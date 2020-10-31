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Выпуск языка программирования Python 3.9

06.10.2020 10:41

После года разработки представлен значительный выпуск языка программирования Python 3.9. Python 3.9 стал первым выпуском после перехода проекта на новый цикл подготовки и сопровождения релизов. Новые значительные выпуски теперь будут формироваться раз в год, а корректирующие обновления выпускаться раз в два месяца. Каждая значительная ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей.

Работа над новой веткой теперь начинается за пять месяцев до релиза очередной ветки, т.е. одновременно с выпуском Python 3.9 началось альфа-тестирование ветки Python 3.10. Ветка Python 3.10 будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок. После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находится на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация.

Среди добавленных новшеств в Python 3.9:

  • В словарях, определённых при помощи встроенного класса dict, появилась поддержка операторов слияния "|" и обновления "|=", которые дополняют методы {**d1, **d2} и dict.update, ранее предлагавшиеся для объединения словарей. 
    
   >>> x = {"key1": "value1 from x", "key2": "value2 from x"}
   >>> y = {"key2": "value2 from y", "key3": "value3 from y"}

   >>> x | y
   {'key1': 'value1 from x', 'key2': 'value2 from y', 'key3': 'value3 from y'}

   >>> y | x
   {'key2': 'value2 from x', 'key3': 'value3 from y', 'key1': 'value1 from x'}
  • Во встроенную коллекцию типов включены list, dict и tuple, которые можно использовать как базовые типы без импорта из модуля typing. Т.е. вместо typing.List, typing.Dict и typing.Tuple теперь можно указывать просто list, dict и tuple: 
    

   def greet_all(names: list[str]) -> None:
       for name in names:
           print("Hello", name)
  • Предоставлены гибкие средства для аннотирования функций и переменных. Для прикрепления аннотаций в модуль typing добавлен новый тип Annotated, расширяющий существующие типы дополнительными метаданными, которые могут использоваться при статическом анализе или для оптимизаций во время выполнения. Для доступа к метаданным из кода в метод typing.get_type_hints() добавлен параметр include_extras. 
    
    charType = Annotated[int, ctype("char")]
    UnsignedShort = Annotated[int, struct2.ctype('H')]
  • Смягчены грамматические требования к декораторам - любое выражение, подходящее для использование в блоках if и while, теперь может быть использовано как декоратор. Изменение позволило заметно улучшить читаемость кода PyQt5 и упростить сопровождение данного модуля: 
    
   Теперь можно писать:
      @buttons[0].clicked.connect
 
   Было:
      button_0 = buttons[0]
      @button_0.clicked.connect
  • В стандартную библиотеку добавлен модуль zoneinfo, включающий информацию из базы часовых поясов IANA. 
    
   >>> from zoneinfo import ZoneInfo 
   >>> from datetime import datetime, timedelta
   >>> # Летнее время
   >>> dt = datetime(2020, 10, 31, 12, tzinfo=ZoneInfo("America/Los_Angeles"))
   >>> print(dt)
   2020-10-31 12:00:00-07:00

   >>> dt.tzname()
   'PDT'

   >>> # Стандартное время
   >>> dt += timedelta(days=7)
   >>> print(dt)
   2020-11-07 12:00:00-08:00

   >>> print(dt.tzname())
   PST
  • Добавлен модуль graphlib, в котором реализована поддержка топологической сортировки графов.
  • Предложены новые методы для удаления префиксов и окончаний строк - str.removeprefix(prefix) и str.removesuffix(suffix). Методы добавлены в объекты str, bytes, bytearray и collections.UserString. 
    
