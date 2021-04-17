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Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2021.04.17

19.04.2021 08:41

Опубликован выпуск проекта EndeavourOS 2021.04.17, пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из 9 типовых рабочих столов на основе i3-wm, Openbox, Mate, Cinnamon, GNOME, BSPWM, Sway, Budgie и KDE. Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Размер установочного образа 1.9 ГБ (x86_64, ARM).

В новом выпуске:

  • Для платформы ARM предложены две новые редакции дистрибутива с пользовательскими окружениям на основе bspwm и Sway.
  • Из инсталлятора убрана возможность установки пользовательского окружения Deepin из-за наличия нерешённых проблем с производительностью.
  • Обновлены версии программ, в том числе ядро Linux 5.11.14-arch-1-1, инсталлятор Calamares 3.2.39.3-2, Firefox 87.0-2, Mesa 21.0.2-1 и nvidia-dkms 465.24.02-1.
  • В инсталляторе Calamares появилась опция для отправки логов установки на Pastebin для упрощения диагностики сбоев во время установки.
  • Решена проблема с использованием драйверов для видеокарт NVIDIA.
  • В репозиторий добавлены дополнения для Virtualbox, необходимые для работы с USB-устройствами из виртуальных окружений.
  • В приложение Welcome добавлен инструмент Pacdiff для управления изменениями в системе и конфигурационными файлами пакетов. Добавлена кнопка Software news для вывода сводки изменений и исправлений ошибок. Добавлена возможность выбора имеющихся или загрузки дополнительных обоев для рабочего стола.


  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/news/o...)
  2. OpenNews: В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.07.15, продолжившего развитие проекта Antergos
  4. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Antergos 2013.05.12, созданного в результате перехода Cinnarch на GNOME
  6. OpenNews: Прекращена разработка дистрибутива Antergos
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54987-endeavouros
Ключевые слова: endeavouros, antergos, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:02, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всем рекомендую https://k1sslinux.org
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:11, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всем рекомендую https://k1sslinux.org

    " The distribution is designed to be maintainable by a single person. There is
      no infrastructure and the entire distribution is merely a few Git
      repositories. The distribution's upstream is entirely optional."
    ... и далее по списку
    Спасибо, нам такого не надо, пусть уж лучше гора людей будет пилить и будет куча тулзов для автоматизации всего и вся, а я болду попинаю или на полезное что-то время потрачу!

     
  • 2.25, Аноним (25), 11:30, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем это лучше, чем гента?
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:30, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем это лучше, чем гента?

    Гента видимо не совсем трушная и кpacнoглaзaя, типа мало сношаешься с системой - не труъ линуксоед!

     
  • 2.33, ELF (ok), 12:07, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The package manager is written in less than 1000 lines of POSIX shell
    8~/
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:18, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной дистрибутив, на котором не заведется огромное количество программ. В частности, из-за musl. Увы, glibc она заменяет не полностью.

    Дистрибутиву не нужен баш - это прямо киллер фича, когда все, что тебе нужно - загрузиться и запустить хелловорлд. Но в реальной жизни нужен баш (или другой развитый шелл).

    gentoo и slackware - это максимальный уровень киссовости, совместимый с реальным применением на десктопе.

     
  • 2.40, Аноним (40), 13:39, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Болгеносы, мы скучали!
     

  • 1.2, Ненавижу SJW (?), 09:13, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В этом дистре очень красивые наборы иконок, Numix называются. Я теперь их из дистра в дистр их тягаю.

    https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/i/1dfc05b4-f9bf-49fa-b

     
     
  • 2.3, Гэндальф (?), 09:22, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    спасибо, что поделился
     
     
  • 3.4, Ненавижу SJW (?), 09:27, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не за что :)
     
  • 2.6, DIO (?), 09:30, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    откройте для себя гугл и гитхаб
    https://github.com/numixproject/numix-icon-theme
     
     
  • 3.15, Леголас (ok), 10:13, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > откройте для себя гугл и гитхаб

    я бы забыл про них

     
     
  • 4.41, аноним2 (?), 13:44, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 2.8, Анонидзе (?), 09:45, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этим иконкам миллион лет. Ещё бы Faenza вспомнили
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:15, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Этим иконкам миллион лет. Ещё бы Faenza вспомнили

    А что их вспоминать, они всегда у меня стоят, самые вменяемые из всех, что я встречал, ничего в глазах не рябит, не нужно напрягаться различать что имелось в виду, когда рисовалось, всё предельно ясно и понятно, а ещё и красиво органично выглядит. Просто произведения искусства!
    Привыкли ляпать гумно и восторгаться им, хипсторы хреновы!

     
     
  • 4.26, Аноним (25), 11:31, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему мнению, фаенза - это и есть хипстерство. Все иконки одинаковые
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 13:54, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По моему мнению, фаенза - это и есть хипстерство. Все иконки одинаковые

    Ваше мнение неверно, хипстерство это делать всё через одно место, и способствовать деградации!

