Выпуск языка программирования Python 3.9

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|2.5, zo0M (ok), 11:26, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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для увеличения скорости выполнения ваших программ, вам стоит посмотреть в сторону других языков программирования.
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|2.62, Аноним (62), 13:47, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там это, 3.8 намного ускорили, 3.9 опять замедлили. В 3.10 опять ускорили что-то там. Вообще, фишечка питона, как раз в том, что он легко делается быстрым с применением cython и c, в крайнем случае есть numba. Достаточно использовать нормальные батарейки, и всё будет быстро работать. Например, брать pycurl вместо requests, в мультипотоке особенно заметна однопоточность питона.
Я тут набросал скриптец, у меня вышло в 10 раз медленней сишной программы. Но питон легко можно заставить не делать лишнюю бесполезную работу (если ты точно знаешь, что она бесполезная), потенциальная экономия тысячи процентов на каждый запуск.
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|4.95, Аноним (62), 15:46, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, ну вы конечно можете мне предложить переписать тот же find с поддержкой дискового кэширования между запусками, но я отправлю вас погулять на одну китайскую гору. А вот для питона это однострочник.
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|2.68, Skullnet (?), 14:17, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот я и о том же. Пусть Python был бы в 2-5 раз медленне программ на си, но не в ~50 раз. В языке и так было достаточно фич и нужно было сделать его быстрее. Слишком много фич овер производительность закапывают Python в могилу. Жаль, язык очень хороший.
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|3.74, Аноним (62), 14:31, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рекомендую обратиться к врачу с этим вопросом, специалист может помочь.
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|2.78, Аноним (78), 14:47, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В целом большинство тестов показывают снижение производительности по сравнению с веткой 3.8
Эх... Узнаю свой любимый пихон. Именно этого я и ждал.
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|2.8, llolik (ok), 11:28, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну так "больше фич богу фич". Как этот сахар ложиться в язык и отразится на читаемости - да по-барабану. И, как результат, из относительно стройной изначальной конструкции языка получается мрачное нечто.
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|3.10, zo0M (ok), 11:30, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какое-то очередное нытье без маломальской аргументации и фактов.
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|4.22, None (??), 12:06, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Аргументация? Пожалуйста.
Синтаксис нового питона развивается контринтуитивным образом. Сначала был for...else, который можно осознать, только глядя на конкретный сценарий применения.
Теперь эту палку слияния всунули, которая похожа на |, которое OR, но действует в противоположную сторону - если бы она была как or, предполагалось бы, что если есть в первом дикте элемент, из второго брать не надо.
Взяли бы какой-то другой знак - вопросов бы не было.
Ну хотя бы сделали бы что-то типа <| - чтобы было понятно, что правый dict перекрывает левый.
А вот это вот переиспользование старых операторов в новых смыслах - не думаю что является хорошей практикой.
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|5.60, НяшМяш (ok), 13:43, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Теперь эту палку слияния всунули, которая похожа на |
Даже в JS было сделано красивее и универсальнее.
const x = { }
const y = { }
const z = {...x, ...y}
Так же оператор и с массивами работает.
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|6.65, Аноним (65), 14:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Python это все работало задолго до JS
x = {}
y = {}
z = {**x, **y}
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|7.85, НяшМяш (ok), 15:18, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это и странно - зачем при существующем нормальном синтаксисе (который даже в других языках есть) вводить неведомо что.
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|4.25, llolik (ok), 12:13, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, если нужно примеров, да хотя бы вот из предыдущего релиза пример кода
while (block := f.read(256)) != '':
<какая-то святотень>
нет, я конечно понимаю, что операция присваивания внутри выражения полезна, но смешивать два синтаксиса присваивания - это как-то странно. А если ещё это и while ... else: , что тоже не совсем очевидно как работает, если ты не опытный разраб на python.
Вот это
def f(a, b, /, c, d, *, e, f):
тоже из предыдущего релиза - это что? Нет, мне понятно зачем это сделано, но мне не понятна семантика. И также непонятно, почему надо упрекать тот же Rust/C++ в неочевидности, когда в python, который упрекать видимо не следует, всё отчётливей проявляется всё тоже самое.
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|2.6, nedprofit (ok), 11:26, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Тем, что его сейчас везде где только можно популяризируют среди школьников и студентов. По крайней мере, так в СНГ.
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|4.26, nedprofit (ok), 12:16, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какой язык наиболее хорош в качестве первого такая вызывающие споры тема, что я пожалуй вообще не стану давать этому какую-то свою оценку.
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|5.31, Аноним (31), 12:30, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На фоне BASIC'ов и Turbo Pascal'ей - однозначно, Python лучше.
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|6.32, 1 (??), 12:33, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Pascal - лучший для изучения язык.