   >>> s = "FooBar"
   >>> s.removeprefix("Foo")
   'Bar'
  • Задействован новый парсер PEG (Parsing Expression Grammar), который пришёл на смену парсеру LL(1). Применение нового парсера позволило избавиться от некоторых "хаков", используемых для обхода ограничений в LL(1), и существенно снизило трудозатраты на сопровождение парсера. По производительности новый парсер находится примерно на одном уровне с прошлым, но значительно опережает его в плане гибкости, что позволяет более свободно чувствовать себя при проектировании новых возможностей языка. Код старого парсера пока сохранён и может быть возвращён при помощи флага "-X oldparser" или переменной окружения "PYTHONOLDPARSER=1", но будет удалён в выпуске 3.10.
  • Предоставлена возможность доступа методов Си-расширений к состоянию модулей, в которых они определены, с применением прямого разыменования указателей вместо поиска состояния модуля при помощи функции PyState_FindModule. Изменение позволяет повысить производительность модулей на Си за счёт снижения или полного исключения накладных расходов на проверку состояния модуля. Для ассоциирования модуля с классом предложена Си-функция PyType_FromModuleAndSpec(), для получения модуля и его состояния Си-функции PyType_GetModule() и PyType_GetModuleState(), а для предоставления методу доступа к классу, в котором он определён, Си-функция PyCMethod и флаг METH_METHOD.
  • Сборщик мусора избавлен от блокировки коллекций, включающих реанимированные объекты, которые остаются доступными извне после запуска финализатора.
  • Добавлен метод os.pidfd_open, позволяющий использовать подсистему ядра Linux "pidfd" для обработки ситуации с повторным использованием PID (pidfd связывается с конкретным процессом и не меняется, в то время как PID может быть привязан к другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID).
  • Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 13.0.0.
  • Устранена утечка памяти при повторной инициализации интерпретатора Python в одном процессе.
  • Проведена оптимизация производительности встроенных типов range, tuple, set, frozenset, list и dict, реализованная за счёт применения протокола быстрого вызова Vectorcall для более быстрого обращения к объектам, написанным на языке Си.
  • Модули _abc, audioop, _bz2, _codecs, _contextvars, _crypt, _functools, _json, _locale, operator, resource, time и _weakref переведены на загрузку с инициализацией в несколько стадий.
  • Модули стандартной библиотеки audioop, ast, grp, _hashlib, pwd, _posixsubprocess, random, select, struct, termios и zlib переведены на использование ограниченного стабильного ABI, который решает проблему работоспособности сборок модулей-расширений для разных версий Python (при обновлении версии не требуется пересобирать модули-расширения, т.е. модули собранные для 3.9, смогут работать в ветке 3.10).
  • В модуле asyncio из-за потенциальных проблем с безопасностью прекращена поддержка параметра reuse_address (использование SO_REUSEADDR для UDP в Linux позволяет разным процессам прикреплять слушающие сокеты к UDP-порту).
  • Добавлены новые оптимизации, например, повышена производительность обработчиков сигналов в многопоточных приложениях, повышена скорость работы модуля subprocess в окружении FreeBSD и ускорено присвоение временных переменных (назначение переменной в выражении "for y in [expr]" теперь не уступает по производительности выражению "y = expr"). В целом большинство тестов показывают снижение производительности по сравнению с веткой 3.8 (ускорение наблюдается только в тестах write_local и write_deque): 
    

Версия Python                        3.4     3.5     3.6     3.7     3.8    3.9
--------------                       ---     ---     ---     ---     ---    ---

Variable and attribute read access:
    read_local                       7.1     7.1     5.4     5.1     3.9    4.0
    read_nonlocal                    7.1     8.1     5.8     5.4     4.4    4.8
    read_global                     15.5    19.0    14.3    13.6     7.6    7.7
    read_builtin                    21.1    21.6    18.5    19.0     7.5    7.7
    read_classvar_from_class        25.6    26.5    20.7    19.5    18.4   18.6
    read_classvar_from_instance     22.8    23.5    18.8    17.1    16.4   20.1
    read_instancevar                32.4    33.1    28.0    26.3    25.4   27.7
    read_instancevar_slots          27.8    31.3    20.8    20.8    20.2   24.5
    read_namedtuple                 73.8    57.5    45.0    46.8    18.4   23.2
    read_boundmethod                37.6    37.9    29.6    26.9    27.7   45.9

