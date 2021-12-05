Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4

> Чистый арч тоже не так уж сложно и иметь.

> Не понимаю манжародетей, дали им чистый рач, нет, хотим жрать пересобранное детками

> реддита.

> https://pic4a.ru/i-ab/ А что тут не понимать, я тоже повёлся на агрессивный PR манжаристов. Гайды по установке читать было лениво, вкуривать во всё.

В итоге ставил манжару, справедливости ради, это было порядком давно и раньше она менше содержала всяких велосипедов и "прорывных решений", ощущалась легче и меньше было косяков. Но, будучи гумунитарием, нашёл таки несколько грамотных и разжёванных пошаговых гайдов для хлебушков с выжимкой в одном тексте и таки понял как быстро и легко поставить сам Arch, что и сделал.

Позже уже разобрался в самой ArchWiki, в которую таки пришлось понырять, дабы разобраться в деталях, ArchWiki великолепна, многим бы проектам так оформлять свои гайды! С точки зрения новичка-гуманитария, ArchWiki отпугивает тем, что не заставляет жрать, что дают и не водит за ручку, новички теряются, а что им всё-таки надо-то?! Никто за них не порешал, разум может слегка коллапсировать))

Но, если вы чётко знаете что хотите от системы, что хотите, чтобы там было, то тогда лучше всего ставить Arch по оригиналу. На данный момент, тем, кому приспичило и зачесалось, что удержу нет, поставить Arch, тем рекоменудую ставить именно Arch, а не производные, потому как это убирает достаточное количество дистропроизводных дистроспецифичных проблем и решений возникающих вопросов гораздо больше и быстрее находить, поддержка сообщества более грамотная, может это субъективно, хотя думается, что нет, но мой опыт был именно такой.

