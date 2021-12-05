Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4

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|1.3, Fracta1L (ok), 11:32, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Попытки сделать десктопный Арч не очень осмысленны, потому что постоянный роллинг-релиз для всех пакетов это всё ещё минное поле. В Манжаре пакеты апдейтятся с задержкой и целыми пачками, поэтому куда меньше риск, что возникнут проблемы. У меня Манжара уже 4 года без проблем живёт на testing-ветке, пруф:https://pic4a.ru/iGTM/
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|2.5, Аноним (1), 11:46, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Проблема рача только в том, что мейнтейнеры свои пакеты даже не запускают. Хотя у меня, как у пользователя генту, есть не одна и не две истории про то как приложение собиралось и даже запускалось, но работало оно совершенно не так как должно из-за сторонней ничем не примечательной зависимости. Зачем делать дистрибутив, если ты им даже не пользуешься?
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|3.24, Аноним (24), 15:34, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чистый арч тоже не так уж сложно и иметь.
> Не понимаю манжародетей, дали им чистый рач, нет, хотим жрать пересобранное детками
> реддита.
> https://pic4a.ru/i-ab/
А что тут не понимать, я тоже повёлся на агрессивный PR манжаристов. Гайды по установке читать было лениво, вкуривать во всё.
В итоге ставил манжару, справедливости ради, это было порядком давно и раньше она менше содержала всяких велосипедов и "прорывных решений", ощущалась легче и меньше было косяков.
Но, будучи гумунитарием, нашёл таки несколько грамотных и разжёванных пошаговых гайдов для хлебушков с выжимкой в одном тексте и таки понял как быстро и легко поставить сам Arch, что и сделал.
Позже уже разобрался в самой ArchWiki, в которую таки пришлось понырять, дабы разобраться в деталях, ArchWiki великолепна, многим бы проектам так оформлять свои гайды!
С точки зрения новичка-гуманитария, ArchWiki отпугивает тем, что не заставляет жрать, что дают и не водит за ручку, новички теряются, а что им всё-таки надо-то?! Никто за них не порешал, разум может слегка коллапсировать))
Но, если вы чётко знаете что хотите от системы, что хотите, чтобы там было, то тогда лучше всего ставить Arch по оригиналу.
На данный момент, тем, кому приспичило и зачесалось, что удержу нет, поставить Arch, тем рекоменудую ставить именно Arch, а не производные, потому как это убирает достаточное количество дистропроизводных дистроспецифичных проблем и решений возникающих вопросов гораздо больше и быстрее находить, поддержка сообщества более грамотная, может это субъективно, хотя думается, что нет, но мой опыт был именно такой.
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|2.22, Аноним (22), 15:18, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Всё нормально там в EndeavourOS с десктопным Арчем, вообще насколько это возможн... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (6), 12:02, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Второй после Манджары дистрибутив, который вызывал проблемы. После токо как я решил поставить КДЕ из арчевских источников, процесс установки завис намертво, после хардресета оказалось что Груб сломан.
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|1.7, Аноним (6), 12:12, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А ещё не понимаю как люди добровольно соглашаются использовать роллинг. Это когда каждый коммит пушат в мастер, аа арчеводы получают "самый свежий софт". Это Называется Trunk based development. Для меня сама эта идея кажется идиотской. Точнее обе и и писать код так и юзать этот код
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|2.8, Siborgium (ok), 12:40, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А ещё не понимаю как люди добровольно соглашаются использовать роллинг. Это когда каждый коммит пушат в мастер, аа арчеводы получают "самый свежий софт". Это Называется Trunk based development.
Полная чушь. Роллинг и trunk-based development никак не связаны, trunk-based development это не "каждый коммит пушат в мастер", софт в официальных репах собирается не из мастера, а по релизам. Пакеты, автоматически собираемые из мастера, есть в AUR, и содержат *-git в названии.
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|2.9, Аноним (1), 12:41, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблемы бывают достаточно редко, как правило их создают отдельные некомпетентные люди. Это не wip ветка же (хотя часть приложений не видит релизов годами и единственный вариант это из мастера собирать). Зато проблемы от протухших версий гораздо больше мешают.
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|2.12, Аноним (12), 13:07, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Роллинг в манжаре вполне хорошо используется. Роллинг это благо, если сделано прямыми руками
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|2.25, Аноним (25), 15:52, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ещё не понимаю как люди добровольно соглашаются использовать роллинг. Это когда
> каждый коммит пушат в мастер, аа арчеводы получают "самый свежий софт".
Это миф, арчеводы не сидят на самом свежем. Archlinux просто настоящий ролинг, но не самый наисвежайший, там всё-таки есть тестирование и stable-ветка, там довольно стабильная и не содержит всех дымящихся из под гита релизов.
> Это Называется Trunk based development. Для меня сама эта идея кажется
> идиотской. Точнее обе и и писать код так и юзать этот код
Соглашусь с вами в том аспекте, что далеко не всем такое подходит, мне вот, тоже не подходит, далеко не всем это надо, многим внушили, что надо, трезво взвесить и сравнить, проанализировать самостоятельно не осилили.
Но, сама идея сделать полигон со свежатиной и такой подобной системой релизов и разработки не идиотская.
Для всяких тестеров и разработчиков очень даже неплохо. Другое дело, что это можно делать, также в других дистрибутивах, а порой, по логике вещей и следует делать в тестовых и прочих подобных ветках, целевого дистрибутива применения.
Но, видимо Archlinux подкупает своей викой и относительной простотой и скоростью сборки пакетов. Вполне возможно, что это просто более годно для скоростного тяп-ляп [и в прод...] и вот уже тестишь.
Кто-тот живёт на этой системе, как на основной, не будучи разработчиком, я подобного не понимаю, но не осуждаю, у каждого свои половые извращения.
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|2.16, Dzen Python (ok), 13:59, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот и мне интересно - зачем?
Но боюсь тут как с "редакциями" убунты - зачем учить юзерей ставить оболочки, когда можно нарезать кучу т.н. "форков" на одной системе, но с разными гуями
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|3.21, AirToad (?), 15:07, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя казалось бы, чему там учиться. Гуй ставится в две команды: установка необходимых пакетов и добавление в автозагрузку дисплейного менеджера.
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|2.17, Васян (?), 14:04, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставится-то он несколькими командами, зато потом начинается весёлая настройка всего и вся.
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|1.14, Аноним (14), 13:44, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Endeavour, Manjaro, Garuda и т.д. Конкуренция - это хорошо, но ведь и в кооперации есть плюсы. Объединились бы с Манжаро (хотя бы потому, что тоже Европа) и выступали бы мощнее. Но нет ... не пришло ещё время, не готовы, не созрели, вкусы и взгляды разные.
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|1.23, Хакер Красноглазов (?), 15:24, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А мне норм с хфсе от Endeavour. Стабильно работает, есть возможность выбрать все, что нужно при установке, чтобы не получить захламленную систему сразу же: спасибо установщику. Недавно перешли на бтрфс - тоже плюс. Очень дружественная команда разрабов.
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|1.27, Аноним (27), 16:15, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как вы лодку назовёте, так они и поплывёт. Вспомните, что случилось с космическим кораблём "Атлантис"
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