и анимации отключать. Это умели еще древние винды. Правда, "удобство" было где-то на том же уровне удаления 'г' через 'ж' ...

2.36 , user ( ?? ), 13:58, 17/11/2020
Приходится терпеть тайлы ради двух мониторов.