Там пробел от <Tab> не отличается.
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|7.36, Аноним (31), 12:38, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Там в принципе все whitespace, не несущие смысловой нагрузки игнорируются парсером. Можно вообще писать портянку без отступов, не парясь выстраивать код лесенкой. Очень плохая практика. В отличие от Python'а, приучающего форматировать код, потому что если ты забьёшь - он не будет работать.
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|6.56, Lex (??), 13:34, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На фоне бейсика и паскаля практически все нынче будет "лучше".
Но в случае с первым ЯП ИМХО Си был бы лучше
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|7.83, mumu (ok), 15:15, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Си не учит программировать. Он учит считать байты и чистить кучи. Нельзя просто взять и реализовать какой-то шаблон проектирования на Си, не выстрелив себе в ногу с десяток раз.
Если вы хотите понять логику построения компьютерного железа и научится, как там все регистры связаны, вам однозначно к низкоуровневому ассемблеру. Но не нужно сводить всё программирование к низкоуровневым командам и непрестанной половой любви с разыменованием указателей.
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|3.47, Аноним (46), 12:56, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно так и нужно поступать, если целью ставится нанесение максимального ущерба.
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|3.48, Аноним (48), 12:57, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну не только в СНГ. Он также очень распространён в странах где плохо с оффлайн работой. Например, Индия, Филипины, Индонезия. Замечал у них огромные питон-сообщества.
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|2.17, Аноним (17), 11:51, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хз что там щас у руби со скоростью, но раньше он сливал по этому параметру.
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|3.23, nedprofit (ok), 12:08, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, Матц обещает, что на католическое Рождество выложит Ruby 3.0, которая будет в три раза быстрее по сравнению с предыдущими версиями. Не знаю, а как будет на деле, но на сей момент эта возможная разница в быстродействии имеет место быть.
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|1.9, zo0M (ok), 11:29, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Хороший такой релиз, без революций)
Всех "сочувствующих" поздравляю!
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|2.38, Аноним (-), 12:44, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Скоро всем миром будем выпиливать тройку т.к будет совсем несовместима с четверкой. Уря товарищи !
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|2.12, zo0M (ok), 11:33, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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что за горячечный бред.
сами то понимаете, что пишете?
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|3.20, Аноним (31), 12:03, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Operator overloading не слышали? Вот и до Python 3.9 у словаря можно было переопределить оператор |. Просто теперь будет один переопределённый оператор из коробки.
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|2.33, myhand (ok), 12:34, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Идеальным языком является тот, что умеет адекватно обстоятельствам меняться.
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|3.40, Аноним (-), 12:46, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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C шикарен, 89. Впредверьи новой эры - 99 , но тоже погорячились.
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|4.75, Аноним (62), 14:41, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Писать не на gnu11 было довольно болезненно. Сейчас перешли на gnu17. Писать без гццизмов тоже довольно болезненно. Тебе вместо 69 рекомендую как эталон для фапа брать вариант 70 года, всё равно ты писать на этом ты не будешь.
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|1.14, xi (??), 11:40, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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json.loads() не удалён. "The encoding parameter of json.loads() has been removed." - это, всё-таки, другое.
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|1.15, Аноним (17), 11:50, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Годно. Я его хоть и пользую только для написания тестов и всякой мелочи, но хорошо, что язык развивается.
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|2.81, Аноним (81), 15:11, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что именно в этом хорошего? Как по мне наоборот хорошо если синтаксис и операторы языка никогда не меняются. Это значит что при проектировании языка подумали головой и сделали сразу как надо. Максимум что нужно развивать это стандартную библиотеку. Дополнять, оптимизировать её.
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|3.90, Аноним (62), 15:35, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дататайпы и хинты это 10/10, я всегда мечтал о них в питоне (attrs, да). И := опять же годнота, позволяет выкинуть сразу несколько строк, особенно вкупе с x comprehension. Я даже не говорю про корутины и замыкания, их тоже совершенствуют. Выкидывать мусор из стандартной библиотеки конечно нужно регулярно, тут я не спорю.
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|1.18, ryoken (ok), 11:52, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чо, щас portage будет при случае в морду тыкать вариантом python_single_target_python3_9 в куче с прочими? :D (3_6, 3_7, 3_8)
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|2.64, Аноним (62), 13:57, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Добавь в файл с питоноюзами
*/* PYTHON_TARGETS: python3_8 python3_9
*/* PYTHON_SINGLE_TARGET: -* python3_9
если этого не сделать и вручную перебирать, то придётся для нескольких пакетов прописать по типу
dev-util/itstool PYTHON_SINGLE_TARGET: -python3_7 python3_8
Но я не вижу смысла, 3.8 очень хороший, на него стоило перейти с 3.6, а 3.7 был не очень хороший. Наверно стоило глобально отключить 3.7, но у меня там всего 3 пакета с ним вышло и так.
