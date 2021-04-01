The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Deepin 20.2, развивающего собственное графическое окружение

01.04.2021 15:05

Состоялся релиз дистрибутива Deepin 20.2, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Пакетная база синхронизирована с Debian 10.8. Предлагаемые на этапе установки варианты ядра Linux обновлены до выпусков 5.10 (LTS) и 5.11.
  • Проведена работа по оптимизации производительности и сокращению потребления памяти в приложениях, развиваемых проектом Deepin. Уменьшено время загрузки рабочего стола и приложений. Повышена отзывчивость интерфейса.
  • В файловый менеджер добавлен расширенный полнотекстовый поиск, позволяющий быстро искать файлы и каталоги по содержимому. Добавлена возможность изменения названий отмонтированных дисков, а также времени доступа и времени изменения файлов. Оптимизированы некоторые операции с файлами. Добавлено определение файловой системы UDF.
  • В утилиту для обслуживания диска (Disk Utility) добавлены средства для выявления и исправления bad-секторов, а также добавлена поддержка разделов с файловыми системами FAT32 и NTFS.
  • В почтовый клиент добавлена функция отправки сообщений не сразу, а в определённое время. Реализовано автодополнение ввода контактов. Добавлена поддержка подписей и захвата экрана. Оптимизированы операции поиска, отправки и получения писем.
  • Добавлен менеджер загрузок (Downloader), поддерживающий возобновление прерванной передачи данных и способный загружать файлы по протоколам HTTP(S), FTP(S) и BitTorrent.
  • В рабочем столе DDE расширена поддержка многоэкранного режима и добавлены новые ярлыки для переключения экранных индикаторов (OSD) и вызова настроек Gsetting. Добавлен графический интерфейс для настройки NTP.
  • В музыкальный проигрыватель добавлена поддержка просмотра очереди воспроизведения.
  • В видеопроигрыватель добавлена поддержка формата AVS2, в меню добавлена кнопка для изменения скорости воспроизведения, улучшено управления с клавиатуры и тачпада.
  • В просмотрщик изображений добавлена поддержка форматов TIF и TIFF
  • В программу для рисования Draw добавлена поддержка группировки слоёв, перемещения изображений в режиме drag&drop, размытия рисунков и групп. Улучшено управления с сенсорных экранов.
  • В текстовом редакторе добавлены настройки для показа кнопки перехода к закладкам и подсветки текущей строки. Обеспечен показ файлового пути при наведении курсора на вкладку. Реализовано автоматическое сохранение при закрытии окна.
  • В эмуляторе терминала добавлено 10 новых тем оформления, появилась функция изменения размера шрифта колесом мыши, реализована автоматическая подстановка кавычек при вставке файловых путей.
  • В голосовых заметках добавлена функция перемещения заметок, изменения порядка и закрепления в верхней части. Добавлены инструменты для пакетной обработки нескольких заметок.
  • В календаре-планировщике реализована возможность управления с сенсорных экранов при помощи жестов.
  • В калькулятор добавлен режим для программистов и улучшена работа с историей операций.
  • В менеджер архивов добавлена поддержка новых методов сжатия, а также поддержка шифрования для ZIP и распаковки с использованием отдельных паролей для разных файлов в архиве.
  • В программе для управления приложениями улучшен интерфейс для установки разом нескольких пакетов.
  • В программе для работы с камерой появилась поддержка сохранения изображений и видео в разные каталоги. Добавлена возможность выделения нескольких изображений и видео, удерживая клавиши Ctrl или Shift. В настройки добавлена опция для включения или выключения звука затвора во время снимка. Добавлена поддержка вывода на печать.
  • В утилиту для резервного копирования добавлена поддержка инкрементальных бэкапов.
  • В интерфейс предпросмотра перед выводом на печать добавлена возможность добавления водяных знаков и корректировки границ.
  • В оконном менеджере реализовано изменение размера кнопок в зависимости от разрешения экрана.
  • В инсталлятор добавлена поддержка установки драйверов NVIDIA для ноутбуков и реализован интерфейс настройки домена.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2021...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.1, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Deepin, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin
  5. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54880-deepin
Ключевые слова: deepin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ИмяХ (?), 15:24, 01/04/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    Ещё одна денисопоповщина, который, кроме нескучного оформления, ничем не отличается от родительского дистрибутива. Смысл от него? Интересно, если я возьму, например, дебиан, поменяю в нем по умолчанию пару утилит и по другому настрою интерфейс, это тоже можно будет считать новым дистрибутивом?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:24, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >денисопоповщина

    китайская

     
  • 2.4, Аноним (4), 15:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, что-то плохое.
    База и не должна меняться, а то обои нескучные, а пользоваться будет невозможно твоей васяносборкой.
     

  • 1.2, user90 (?), 15:24, 01/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    > C/C++ (Qt5) и Go

    Тормоза; от скринов глаза вытекают; про Go либо хорошо, либо никак)

    > около 40 пользовательских приложений

    А это действительно 'приложения', или только морды к..?

     
  • 1.5, Аноним (5), 15:34, 01/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что у кого там что вытекает, но оболочка красивая.
     
  • 1.6, Аноним (-), 15:35, 01/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не путаю этот дистр клепают кетайцы с благословения компартии Китая? Или я попутал. Знатоки на форуме есть?
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 15:40, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это китайский, который уже «ловили за руку».
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 15:46, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За кетайские зонды?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру