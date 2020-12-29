Выпуск дистрибутива Deepin 20.1, развивающего собственное графическое окружение

Представлен релиз дистрибутива Deepin 20.1, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.9 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Пакетная база синхронизирована с Debian 10.6.

На этапе установки предоставлена возможность выбора из двух ядер Linux - 5.4 (LTS) или 5.8.

В настройки ядра и код приложений внесены оптимизации, нацеленные на повышение отзывчивости интерфейса и увеличение производительности. Сокращено время запуска многих приложений Deepin.

В конфигуратор добавлена возможность выбора трёх планов энергопотребления - сбалансированный, экономный и обеспечивающий высокую производительность.

В настройках Bluetooth, помимо сопряжения устройств, предложена функция прямой передачи файлов.

При загрузке iso-образа реализован автоматический выбор ближайшего зеркала для повышения скорости загрузки.

Вместо ранее входивших в поставку Firefox, Thunderbird, GParted и Cheese предложены собственные браузер, почтовый клиент, редактор разделов и программа для работы с камерой, интерфейс и методы взаимодействия с пользователем в которых унифицированы с остальными приложениями дистрибутива. Дополнительно для Deepin подготовлены новые приложения Phone Assistant, Scan Assistant и Downloader, которые можно установить через центр установки приложений. Браузер Почтовый клиент Disk Manager Программа для работы с камерой

В рабочем столе DDE улучшена поддержка сенсорных экранов и реализована возможность управления через экранные жесты. Оптимизирована работа панели, интерфейса хранителя экрана, виджета для информирования о состояния сети, интерфейса для запуска программ.

В файловый менеджер встроена поддержка полнотекстового поиска по содержимому файлов, добавлен предпросмотр картинок DJVU, снижено потребление ресурсов.

В системе голосовых заметок добавлена поддержка закрепления заметок в верхней части списка. Появились возможности перемещения заметок между категориями, изменения порядка заметок, пакетных операций с несколькими заметками, перевода текстовых заметок, изменения источника звука. Проведена оптимизация синтезатора речи и механизма распознавания речи.

В просмотрщик изображений добавлена поддержка управления с сенсорного экрана и тачпада.

В просмотрщике документов реализован полноэкранный режим и поддержка файлов DJVU.

В текстовом редакторе появились режим редактирования столбцов, возможность привязки цветных тегов и опция для визуализации пробелов и табуляций.

В эмуляторе терминала добавлена поддержка создания окон и рабочих областей через экранные жесты, встроено 10 тем оформления, добавлены настройки формата заголовка вкладок, реализована поддержка изменения размера шрифта, вращая колесо мыши при нажатом Ctrl.

В менеджер архивов добавлены кнопки для приостановки и возобновления процесса сжатия и распаковки. Добавлена опция для удаления файлов после создания или распаковки архива. Добавлена поддержка ZIP-архивов. Реализована возможность удаления файлов из архива и добавления дополнительных файлов в архив.



