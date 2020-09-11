Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение

Представлен релиз дистрибутива Deepin 20, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.6 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Пакетная база синхронизирована с Debian 10.5.

На этапе установки предоставлена возможность выбора из двух ядер Linux - 5.4 (LTS) или 5.7.

Предложено новое оформление интерфейса установки системы и расширена функциональность инсталлятора. Предоставлен выбор двух методов разбивки дисковых разделов - ручной и автоматический с применением полного шифрования всех данных на диске. Добавлен режим загрузки "Safe Graphics", который можно использовать в случае проблем с видеодрайверами и выбранным по умолчанию графическим режимом. Для систем с видеокартами NVIDIA предоставлена опция для установки проприетарных драйверов.

Представлено новое унифицированное оформление рабочего стола DDE с новым набором цветных пиктограмм, обновлённым интерфейсом и реалистичными анимационными эффектами. В окнах применены скруглённые углы. Добавлен экран с обзором доступных задач. Реализована поддержка светлой и тёмной тем оформления, настройки прозрачности и цветовой температуры. Улучшены настройки управления энергопотреблением.

Расширены возможности управления уведомлениями. Добавлены настройки для воспроизведения звукового файла при поступлении сообщения, показа уведомлений на экране блокировки системе, отображения сообщений в центре уведомлений и установки отдельного уровня напоминаний для выбранных приложений. Пользователю предоставлена возможность отфильтровать важные сообщения, чтобы не отвлекаться на второстепенные.

В менеджер установки приложений добавлена возможность установки обновления одним кликом и реализована система фильтрации программ по категориям. Изменено оформление экрана с детальной информацией о выбранной для установки программе.

Предоставлена возможность использования аутентификации по отпечатку пальца для входа в систему, разблокировки экрана, подтверждения полномочий и получения прав root. Добавлена поддержка различных сканеров отпечатков пальцев.

Добавлен Device Manager для просмотра и управления аппаратными устройствами.

В Font Manager добавлена поддержка установки и управления шрифтами, а также предпросмотра отображения своего текста выбранным шрифтом.

Добавлена простая программа для рисования Draw.

Добавлен Log Viewer для анализа и просмотра логов.

Добавлено приложение Voice Notes для создания текстовых и голосовых заметок.

Программы для создания скриншотов и скринкастов объединены в одно приложение Screen Capture.

В состав включено приложение для работы с web-камерой Cheese.

Улучшен интерфейс просмотрщика документов и менеджера архивов.



