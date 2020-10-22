Обновление дистрибутива Deepin, развивающего собственное графическое окружение

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|1.1, Аноним (1), 12:26, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А они разве не на электроне? Хотя, го для пользовательского софта тоже сомнительно. Помню, это вроде у них анимации лагали (нет, я не перепутал с кде).
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|3.6, Чебур (?), 12:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Держи богохульника, все должно быть на плюсах, а лучше вообще сразу на asm, вот тогда большинство местных будут кипятком пысать
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|2.15, Аноним (15), 13:09, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати про электрон - я тоже помню что одно время писали про интерфейс на веб технологиях. Переписали таки?
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|2.21, Аноним (19), 13:41, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тебя девушка есть ? внешне красива а если разрезать и посмотреть что внутри то ... спорно
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|1.12, Аноним (12), 12:51, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Здесь мало комментов по существу, в основном мамкины хакеры и тролли. Но это касается не только этой статьи.
PS: Если бы вы что то хорошее писали, а то многие из вас пишут какую-то срань.
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|2.17, A.Stahl (ok), 13:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спрос-Предложение. Вот если бы ты не приходил сюда срань читать и не подливал говна в срань, то глядишь нам бы уже скучно стало срать и мы бы преобразились во всё белое и все такие красивые тут умные хорошести писали бы. Но увы...
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|3.22, Аноним (19), 13:43, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, если бы не читал opennet то уже давно вышел бы на уровень нирваны
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|2.18, Денис Попов (?), 13:38, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тонко. Но, допустим, я этого не заметил. Дипин любит лагать. Графика не плавная. Функции урезаные. Иногда даже живой диск не грузится. И это ещё не было речи о софте. Кстати, любит зависать во время копирования. Данные можно прокакать в два счета. То монтирует разделы, то - нет. Баги в интерфейсе, баги в графике. Это на столько глючный дистр, что разрабы видимо им сами не пользуются.
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|1.13, Аноним (13), 12:51, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Действительно, было бы меньше глюков, более новые версии пакетов и не слепое копирование макоси, а хотя бы понимание того, что и зачем копируешь - возможно я бы и пользовался этим, т.к. оформление действительно очень красивое и интересное. А не так, что после установки сразу глюк с обновлениями, с размерами шрифтов и пр. Глупо этим даже пользоваться, имхо.
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|2.20, Денис Попов (?), 13:40, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоит уже меня макбук. Гляжу я и не понимаю: А где, собственно, слепое копирование? Мало чего общего. Реально мало.
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|1.14, Аноним (14), 12:55, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обновления очень редкие. После предыдущей версии не было обновлений, пока не вышла новая. Т.е. полгода ты вообще ничего не можешь обновить, только и использовать разве что Firefox бинарный для linux
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