Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2021.04.17

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|2.13, Аноним (13), 10:11, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всем рекомендую https://k1sslinux.org
" The distribution is designed to be maintainable by a single person. There is
no infrastructure and the entire distribution is merely a few Git
repositories. The distribution's upstream is entirely optional."
... и далее по списку
Спасибо, нам такого не надо, пусть уж лучше гора людей будет пилить и будет куча тулзов для автоматизации всего и вся, а я болду попинаю или на полезное что-то время потрачу!
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|3.39, Аноним (39), 13:30, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем это лучше, чем гента?
Гента видимо не совсем трушная и кpacнoглaзaя, типа мало сношаешься с системой - не труъ линуксоед!
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|2.33, ELF (ok), 12:07, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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The package manager is written in less than 1000 lines of POSIX shell
8~/
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|2.34, Аноним (34), 12:18, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очередной дистрибутив, на котором не заведется огромное количество программ. В частности, из-за musl. Увы, glibc она заменяет не полностью.
Дистрибутиву не нужен баш - это прямо киллер фича, когда все, что тебе нужно - загрузиться и запустить хелловорлд. Но в реальной жизни нужен баш (или другой развитый шелл).
gentoo и slackware - это максимальный уровень киссовости, совместимый с реальным применением на десктопе.
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|3.18, Аноним (18), 10:15, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Этим иконкам миллион лет. Ещё бы Faenza вспомнили
А что их вспоминать, они всегда у меня стоят, самые вменяемые из всех, что я встречал, ничего в глазах не рябит, не нужно напрягаться различать что имелось в виду, когда рисовалось, всё предельно ясно и понятно, а ещё и красиво органично выглядит. Просто произведения искусства!
Привыкли ляпать гумно и восторгаться им, хипсторы хреновы!
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|4.26, Аноним (25), 11:31, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему мнению, фаенза - это и есть хипстерство. Все иконки одинаковые
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|5.43, Аноним (43), 13:54, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По моему мнению, фаенза - это и есть хипстерство. Все иконки одинаковые
Ваше мнение неверно, хипстерство это делать всё через одно место, и способствовать деградации!
Фаенза уже мильён лет существует, иконки не одинаковые, а в едином стиле квадратиков со скруглёнными углами, такой стиль как у первых iOS.
Но у фаензы богатая палитра, хорошая прорисовка деталей.
Если убрать одинаковыю геометрию, то по стилю они ближе к скевоморфизму, нежели текущая хипсторская плоскотня с блевотной палитрой в 16 и менее цветов.
Если не нравится единый геометрический стиль фаензы - есть Oxygen, также отличная тема иконок.
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|1.5, Ненавижу SJW (?), 09:29, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, что будет с дистром после добавления GUI установщика в Arch? Как я понимаю граф. установщик ещё не добавили в бинарные сборки в Arch?
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|2.23, Аноним (23), 11:20, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде в анонсе проскакивало, что инсталятор вернули. Сам правда не проверял.
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|1.7, Аноним (7), 09:40, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне
Перевод: нафикк никому не сдался! ;)
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|1.9, srgazh (ok), 09:52, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне он понравился. Поставил на динозаврика с Core 2 Due полет отличный.
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|1.11, Аноним (11), 09:59, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ставил как-то с Gnome посмотреть, сквозит со всех щелей дикой кустарщиной. Гнома так умудриться испортить наде еще уметь.
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|1.12, Аноним (12), 10:06, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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EndevourOS частенько выпускают релизы образов установки, опеннет не успевает клепать новости на все события.
Если кому интересна тема арчефорков, то есть ещё Arcolinux, схожий проект, они в установщик Calamares затолкали немаленький список пунктов с выбором предустанавливаемого ПО, где среди прочего есть всякие новомодные зумы и телеграмы.
А вообще, что EndevourOS, что Arcolinux выглядят на первый взгляд более здравыми нежели Manjaro, по сути это арчик и есть, только с установщиками и преднастройками. Хотя был слух, что Арч готовит свой официальный установщик, может быть и не нужны будут эти форки.
И да, Арчик для тестеров и школоты ;)
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|2.14, Kusb (?), 10:12, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бы стать обратно школотой. Не теряю надежды на технологии будущего...
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|2.17, Аноним (7), 10:13, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И да, Арчик для тестеров и школоты ;)
Спорить не буду пожалуй) Мне интересно, КАК вообще можно придти у выбору Арча? - Не представляю себе этот путь, бгг!
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|4.29, Аноним (7), 11:45, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос был вообще не про мейнстримные дистрибутивы. Почему тогда не Гента, или Калька, или Guix?
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|3.30, Аноним (30), 11:48, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну... вообще-то это скорее вверх, чем вниз.
Т.е. для тех кто любит секс именно с системой арч самое оно. Для тех кто что-то на компухтере еще делает (а что, там можно еще делать многие и не знают) - RH.
Хотя вопрос кто в такой связке будет доминировать... остается открытым.
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|2.19, КО (?), 10:18, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"новомодные зумы и телеграмы"
А ты умеешь отговаривать!
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|1.22, Клавиатур (?), 11:13, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда уже найдется супер-пупер-гений в кубе, который наконец-то запилит вертикальную панель в тайловом вм. Т.е. отреезвеет и увидит, что большинство работают за широкоформатными мониками, в том числе и он.
Думаете есть шанс, что планета родит такого человека?
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|2.27, Аноним (25), 11:34, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запилить несложно, но это не удобно для многих индикаторов - панель будет слишком широкая и её придётся скрывать, что полностью лишает смысла идею панели - быть всегда на виду.
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|3.35, Ordu (ok), 12:40, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если панельку просто повернуть на 90 градусов, то это поначалу мешает, но когда глаза привыкают читать повёрнутый текст, заходит на ура. Нейросетки в голове легко распознают нормально ориентированные на сетчатке буквы, потому что под это тренированы, и с трудом распознают повёрнутые или отражённые. Но это дело тренировки. Я, повернув панель, через неделю привык.
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|2.31, Аноним (7), 11:48, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так наверно у всех не-виндузятников панели с автоскрытием уже)) А в таком случае уже никакой разницы.
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|3.37, НяшМяш (ok), 12:52, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автоскрытие ещё хуже - вылазит, когда не надо и не вылазит, когда надо.
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