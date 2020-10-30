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Релиз оконного менеджера IceWM 1.9

30.10.2020 14:39

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.9. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Основные изменения:

  • В icewm-session добавлены опции "--valgrind" и "--catchsegv" для отладки.
  • В icesh добавлена поддержка свойства _NET_WM_WINDOW_TYPE для определения типа окна.
  • Сокращено число перерисовок заголовка окна.
  • Для mlterm частично реализована поддержка свойства _MOTIF_WM_HINTS для управления декорированием окон.
  • Прекращена поддержка устройств ISDN в индикаторе состояния сети.
  • Оптимизирована обработка свойств Motif для исключения лишних изменений размера.
  • Улучшена отрисовка многоточия в заголовках.
  • Оптимизирована загрузка файлов конфигурации.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.8
  3. OpenNews: Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6
  4. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  5. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53992-icewm
Ключевые слова: icewm
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  • 1.1, nomad__ (ok), 14:47, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично смотрится, но i3wm мне нравится больше.
     
     
  • 2.2, анон (?), 14:55, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если то, что нарисовано на скриншоте, смотрится отлично, даже боюсь представить что будет выглядеть не отлично.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:31, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    "не отлично" это всякие Гномы КДЕ и т.п.
     
     
  • 4.14, анон (?), 15:53, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ждал ответа про Вин10, но гномы с кде тоже норм
     
  • 4.24, Аноним (24), 16:23, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди на r/unixporn и посмотри, как "не отлично".
     
  • 3.13, nomad__ (ok), 15:51, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Если то, что нарисовано на скриншоте, смотрится отлично, даже боюсь представить что
    > будет выглядеть не отлично.

    GNOME3, например, убожество. Кеды лучше, там есть прикольная прожка KDE Connect. Но в целом, все они тяжелые и перегруженные ненужными свистоперделками. Лучший выбор - WM, а не DE.

     
     
  • 4.16, анон (?), 15:55, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачет!
     
  • 4.26, Аноним (24), 16:27, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты забыл добавить "IMO".
     
     
  • 5.28, nomad__ (ok), 16:30, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Ты забыл добавить "IMO".

    А что, без приписки не понятно, что это моё мнение?

     
     
  • 6.30, Аноним (24), 16:41, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Без приписки выглядит так, что ты навязываешь объективную правду. Напоминать, что это твоё мнение - считается хорошими манерами.
     
     
  • 7.44, Michael Shigorin (ok), 20:13, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам напомнить, что Вы сами не последовали своему совету?
    И вот _это_ является объективной правдой, увы и ах.

    PS: из моих наблюдений напрашивается вывод, что больше всех докапываются к столбу на предмет "твоё имхо" как раз те, кто склонен именно что навязывать своё мнение, не утруждаясь доказательствами.  Так, хозяйке на заметку.

     
  • 3.15, б.б. (?), 15:54, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    две дефолтные *Blue темы - нормально смотрятся даже в 2а2б2к или как там его году
     
  • 2.31, m.makhno (ok), 17:17, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дело не в том, как смотрится, а в том, что это разные по своей сути WM; объединяет их разве что простая настройка - классная штука, кстати, особенно в сравнении с монструозными конфигурационными структурами из всяких кед и гномов
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 14:57, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    О, конец 90х вернулся. Хм, у меня для такой замшелости специально где-то кусочек ДДТшного дуста валялся.

    В левом нижнем углу какая-то дизайнерская вакханалия творится. Наведите порядок в линиях, границах или что там это вообще такое. А пока не починили, дустом вас, дустом...

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:07, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня смузи с экрана потекло.
     
     
  • 3.20, анон (?), 16:10, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меньше смотри этсамое
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:10, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Наведите порядок в линиях

    Одна из них должна быть в виде котенка, да?

     

  • 1.4, Аноним (4), 15:15, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость. Шатал как-то и мне нравилось, но перешёл на изкоробочный blackbox с bbkeys. Может снова пробну ice
     
  • 1.5, ryoken (ok), 15:28, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оффтоп
    Подскажите, в каком дистре ещё\уже есть искаропки CDE?
     
     
  • 2.8, paulus (ok), 15:38, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0 = 0
     
  • 2.21, Аноним (19), 16:11, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В раче не искаропки, в АУРе есть.
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:31, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почти 20Н2.
     
