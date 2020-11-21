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В Fedora 34 планируют задействовать PipeWire для звука вместо PulseAudio

21.11.2020 08:05

Для реализации в Fedora 34 намечено изменение, переключающее все звуковые потоки со звуковых серверов PulseAudio и JACK на PipeWire. Использование PipeWire позволит в обычной настольной редакции предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

В настоящее время для обработки звука в Fedora Workstation применяется фоновый процесс PulseAudio, а приложения используют клиентскую библиотеку для взаимодействия с этим процессом, микширования и управления звуковыми потоками. При профессиональной обработке звука применяется звуковой сервер JACK и связанная с ним клиентская библиотека.

Вместо PulseAudio и JACK предлагается использовать мультимедийный сервер нового поколения PipeWire с прослойкой для обеспечения совместимости, которая позволит сохранить работу всех существующих клиентов PulseAudio и JACK, а также приложений, поставляемых в формате Flatpak. Для старых клиентов, использующих низкоуровневый API ALSA, будет установлен ALSA-плагин, направляющий звуковые потоки напрямую в PipeWire. Все завязанные на PulseAudio и JACK приложения смогут работать поверх PipeWiree, без необходимости установки PulseAudio и JACK.

Напомним, что PipeWire расширяет возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео, возможностью обработки звука с минимальными задержками и новой моделью безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. PipeWire также предоставляет возможности для управления источниками видео, такими как устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана. Проект поддерживается в GNOME и уже активно применяется в Fedora Linux для записи содержимого экрана (screencasting) и совместного доступа к экрану в окружениях на базе Wayland.

PipeWire также может выступать в роли звукового сервера, обеспечивающего минимальные задержки и предоставляющего функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio. Кроме того, PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них.

Основные возможности:

  • Захват и воспроизведение звука и видео с минимальными задержками;
  • Средства для обработки видео и звука в режиме реального времени;
  • Многопроцессная архитектура, позволяющая организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений. Управление и обработка мультимедийных графов осуществляется в разных процессах;
  • Модель обработки на основании графа мультимедийных узлов с поддержкой циклов обратной связи и атомарных обновлений графа. Допускается подключение обработчиков как внутри сервера, так и внешних плагинов;
  • Эффективный интерфейс доступа к видеопотокам через передачу файловых дескрипторов и доступа к звуку через совместно используемые кольцевые буферы (shared ringbuffer);
  • Возможность обработки мультимедийных данных от любых процессов;
  • Наличие плагина к GStreamer для упрощения интеграции с существующими приложениями;
  • Поддержка изолированных окружений и Flatpak;
  • Поддержка плагинов в формате SPA (Simple Plugin API) и возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;
  • Гибкая система согласования используемых мультимедийных форматов и выделения буферов;
  • Использование одного фонового процесса для маршрутизации звука и видео. Возможность работы в форме звукового сервера, хаба для предоставления видео приложениям (например, для gnome-shell screencast API) и сервера для управления доступом к аппаратным устройствам захвата видео.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  3. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32
  6. OpenNews: В Fedora предложили перевести протокол SCP в разряд устаревших
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54125-pipewire
Ключевые слова: pipewire, fedora, pulseaudion
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 08:13, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хахахахахахаха, получили, линуксоиды. Выбросьте свои знания на помойку, в который раз.
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 08:20, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Над недоумками, которые зубрят наизусть ненужную фигню, а потом бомбят когда она устаревает, можно только посмеяться, действительно.
     
  • 2.6, Sergey (??), 08:20, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Развитие есть прогресс, или Вы прелпочитаете застой и загнивпние ? Зачем тогда вышли из каменного века ?
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:35, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чо? Я так и не установил её. Ну, apulse, ну, удобно в пульсе управлять потоками. Без неё отдельных ползунков не будет. Есть ещё отдельные ползунки для qtmultimedia, но qtmultimedia выжирает весь процессор и alsa выжирает около 0 процессора.  На сабж есть некоторые надежды, поскольку пульса это глючный кусок каловых масс (спустя 15 лет разработки итить его).
     

  • 1.2, leibniz (ok), 08:17, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где-то в мире негодуэ один Lennart Poettering
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 08:18, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо выкидывать устаревшие технологии
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:31, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айпохон свой выбросил уже? Он как бы устарел на полгода.
     
  • 2.15, MasterSlave (?), 08:38, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пони, ты такой сладенький, так бы и съел такую мусю вместе с его современными, продвинутыми гаджетами.
     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 08:19, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень круто. Но поддержка в софте пока нулевая.
     
     
  • 2.8, Fracta1L (ok), 08:25, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтоб никакие долбаные ресемплеры в сабже звук не портили. В Пульсе они хотя бы отключаются.
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:26, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но, например, Chromium уже поддерживает PipeWire, а на основе Chromium работает Electron, на его основе сегодня работают сотни популярных и не очень приложений.
    А те приложения, которые сейчас, пока что не поддерживают PipeWire, будут работать через транслятор, пока не получат нативную поддержку.
     
     
  • 3.10, Fracta1L (ok), 08:28, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я поделками на электроне не пользуюсь)
     

  • 1.7, Козлетто (?), 08:23, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вот только недавно заметил что пульса стала нормально работать и опять...
     
  • 1.12, Козлетто (?), 08:31, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как тебе такое, Леннарт?
     
  • 1.14, Аноним (14), 08:35, 21/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, чего это они. Может Лёня решил из шапки уволиться. Или они наоборот на работу разработчика PipeWire взяли.
     
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