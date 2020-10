После года разработки представлен значительный выпуск языка программирования Python 3.9. Python 3.9 стал первым выпуском после перехода проекта на новый цикл подготовки и сопровождения релизов. Новые значительные выпуски теперь будут формироваться раз в год, а корректирующие обновления выпускаться раз в два месяца. Каждая значительная ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей. Работа над новой веткой теперь начинается за пять месяцев до релиза очередной ветки, т.е. одновременно с выпуском Python 3.9 началось альфа-тестирование ветки Python 3.10. Ветка Python 3.10 будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок. После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находится на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация. Среди добавленных новшеств в Python 3.9: В словарях, определённых при помощи встроенного класса dict, появилась поддержка операторов слияния "|" и обновления "|=", которые дополняют методы {**d1, **d2} и dict.update, ранее предлагавшиеся для объединения словарей. >>> x = {"key1": "value1 from x", "key2": "value2 from x"} >>> y = {"key2": "value2 from y", "key3": "value3 from y"} >>> x | y {'key1': 'value1 from x', 'key2': 'value2 from y', 'key3': 'value3 from y'} >>> y | x {'key2': 'value2 from x', 'key3': 'value3 from y', 'key1': 'value1 from x'}

Во встроенную коллекцию типов включены list, dict и tuple, которые можно использовать как базовые типы без импорта из модуля typing. Т.е. вместо typing.List, typing.Dict и typing.Tuple теперь можно указывать просто list, dict и tuple: def greet_all(names: list[str]) -> None: for name in names: print("Hello", name)

Предоставлены гибкие средства для аннотирования функций и переменных. Для прикрепления аннотаций в модуль typing добавлен новый тип Annotated, расширяющий существующие типы дополнительными метаданными, которые могут использоваться при статическом анализе или для оптимизаций во время выполнения. Для доступа к метаданным из кода в метод typing.get_type_hints() добавлен параметр include_extras. charType = Annotated[int, ctype("char")] UnsignedShort = Annotated[int, struct2.ctype('H')]

Смягчены грамматические требования к декораторам - любое выражение, подходящее для использование в блоках if и while, теперь может быть использовано как декоратор. Изменение позволило заметно улучшить читаемость кода PyQt5 и упростить сопровождение данного модуля: Теперь можно писать: @buttons[0].clicked.connect Было: button_0 = buttons[0] @button_0.clicked.connect

В стандартную библиотеку добавлен модуль zoneinfo, включающий информацию из базы часовых поясов IANA. >>> from zoneinfo import ZoneInfo >>> from datetime import datetime, timedelta >>> # Летнее время >>> dt = datetime(2020, 10, 31, 12, tzinfo=ZoneInfo("America/Los_Angeles")) >>> print(dt) 2020-10-31 12:00:00-07:00 >>> dt.tzname() 'PDT' >>> # Стандартное время >>> dt += timedelta(days=7) >>> print(dt) 2020-11-07 12:00:00-08:00 >>> print(dt.tzname()) PST

Добавлен модуль graphlib, в котором реализована поддержка топологической сортировки графов.

Предложены новые методы для удаления префиксов и окончаний строк - str.removeprefix(prefix) и str.removesuffix(suffix). Методы добавлены в объекты str, bytes, bytearray и collections.UserString. >>> s = "FooBar" >>> s.removeprefix("Foo") 'Bar'

Задействован новый парсер PEG (Parsing Expression Grammar), который пришёл на смену парсеру LL(1). Применение нового парсера позволило избавиться от некоторых "хаков", используемых для обхода ограничений в LL(1), и существенно снизило трудозатраты на сопровождение парсера. По производительности новый парсер находится примерно на одном уровне с прошлым, но значительно опережает его в плане гибкости, что позволяет более свободно чувствовать себя при проектировании новых возможностей языка. Код старого парсера пока сохранён и может быть возвращён при помощи флага "-X oldparser" или переменной окружения "PYTHONOLDPARSER=1", но будет удалён в выпуске 3.10.

Предоставлена возможность доступа методов Си-расширений к состоянию модулей, в которых они определены, с применением прямого разыменования указателей вместо поиска состояния модуля при помощи функции PyState_FindModule. Изменение позволяет повысить производительность модулей на Си за счёт снижения или полного исключения накладных расходов на проверку состояния модуля. Для ассоциирования модуля с классом предложена Си-функция PyType_FromModuleAndSpec(), для получения модуля и его состояния Си-функции PyType_GetModule() и PyType_GetModuleState(), а для предоставления методу доступа к классу, в котором он определён, Си-функция PyCMethod и флаг METH_METHOD.

Сборщик мусора избавлен от блокировки коллекций, включающих реанимированные объекты, которые остаются доступными извне после запуска финализатора.