    Фаенза уже мильён лет существует, иконки не одинаковые, а в едином стиле квадратиков со скруглёнными углами, такой стиль как у первых iOS.
    Но у фаензы богатая палитра, хорошая прорисовка деталей.
    Если убрать одинаковыю геометрию, то по стилю они ближе к скевоморфизму, нежели текущая хипсторская плоскотня с блевотной палитрой в 16 и менее цветов.
    Если не нравится единый геометрический стиль фаензы - есть Oxygen, также отличная тема иконок.


     
  • 3.32, Ононон (?), 11:57, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мне papirus нравятся.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 13:48, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А мне papirus нравятся.

    А мне и Tango неплохо.

     

  • 1.5, Ненавижу SJW (?), 09:29, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, что будет с дистром после добавления GUI установщика в Arch? Как я понимаю граф. установщик ещё не добавили в бинарные сборки в Arch?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:18, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что в Арче и раньше была эта возможность.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:20, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде в анонсе проскакивало, что инсталятор вернули. Сам правда не проверял.
     
     
  • 3.36, Ненавижу SJW (?), 12:45, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вернули. Но пока ещё не было бинарных сборок.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:40, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне

    Перевод: нафикк никому не сдался! ;)

     
     
  • 2.16, Kusb (?), 10:13, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди мэйнтейнеров.
     

  • 1.9, srgazh (ok), 09:52, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне он понравился. Поставил на динозаврика с Core 2 Due полет отличный.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:59, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ставил как-то с Gnome посмотреть, сквозит со всех щелей дикой кустарщиной. Гнома так умудриться испортить наде еще уметь.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:06, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    EndevourOS частенько выпускают релизы образов установки, опеннет не успевает клепать новости на все события.

    Если кому интересна тема арчефорков, то есть ещё Arcolinux, схожий проект, они в установщик Calamares затолкали немаленький список пунктов с выбором предустанавливаемого ПО, где среди прочего есть всякие новомодные зумы и телеграмы.

    А вообще, что EndevourOS, что Arcolinux выглядят на первый взгляд более здравыми нежели Manjaro, по сути это арчик и есть, только с установщиками и преднастройками. Хотя был слух, что Арч готовит свой официальный установщик, может быть и не нужны будут эти форки.

    И да, Арчик для тестеров и школоты ;)

     
     
  • 2.14, Kusb (?), 10:12, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас бы стать обратно школотой. Не теряю надежды на технологии будущего...
     
  • 2.17, Аноним (7), 10:13, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И да, Арчик для тестеров и школоты ;)

    Спорить не буду пожалуй) Мне интересно, КАК вообще можно придти у выбору Арча? - Не представляю себе этот путь, бгг!

     
     
  • 3.24, Аноним (23), 11:24, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше придти к выбору арча, чем скатиться до убунты
     
     
  • 4.29, Аноним (7), 11:45, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос был вообще не про мейнстримные дистрибутивы. Почему тогда не Гента, или Калька, или Guix?
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:48, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... вообще-то это скорее вверх, чем вниз.
    Т.е. для тех кто любит секс именно с системой арч самое оно. Для тех кто что-то на компухтере еще делает (а что, там можно еще делать многие и не знают) - RH.

    Хотя вопрос кто в такой связке будет доминировать... остается открытым.

     
  • 2.19, КО (?), 10:18, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "новомодные зумы и телеграмы"
    А ты умеешь отговаривать!
     

  • 1.21, acroobat (ok), 10:27, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересные новости на опеннете.
     
  • 1.22, Клавиатур (?), 11:13, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда уже найдется супер-пупер-гений в кубе, который наконец-то запилит вертикальную панель в тайловом вм. Т.е. отреезвеет и увидит, что большинство работают за широкоформатными мониками, в том числе и он.
    Думаете есть шанс, что планета родит такого человека?
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 11:34, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запилить несложно, но это не удобно для многих индикаторов - панель будет слишком широкая и её придётся скрывать, что полностью лишает смысла идею панели - быть всегда на виду.
     
     
  • 3.35, Ordu (ok), 12:40, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если панельку просто повернуть на 90 градусов, то это поначалу мешает, но когда глаза привыкают читать повёрнутый текст, заходит на ура. Нейросетки в голове легко распознают нормально ориентированные на сетчатке буквы, потому что под это тренированы, и с трудом распознают повёрнутые или отражённые. Но это дело тренировки. Я, повернув панель, через неделю привык.
     
  • 2.28, msgod (ok), 11:37, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда.
    Часики же невлезут
     
     
  • 3.38, НяшМяш (ok), 12:52, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время можно и вертикально написать
     
  • 2.31, Аноним (7), 11:48, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наверно у всех не-виндузятников панели с автоскрытием уже)) А в таком случае уже никакой разницы.
     
     
  • 3.37, НяшМяш (ok), 12:52, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автоскрытие ещё хуже - вылазит, когда не надо и не вылазит, когда надо.
     

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