Релиз оконного менеджера IceWM 1.9

2.11 , Аноним ( 11 ), 15:41, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В итоге остановил свой выбор на jwm Это у которого конфиги в XML?

3.32 , Аноним ( - ), 17:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – это плохо? Может предложите альтернативу? Хипстерский ямл какой нибудь или прости-господи жсон? Да, у него конфиги в xml. Нет, в этом нет никакой проблемы - все предельно читаемо

2.36 , Каноним ( ? ), 18:49, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – JWM мне тоже понравился, но до того пока не пошли проблемы с перетаскиванием ГТК3 окон между столами... Да и пилил его 1 человек, который судя по гитхабу давно уже его забросил и не реагирует там ни на кого.

Посмотрел я это дело и ушёл обратно нафиг, на родимый опенбокс

3.45 , Michael Shigorin ( ok ), 20:19, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Экая чехарда-то, я как в прошлом веке с IceWM на просто WM перебрался, так и сейчас из-под него пишу. Хорошо, когда на всяк вкус есть вариант :-)

