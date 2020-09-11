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Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение

11.09.2020 22:27

Представлен релиз дистрибутива Deepin 20, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.6 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Пакетная база синхронизирована с Debian 10.5.
  • На этапе установки предоставлена возможность выбора из двух ядер Linux - 5.4 (LTS) или 5.7.
  • Предложено новое оформление интерфейса установки системы и расширена функциональность инсталлятора. Предоставлен выбор двух методов разбивки дисковых разделов - ручной и автоматический с применением полного шифрования всех данных на диске. Добавлен режим загрузки "Safe Graphics", который можно использовать в случае проблем с видеодрайверами и выбранным по умолчанию графическим режимом. Для систем с видеокартами NVIDIA предоставлена опция для установки проприетарных драйверов.
  • Представлено новое унифицированное оформление рабочего стола DDE с новым набором цветных пиктограмм, обновлённым интерфейсом и реалистичными анимационными эффектами. В окнах применены скруглённые углы. Добавлен экран с обзором доступных задач. Реализована поддержка светлой и тёмной тем оформления, настройки прозрачности и цветовой температуры. Улучшены настройки управления энергопотреблением.
  • Расширены возможности управления уведомлениями. Добавлены настройки для воспроизведения звукового файла при поступлении сообщения, показа уведомлений на экране блокировки системе, отображения сообщений в центре уведомлений и установки отдельного уровня напоминаний для выбранных приложений. Пользователю предоставлена возможность отфильтровать важные сообщения, чтобы не отвлекаться на второстепенные.
  • В менеджер установки приложений добавлена возможность установки обновления одним кликом и реализована система фильтрации программ по категориям. Изменено оформление экрана с детальной информацией о выбранной для установки программе.
  • Предоставлена возможность использования аутентификации по отпечатку пальца для входа в систему, разблокировки экрана, подтверждения полномочий и получения прав root. Добавлена поддержка различных сканеров отпечатков пальцев.
  • Добавлен Device Manager для просмотра и управления аппаратными устройствами.
  • В Font Manager добавлена поддержка установки и управления шрифтами, а также предпросмотра отображения своего текста выбранным шрифтом.
  • Добавлена простая программа для рисования Draw.
  • Добавлен Log Viewer для анализа и просмотра логов.
  • Добавлено приложение Voice Notes для создания текстовых и голосовых заметок.
  • Программы для создания скриншотов и скринкастов объединены в одно приложение Screen Capture.
  • В состав включено приложение для работы с web-камерой Cheese.
  • Улучшен интерфейс просмотрщика документов и менеджера архивов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin
  3. OpenNews: Бета-версия дистрибутива UbuntuDDE с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.11, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15, с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53697-deepin
Ключевые слова: deepin, linux
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карабьян (?), 22:31, 11/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.8, пох. (?), 23:10, 11/09/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Odalist (?), 22:32, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я боюсь этот дистрибутив, хоть он и красивый. Все мое приватное содержимое легко может утечь в китай :(
     
     
  • 2.4, DeColor (?), 22:44, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сокеты на пару дней в watch, и не будет вам dconf-editor с telemetry опциями от GNOME.
    Оборудование с Go быстрее, увидеть бы статистику производительности интерфейса в сравнении в RAM, где урлы7
     
  • 2.9, пох. (?), 23:10, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да они там и не такой прон видали, нашел чем их удивить...

     
  • 2.10, Аноним (10), 23:14, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китай не работает на российском рынке и у них своих полтора миллиарда китайцев есть. Зачем им твои данные?
     
     
  • 3.11, DeColor (?), 23:16, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, спроси btmp
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:39, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же ж нельзя доверять китайцам, они ж дали нам  порох, бумагу, книгопечатание, водушного змея, бумажные деньги, макароны, туалетная бумага, гос экзамены, диету... что там еще. Навеяно обсужденим отсюда)
    bbs.deepin.org/forum.php?mod=viewthread&tid=131637&extra=&page=5
     

  • 1.3, Аноним (-), 22:42, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wait, It's all CSD? Always has been.
     
  • 1.5, Граммар Наззи (ok), 22:52, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Симпатичненько
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:00, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Выпуск дистрибутива Deepin 20

    Это который китайская малварь?

     
     
  • 2.7, Онаним тот самый (?), 23:09, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все наработки распространяются под лицензией GPLv3

    Жду кусок кода с малварью

     
     
  • 3.12, Михрютка (ok), 23:22, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (голосом Дроздова)
    "культура китая уже несколько тысячелетий известна своим уважением к законам и обычаям других стран"
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 23:32, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (голосом Дроздова)
    "культура США уже несколько десятилетий известна своим уважением к законам и обычаям других стран"
     
     
  • 5.18, Аноним (15), 23:46, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лягушатники, макаронники, салоеды, пермяки соленые уши, хурмоеды... ну ты понял: кому что а курице просо
     
  • 4.14, Онаним тот самый (?), 23:34, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *голосом всё того же Дроздова*

    Анонимы с опеннета, споря, подтверждают свою точку зрения фактами. Это отличает их от краснозадых пафианов, которые, пытаясь доказать своё лидерство, громко кричат и разбрасываются фекалиями

     
  • 3.17, Аноним (15), 23:44, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она на сервере)
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:47, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, стоит отметить, что сам по себе опенсурс не избавляет от возможности иметь в бинарнике мальварь.
     
  • 2.16, Аноним (15), 23:40, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Великая Китайская малварь
     

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