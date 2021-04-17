Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2021.04.17

EndevourOS частенько выпускают релизы образов установки, опеннет не успевает клепать новости на все события. Если кому интересна тема арчефорков, то есть ещё Arcolinux, схожий проект, они в установщик Calamares затолкали немаленький список пунктов с выбором предустанавливаемого ПО, где среди прочего есть всякие новомодные зумы и телеграмы. А вообще, что EndevourOS, что Arcolinux выглядят на первый взгляд более здравыми нежели Manjaro, по сути это арчик и есть, только с установщиками и преднастройками. Хотя был слух, что Арч готовит свой официальный установщик, может быть и не нужны будут эти форки. И да, Арчик для тестеров и школоты ;)