Variable and attribute write access:
    write_local                      8.7     9.3     5.5     5.3     4.3    4.2
    write_nonlocal                  10.5    11.1     5.6     5.5     4.7    4.9
    write_global                    19.7    21.2    18.0    18.0    15.8   17.2
    write_classvar                  92.9    96.0   104.6   102.1    39.2   43.2
    write_instancevar               44.6    45.8    40.0    38.9    35.5   40.7
    write_instancevar_slots         35.6    36.1    27.3    26.6    25.7   27.7

Data structure read access:
    read_list                       24.2    24.5    20.8    20.8    19.0   21.1
    read_deque                      24.7    25.5    20.2    20.6    19.8   21.6
    read_dict                       24.3    25.7    22.3    23.0    21.0   22.5
    read_strdict                    22.6    24.3    19.5    21.2    18.9   21.6

Data structure write access:
    write_list                      27.1    28.5    22.5    21.6    20.0   21.6
    write_deque                     28.7    30.1    22.7    21.8    23.5   23.2
    write_dict                      31.4    33.3    29.3    29.2    24.7   27.8
    write_strdict                   28.4    29.9    27.5    25.2    23.1   29.8

Stack (or queue) operations:
    list_append_pop                 93.4   112.7    75.4    74.2    50.8   53.9
    deque_append_pop                43.5    57.0    49.4    49.2    42.5   45.5
    deque_append_popleft            43.7    57.3    49.7    49.7    42.8   45.5

Timing loop:
    loop_overhead                    0.5     0.6     0.4     0.3     0.3    0.3
  • Удалены многие функции и методы Python 2.7, которые ранее были отмечены устаревшими и в прошлом выпуске приводили к выводу предупреждения DeprecationWarning, включая метод unescape() в html.parser.HTMLParser, tostring() и fromstring() в array.array, isAlive() в threading.Thread, getchildren() и getiterator() в ElementTree, sys.getcheckinterval(), sys.setcheckinterval(), asyncio.Task.current_task(), asyncio.Task.all_tasks(), base64.encodestring() и base64.decodestring().


  1. Главная ссылка к новости (https://pythoninsider.blogspot...)
  2. OpenNews: Гвидо ван Россум предложил включить в Python операторы для сопоставления с образцом
  3. OpenNews: Проект Python намерен перевести отслеживание ошибок на GitHub
  4. OpenNews: Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2
  5. OpenNews: Python переходит на новый цикл формирования значительных выпусков
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53840-python
Ключевые слова: python
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Обсуждение (91) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был бы он ещё быстрым.
     
     
  • 2.5, zo0M (ok), 11:26, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    для увеличения скорости выполнения ваших программ, вам стоит посмотреть в сторону других языков программирования.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:20, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А можно медленнее,но что язык сам за меня код писал?
     
     
  • 4.30, zo0M (ok), 12:23, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    AWS Honeycode вам в помощь
     
  • 4.55, Lex (??), 13:30, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    двое_из_ларца.jpg
     
  • 2.62, Аноним (62), 13:47, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там это, 3.8 намного ускорили, 3.9 опять замедлили. В 3.10 опять ускорили что-то там. Вообще, фишечка питона, как раз в том, что он легко делается быстрым с применением cython и c, в крайнем случае есть numba. Достаточно использовать нормальные батарейки, и всё будет быстро работать. Например, брать pycurl вместо requests, в мультипотоке особенно заметна однопоточность питона.

    Я тут набросал скриптец, у меня вышло в 10 раз медленней сишной программы. Но питон легко можно заставить не делать лишнюю бесполезную работу (если ты точно знаешь, что она бесполезная), потенциальная экономия тысячи процентов на каждый запуск.

     
     
  • 3.63, Аноним (62), 13:48, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тысячи процентов экономии за счёт кэшей, ага.
     
     
  • 4.95, Аноним (62), 15:46, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну вы конечно можете мне предложить переписать тот же find с поддержкой дискового кэширования между запусками, но я отправлю вас погулять на одну китайскую гору. А вот для питона это однострочник.
     
