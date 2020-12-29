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Выпуск дистрибутива Deepin 20.1, развивающего собственное графическое окружение

29.12.2020 23:36

Представлен релиз дистрибутива Deepin 20.1, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.9 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Пакетная база синхронизирована с Debian 10.6.
  • На этапе установки предоставлена возможность выбора из двух ядер Linux - 5.4 (LTS) или 5.8.
  • В настройки ядра и код приложений внесены оптимизации, нацеленные на повышение отзывчивости интерфейса и увеличение производительности. Сокращено время запуска многих приложений Deepin.
  • В конфигуратор добавлена возможность выбора трёх планов энергопотребления - сбалансированный, экономный и обеспечивающий высокую производительность.
  • В настройках Bluetooth, помимо сопряжения устройств, предложена функция прямой передачи файлов.
  • При загрузке iso-образа реализован автоматический выбор ближайшего зеркала для повышения скорости загрузки.
  • Вместо ранее входивших в поставку Firefox, Thunderbird, GParted и Cheese предложены собственные браузер, почтовый клиент, редактор разделов и программа для работы с камерой, интерфейс и методы взаимодействия с пользователем в которых унифицированы с остальными приложениями дистрибутива. Дополнительно для Deepin подготовлены новые приложения Phone Assistant, Scan Assistant и Downloader, которые можно установить через центр установки приложений.
    • Браузер
    • Почтовый клиент
    • Disk Manager
    • Программа для работы с камерой
  • В рабочем столе DDE улучшена поддержка сенсорных экранов и реализована возможность управления через экранные жесты. Оптимизирована работа панели, интерфейса хранителя экрана, виджета для информирования о состояния сети, интерфейса для запуска программ.
  • В файловый менеджер встроена поддержка полнотекстового поиска по содержимому файлов, добавлен предпросмотр картинок DJVU, снижено потребление ресурсов.
  • В системе голосовых заметок добавлена поддержка закрепления заметок в верхней части списка. Появились возможности перемещения заметок между категориями, изменения порядка заметок, пакетных операций с несколькими заметками, перевода текстовых заметок, изменения источника звука. Проведена оптимизация синтезатора речи и механизма распознавания речи.
  • В просмотрщик изображений добавлена поддержка управления с сенсорного экрана и тачпада.
  • В просмотрщике документов реализован полноэкранный режим и поддержка файлов DJVU.
  • В текстовом редакторе появились режим редактирования столбцов, возможность привязки цветных тегов и опция для визуализации пробелов и табуляций.
  • В эмуляторе терминала добавлена поддержка создания окон и рабочих областей через экранные жесты, встроено 10 тем оформления, добавлены настройки формата заголовка вкладок, реализована поддержка изменения размера шрифта, вращая колесо мыши при нажатом Ctrl.
  • В менеджер архивов добавлены кнопки для приостановки и возобновления процесса сжатия и распаковки. Добавлена опция для удаления файлов после создания или распаковки архива. Добавлена поддержка ZIP-архивов. Реализована возможность удаления файлов из архива и добавления дополнительных файлов в архив.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2020...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива Deepin, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin
  5. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54333-deepin
Ключевые слова: deepin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 00:18, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замешано ли там китайское правительство и протекционизм? Слишком быстро развивается для опенсорса.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:21, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это надо смотреть китайские новости импортозамещения, может у них там все госорганы на этой оси сидят
     
  • 2.6, Chromium (ok), 00:21, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Мало кто возьмётся свой браузер пилить. Я пытаюсь о нём информацию найти. Так вот: основа неизвестна, пустая страница на Гитхабе есть - сырцов нет. Или не успели добавить или это проприетарный анальный китайский зонд.
    https://github.com/linuxdeepin/deepin-browser
     
     
  • 3.14, tdykunlogged (?), 00:53, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всегда можно установить сhromium
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:52, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж как-то подозрительно, и правда. Походу китайцы решили свою национальную болгенось запилить. Лучше буду наблюдать за этим со стороны
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:27, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так в самом названии заложен ответ.
     

  • 1.2, Аноним (5), 00:18, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Жесть какая, как этим пользоваться на десктопе?
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:19, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    каловая масса
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:20, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не нравится дизайн
     
  • 1.7, Led (ok), 00:28, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему до сих пор нет толпы китайских спаммеров в каментах?
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:32, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нормально же выглядел, а теперь специалисты по созданию химер сделали гибрид гнома и десятки на Qt.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 00:33, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот такой и должен раньше быть IE, чтобы сразу скачать другой, ничего лишнего
     

  • 1.10, user90 (?), 00:45, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > собственный рабочий стол и около 40 пользовательских приложений

    А смысл?)) Вовсе не факт, что хотя бы половина из этих "40ка приложений" будут хоть в чем-то лучше аналогов. Короче, сильно попахивает очередной лажей.

     
     
  • 2.23, Anon3231 (?), 02:52, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл то как раз есть, лишь бы ресурсы позволяли - единая стилистика, дизайн, юзабилити без чужеродных встроек на других тулкитах с другими UI концепциями. Возможно все эти приложения даже умеют подхватывать общую тему, не знаю, не пробовал, но было бы здорово, если да.
     
     
  • 3.24, user90 (?), 03:24, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему про функционал - он про темы.. совсем упоролся?
    Вопрос с "единой стилистикой" решается на уровне тулкита и его конфига, лишние убожеские поделки для этого нахрен не нужны.
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:49, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё своё, всё родное, не хватает разве что: https://www.linux.org.ru/news/opensource/16079556
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:57, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шыдэвр
     

  • 1.13, ИмяХ (?), 00:52, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они даже браузер свой написали с нуля. Молодцы!
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 00:57, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  Они даже браузер свой написали с нуля. Молодцы!

    Запомни дорогой, китайцы никогда и ничего не делали своего и с нуля

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:49, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Порох же!
     
     
  • 4.19, Аноним (4), 01:52, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты там сам был, видел?
     
  • 3.25, OnTheEdge (ok), 03:57, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Великую стену же! Одно из любимых чудес у Сида Мейера.
     

  • 1.20, InuYasha (??), 01:56, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять эти круглые уголки, снова эти дебильные выключатели вместо галочек... Может, они в Qt ещё и OK-Cancel местами поменяли? Тема на скринах выглядит как гномосексуализм какой-то, уж порстите.
     
  • 1.21, Jeriho (?), 01:59, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всегда хотел узнать, что там внутри этих планов энергосбережения?
     
  • 1.22, Jeriho (?), 02:01, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что они там делают, кроме cpupower powersave и тому подобного?
     
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