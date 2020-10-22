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Обновление дистрибутива Deepin, развивающего собственное графическое окружение

22.10.2020 12:20

Опубликовано обновление дистрибутива Deepin 1003 (2020.10.22）, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и более 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.6 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Изменения в рабочем столе DDE:
    • В контекстное меню для каталогов добавлен пункт "Open as administrator" для открытия содержимого с правами root.
    • В персональных настройках реализована возможность включения/отключения скруглённых углов для окон и панели, а также изменения формата даты и времени.
    • Проведена оптимизация системы вывода уведомлений и повышена отзывчивость при работе с сенсорными экранами.
    • По умолчанию отключён системный прокси.
    • Улучшены пиктограммы ланчера в полноэкранном режиме.
    • Расширены настройки громкоговорителя, микрофона и устройств вывода звука.
    • Добавлена опция для включения видимости текущего устройства через Bluetooth и задания имени для Bluetooth.
    • Добавлено несколько режимов эноргопотребления: сбалансированный, высокая производительности и экономия энергии.
  • Добавлено новое приложение Mail (deepin-mail) с реализаций почтового клиента, поддерживающего работу с несколькими учётными записями, синхронизацию почты, управление адресной книгой, экспорт архива писем и удаление в пакетном режиме.
  • Предложено приложение Phone Assistant (deepin-phone-assistant), позволяющее из основной системы управлять приложениями, файлами, фотографиями, документами и прочими данными на сматрфонах под управлением Android и iOS.
  • Реализован менеджер дисков (deepin-diskmanager), позволяющий форматировать, монтировать, удалять и скрывать разделы, а также перераспределять место на диске и отслеживать состояние дисков.
  • Добавлено приложение для работы с web-камерой (deepin-camera), позволяющее делать снимки и записывать скринкасты.
  • Добавлен научный калькулятор.
  • В менеджер архивов добавлены опции для удаления файлов после создания архива и удаления архивов после извлечения их содержимого.
  • В программе вывода на печать улучшен предпросмртр и добавлены настройки для указания числа выводимых копий, задания диапазона страниц и направления печати.
  • В голосовых заметках появилась возможность выбора источника звука для записи.
  • В текстовом редакторе появилась опция для наглядного отображения пробелов и табуляций.
  • В программе для установки приложений App Store переработана система отправки и просмотра комментариев, ускорен запуск и проведена оптимизация загрузки.
  • В файловом менеджере реализован полнотекстовый поиск и ускорено открытие и копирование файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15, с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53945-deepin
Ключевые слова: deepin, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:26, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А они разве не на электроне? Хотя, го для пользовательского софта тоже сомнительно. Помню, это вроде у них анимации лагали (нет, я не перепутал с кде).
     
     
  • 2.5, th3m3 (ok), 12:30, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем это Go не угодил? Вполне подходит для этого.
     
     
  • 3.6, Чебур (?), 12:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Держи богохульника, все должно быть на плюсах, а лучше вообще сразу на asm, вот тогда большинство местных будут кипятком пысать
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:09, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати про электрон - я тоже помню что одно время писали про интерфейс на веб технологиях. Переписали таки?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:28, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не знаю, как оно в использовании, а выглядит симпатично.
     
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 12:29, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говорят, что жрёт как не в себя и тормозит.
     
     
  • 3.7, Анонимно (ok), 12:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во всем виноваты китайские зонды?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:39, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    верно, это тока американские входят плавно
     

  • 1.3, Космопорт (?), 12:28, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эпол уже напрягся и готовит иск)
     
     
  • 2.8, представитель юридического отдела Apple (?), 12:40, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типичная китайщина и глюкодром. Работает в пользу репутации Apple, оставляем
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:47, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем он цепляет Яббла?
     

  • 1.10, Im banana man (?), 12:45, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Внешне - красиво. А внутри - спорно )
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 13:41, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя девушка есть ? внешне красива а если разрезать и посмотреть что внутри то ... спорно
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:51, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Здесь мало комментов по существу, в основном мамкины хакеры и тролли. Но это касается не только этой статьи.
    PS: Если бы вы что то хорошее писали, а то многие из вас пишут какую-то срань.
     
     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 13:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрос-Предложение. Вот если бы ты не приходил сюда срань читать и не подливал говна в срань, то глядишь нам бы уже скучно стало срать и мы бы преобразились во всё белое и все такие красивые тут умные хорошести писали бы. Но увы...
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 13:43, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, если бы не читал opennet то уже давно вышел бы на уровень нирваны
     
  • 2.18, Денис Попов (?), 13:38, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонко. Но, допустим, я этого не заметил. Дипин любит лагать. Графика не плавная. Функции урезаные. Иногда даже живой диск не грузится. И это ещё не было речи о софте. Кстати, любит зависать во время копирования. Данные можно прокакать в два счета. То монтирует разделы, то - нет. Баги в интерфейсе, баги в графике. Это на столько глючный дистр, что разрабы видимо им сами не пользуются.
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 13:45, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты прям моё детство в винде описал
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:51, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Действительно, было бы меньше глюков, более новые версии пакетов и не слепое копирование макоси, а хотя бы понимание того, что и зачем копируешь - возможно я бы и пользовался этим, т.к. оформление действительно очень красивое и интересное. А не так, что после установки сразу глюк с обновлениями, с размерами шрифтов и пр. Глупо этим даже  пользоваться, имхо.
     
     
  • 2.20, Денис Попов (?), 13:40, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит уже меня макбук. Гляжу я и не понимаю: А где, собственно, слепое копирование? Мало чего общего. Реально мало.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:55, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обновления очень редкие. После предыдущей версии не было обновлений, пока не вышла новая. Т.е. полгода ты вообще ничего не можешь обновить, только и использовать разве что Firefox бинарный для linux
     
  • 1.16, Денис Попов (?), 13:32, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как я понимаю, стабильность по прежнему нулевая?
     
     
  • 2.24, Аноним (19), 13:47, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    стабильны тока мертвецы, да и то склонны к распаду
     

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