Arch Linux прекратил поставку Python 2

2.4 , Непитон ( ? ), 20:31, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Всё, что успело, теперь наслаждается миграциями с одной минорной версии на другую. Гвидо ушёл, да здравствует ...эээ сообщество?

3.11 , Аноним ( 11 ), 20:49, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Третий питон ммм практически совместим. Единственное, что мне пришлось массово фиксить, это вот это: DeprecationWarning: There is no current event loop

4.14 , Аноним ( 11 ), 20:51, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В 3.9 емнип просто молча сломалось много чего, ворнинг добавили уже в 3.10. Но, в принципе ничего фатального не случилось и это не повод собирать баги на старой ветке.

4.37 , Аноним ( - ), 00:38, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Третий питон ммм практически совместим. Теоретически. Практически, удачи запустить что-нибудь писаное для питона 3.5 на каком-нибудь 3.9. Ну да, ну да, это плахие проекты на которые авторы забили, или что там. А полураспад софта за год это наверное замечательно.

3.13 , Аноним ( 13 ), 20:51, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Истина брат. Большего убожества с версиями нивидовал мир. Какой-то минорный апдейт - всё, что-то обязательно перестанет собираться. Не язык пайтон, а язык урод.

3.15 , Аноним ( 15 ), 20:52, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И много у Вас проблем было при миграции со стабильной 3.9 на стабильную 3.10?

2.17 , А ( ?? ), 20:56, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – AceStream.

2.18 , anonymouse ( ? ), 20:58, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – qrwebengine 5

3.36 , Аноним ( 36 ), 00:18, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – $ cat /usr/portage/dev-qt/qtwebengine/qtwebengine-5.15.5_p20220618.ebuild | grep python

PYTHON_COMPAT=( python3_{9,10} )

2.20 , py2 ( ? ), 21:15, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Примерный список можно в соответствующем todo посмотреть https://archlinux.org/todo/conversion-of-programs-that-use-python-2-to-python-

2.22 , kai3341 ( ok ), 21:20, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто-нибудь знает, что ещё не успело мигрировать на третий питон? WarGaming некоторое время назад очень не хотели мигрировать. ХЗ что там сейчас

3.23 , Аноним ( 13 ), 21:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там браузер...