Выпуск дистрибутива Deepin 20.2, развивающего собственное графическое окружение

Состоялся релиз дистрибутива Deepin 20.2, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Пакетная база синхронизирована с Debian 10.8. Предлагаемые на этапе установки варианты ядра Linux обновлены до выпусков 5.10 (LTS) и 5.11.

Проведена работа по оптимизации производительности и сокращению потребления памяти в приложениях, развиваемых проектом Deepin. Уменьшено время загрузки рабочего стола и приложений. Повышена отзывчивость интерфейса.

В файловый менеджер добавлен расширенный полнотекстовый поиск, позволяющий быстро искать файлы и каталоги по содержимому. Добавлена возможность изменения названий отмонтированных дисков, а также времени доступа и времени изменения файлов. Оптимизированы некоторые операции с файлами. Добавлено определение файловой системы UDF.

В утилиту для обслуживания диска (Disk Utility) добавлены средства для выявления и исправления bad-секторов, а также добавлена поддержка разделов с файловыми системами FAT32 и NTFS.

В почтовый клиент добавлена функция отправки сообщений не сразу, а в определённое время. Реализовано автодополнение ввода контактов. Добавлена поддержка подписей и захвата экрана. Оптимизированы операции поиска, отправки и получения писем.

Добавлен менеджер загрузок (Downloader), поддерживающий возобновление прерванной передачи данных и способный загружать файлы по протоколам HTTP(S), FTP(S) и BitTorrent.

В рабочем столе DDE расширена поддержка многоэкранного режима и добавлены новые ярлыки для переключения экранных индикаторов (OSD) и вызова настроек Gsetting. Добавлен графический интерфейс для настройки NTP.

В музыкальный проигрыватель добавлена поддержка просмотра очереди воспроизведения.

В видеопроигрыватель добавлена поддержка формата AVS2, в меню добавлена кнопка для изменения скорости воспроизведения, улучшено управления с клавиатуры и тачпада.

В просмотрщик изображений добавлена поддержка форматов TIF и TIFF

В программу для рисования Draw добавлена поддержка группировки слоёв, перемещения изображений в режиме drag&drop, размытия рисунков и групп. Улучшено управления с сенсорных экранов.

В текстовом редакторе добавлены настройки для показа кнопки перехода к закладкам и подсветки текущей строки. Обеспечен показ файлового пути при наведении курсора на вкладку. Реализовано автоматическое сохранение при закрытии окна.

В эмуляторе терминала добавлено 10 новых тем оформления, появилась функция изменения размера шрифта колесом мыши, реализована автоматическая подстановка кавычек при вставке файловых путей.

В голосовых заметках добавлена функция перемещения заметок, изменения порядка и закрепления в верхней части. Добавлены инструменты для пакетной обработки нескольких заметок.

В календаре-планировщике реализована возможность управления с сенсорных экранов при помощи жестов.

В калькулятор добавлен режим для программистов и улучшена работа с историей операций.

В менеджер архивов добавлена поддержка новых методов сжатия, а также поддержка шифрования для ZIP и распаковки с использованием отдельных паролей для разных файлов в архиве.

В программе для управления приложениями улучшен интерфейс для установки разом нескольких пакетов.

В программе для работы с камерой появилась поддержка сохранения изображений и видео в разные каталоги. Добавлена возможность выделения нескольких изображений и видео, удерживая клавиши Ctrl или Shift. В настройки добавлена опция для включения или выключения звука затвора во время снимка. Добавлена поддержка вывода на печать.

В утилиту для резервного копирования добавлена поддержка инкрементальных бэкапов.

В интерфейс предпросмотра перед выводом на печать добавлена возможность добавления водяных знаков и корректировки границ.

В оконном менеджере реализовано изменение размера кнопок в зависимости от разрешения экрана.

В инсталлятор добавлена поддержка установки драйверов NVIDIA для ноутбуков и реализован интерфейс настройки домена.



