Релиз оконного менеджера IceWM 1.8

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|1.4, Аноним (4), 10:43, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вендовенько. Просто обычная венда с вендовым кнопкопуском, вендовым таскбаром и вендовой концепцией взаимоперекрывающихся окон, которыми принято управлять вендо-стандартными "свернуть-развернуть-закрыть".
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|2.19, Перастерос (ok), 13:12, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вендовенько.
Вы просто не в курсе, что до Билли Гей.ца, "окошки" успешно реализовали в Amiga и в Apple. Так, что он слизал все как обычно (даже Basic создан не Билли Г.) ;)
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|3.20, Аноним (4), 13:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Арабскими числа называются не потому, что их выдумали арабы. Синк эбаут ит.
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|4.21, Перастерос (ok), 13:41, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Арабскими числа называются не потому, что их выдумали арабы. Синк эбаут ит.
индусы?
кстати, арабские числа содержат кол-во углов в начертании. 1 -- один угол, 2 -- два угла 3 - три и т.д.
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|1.9, ryoken (ok), 10:57, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Модернизированы темы оформления NanoBlue и CrystalBlue.
Современные реалии настолько допекли, что второпях прочитал "монетизированы". Остановился, перечитал. Отпустило.
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|1.12, Сарабонг (?), 11:12, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Решены проблемы со сборкой во FreeBSD
Собирается, но не работает: не отрисовываются декорации окон и всё такое. С версией 1.7.0 та же проблема. Откатываемся обратно на 1.6.6, котаны.
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|1.13, Аноним (13), 11:14, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть пользователи этого WM? Подскажите нормальную, не аляповатую и не вырвиглазную тему для него.
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|2.17, 1 (??), 12:29, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на 64х-ядерном проце с 2Тб памяти тормозит интерфейс плеера, аж музЫка икает.
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|1.18, Ю.Т. (?), 12:45, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ice-wm.org ссылается на репо bbidulock, а выпуск 1.8.0 сделан из репо ice-wm. Поясните этот момент и включите в новость, пожалуйста.
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|1.23, Аноним (23), 14:22, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Приятный WM. Особенно приятная мелочь: встроенными средствами можно убрать любую программу в трей. Даже подумываю перейти с Openbox.
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