  • 2.68, Skullnet (?), 14:17, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я и о том же. Пусть Python был бы в 2-5 раз медленне программ на си, но не в ~50 раз. В языке и так было достаточно фич и нужно было сделать его быстрее. Слишком много фич овер производительность закапывают Python в могилу. Жаль, язык очень хороший.
     
     
  • 3.74, Аноним (62), 14:31, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую обратиться к врачу с этим вопросом, специалист может помочь.
     
  • 2.78, Аноним (78), 14:47, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В целом большинство тестов показывают снижение производительности по сравнению с веткой 3.8

    Эх... Узнаю свой любимый пихон. Именно этого я и ждал.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:14, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Питон превращается во второй С++
     
     
  • 2.7, zo0M (ok), 11:26, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего такой вывод?
     
  • 2.8, llolik (ok), 11:28, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну так "больше фич богу фич". Как этот сахар ложиться в язык и отразится на читаемости - да по-барабану. И, как результат, из относительно стройной изначальной конструкции языка получается мрачное нечто.
     
     
  • 3.10, zo0M (ok), 11:30, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какое-то очередное нытье без маломальской аргументации и фактов.
     
     
  • 4.22, None (??), 12:06, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Аргументация? Пожалуйста.
    Синтаксис нового питона развивается контринтуитивным образом. Сначала был for...else, который можно осознать, только глядя на конкретный сценарий применения.
    Теперь эту палку слияния всунули, которая похожа на |,  которое OR, но действует в противоположную сторону - если бы она была как or, предполагалось бы, что если есть в первом дикте элемент, из второго брать не надо.
    Взяли бы какой-то другой знак - вопросов бы не было.
    Ну хотя бы сделали бы что-то типа <| - чтобы было понятно, что правый dict перекрывает левый.
    А вот это вот переиспользование старых операторов в новых смыслах - не думаю что является хорошей практикой.
     
     
  • 5.60, НяшМяш (ok), 13:43, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Теперь эту палку слияния всунули, которая похожа на |

    Даже в JS было сделано красивее и универсальнее.



    const x = { }
    const y = { }
    const z = {...x, ...y}



    Так же оператор и с массивами работает.

     
     
  • 6.65, Аноним (65), 14:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Python это все работало задолго до JS

    x = {}
    y = {}
    z = {**x, **y}

     
     
  • 7.85, НяшМяш (ok), 15:18, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и странно - зачем при существующем нормальном синтаксисе (который даже в других языках есть) вводить неведомо что.
     
  • 4.25, llolik (ok), 12:13, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если нужно примеров, да хотя бы вот из предыдущего релиза пример кода


    while (block := f.read(256)) != '':
            <какая-то святотень>

    нет, я конечно понимаю, что операция присваивания внутри выражения полезна, но смешивать два синтаксиса присваивания - это как-то странно. А если ещё это и while ... else: , что тоже не совсем очевидно как работает, если ты не опытный разраб на python.

    Вот это

    def f(a, b, /, c, d, *, e, f):

    тоже из предыдущего релиза - это что? Нет, мне понятно зачем это сделано, но мне не понятна семантика. И также непонятно, почему надо упрекать тот же Rust/C++ в неочевидности, когда в python, который упрекать видимо не следует, всё отчётливей проявляется всё тоже самое.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:23, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше ruby?
     
     
  • 2.6, nedprofit (ok), 11:26, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тем, что его сейчас везде где только можно популяризируют среди школьников и студентов. По крайней мере, так в СНГ.
     
     
  • 3.21, Im banana man (?), 12:04, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раньше в школах учили BASIC, теперь учат Python. Я считаю, это хорошо
     
     
  • 4.26, nedprofit (ok), 12:16, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какой язык наиболее хорош в качестве первого такая вызывающие споры тема, что я пожалуй вообще не стану давать этому какую-то свою оценку.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 12:30, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На фоне BASIC'ов и Turbo Pascal'ей - однозначно, Python лучше.
     
     
  • 6.32, 1 (??), 12:33, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Pascal - лучший для изучения язык.
    Там пробел от <Tab> не отличается.
     
