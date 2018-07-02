Arch Linux прекратил поставку Python 2

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|2.4, Непитон (?), 20:31, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Всё, что успело, теперь наслаждается миграциями с одной минорной версии на другую. Гвидо ушёл, да здравствует ...эээ сообщество?
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|3.11, Аноним (11), 20:49, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Третий питон ммм практически совместим. Единственное, что мне пришлось массово фиксить, это вот это: DeprecationWarning: There is no current event loop
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|4.14, Аноним (11), 20:51, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 3.9 емнип просто молча сломалось много чего, ворнинг добавили уже в 3.10. Но, в принципе ничего фатального не случилось и это не повод собирать баги на старой ветке.
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|4.37, Аноним (-), 00:38, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Третий питон ммм практически совместим.
Теоретически. Практически, удачи запустить что-нибудь писаное для питона 3.5 на каком-нибудь 3.9. Ну да, ну да, это плахие проекты на которые авторы забили, или что там. А полураспад софта за год это наверное замечательно.
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|3.13, Аноним (13), 20:51, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Истина брат. Большего убожества с версиями нивидовал мир. Какой-то минорный апдейт - всё, что-то обязательно перестанет собираться. Не язык пайтон, а язык урод.
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|3.15, Аноним (15), 20:52, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И много у Вас проблем было при миграции со стабильной 3.9 на стабильную 3.10?
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|3.36, Аноним (36), 00:18, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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$ cat /usr/portage/dev-qt/qtwebengine/qtwebengine-5.15.5_p20220618.ebuild | grep python
PYTHON_COMPAT=( python3_{9,10} )
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|2.22, kai3341 (ok), 21:20, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто-нибудь знает, что ещё не успело мигрировать на третий питон?
WarGaming некоторое время назад очень не хотели мигрировать. ХЗ что там сейчас
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|1.2, Аноним (2), 20:23, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> в репозиториях проекта. Ветка Python 2 была переведена в разряд неподдерживаемых ещё в январе 2020 года, но после этого потребовалось ещё много времени для постепенной переработки пакетов, завязанных на Python 2.
Как это современно.
Ныне по существу нет ни одной одной технологии, которая позволяла бы
управлять проектом.
То что имеем - "легким движением руки Python 2 превращаем, превращаем ...Э
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|3.5, Аноним (2), 20:39, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> какой технологии? каким проектом? что ты несёшь?
Технологии разработки программного проекта.
Все IDE являются лишь надстройками над языками программирования
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|4.8, archpython (?), 20:45, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а Волга впадает в Каспийское море. Абстрактные претензии и озвучивание всем известных фактов. Наверное просто никто не понял этих второпитонных виртуозов
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|5.12, Аноним (2), 20:49, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а Волга впадает в Каспийское море.
Это вранье!
Каспийское море впадает в Волгу.
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|3.16, Аноним (2), 20:52, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Напиши? Чтобы и депрекейтеды отслеживало, и мигрировало само, и кофе варило.
Да много чего должно уметь.
Но ныне эти темы даже не обсуждают, потому что мы живем в век где миром правит Python ...
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|4.19, Dzen Python (ok), 21:12, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо, что признал. Я буду милостлив к тебе и дам целый два кошка-жена и миллион социальный рейтинг.
> Да много чего должно уметь.
Но сейчас, да и в обозримом будущем проще все-таки нанять углеродного бастрда. Специально обученного углеродного бастарда.
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|2.26, Аноним (2), 21:53, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Питон2 теперь будет в ауре!
Прекрасной ауре.
Столько желчи о самом популярном языке в мире.
Python конечно лучший язык программирования в мире.
Не будь его сколько бы ГК понаписали на других языках программирования.
Python еще покажет себя!
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|3.32, Аноним (2), 22:22, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Python еще покажет себя!
Это я от зависти написал.
Вот сейчас сижу пишу API на C++, а ведь проще на Python.
Но да ничего, ныне умные головы подтягивают C++ к Python.
Если честно, то ИМХО все языки программирования - "каменный век" ...
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|3.34, Аноним (34), 23:55, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да я вообще не юзал питон. просто ещё в детстве читал книжки про линукс, там был второй питон. потом уже на работе в переходный 2-3 период совокуплялся с пакетами.
помню, пытался веб-сервак запилить и выбирал язык. во втором питоне норм работала связь с mysql, но не было utf-8. в третьем норм работал utf-8, но не работала связь с бд. красота, ностальгия
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|4.35, Аноним (2), 00:05, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да я вообще не юзал питон.
То шутка была.
Sorry если как-то вас "задел" ...
Все языки программирования уважаю и никогда их не ругаю.
Хулят языки программирования обычно "танцоры".
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