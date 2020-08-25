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Релиз оконного менеджера IceWM 1.8

25.08.2020 09:36

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.8. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Основные изменения:

  • Улучшена поддержка приложений с переходными окнами.
  • Улучшена обработка фокуса ввода в окнах.
  • Улучшена работа команды Show при выводе списка окон.
  • Откорректированы отступы и размер кнопок в уведомлениях.
  • Для тем оформления реализована опция MenuButtonIconVertOffset для корректировки позиции кнопки вызова меню.
  • Модернизированы темы оформления NanoBlue и CrystalBlue.
  • Улучшено отображение уменьшенных пиктограмм (MiniIcons) в режиме MinimizeToDesktop=1.
  • Добавлена поддержка перегруппировки уменьшенных пиктограмм всех рабочих столов в панели задач.
  • Добавлена возможность перетаскивания уменьшенных пиктограмм при удержании левой кнопки мыши.
  • Полностью переписан код для поиска доступных пиктограмм.
  • Добавлена опция IconThemes для настройки наборов пиктограмм.
  • Решены проблемы со сборкой во FreeBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.7
  3. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3
  4. OpenNews: Релиз оконного менеджера cwm 6.6, развиваемого проектом OpenBSD
  5. OpenNews: Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6
  6. OpenNews: Обновление оконного менеджера xfwm4 4.14.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53595-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Pornstar (?), 09:52, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я его люблю, когда же будет уже поддержка wayland
     
     
  • 2.2, Starpern (?), 10:03, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:43, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    еще одна уточка
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 10:41, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая жесть
     
     
  • 2.8, тот_же_Гугель (?), 10:57, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что не на Rust?
     
     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 11:37, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что вырвиглазт
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:43, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вендовенько. Просто обычная венда с вендовым кнопкопуском, вендовым таскбаром и вендовой концепцией взаимоперекрывающихся окон, которыми принято управлять вендо-стандартными "свернуть-развернуть-закрыть".
     
     
  • 2.6, Козлетто (?), 10:56, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вендовенько

    Как будто это преступление

     
  • 2.10, тот_же_Гугель (?), 10:59, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С помощью свернуть-развернуть-закрыть управляются окна в большинстве менеджеров.
     
  • 2.19, Перастерос (ok), 13:12, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Вендовенько.

    Вы просто не в курсе, что до Билли Гей.ца, "окошки" успешно реализовали в Amiga и в Apple. Так, что он слизал все как обычно (даже Basic создан не Билли Г.)  ;)

     
     
  • 3.20, Аноним (4), 13:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арабскими числа называются не потому, что их выдумали арабы. Синк эбаут ит.
     
     
  • 4.21, Перастерос (ok), 13:41, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Арабскими числа называются не потому, что их выдумали арабы. Синк эбаут ит.

    индусы?
    кстати, арабские числа содержат кол-во углов в начертании. 1 -- один угол, 2 -- два угла 3 - три и т.д.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:56, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каефная штука.
    Вялого бы добавили
     
  • 1.9, ryoken (ok), 10:57, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>  Модернизированы темы оформления NanoBlue и CrystalBlue.

    Современные реалии настолько допекли, что второпях прочитал "монетизированы". Остановился, перечитал. Отпустило.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:01, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользовался, мне нравился.)
     
  • 1.12, Сарабонг (?), 11:12, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Решены проблемы со сборкой во FreeBSD

    Собирается, но не работает: не отрисовываются декорации окон и всё такое. С версией 1.7.0 та же проблема. Откатываемся обратно на 1.6.6, котаны.

     
  • 1.13, Аноним (13), 11:14, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть пользователи этого WM? Подскажите нормальную, не аляповатую и не вырвиглазную тему для него.
     
     
  • 2.14, Сарабонг (?), 11:33, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Materia хорошие, из свежих: https://www.box-look.org/browse/cat/142/ord/latest/
     
     
  • 3.22, Аноним (13), 14:19, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю, Materia самое то.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:43, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А там есть видеоускрение прорисовки интерфейса и плееров?
     
     
  • 2.17, 1 (??), 12:29, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    на 64х-ядерном проце с 2Тб памяти тормозит интерфейс плеера, аж музЫка икает.
     

  • 1.18, Ю.Т. (?), 12:45, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ice-wm.org ссылается на репо bbidulock, а выпуск 1.8.0 сделан из репо ice-wm. Поясните этот момент и включите в новость, пожалуйста.
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:22, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приятный WM. Особенно приятная мелочь: встроенными средствами можно убрать любую программу в трей. Даже подумываю перейти с Openbox.
     

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