     
  • 7.36, Аноним (31), 12:38, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Там в принципе все whitespace, не несущие смысловой нагрузки игнорируются парсером. Можно вообще писать портянку без отступов, не парясь выстраивать код лесенкой. Очень плохая практика. В отличие от Python'а, приучающего форматировать код, потому что если ты забьёшь - он не будет работать.
     
     
  • 8.45, Аноним84701 (ok), 12:50, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кхе 128567 code def _ _ , __ ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.56, Lex (??), 13:34, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На фоне бейсика и паскаля практически все нынче будет "лучше".
    Но в случае с первым ЯП ИМХО Си был бы лучше
     
     
  • 7.83, mumu (ok), 15:15, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Си не учит программировать. Он учит считать байты и чистить кучи. Нельзя просто взять и реализовать какой-то шаблон проектирования на Си, не выстрелив себе в ногу с десяток раз.

    Если вы хотите понять логику построения компьютерного железа и научится, как там все регистры связаны, вам однозначно к низкоуровневому ассемблеру. Но не нужно сводить всё программирование к низкоуровневым командам и непрестанной половой любви с разыменованием указателей.

     
  • 4.46, Аноним (46), 12:51, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Между ними был Паскаль.
    И все три наносят вред.
     
  • 3.47, Аноним (46), 12:56, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно так и нужно поступать, если целью ставится нанесение максимального ущерба.
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:57, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не только в СНГ. Он также очень распространён в странах где плохо с оффлайн работой. Например, Индия, Филипины, Индонезия. Замечал у них огромные питон-сообщества.
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:51, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хз что там щас у руби со скоростью, но раньше он сливал по этому параметру.
     
     
  • 3.23, nedprofit (ok), 12:08, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, Матц обещает, что на католическое Рождество выложит Ruby 3.0, которая будет в три раза быстрее по сравнению с предыдущими версиями. Не знаю, а как будет на деле, но на сей момент эта возможная разница в быстродействии имеет место быть.
     
     
  • 4.54, Социально Жевал Воевал (?), 13:25, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не быстрее предыдущей версии, а именно быстрее 2.0 в три раза. И в целом всё идёт к тому.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:24, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> воскрешённые объекты

    Некроманты на выходе

     
     
  • 2.24, YetAnotherOnanym (ok), 12:08, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Реаниматоры же!
     

  • 1.9, zo0M (ok), 11:29, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Хороший такой релиз, без революций)
    Всех "сочувствующих" поздравляю!
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 12:44, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Скоро всем миром будем выпиливать тройку т.к будет совсем несовместима с четверкой. Уря товарищи !
     
     
  • 3.43, zo0M (ok), 12:46, 06/10/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.98, w0sian (?), 16:06, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так еще двойку даже не выпилили.
     

  • 1.11, Георгий (??), 11:31, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зря они вообще продолжают его менять. Работает - не трогай.
     
     
  • 2.12, zo0M (ok), 11:33, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    что за горячечный бред.
    сами то понимаете, что пишете?
     
  • 2.13, Георгий (??), 11:35, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я имею ввиду сам язык. Добавление новых операторов особенно.
     
     
  • 3.20, Аноним (31), 12:03, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Operator overloading не слышали? Вот и до Python 3.9 у словаря можно было переопределить оператор |. Просто теперь будет один переопределённый оператор из коробки.
     
  • 2.33, myhand (ok), 12:34, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Идеальным языком является тот, что умеет адекватно обстоятельствам меняться.
     
     
  • 3.40, Аноним (-), 12:46, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C шикарен, 89. Впредверьи новой эры - 99 , но тоже погорячились.
     
     
  • 4.75, Аноним (62), 14:41, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писать не на gnu11 было довольно болезненно. Сейчас перешли на gnu17. Писать без гццизмов тоже довольно болезненно. Тебе вместо 69 рекомендую как эталон для фапа брать вариант 70 года, всё равно ты писать на этом ты не будешь.
     
     
  • 5.77, Аноним (62), 14:41, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *вместо 89
     

  • 1.14, xi (??), 11:40, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    json.loads() не удалён. "The encoding parameter of json.loads() has been removed." - это, всё-таки, другое.
     
