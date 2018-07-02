The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В пакетном менеджере PIP прекращена поддержка Python 2

24.01.2021 09:20

Представлен выпуск пакетного менеджера PIP 21.0, применяемого для установки дополнительных Python-библиотек из PyPI и других репозиториев. Ключевым изменением в новом выпуске стало прекращение поддержки Python 2.7 и 3.5, а также прекращение совместимости с записями в кэше, созданными в версиях pip < 20.0. Одновременно предложено обновление PIP 20.3.4, которое помечено как последний выпуск с поддержкой Python 2. Пользователям Python 2 необходимо оставаться на старых выпусках PIP. Совместимая с Python 2.7 версия скрипта get-pip.py предоставляется отдельно.

Дополнительно можно отметить новый выпуск проекта Pyston 2.1, развивающего высокопроизводительную реализацию языка Python, использующую наработки проекта LLVM. Реализация примечательна применением современных технологий JIT-компиляции и нацелена на достижение высокой производительности, близкой к производительности традиционных системных языков, таких как C++. Pyston 2 быстрее штатного Python 3.8 примерно на 20% при прохождении тестового набора python-macrobenchmarks.

Новый выпуск Pyston включает лишь исправления и незначительные улучшения, нацеленные на упрощение использования. К сожалению, код ветки Pyston 2 остаётся недоступен, а для загрузки предлагаются готовые сборки и пустой архив с информацией, что проект пока является закрытым (Pyston 1.0 распространялся под лицензией Apache 2.0, но после отделения проекта от Dropbox код перестал публиковаться).

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/archiv...)
  2. OpenNews: Нарушена работа поиска пакетов по Python-репозиторию PIP
  3. OpenNews: Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.9
  5. OpenNews: Выпуск Pyston 2, реализации языка Python с JIT-компилятором
  6. OpenNews: Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54460-pip
Ключевые слова: pip, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 09:32, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    RIP PIP 2
     
  • 1.2, iPony129412 (?), 09:37, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Надо выкидывать устаревшие технологии 👌
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:44, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pyston тебе в одно место за шаблонную писанину. И фракталу за кампанию.
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 09:46, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *кОмпанию
     
  • 2.10, КО (?), 10:39, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты будешь определять устарели технологии или нет?
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:43, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо выкидывать устаревшие технологии

    Шаблонная школо-фраза.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:49, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ой ну наконец то. Сколько ещё можно было насиловать труп. Там где работаю так и не смогли перейти на Python 3. Будет весело ...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:54, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Там где работаю так и не смогли перейти на Python 3.

    Это что за неосиляторы 2to3?

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:59, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох ну наконец-то. На очереди https://github.com/msgpack/msgpack-python
     
  • 1.8, Аноним (7), 10:03, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но хотя я не понимаю зачем эта новость, это же в порядке вещей. Вон там https://github.com/eclipse/openj9/releases/tag/openj9-0.24.0 вышел и это поинтереснее наверно.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:19, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и зачем закрытый пистон, который медленнее руру, нужен.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:42, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я объявляю им бойкот! Кто со мной?
     
  • 1.13, Lex (??), 10:51, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "прекращение поддержки Python 2.7 и 3.5, а также прекращение совместимости с записями в кэше, созданными в версиях pip < 20.0"
    "Пользователям Python 2 необходимо оставаться на старых выпусках PIP"

    Прям эталонный "лифпад", только питоновский и продвинутый с самого верха.
    Но это, разумеется, другое.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру