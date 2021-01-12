Выпуск механизма управления теневыми паролями tcb 1.2

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|4.44, FractaL (?), 17:27, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, я самый глупый. Ничего не знаю, ничего не умею. Зато воняю больше всех. Бойтесь меня.
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|1.3, dimcha (??), 12:41, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Обработчик /etc/shadow всегда получает доступ сразу ко всем хэшам паролей
а tcb не имеет такой возможности совсем? Как он будет проверять хэши тогда при логине?
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|2.7, kmeaw (?), 12:49, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В случае tcb можно запускать обработчик под тем пользователем, чей пароль мы хотим проверить.
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|3.24, Аноним (-), 14:30, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну так что мешает сказать что хочу пароль рута ? Ничего, причем механизм непроверенный и наверняка дырявый. И вообще такие вещи надо сразу писать на расте, чтоб никому в голову не пришла идея их использовать.
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|4.46, Анонимный Аноним (?), 17:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну так что мешает сказать что хочу пароль рута
Сказать-то ничего не мешает, а вот получить - мешают недостаточные права доступа к файлу с паролем рута. У процесса (если не от рута проверка, есс-но) есть доступ только к своему файлу со своим же паролем на уровне тупо файловой системы. Хош - меняй, хош - проверяй. Но только свой.
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|5.56, Аноним (-), 21:09, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Хош - меняй, хош - проверяй.
Доверять безопасность непонятной "кручу-верчу" совершенно не хочу.
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|2.21, Аноним (21), 14:01, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написано же для системные пользователи в отдельной группе с нужными правами
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|2.27, Аноним (27), 14:43, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> параметры сохраняются в файле /etc/tcb/user/shadow, где каталог /etc/tcb принадлежит root:shadow и имеет права "drwx--x---" , а /etc/tcb/user/ user:auth "drwx--s---" и /etc/tcb/user/shadow - user:auth "-rw-r-----").
У группы auth есть доступ только на чтение.
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|1.4, Гимли (?), 12:41, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Ключевым отличием tcb от /etc/shadow является уход от использования общего файла со всеми хэшами паролей в пользу разнесения хэшей паролей по отдельным каталогам и файлам.
для этого понадобилось 10 лет?
> Из улучшений в выпуске tcb 1.2 отмечается поддержка libxcrypt и новых версий Glibc
новых 2010-2021?
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|2.10, x3who (?), 12:53, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> для этого понадобилось 10 лет?
Очень скоро, уже в этом столетии, разработчики откроют для себя возможность хранения данных в базах этих самых данных.
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|3.23, Аноним (23), 14:28, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Использовать клиент-серверную СУБД для хранения паролей локалхоста нерационально. Использовать что-то, типа SQLite - проблема будет та же, что и с /etc/shadow.
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|4.28, Аноним (27), 14:45, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что, в макоси так и сделано. И, в принципе, это рационально в плане масштабируемости: один и тот же механизм используется и для локальной, и для удалённой аутентификации.
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|3.52, Анонимный Аноним (?), 18:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очень скоро, уже в этом столетии, разработчики откроют для себя возможность хранения данных в базах этих самых данных.
Представьте себе, файл /etc/shadow - тоже "база этих самых данных". Сюрприз, да? Или Вы считаете базами данных только реляционные с поддержкой SQL? Спешу Вас разочаровать, мир баз данных огромен и разнообразен и уж никак не ограничивается реляционными. И не всегда структура обрабатываемых данных хорошо "ложится" на реляционную модель. Извратиться, конечно, можно по всякому, но зачем, если есть другие виды баз данных, которые могут более соответствовать особенностям обрабатываемых данных. Да что я Вам лекцию читаю, собственно...
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|4.55, YetAnotherOnanym (ok), 19:51, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ненене! База данных - это чтобы обязательно в файлах на диске хранилась каша, в которой невозможно ничего прочесть ни текстовым, ни hex редактором, а только с помощью запроса через специальную программу.
И чтобы эта каша обязательно превращалась в тыкву при малейшем сбое.
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|2.38, solardiz (ok), 16:58, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> для этого понадобилось 10 лет?
Нет, это было в первой же версии в 2001 году. Именно потому что всё главное уже было, а багов почти не было, и не требовались частые выпуски новых версий.
> новых 2010-2021?
Нет, новых это начиная с версии 2.26, выпущенной в августе 2017, в случае сборки glibc без опции --enable-obsolete-nsl. В tcb в ALT это исправили в 2018 (выкинув поддержку NIS/NIS+ вслед за аналогичным изменением в glibc). Теперь мы наконец добрались сделать релиз на случай переиспользования tcb где-либо еще, что начиная с 2018 же стало проще и актуальнее благодаря libxcrypt.
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|3.54, Гимли (?), 19:03, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был не прав, прошу прощения, и благодарю за развёрнутый и внятный ответ.
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|1.5, Аноним (5), 12:48, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Сомнительно, у пользователя не должно быть прав на запись в системные каталоги. А blowfish вроде старенький, уже лет 15 как считается совсем не секурным.
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|2.8, Аноним (5), 12:50, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хотя по поводу blowfish я в курсе что там только недавно от md5 (md4) отошли, лучше посмотреть на luks с его argon2.
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|2.49, solardiz (ok), 17:50, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Сомнительно, у пользователя не должно быть прав на запись в системные каталоги.
Их и нету. Из текста новости: каталог /etc/tcb принадлежит root:shadow и имеет права "drwx--x---".
> А blowfish вроде старенький, уже лет 15 как считается совсем не секурным.
1. Не путайте блочный шифр Blowfish и парольный хеш bcrypt на его основе. У них совсем разные свойства. В данном контексте, речь о bcrypt.
2. Конечно, и Blowfish и bcrypt старенькие, но с ними в целом всё в порядке. Основной недостаток Blowfish как шифра в маленьком размере блока (64 бита) - см. https://sweet32.info и https://blog.cryptographyengineering.com/2016/08/24/attack-of-week-64-bit-ciph - это 2016 год. К bcrypt этот недостаток отношения не имеет.
3. tcb никак на bcrypt не завязан, он лишь использует универсальный API, который мы первоначально реализовали в crypt_blowfish (реализации bcrypt). Теперь этот API доступен в libxcrypt и позволяет tcb использовать любой из поддерживаемых в libxcrypt парольных хешей, в том числе наш yescrypt.
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|1.6, x3who (?), 12:48, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Сомнительное нововведение. Если в случае /etc/shadow юзер не имеет доступа к своему паролю и может его только вводить или менять, с tcb первый попавшийся троян унесёт хеш пароля в свой ботнет.
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|2.11, Аноним (11), 12:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Иерархия /etc/tcb доступна на чтение только группе shadow. Что бы поменять или посмотреть пароль пользователь должен как-то войти в группу shadow или запустить утилиту которая сделает setgid. В этом плане всё почти также, как с обычным /etc/shadow, но с защитой от дыр в утилитах и библиотеках.
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|3.13, x3who (?), 13:00, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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/etc/tcb/user/ и /etc/tcb/user/shadow - -rw-r----- user:auth
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|6.36, gogo (?), 16:55, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да это бред.
Чтобы запустить процесс от имени user:shadow все равно нужны манипуляции от рута.
Как же тогда "привилегии не повышаются"?
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|1.14, Корец (?), 13:13, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Файл shadow от обычного пользователя прочитать невозможно. То есть теперь любая прогамма сможет узнать пароль текущего пользователя?
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|2.22, pda (?), 14:11, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Нужен ещё баг или плохая настройка, которая даст пользователю права группы shadow. Но и в этом случае, унести можно будет хэш только текущего пользователя.
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|1.17, Аноним (17), 13:19, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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То есть теперь любая программа получает доступ к файлу пароля текущего пользователя и может его изменить?
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|2.48, solardiz (ok), 17:34, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть теперь любая программа получает доступ к файлу пароля текущего пользователя
> и может его изменить?