  • 1.9, Аноним (-), 15:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    классная штука, ест меньше опенбокса. Думал одно время перекатиться, но нет поддержки горячих углов (ну, возможности раскрывать окна по всей площади экрана при подведении к краю). В итоге остановил свой выбор на jwm, который конечно меньше приблуд искаропки имеет, но тоже вполне себе легковесный.

    Держу в курсе

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:41, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В итоге остановил свой выбор на jwm

    Это у которого конфиги в XML?

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 17:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это плохо? Может предложите альтернативу? Хипстерский ямл какой нибудь или прости-господи жсон?

    Да, у него конфиги в xml. Нет, в этом нет никакой проблемы - все предельно читаемо

     
  • 2.36, Каноним (?), 18:49, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JWM мне тоже понравился, но до того пока не пошли проблемы с перетаскиванием ГТК3 окон между столами...

    Да и пилил его 1 человек, который судя по гитхабу давно уже его забросил и не реагирует там ни на кого.
    Посмотрел я это дело и ушёл обратно нафиг, на родимый опенбокс

     
     
  • 3.45, Michael Shigorin (ok), 20:19, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экая чехарда-то, я как в прошлом веке с IceWM на просто WM перебрался, так и сейчас из-под него пишу.

    Хорошо, когда на всяк вкус есть вариант :-)

     

  • 1.10, Аноним (10), 15:40, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Айс в м!
    Дыщь!
    Только свистни - он загрузится!
    Айс в м!
    Быстрый шо пипец!
     
  • 1.12, user90 (?), 15:47, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Йоу! Лучший. А еще и настройки адекватного вида!
     
     
  • 2.38, Каноним (?), 18:56, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А "адекватный вид" - это как?
     
     
  • 3.41, user90 (?), 19:23, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри)
     

  • 1.17, NotaBug (ok), 16:06, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё излишества, openbox хватит всем!
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 16:12, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че уж там, bspwm.
     
     
  • 3.23, NotaBug (ok), 16:15, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Че уж там, bspwm.

    Слишком диетично.

     
     
  • 4.25, FortyTwo (ok), 16:27, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DWM. Остальное  - вкусовщина!
     
     
  • 5.29, username (??), 16:38, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как человек, который собрал LFS, говорю вам, вполне нормально жить в голой консоли
     
     
  • 6.33, Аноним (-), 17:37, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    задумывался на днях об этом, кстати. Какой нибудь tmux для тайлинга, mc для файлов, вим/нано для редактирования текста, линксом интернеты читать.

    Увы, но ядреная консоль слишком спартанская чтобы чувствовать себя в ней комфортно. Вплоть до того что искаропки не отображается кириллица

     
     
  • 7.37, Аноним (11), 18:50, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вплоть до того что искаропки не отображается кириллица

    Теперь буду всем линуксоидам в новостях про FreeBSD показывать

     
  • 7.48, Michael Shigorin (ok), 20:24, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грузите шрифты бочками тчк!

    Кстати, есть у меня один старый приятель, который примерно так и живёт; а здесь водится saahriktu.  Ну, в плане потенциального обмена наработками.

     
  • 4.46, Michael Shigorin (ok), 20:22, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам точно хватит, худейте.

    PS: я же не предлагаю всем ratpoison.

     

  • 1.27, Аноним (27), 16:29, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    AntiX, при этом куча всякого «шобы было», ненужные conky
    Две панели одна над другой это что-то, видимо и под win XP и по macOS хотели одновременно.
     
     
  • 2.34, NotaBug (ok), 18:37, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Antix ещё та помойка, как и MXLinux, но хомячкам нра, дорого-богато.
     
     
  • 3.43, user90 (?), 19:28, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это слегка урезаный Debian без системды. Еще и с парой своих гуевых тулз, ваши претензии непонятны.
     
  • 3.47, Заходивший когда то мимо (?), 20:23, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тем не менее, MXLinux в топе! Дебиан-системдэшник люто нигадуют с сторонке в вместе с убунтоводами и раче-гиками.
     
  • 2.42, user90 (?), 19:26, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AntiX, да, но все адекватно даже по дефолту.
     

  • 1.39, Аноним (39), 18:59, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Идеален для бухгалтерии - просто нечего сломать случайно куда-то нажав
     
     
  • 2.40, nomad__ (ok), 19:12, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты их плохо знаешь. Они способны сломать одним взглядом или силой мысли.
     
     
  • 3.49, Michael Shigorin (ok), 20:26, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее мы лет пятнадцать назад для спортлото, включая бухгалтерию, делали полукиоски как раз на icewm с rox-filer.
     

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