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|3.67, ryoken (ok), 14:09, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Добавь в файл с питоноюзами
> */* PYTHON_TARGETS: python3_8 python3_9
> */* PYTHON_SINGLE_TARGET: -* python3_9
Я пока ещё маленький гентовод, в make.conf хватит вот первую строку добавить? Только с pytho3_8? (И пересобрать всё, ага :D ).
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|4.71, Аноним (62), 14:26, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня PYTHON_TARGETS="python3_6 python3_8" в make.conf, single target управляю per package. Могу выбрать только 3.8 или только 3.6 и не собирать остальное. Просто некоторые пакеты хотели непременно 3.7 (так в ебилде прописано), даже когда стало можно поменять на 3.8, а 3.7 в системе вообще не было. Очередные гентушные заморочки с кривыми ебилдами. Там ещё 2.7 был, теперь уже проще должно быть.
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|3.82, Аноним (82), 15:13, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[1] python3.7
[2] python3.9 (fallback)
[3] python3.8 (fallback)
[4] python2.7 (fallback)
Совсем не плох.)
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|4.87, Аноним (62), 15:22, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[1] python3.8
[2] python3.6
[3] python3.9 (fallback)
Лично я вздохнул с облегчением, когда 2 самоудалился. А с 3.7 это ты напрасно.
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|5.89, Аноним (82), 15:34, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня много старых приложух и им требуется вторая питоняка и к тому же собираю систему с гтк3 не люблю куте.)
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|1.41, Аноним (41), 12:46, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С версии 3.4 питон только хуже и хуже. С асинхронностью вообще, теперь каждую библиотечку нужно преписать чтобы она поддерживала "кооперативую многозадачность" как было в DOS. И даже sleep у нас теперь переписаный. Но это не дает настояющую многопоточность, а давайте вкрутим возможность запускать несколько интерпритаторов! Как это было в sh 40 лет назад. И сверху намажем общую память, гениально!
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|2.76, Аноним (73), 14:41, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Во-первых, переписывать ничего не надо Синхронный код вообще никак и нигде не м... большой текст свёрнут, показать
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|3.84, 1 (??), 15:17, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кооперативная многозадачность это офигенно, потому что несёт меньше оверхеда, обеспечивает меньшие задержки и большую предсказуемость.
Блин ... Аж прослезился ... Прям выдержка из рекламы NetWare 3.1
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|1.44, Аноним (44), 12:47, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Очередное «быстрее сильнее тормознее». Какой вообще смысл трогать синтаксис? Лучше работайте над оптимизацией под капотом. А то это похоже на развития ради развития. Очередной смузи way.
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|1.49, m.makhno (ok), 13:03, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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блин, все хаят питона, но он же неспроста идёт по умолчанию во всех значимых дистрах - ни go ни прочего php в них по дефолту нет
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|4.59, 1 (??), 13:39, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да легко.
Просто Perl - Это чтоб на awk и sed не писать.
А питонистам важны пробельчики.
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|2.51, Аноним (27), 13:13, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все хаят питона, но он же неспроста идёт по умолчанию во всех значимых дистрах
Тебя хватило только на полмысли. Выкинь оттуда петон вообще, замени на любое другое, что "все хаят, но.." - и сразу получишь ответ.
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|2.61, Lex (??), 13:44, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что на момент включения в осн дистры он был чуть ли не единственным относительно нормальным и удобным скриптовый ЯП.. еще и с типо_ООП( раньше это считалось однозначно круто и вообще, ООП спасет мир, сейчас - возникает все больше сомнений )
То были темные времена, когда в мире ИТ не было ничего слаще редьки и краше рубинсовских красоток под 200кг живого веса :)
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|2.79, Онаним (?), 15:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В основном из-за легаси в скриптах конфигурации.
Мы всю конфигурацию хостингов и прочих систем например на PHP строим, и у нас таким же образом PHP во все поля.
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|1.80, Аноним (73), 15:04, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> поддержка операторов слияния "|" и обновления "|=",
> Во встроенную коллекцию типов включены list, dict и tuple
> В стандартную библиотеку добавлен модуль zoneinfo
> Предложены новые методы для удаления префиксов и окончаний строк
Очень нравятся эти мелкие улучшения, видно как язык полируется до идеала. Заюзал в своём коде всё перечисленное, выкинул pytz - красота.
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|1.94, ИмяХ (?), 15:43, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> поддержка операторов слияния "|" и обновления "|="
А операторы инкремента/декремента для целый чисел не завезли ещё?
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