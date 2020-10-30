Релиз оконного менеджера IceWM 1.9

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|2.2, анон (?), 14:55, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если то, что нарисовано на скриншоте, смотрится отлично, даже боюсь представить что будет выглядеть не отлично.
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|3.13, nomad__ (ok), 15:51, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если то, что нарисовано на скриншоте, смотрится отлично, даже боюсь представить что
> будет выглядеть не отлично.
GNOME3, например, убожество. Кеды лучше, там есть прикольная прожка KDE Connect. Но в целом, все они тяжелые и перегруженные ненужными свистоперделками. Лучший выбор - WM, а не DE.
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|5.28, nomad__ (ok), 16:30, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ты забыл добавить "IMO".
А что, без приписки не понятно, что это моё мнение?
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|6.30, Аноним (24), 16:41, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Без приписки выглядит так, что ты навязываешь объективную правду. Напоминать, что это твоё мнение - считается хорошими манерами.
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|7.44, Michael Shigorin (ok), 20:13, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам напомнить, что Вы сами не последовали своему совету?
И вот _это_ является объективной правдой, увы и ах.
PS: из моих наблюдений напрашивается вывод, что больше всех докапываются к столбу на предмет "твоё имхо" как раз те, кто склонен именно что навязывать своё мнение, не утруждаясь доказательствами. Так, хозяйке на заметку.
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|3.15, б.б. (?), 15:54, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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две дефолтные *Blue темы - нормально смотрятся даже в 2а2б2к или как там его году
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|2.31, m.makhno (ok), 17:17, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дело не в том, как смотрится, а в том, что это разные по своей сути WM; объединяет их разве что простая настройка - классная штука, кстати, особенно в сравнении с монструозными конфигурационными структурами из всяких кед и гномов
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|1.3, A.Stahl (ok), 14:57, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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О, конец 90х вернулся. Хм, у меня для такой замшелости специально где-то кусочек ДДТшного дуста валялся.
В левом нижнем углу какая-то дизайнерская вакханалия творится. Наведите порядок в линиях, границах или что там это вообще такое. А пока не починили, дустом вас, дустом...
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|2.19, Аноним (19), 16:10, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наведите порядок в линиях
Одна из них должна быть в виде котенка, да?
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|1.4, Аноним (4), 15:15, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хорошая новость. Шатал как-то и мне нравилось, но перешёл на изкоробочный blackbox с bbkeys. Может снова пробну ice
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|1.9, Аноним (-), 15:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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классная штука, ест меньше опенбокса. Думал одно время перекатиться, но нет поддержки горячих углов (ну, возможности раскрывать окна по всей площади экрана при подведении к краю). В итоге остановил свой выбор на jwm, который конечно меньше приблуд искаропки имеет, но тоже вполне себе легковесный.
Держу в курсе
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|2.11, Аноним (11), 15:41, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В итоге остановил свой выбор на jwm
Это у которого конфиги в XML?
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|3.32, Аноним (-), 17:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это плохо? Может предложите альтернативу? Хипстерский ямл какой нибудь или прости-господи жсон?
Да, у него конфиги в xml. Нет, в этом нет никакой проблемы - все предельно читаемо
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|2.36, Каноним (?), 18:49, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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JWM мне тоже понравился, но до того пока не пошли проблемы с перетаскиванием ГТК3 окон между столами...
Да и пилил его 1 человек, который судя по гитхабу давно уже его забросил и не реагирует там ни на кого.
Посмотрел я это дело и ушёл обратно нафиг, на родимый опенбокс
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|3.45, Michael Shigorin (ok), 20:19, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экая чехарда-то, я как в прошлом веке с IceWM на просто WM перебрался, так и сейчас из-под него пишу.
Хорошо, когда на всяк вкус есть вариант :-)
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|1.10, Аноним (10), 15:40, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Айс в м!
Дыщь!
Только свистни - он загрузится!
Айс в м!
Быстрый шо пипец!
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|5.29, username (??), 16:38, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как человек, который собрал LFS, говорю вам, вполне нормально жить в голой консоли
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|6.33, Аноним (-), 17:37, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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задумывался на днях об этом, кстати. Какой нибудь tmux для тайлинга, mc для файлов, вим/нано для редактирования текста, линксом интернеты читать.
Увы, но ядреная консоль слишком спартанская чтобы чувствовать себя в ней комфортно. Вплоть до того что искаропки не отображается кириллица
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|7.37, Аноним (11), 18:50, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вплоть до того что искаропки не отображается кириллица
Теперь буду всем линуксоидам в новостях про FreeBSD показывать
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|7.48, Michael Shigorin (ok), 20:24, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грузите шрифты бочками тчк!
Кстати, есть у меня один старый приятель, который примерно так и живёт; а здесь водится saahriktu. Ну, в плане потенциального обмена наработками.
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|1.27, Аноним (27), 16:29, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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AntiX, при этом куча всякого «шобы было», ненужные conky
Две панели одна над другой это что-то, видимо и под win XP и по macOS хотели одновременно.
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|2.34, NotaBug (ok), 18:37, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, Antix ещё та помойка, как и MXLinux, но хомячкам нра, дорого-богато.
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|3.43, user90 (?), 19:28, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это слегка урезаный Debian без системды. Еще и с парой своих гуевых тулз, ваши претензии непонятны.
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|1.39, Аноним (39), 18:59, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Идеален для бухгалтерии - просто нечего сломать случайно куда-то нажав
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|2.40, nomad__ (ok), 19:12, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты их плохо знаешь. Они способны сломать одним взглядом или силой мысли.
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|3.49, Michael Shigorin (ok), 20:26, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем не менее мы лет пятнадцать назад для спортлото, включая бухгалтерию, делали полукиоски как раз на icewm с rox-filer.
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