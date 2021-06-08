В Fedora 35 намечен переход на yescrypt для хэширования паролей

Для реализации в Fedora 35 намечен переход на использование схемы хеширования паролей yescrypt. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. В случае одобрения изменения начиная с Fedora 35 пароли для новых пользователей в /etc/shadow будут по умолчанию хэшироватся при помощи yescrypt. Поддержка старых хэшей, созданных на базе ранее применяемого алгоритма sha512crypt, будет сохранена и доступна в форме опции. Из дистрибутивов уже перешедших на yescrypt можно отметить ALT Linux, Debian Testing и Kali Linux.

Yescrypt расширяет возможности классического scrypt поддержкой использования схем с большим расходом оперативной памяти и снижает эффективность атак, использующих GPU, FPGA и специализированные чипы. Безопасность Yescrypt обеспечивается благодаря применению уже проверенных криптографических примитивов SHA-256, HMAC и PBKDF2.

Из недостатков применяемого в Fedora алгоритма sha512crypt отмечается эффективность только при размере salt, превышающем 90 бит (рекомендуется не менее 128 бит); подверженность DoS-атакам через создание паразитной нагрузки на CPU при хэшировании длинных паролей; подверженность атаке по определению размера пароля на основе пассивного анализа времени обработки хэша; работа без применения криптографической функции формирования ключа (KDF, key derivation function).



