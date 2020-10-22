Обновление дистрибутива Deepin, развивающего собственное графическое окружение

Опубликовано обновление дистрибутива Deepin 1003 (2020.10.22）, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и более 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.6 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Изменения в рабочем столе DDE: В контекстное меню для каталогов добавлен пункт "Open as administrator" для открытия содержимого с правами root. В персональных настройках реализована возможность включения/отключения скруглённых углов для окон и панели, а также изменения формата даты и времени. Проведена оптимизация системы вывода уведомлений и повышена отзывчивость при работе с сенсорными экранами. По умолчанию отключён системный прокси. Улучшены пиктограммы ланчера в полноэкранном режиме. Расширены настройки громкоговорителя, микрофона и устройств вывода звука. Добавлена опция для включения видимости текущего устройства через Bluetooth и задания имени для Bluetooth. Добавлено несколько режимов эноргопотребления: сбалансированный, высокая производительности и экономия энергии.

Добавлено новое приложение Mail (deepin-mail) с реализаций почтового клиента, поддерживающего работу с несколькими учётными записями, синхронизацию почты, управление адресной книгой, экспорт архива писем и удаление в пакетном режиме.

Предложено приложение Phone Assistant (deepin-phone-assistant), позволяющее из основной системы управлять приложениями, файлами, фотографиями, документами и прочими данными на сматрфонах под управлением Android и iOS.

Реализован менеджер дисков (deepin-diskmanager), позволяющий форматировать, монтировать, удалять и скрывать разделы, а также перераспределять место на диске и отслеживать состояние дисков.

Добавлено приложение для работы с web-камерой (deepin-camera), позволяющее делать снимки и записывать скринкасты.

Добавлен научный калькулятор.

В менеджер архивов добавлены опции для удаления файлов после создания архива и удаления архивов после извлечения их содержимого.

В программе вывода на печать улучшен предпросмртр и добавлены настройки для указания числа выводимых копий, задания диапазона страниц и направления печати.

В голосовых заметках появилась возможность выбора источника звука для записи.

В текстовом редакторе появилась опция для наглядного отображения пробелов и табуляций.

В программе для установки приложений App Store переработана система отправки и просмотра комментариев, ускорен запуск и проведена оптимизация загрузки.

В файловом менеджере реализован полнотекстовый поиск и ускорено открытие и копирование файлов.



