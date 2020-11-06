The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Fedora предложили перевести протокол SCP в разряд устаревших

06.11.2020 16:42

Якуб Елень (Jakub Jelen), инженер по обеспечению безопасности из компании Red Hat, предложил перевести протокол SCP в разряд устаревших. SCP концептуально близок к протоколу RCP и наследует фундаментальные архитектурные проблемы, которые являются источником потенциальных уязвимостей.

В частности, в SCP и RCP решение о том, какие файлы и каталоги отправить клиенту принимает сервер, а клиент следует предписанию сервера и лишь проверяет корректность возвращённых имён объектов. При подключении к серверу, подконтрольному злоумышленнику, сервер может выдать другие файлы, что уже ни раз приводило к выявлению уязвимостей. Например, до недавних пор клиент лишь проверял соблюдение текущего каталога, но не учитывал, что сервер мог выдать файл с другим именем и перезаписать файлы, которые не были запрошены (например, вместо запрошенного "test.txt" сервер может передать файл с именем ".bashrc" и он будет записан клиентом).

Другой проблемой протокола SCP является особенность обработки аргументов. При копировании файлов на внешний сервер путь к файлу добавляется в конец локальной команды scp, например при выполнении команды "scp /sourcefile remoteserver:'`touch /tmp/exploit.sh`/targetfile'" на сервере будет выполнена команда "touch /tmp/exploit.sh" и создан файл /tmp/exploit.sh, поэтому важно использовать корректное экранирование символов в scp. При использовании scp для рекурсивной передачи содержимого каталогов (опция "-r") в файловых системах, допускающих использование символа '`' в именах файлов, атакующий может создать создать файл с апострофами и организовать выполнение своего кода. В OpenSSH указанная проблема остаётся неисправленной, так как её проблематично устранить без нарушения обратной совместимости, например, некоторые пользователи используют запуск команд для проверки наличия каталога перед копированием.

Прошлые обсуждения показали, что scp в большинстве случаев применяется для копирования файлов с одной системы на другую. При этом многие используют scp вместо sftp из-за более простого и очевидного интерфейса для копирования файлов или просто в силу привычки. Якуб предлагает задействовать по умолчанию переделанную реализацию утилиты scp, переведённую на использование протокола SFTP (для каких-то особых случаев в утилите предусмотрена опция "-M scp" для отката на протокол SCP), или добавить в утилиту sftp режим совместимости, позволяющий использовать sftp в качестве прозрачной замены scp.

Из ограничений предложенного подхода упоминается невозможность обмена данными с серверами, не запускающими подсистему sftp, и отсутствие режима передачи между двумя внешними хостами с транзитом через локальный хост (режим "-3"). Некоторые пользователи также отмечают небольшое отставание SFTP от SCP по пропускной способности, которое становится более заметным на плохих соединениях с большими задержками.

Для тестирования в репозиторий copr уже помещён альтернативный пакет c openssh, в котором применён патч с реализацией утилиты scp поверх протокола SFTP.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.3 с устранением уязвимости в scp
  3. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
  4. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  5. OpenNews: Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 1.0
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54039-scp
Ключевые слова: scp, sftp, ssh, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Дурка (?), 17:43, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > инженер по обеспечению безопасности из компании Red Hat, предложил
    > в репозиторий copr уже помещён альтернативный пакет c openssh

    так и надо  написать: шляпа планирует дропнуть протокол. а то ведь не каждый "предложил" может похвастаться что его предложения "уже" в репозитории тестируют

     
  • 1.3, Аноним (3), 17:43, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вообще, я не припомню когда последний раз видел в дикой природе -- всё больше rsync используется. Ещё fish был, потому что в mc при подключении к ssh он, а так везде и всегда rsync.
     
     
  • 2.10, daemontux (?), 17:55, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rsync есть не всегда и не на всех системах. Да и единичные файлы дергать по scp удобно.

     
     
  • 3.12, Аноним (3), 18:00, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно большинство пользователей scp на самом деле используют sftp, иного объяснения у меня нет. В таком случае, никаких проблем. А fish удобно в kde и mc использовать -- можно посмотреть файлы и выбрать нужный.
     

  • 1.4, InuYasha (??), 17:44, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    То чувство, когда узнаёшь, что ездил на пороховой бочке каждый день.

    > например, вместо запрошенного "test.txt" сервер может передать файл с именем ".bashrc" и он будет записан клиентом

    (O_o) т.е. при scp /root/kittens.jpg я могу получить по сети незаметно новую систему? классно.

     
     
  • 2.13, daemontux (?), 18:02, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно что из openbsd это ни кто не предложил раньше.  Раз уж в опенке пилят tmux, bgp, smtp и др., то могли бы из замену scp сделать. А там бы  уже растащили по др реалезациям.
     
  • 2.17, eugener (ok), 18:05, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сказано "до недавних пор". Незнаю насколько недавних, но во всяком случае сейчас проверяет, см. ключ -T в man-е.
     

  • 1.5, terryfilch (ok), 17:47, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нужно редхет и этого оленя перевести в яму и обозвать устаревшими
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:51, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для тестирования в репозиторий copr уже помещён альтернативный пакет c openssh, в котором применён патч с реализацией утилиты scp поверх протокола SFTP.

    Это хорошо, если саму утилиту scp оставят: она все же очень удобная. Еще лучше, если бы какое-то время новая реализация умела подключаться к серверам без sftp тоже.

     
  • 1.7, Аноним (7), 17:53, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    предлагаю этих дебилов перевести в разряд устаревших. а хотя погодите... они ведь уже
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:53, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *данные_удалены*, инженер по обеспечению безопасности из компании *данные_удалены*, предложил перевести протокол SCP в разряд устаревших.
     
     
  • 2.15, EuPhobos (ok), 18:04, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проект закрыт, все монстры умерли от старости.
     

  • 1.9, Аноним (7), 17:54, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а COPR - это они на что намекают?
     
  • 1.11, iPony129412 (?), 17:59, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    прям стыдно стало...
    постоянно использую 😮
     
  • 1.14, nrndda (ok), 18:03, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только сегодня по работе копировал файлик ~180ГБ. Сначала попробовал с помощью sftp, получил ~10МБ/с и почти 5 часов. Запустил через scp и скопировал за 40 минут со скоростью ~60МБ/с. Нафиг нужен такой sftp...
     
  • 1.16, EuPhobos (ok), 18:04, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из ограничений предложенного подхода упоминается невозможность обмена данными с серверами, не запускающими подсистему sftp

    Ну так сам же сказал:

    "для каких-то особых случаев в утилите предусмотрена опция "-M scp" для отката на протокол SCP"
    - Вот и выход.

     
  • 1.18, Аноним (18), 18:05, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если реализация утилиты scp полноценная, то решение можно только приветствовать.
    В философии юникс важно выполнение программой своих задач, а не конкретный способ.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру