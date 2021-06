Arch Linux прекращает поддержку MD5 и SHA1 для новых паролей

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:30, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +14 + / – Что перекодировать? Чтобы перехешировать пароль, тебе нужно этот пароль знать. Поэтому у пользователя и запросят пароль. В новости это подано так, что пароль надо будет непременно сменить, но никто не запрещает ввести и дальше использовать прежний. Имея лишь хеш пароля, ты его никак не переведёшь на другой алгоритм хеширования.

3.5 , lockywolf ( ok ), 10:42, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Что перекодировать?

> Чтобы перехешировать пароль, тебе нужно этот пароль знать. Поэтому у пользователя и

> запросят пароль. В новости это подано так, что пароль надо будет

> непременно сменить, но никто не запрещает ввести и дальше использовать прежний.

> Имея лишь хеш пароля, ты его никак не переведёшь на другой алгоритм

> хеширования. А для логина пароль не спрашивают, да?

4.7 , Аноним ( 7 ), 10:48, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это не винда, что бы "ты будешь делать так, как мы говорим, а не как ты хочешь". Хочешь - меняешь, не хочешь - не меняешь, свободная стра^W ось.

5.10 , Lex ( ?? ), 11:14, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А задалбывать уведомлениями о "небезопасности" - это по инициативе пользователя происходит или ему это таки навязывают не спрашивая ?

6.14 , ананим.orig ( ? ), 11:26, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – и подпись -

задолбанный лекс. зыж

именно такие потом и хотят догнать и приченить всем добро. ззыж

для вменяемых - а в сабже уже запретили настраивать pam-модули как хочешь?

или речь идет все же про настройки по дефолту?

6.24 , Аноним ( 24 ), 12:40, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так пользуйтесь теми ОС, которые рассчитаны на пользователей вроде вас, кому вопросы информационной безопасности не так важны, как отсутствие всяких страшных напоминаний. А ещё можно попробовать придумать и воплотить самому схему получше, чем то, что сделали в Arch Linux. Выбор есть всегда.

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:46, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Пользователь для входа вводит пароль, сверяем его со старым хешем, если совпадает, то заменяем старый хеш новым, нет?

4.18 , Аноним ( 18 ), 11:49, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не факт, что логину вообще доступна база паролей за запись.

4.19 , анонн ( ok ), 12:05, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользователь для входа вводит пароль, сверяем его со старым хешем, если совпадает, то заменяем старый хеш новым, нет? И что будет, если:







$ mount

/dev/gpt/rootfs on / (ufs, local, noatime, [b]read-only[/b])







Или это "проблемы старперов", т.к. ставить рутфс по умолчанию на RO уже давно не молодежно?

3.9 , Lex ( ?? ), 11:14, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > имея лишь хеш пароля, ты его никак не переведёшь на другой алгоритм хеширования Но ведь.. алгоритмы небезопасные, стало быть, пароль без труда можно подобрать или "восстановить".

Или они просто так решили выкинуть старые алгоритмы хеширования как "небезопасные" и прикрутить новые ?)

4.11 , Мамкин Хакер ( ? ), 11:23, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – без труда можно - неможно, только с трудом

или "восстановить" - на мыло новый прислать? У вас W10, без пароля, под админом.

3.12 , Alex ( ?? ), 11:25, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Он просто из тех специалистов которые хранят пароль в открытом виде и рядом хеш пароля для работы с ним.

Если вдруг нужно сменить рабочий хеш - просто перекодировал пароль и все! Чего запариваться. Б - безопасность.

2.25 , Аноним ( 25 ), 12:40, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что на каникулы задали читать?