  • 1.15, Аноним (17), 11:50, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. Я его хоть и пользую только для написания тестов и всякой мелочи, но хорошо, что язык развивается.
     
     
  • 2.81, Аноним (81), 15:11, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно в этом хорошего? Как по мне наоборот хорошо если синтаксис и операторы языка никогда не меняются. Это значит что при проектировании языка подумали головой и сделали сразу как надо. Максимум что нужно развивать это стандартную библиотеку. Дополнять, оптимизировать её.
     
     
  • 3.90, Аноним (62), 15:35, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дататайпы и хинты это 10/10, я всегда мечтал о них в питоне (attrs, да). И := опять же годнота, позволяет выкинуть сразу несколько строк, особенно вкупе с x comprehension. Я даже не говорю про корутины и замыкания, их тоже совершенствуют. Выкидывать мусор из стандартной библиотеки конечно нужно регулярно, тут я не спорю.
     

  • 1.16, alcortazzo (ok), 11:50, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Спасибо за статью
     
  • 1.18, ryoken (ok), 11:52, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чо, щас portage будет при случае в морду тыкать вариантом python_single_target_python3_9 в куче с прочими? :D (3_6, 3_7, 3_8)
     
     
  • 2.64, Аноним (62), 13:57, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавь в файл с питоноюзами

    */* PYTHON_TARGETS: python3_8 python3_9
    */* PYTHON_SINGLE_TARGET: -* python3_9

    если этого не сделать и вручную перебирать, то придётся для нескольких пакетов прописать по типу

    dev-util/itstool PYTHON_SINGLE_TARGET: -python3_7 python3_8

    Но я не вижу смысла, 3.8 очень хороший, на него стоило перейти с 3.6, а 3.7 был не очень хороший. Наверно стоило глобально отключить 3.7, но у меня там всего 3 пакета с ним вышло и так.

     
     
  • 3.67, ryoken (ok), 14:09, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавь в файл с питоноюзами
    > */* PYTHON_TARGETS: python3_8 python3_9
    > */* PYTHON_SINGLE_TARGET: -* python3_9

    Я пока ещё маленький гентовод, в make.conf хватит вот первую строку добавить? Только с pytho3_8? (И пересобрать всё, ага :D ).

     
     
  • 4.71, Аноним (62), 14:26, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня PYTHON_TARGETS="python3_6 python3_8" в make.conf, single target управляю per package. Могу выбрать только 3.8 или только 3.6 и не собирать остальное. Просто некоторые пакеты хотели непременно 3.7 (так в ебилде прописано), даже когда стало можно поменять на 3.8, а 3.7 в системе вообще не было. Очередные гентушные заморочки с кривыми ебилдами. Там ещё 2.7 был, теперь уже проще должно быть.
     
  • 3.82, Аноним (82), 15:13, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [1]   python3.7
      [2]   python3.9 (fallback)
      [3]   python3.8 (fallback)
      [4]   python2.7 (fallback)
    Совсем не плох.)
     
     
  • 4.87, Аноним (62), 15:22, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
      [1]   python3.8
      [2]   python3.6
      [3]   python3.9 (fallback)

    Лично я вздохнул с облегчением, когда 2 самоудалился. А с 3.7 это ты напрасно.

     
     
  • 5.89, Аноним (82), 15:34, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня много старых приложух и им требуется вторая питоняка и к тому же собираю систему с гтк3 не люблю куте.)
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:18, 06/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –10 +/
     
     
  • 2.35, Аноним (27), 12:37, 06/10/2020 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 14:30, 06/10/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.28, Аноним (29), 12:19, 06/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.34, myhand (ok), 12:35, 06/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.41, Аноним (41), 12:46, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С версии 3.4 питон только хуже и хуже. С асинхронностью вообще, теперь каждую библиотечку нужно преписать чтобы она поддерживала "кооперативую многозадачность" как было в DOS. И даже sleep у нас теперь переписаный. Но это не дает настояющую многопоточность, а давайте вкрутим возможность запускать несколько интерпритаторов! Как это было в sh 40 лет назад. И сверху намажем общую память, гениально!
     