Добавлен метод os.pidfd_open, позволяющий использовать подсистему ядра Linux "pidfd" для обработки ситуации с повторным использованием PID (pidfd связывается с конкретным процессом и не меняется, в то время как PID может быть привязан к другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID).

Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 13.0.0.

Устранена утечка памяти при повторной инициализации интерпретатора Python в одном процессе.

Проведена оптимизация производительности встроенных типов range, tuple, set, frozenset, list и dict, реализованная за счёт применения протокола быстрого вызова Vectorcall для более быстрого обращения к объектам, написанным на языке Си.

Модули _abc, audioop, _bz2, _codecs, _contextvars, _crypt, _functools, _json, _locale, operator, resource, time и _weakref переведены на загрузку с инициализацией в несколько стадий.

Модули стандартной библиотеки audioop, ast, grp, _hashlib, pwd, _posixsubprocess, random, select, struct, termios и zlib переведены на использование ограниченного стабильного ABI, который решает проблему работоспособности сборок модулей-расширений для разных версий Python (при обновлении версии не требуется пересобирать модули-расширения, т.е. модули собранные для 3.9, смогут работать в ветке 3.10).

В модуле asyncio из-за потенциальных проблем с безопасностью прекращена поддержка параметра reuse_address (использование SO_REUSEADDR для UDP в Linux позволяет разным процессам прикреплять слушающие сокеты к UDP-порту).

Добавлены новые оптимизации, например, повышена производительность обработчиков сигналов в многопоточных приложениях, повышена скорость работы модуля subprocess в окружении FreeBSD и ускорено присвоение временных переменных (назначение переменной в выражении "for y in [expr]" теперь не уступает по производительности выражению "y = expr"). В целом большинство тестов показывают снижение производительности по сравнению с веткой 3.8 (ускорение наблюдается только в тестах write_local и write_deque): Версия Python 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 -------------- --- --- --- --- --- --- Variable and attribute read access: read_local 7.1 7.1 5.4 5.1 3.9 4.0 read_nonlocal 7.1 8.1 5.8 5.4 4.4 4.8 read_global 15.5 19.0 14.3 13.6 7.6 7.7 read_builtin 21.1 21.6 18.5 19.0 7.5 7.7 read_classvar_from_class 25.6 26.5 20.7 19.5 18.4 18.6 read_classvar_from_instance 22.8 23.5 18.8 17.1 16.4 20.1 read_instancevar 32.4 33.1 28.0 26.3 25.4 27.7 read_instancevar_slots 27.8 31.3 20.8 20.8 20.2 24.5 read_namedtuple 73.8 57.5 45.0 46.8 18.4 23.2 read_boundmethod 37.6 37.9 29.6 26.9 27.7 45.9 Variable and attribute write access: write_local 8.7 9.3 5.5 5.3 4.3 4.2 write_nonlocal 10.5 11.1 5.6 5.5 4.7 4.9 write_global 19.7 21.2 18.0 18.0 15.8 17.2 write_classvar 92.9 96.0 104.6 102.1 39.2 43.2 write_instancevar 44.6 45.8 40.0 38.9 35.5 40.7 write_instancevar_slots 35.6 36.1 27.3 26.6 25.7 27.7 Data structure read access: read_list 24.2 24.5 20.8 20.8 19.0 21.1 read_deque 24.7 25.5 20.2 20.6 19.8 21.6 read_dict 24.3 25.7 22.3 23.0 21.0 22.5 read_strdict 22.6 24.3 19.5 21.2 18.9 21.6 Data structure write access: write_list 27.1 28.5 22.5 21.6 20.0 21.6 write_deque 28.7 30.1 22.7 21.8 23.5 23.2 write_dict 31.4 33.3 29.3 29.2 24.7 27.8 write_strdict 28.4 29.9 27.5 25.2 23.1 29.8 Stack (or queue) operations: list_append_pop 93.4 112.7 75.4 74.2 50.8 53.9 deque_append_pop 43.5 57.0 49.4 49.2 42.5 45.5 deque_append_popleft 43.7 57.3 49.7 49.7 42.8 45.5 Timing loop: loop_overhead 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3

Удалены многие функции и методы Python 2.7, которые ранее были отмечены устаревшими и в прошлом выпуске приводили к выводу предупреждения DeprecationWarning, включая метод unescape() в html.parser.HTMLParser, tostring() и fromstring() в array.array, isAlive() в threading.Thread, getchildren() и getiterator() в ElementTree, sys.getcheckinterval(), sys.setcheckinterval(), asyncio.Task.current_task(), asyncio.Task.all_tasks(), base64.encodestring() и base64.decodestring().