Релиз оконного менеджера IceWM 1.8

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.8. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Основные изменения: Улучшена поддержка приложений с переходными окнами.

Улучшена обработка фокуса ввода в окнах.

Улучшена работа команды Show при выводе списка окон.

Откорректированы отступы и размер кнопок в уведомлениях.

Для тем оформления реализована опция MenuButtonIconVertOffset для корректировки позиции кнопки вызова меню.

Модернизированы темы оформления NanoBlue и CrystalBlue.

Улучшено отображение уменьшенных пиктограмм (MiniIcons) в режиме MinimizeToDesktop=1.

Добавлена поддержка перегруппировки уменьшенных пиктограмм всех рабочих столов в панели задач.

Добавлена возможность перетаскивания уменьшенных пиктограмм при удержании левой кнопки мыши.

Полностью переписан код для поиска доступных пиктограмм.

Добавлена опция IconThemes для настройки наборов пиктограмм.

Решены проблемы со сборкой во FreeBSD.



