The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Fedora 35 намечен переход на yescrypt для хэширования паролей

08.06.2021 09:40

Для реализации в Fedora 35 намечен переход на использование схемы хеширования паролей yescrypt. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. В случае одобрения изменения начиная с Fedora 35 пароли для новых пользователей в /etc/shadow будут по умолчанию хэшироватся при помощи yescrypt. Поддержка старых хэшей, созданных на базе ранее применяемого алгоритма sha512crypt, будет сохранена и доступна в форме опции. Из дистрибутивов уже перешедших на yescrypt можно отметить ALT Linux, Debian Testing и Kali Linux.

Yescrypt расширяет возможности классического scrypt поддержкой использования схем с большим расходом оперативной памяти и снижает эффективность атак, использующих GPU, FPGA и специализированные чипы. Безопасность Yescrypt обеспечивается благодаря применению уже проверенных криптографических примитивов SHA-256, HMAC и PBKDF2.

Из недостатков применяемого в Fedora алгоритма sha512crypt отмечается эффективность только при размере salt, превышающем 90 бит (рекомендуется не менее 128 бит); подверженность DoS-атакам через создание паразитной нагрузки на CPU при хэшировании длинных паролей; подверженность атаке по определению размера пароля на основе пассивного анализа времени обработки хэша; работа без применения криптографической функции формирования ключа (KDF, key derivation function).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Выпуск механизма управления теневыми паролями tcb 1.2
  3. OpenNews: Обновление схемы хеширования паролей yescrypt 1.1.0
  4. OpenNews: Выпуск yescrypt 1.0.0, новой схемы хеширования паролей
  5. OpenNews: В Fedora 34 планируют задействовать PipeWire для звука вместо PulseAudio
  6. OpenNews: Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55294-yescrypt
Ключевые слова: yescrypt, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, lockywolf (ok), 09:52, 08/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Теперь точно никто не сломает!
     
  • 2, Жироватт (ok), 10:02, 08/06/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Самая лучшая безопасность - не давать вообще никакого физического доступа к машине для взломщика.
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:09, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    снимаю шляпу, кэп
     
  • 4, Anonimous (?), 10:10, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, но как вы написали этот коммент с пк без соединения в интернет? По другому, ведь, всегда есть потенциальная возможность использовать разного рода уязвимости на вашей системе...
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру