Arch Linux прекратил поставку Python 2

Разработчики Arch Linux сообщили о прекращении поставки пакетов с Python 2 в репозиториях проекта. Ветка Python 2 была переведена в разряд неподдерживаемых ещё в январе 2020 года, но после этого потребовалось ещё много времени для постепенной переработки пакетов, завязанных на Python 2.

Для пользователей, которым необходим Python 2, предоставлена возможность сохранить пакеты в системе, но они останутся для обновлений проблем с безопасностью. Для тех кому требуются пакеты Python 2 с исправлениями рекомендовано воспользоваться AUR или неофициальными репозиториями.