Нет. Из текста новости: каталог /etc/tcb принадлежит root:shadow и имеет права "drwx--x---". Пользователь не может поменять пароль не зная старого.
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|2.29, Аноним (27), 14:51, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По ссылкам не ходим принципиально?
>> After 10 years since the previous release, we've just released version
>> 1.2 of tcb, the alternative password shadowing scheme we had introduced
>> in Owl. tcb is currently in use in ALT Linux distributions and Mageia.
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|3.34, flkghdfgklh (?), 16:21, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты прочитало, что я написал? Дело не в Альте. Оно и в Магеи, и в PCLinuxOS, и в Rosa.
Все перечисленное это дети Mandrake
Оно во всех живых ныне детишках и внучишках Mandrake Linux. Так что есть основание считать, что оно было там, потому и в наследничках живет
Или ты не знало, что Alt форкался от Mandrake?
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|4.35, solardiz (ok), 16:35, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это логичная теория, но она ошибочна. tcb в Owl и ALT с 2001, а в Mandriva с 2009.
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|5.51, flkghdfgklh (?), 18:04, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно.
Но реально выглядит так, словно из Мандрейка пришло
Просто большинство местных детишек и не знают, и не помнят, что Альт вырос из Мандрейка, единицы тут тех кто те времена застал.
Но ок, верю, что смешное сов падение
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|1.30, parad (ok), 14:59, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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получается файл с паролем можно будет переписать незаметно для пользователя и залогинится на его тачку?
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|2.32, Аноним (32), 15:37, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> переписать незаметно для пользователя и залогинится на его тачку?
Для этого всё и делается. То в системде появятся носимые пароли на флэшке, то вот это чудо...
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|2.47, solardiz (ok), 17:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> получается файл с паролем можно будет переписать незаметно для пользователя
Нет. Из текста новости: каталог /etc/tcb принадлежит root:shadow и имеет права "drwx--x---". Пользователь не может поменять пароль не зная старого.
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|1.31, Аноним (-), 15:05, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в Openwall GNU/*/Linux, ALT Linux и Mageia.
Г-н(не подумайте плохого) Ши - мои поздравления! Альт откинул конкурентов, таких как Роса и Астра далеко и надолго.
Но вот вопрос - лицензия BSD, а то что это используется в самих BSD ну ни слова. И в Linux потащили эту же лицензию. Как то не по GPL-ному это?
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|2.33, Аноним (33), 16:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но вот вопрос - лицензия BSD, а то что это используется в самих BSD ну ни слова.
BSDшники уже в курсе, чем пользуются? Или очередная инсайдерская опеннетная инфа?
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|1.39, Аноним (39), 17:16, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> /etc/tcb/user/shadow - user:auth "-rw-r-----"
Выходит с tcb любой процесс пользователя может сменить его пароль, даже JS скрипт с бровзера. ;) И пользователь следующий раз в систему не зайдет :))))
А с нашим /etc/shadow только через утилиту passwd, но с привелегиями...
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|2.42, Аноним (39), 17:22, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Выходит с tcb любой процесс пользователя может сменить его пароль, даже JS скрипт с бровзера. ;) И пользователь следующий раз в систему не зайдет :))))
Пользователь Вася не зайдет в свою систему, зато крекер Вова, сменивший пароль посредством вирусного JS скрипта который исполнился в бровзере, сразу получает удаленный доступ к аккаунту Васи с известным Вове паролем!
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|3.45, solardiz (ok), 17:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Из текста новости: каталог /etc/tcb принадлежит root:shadow и имеет права "drwx--x---". Пользователь не может поменять пароль не зная старого. Также, JavaScript в браузере не имеет прямого доступа к файлам пользователя.
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|4.50, winorun (?), 18:02, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не занимайся ерундой. Человек не способный прочитать текст новости твой комментарий читать не будет.
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|1.61, Ne01eX (ok), 00:12, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Openwall GNU/*/Linux
Сколько не копался в исходниках и пакетах, так и не нашёл...
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