     
  • 2.58, 1 (??), 13:38, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Erlang ===> там
     
  • 2.76, Аноним (73), 14:41, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, переписывать ничего не надо Синхронный код вообще никак и нигде не м... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.84, 1 (??), 15:17, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кооперативная многозадачность это офигенно, потому что несёт меньше оверхеда, обеспечивает меньшие задержки и большую предсказуемость.

    Блин ... Аж прослезился ... Прям выдержка из рекламы NetWare 3.1

     

  • 1.44, Аноним (44), 12:47, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очередное «быстрее сильнее тормознее». Какой вообще смысл трогать синтаксис? Лучше работайте над оптимизацией под капотом. А то это похоже на развития ради развития. Очередной смузи way.
     
  • 1.49, m.makhno (ok), 13:03, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    блин, все хаят питона, но он же неспроста идёт по умолчанию во всех значимых дистрах - ни go ни прочего php в них по дефолту нет
     
     
  • 2.50, имяимя (?), 13:11, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же perl?
     
     
  • 3.52, Аноним (27), 13:14, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто из тутошних каментеров может в Perl?? Поланонимуса!
     
     
  • 4.59, 1 (??), 13:39, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да легко.

    Просто Perl - Это чтоб на awk и sed не писать.
    А питонистам важны пробельчики.

     
     
  • 5.70, Аноним (29), 14:24, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перл - эталон стабильности синтаксиса
     
     
  • 6.88, Аноним (-), 15:24, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Raku с тобой не согласен.
     
  • 2.51, Аноним (27), 13:13, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все хаят питона, но он же неспроста идёт по умолчанию во всех значимых дистрах

    Тебя хватило только на полмысли. Выкинь оттуда петон вообще, замени на любое другое, что "все хаят, но.." - и сразу получишь ответ.

     
  • 2.61, Lex (??), 13:44, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что на момент включения в осн дистры он был чуть ли не единственным относительно нормальным и удобным скриптовый ЯП.. еще и с типо_ООП( раньше это считалось однозначно круто и вообще, ООП спасет мир, сейчас - возникает все больше сомнений )

    То были темные времена, когда в мире ИТ не было ничего слаще редьки и краше рубинсовских красоток под 200кг живого веса :)

     
  • 2.66, Аноним (66), 14:08, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будешь ныть — перейдут на пхп по дефолту.
     
     
  • 3.69, Аноним (29), 14:23, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ПХП в тысячу раз лучше джаваскрипта
     
     
  • 4.93, Аноним (66), 15:40, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В контексте обсуждения — сорта слаботипизированного гумна.
     
  • 2.79, Онаним (?), 15:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В основном из-за легаси в скриптах конфигурации.
    Мы всю конфигурацию хостингов и прочих систем например на PHP строим, и у нас таким же образом PHP во все поля.
     
     
  • 3.92, Анонец (?), 15:36, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больные yблюдки
     
     
  • 4.96, a (??), 16:03, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Орел, залогинься!
     

  • 1.80, Аноним (73), 15:04, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддержка операторов слияния "|" и обновления "|=",
    > Во встроенную коллекцию типов включены list, dict и tuple
    > В стандартную библиотеку добавлен модуль zoneinfo
    > Предложены новые методы для удаления префиксов и окончаний строк

    Очень нравятся эти мелкие улучшения, видно как язык полируется до идеала. Заюзал в своём коде всё перечисленное, выкинул pytz - красота.

     
  • 1.86, Аноним (-), 15:22, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём когда Python 3.9 устареет, и выйдет  Python 4.0
     
     
  • 2.91, Аноним (73), 15:36, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет 3.10, петросян.
     

  • 1.94, ИмяХ (?), 15:43, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддержка операторов слияния "|" и обновления "|="

    А операторы инкремента/декремента для целый чисел не завезли ещё?

     
     
  • 2.97, a (??), 16:04, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не по смузи это, понимаете ли
     

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