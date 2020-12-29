Выпуск дистрибутива Deepin 20.1, развивающего собственное графическое окружение

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|1.1, Аноним (1), 00:18, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замешано ли там китайское правительство и протекционизм? Слишком быстро развивается для опенсорса.
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|2.5, Аноним (5), 00:21, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это надо смотреть китайские новости импортозамещения, может у них там все госорганы на этой оси сидят
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|2.12, Аноним (12), 00:52, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да уж как-то подозрительно, и правда. Походу китайцы решили свою национальную болгенось запилить. Лучше буду наблюдать за этим со стороны
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|1.7, Led (ok), 00:28, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему до сих пор нет толпы китайских спаммеров в каментах?
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|1.8, Аноним (8), 00:32, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нормально же выглядел, а теперь специалисты по созданию химер сделали гибрид гнома и десятки на Qt.
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|2.9, Аноним (8), 00:33, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот такой и должен раньше быть IE, чтобы сразу скачать другой, ничего лишнего
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|1.10, user90 (?), 00:45, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> собственный рабочий стол и около 40 пользовательских приложений
А смысл?)) Вовсе не факт, что хотя бы половина из этих "40ка приложений" будут хоть в чем-то лучше аналогов. Короче, сильно попахивает очередной лажей.
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|2.23, Anon3231 (?), 02:52, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл то как раз есть, лишь бы ресурсы позволяли - единая стилистика, дизайн, юзабилити без чужеродных встроек на других тулкитах с другими UI концепциями. Возможно все эти приложения даже умеют подхватывать общую тему, не знаю, не пробовал, но было бы здорово, если да.
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|3.24, user90 (?), 03:24, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ему про функционал - он про темы.. совсем упоролся?
Вопрос с "единой стилистикой" решается на уровне тулкита и его конфига, лишние убожеские поделки для этого нахрен не нужны.
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|2.15, Аноним (11), 00:57, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они даже браузер свой написали с нуля. Молодцы!
Запомни дорогой, китайцы никогда и ничего не делали своего и с нуля
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|1.20, InuYasha (??), 01:56, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять эти круглые уголки, снова эти дебильные выключатели вместо галочек... Может, они в Qt ещё и OK-Cancel местами поменяли? Тема на скринах выглядит как гномосексуализм какой-то, уж порстите.
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