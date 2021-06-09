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Arch Linux прекращает поддержку MD5 и SHA1 для новых паролей

09.06.2021 09:40

Разработчики Arch Linux предупредили пользователей, что начиная с обновления пакета libxcrypt 4.4.21 в дистрибутиве при указании новых паролей будет запрещено использование уязвимых схем хэширования паролей, таких как MD5 и SHA1. Для учётных записей, для проверки паролей в которых уже используются хэши MD5 и SHA1, при попытке входа будет выведено предупреждение с предложением обновить пароль.

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/sor...)
  2. OpenNews: Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0
  3. OpenNews: В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор
  4. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  5. OpenNews: Выпуск механизма управления теневыми паролями tcb 1.2
  6. OpenNews: В Fedora 35 намечен переход на yescrypt для хэширования паролей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55303-arch
Ключевые слова: arch, password
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  • 1.1, lockywolf (ok), 10:18, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    А просто перекодировать и ничего не спрашивать им слабо?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:30, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Что перекодировать?

    Чтобы перехешировать пароль, тебе нужно этот пароль знать. Поэтому у пользователя и запросят пароль. В новости это подано так, что пароль надо будет непременно сменить, но никто не запрещает ввести и дальше использовать прежний.

    Имея лишь хеш пароля, ты его никак не переведёшь на другой алгоритм хеширования.

     
     
  • 3.5, lockywolf (ok), 10:42, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Что перекодировать?
    > Чтобы перехешировать пароль, тебе нужно этот пароль знать. Поэтому у пользователя и
    > запросят пароль. В новости это подано так, что пароль надо будет
    > непременно сменить, но никто не запрещает ввести и дальше использовать прежний.
    > Имея лишь хеш пароля, ты его никак не переведёшь на другой алгоритм
    > хеширования.

    А для логина пароль не спрашивают, да?

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:48, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не винда, что бы "ты будешь делать так, как мы говорим, а не как ты хочешь". Хочешь - меняешь, не хочешь - не меняешь, свободная стра^W ось.
     
     
  • 5.10, Lex (??), 11:14, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А задалбывать уведомлениями о "небезопасности" - это по инициативе пользователя происходит или ему это таки навязывают не спрашивая ?
     
     
  • 6.14, ананим.orig (?), 11:26, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и подпись -
       задолбанный лекс.

    зыж
    именно такие потом и хотят догнать и приченить всем добро.

    ззыж
    для вменяемых - а в сабже уже запретили настраивать pam-модули как хочешь?
    или речь идет все же про настройки по дефолту?

     
  • 6.24, Аноним (24), 12:40, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так пользуйтесь теми ОС, которые рассчитаны на пользователей вроде вас, кому вопросы информационной безопасности не так важны, как отсутствие всяких страшных напоминаний.

    А ещё можно попробовать придумать и воплотить самому схему получше, чем то, что сделали в Arch Linux.

    Выбор есть всегда.

     
  • 3.6, Аноним (6), 10:46, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пользователь для входа вводит пароль, сверяем его со старым хешем, если совпадает, то заменяем старый хеш новым, нет?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:49, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт, что логину вообще доступна база паролей за запись.
     
  • 4.19, анонн (ok), 12:05, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользователь для входа вводит пароль, сверяем его со старым хешем, если совпадает, то заменяем старый хеш новым, нет?

    И что будет, если:



    $ mount
    /dev/gpt/rootfs on / (ufs, local, noatime, [b]read-only[/b])



    Или это "проблемы старперов", т.к. ставить рутфс по умолчанию на RO уже давно не молодежно?

     
  • 3.9, Lex (??), 11:14, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > имея лишь хеш пароля, ты его никак не переведёшь на другой алгоритм хеширования

    Но ведь.. алгоритмы небезопасные, стало быть, пароль без труда можно подобрать или "восстановить".
    Или они просто так решили выкинуть старые алгоритмы хеширования как "небезопасные" и прикрутить новые ?)

     
     
  • 4.11, Мамкин Хакер (?), 11:23, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без труда можно - неможно, только с трудом
    или "восстановить" - на мыло новый прислать? У вас W10, без пароля, под админом.
     
  • 3.12, Alex (??), 11:25, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он просто из тех специалистов которые хранят пароль в открытом виде и рядом хеш пароля для работы с ним.
    Если вдруг нужно сменить рабочий хеш - просто перекодировал пароль и все!

    Чего запариваться.

    Б - безопасность.

     
  • 2.25, Аноним (25), 12:40, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что на каникулы задали читать?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:18, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И как теперь быть?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:23, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начиная с libxcrypt 4.4.21, слабые хэши паролей (такие как MD5 и SHA1) больше не принимаются для новых паролей. Пользователям, пароли которых всё ещё хранятся со слабым хешем, будет предложено обновить их при следующем входе в систему.

    Если войти в систему не удается (например, из display manager), переключитесь на другой виртуальный терминал tty (Ctrl-Alt-F3) и войдите в систему один раз.

     
     
  • 3.8, Мамкин Хакер (?), 11:11, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ctrl-Alt-F3 - тогда уж, и как выйти - обычно Alt-F7 или Alt-F8 или Alt-стрелка влево или вправо
    пока не попадете обратно, где графика, держу в курсе :) Сейчас же будут нажимать любопытные.
     
     
  • 4.23, Аноним (25), 12:39, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >обычно Alt-F7 или Alt-F8

    Привет убунта

     
     
  • 5.27, Мамкин Хакер (?), 13:19, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет убунта - спасибо, не знал, оказывается:

    В Ubuntu 18.04 они изменили ситуацию, и вы не можете попасть на tty1, он всегда показывает менеджер дисплеев / экран входа в систему. Если вы войдете в систему, вы не сможете добраться до tty2, потому что он становится GUI для первого вошедшего в систему пользователя. Традиция показа обоих графических интерфейсов на tty7 закончилась.
    Вы можете перейти к tty3, нажав Ctrl+ Alt+ F3, tty4, нажав Ctrl+ Alt+ F4, tty5, нажав Ctrl+ Alt+, F5и tty6, нажав Ctrl+ Alt+ F6.
    Затем вы можете переключаться между tty3-6, нажимая Altсоответствующую F-клавишу.
    Наконец, вы можете вернуться к GUI с помощью Alt+ F1для выбора входа в систему или Alt+ F2для рабочего стола вошедшего в систему пользователя.

    https://qastack.ru/ubuntu/1033206/switch-to-console-in-ubuntu-18-04-how-to-lea

     

  • 1.15, Ненавижу SJW (?), 11:30, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самая короткая статья на опеннете))
     
  • 1.16, ан (?), 11:33, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только An0m и military шифрование! (;
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:46, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие хеши сейчас самые безопасные?
     
     
  • 2.22, Анонимные (?), 12:38, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые никто не понимает: ECC, ChaCha....
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:07, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если в Мозилле отключить SHA1, то в гугл-акк не войдёшь, Mega тоже использует ненадёжное шифрование.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:30, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в Гугле или Майкрософте?
     
  • 2.26, Аноним (24), 12:41, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В огороде бузина, а в Киеве дядька
     

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