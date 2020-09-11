Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение

|
|1.2, Odalist (?), 22:32, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Я боюсь этот дистрибутив, хоть он и красивый. Все мое приватное содержимое легко может утечь в китай :(
|
|
|
|2.4, DeColor (?), 22:44, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сокеты на пару дней в watch, и не будет вам dconf-editor с telemetry опциями от GNOME.
Оборудование с Go быстрее, увидеть бы статистику производительности интерфейса в сравнении в RAM, где урлы7
|
|2.9, пох. (?), 23:10, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да они там и не такой прон видали, нашел чем их удивить...
|
|2.10, Аноним (10), 23:14, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Китай не работает на российском рынке и у них своих полтора миллиарда китайцев есть. Зачем им твои данные?
|
|2.15, Аноним (15), 23:39, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как же ж нельзя доверять китайцам, они ж дали нам порох, бумагу, книгопечатание, водушного змея, бумажные деньги, макароны, туалетная бумага, гос экзамены, диету... что там еще. Навеяно обсужденим отсюда)
bbs.deepin.org/forum.php?mod=viewthread&tid=131637&extra=&page=5
|
|
|
|
|
|3.12, Михрютка (ok), 23:22, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(голосом Дроздова)
"культура китая уже несколько тысячелетий известна своим уважением к законам и обычаям других стран"
|
|
|
|4.13, Аноним (13), 23:32, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(голосом Дроздова)
"культура США уже несколько десятилетий известна своим уважением к законам и обычаям других стран"
|
|
|
|5.18, Аноним (15), 23:46, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
лягушатники, макаронники, салоеды, пермяки соленые уши, хурмоеды... ну ты понял: кому что а курице просо
|
|4.14, Онаним тот самый (?), 23:34, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
*голосом всё того же Дроздова*
Анонимы с опеннета, споря, подтверждают свою точку зрения фактами. Это отличает их от краснозадых пафианов, которые, пытаясь доказать своё лидерство, громко кричат и разбрасываются фекалиями
|
|3.19, Аноним (19), 23:47, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, стоит отметить, что сам по себе опенсурс не избавляет от возможности иметь в бинарнике мальварь.
|