Гвидо ван Россум предложил включить в Python операторы для сопоставления с образцом

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|2.19, Аноним (19), 11:34, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> но были отвергнуты в пользу оптимизации конструкции "if ... elif ... else" для составления цепочек сопоставления.
Сначала героически отвергли, потом героически ввели... Ну и кто они после этого?!
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|3.23, Ordu (ok), 11:41, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сначала героически отвергли, потом героически ввели...
Они героически отвергли C-style свитч. А героически ввели Scala-style match.
> Ну и кто они после этого?!
Стратеги. Если бы они приняли C-style свитч тогда, а сейчас добавили бы match, то ортогональность фичей языка пошла бы лесом. И окультурить этот лес селективными вырубками не удалось бы из-за backward compatibility.
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|5.37, Ordu (ok), 13:12, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну да, а две конструкции по итогу иметь - бог не позволяет.
Ну да, примерно так и есть.
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|4.34, Аноним (19), 13:10, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ортогональность фичей языка пошла бы лесом
она и так пошла лесом, то, что делалось ифом, сейчас ещё и мачем.
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|5.38, Ordu (ok), 13:22, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> ортогональность фичей языка пошла бы лесом
> она и так пошла лесом, то, что делалось ифом, сейчас ещё и
> мачем.
Да. Но match удобнее на некоторых случаях. Это во-первых сокращение записи (попробуй вон тот пример с Point переписать на if/elif), во-вторых, match -- это специфический синтаксис, который легко детектируется глазом, после чего ты понимаешь что происходит дальше. Цепочка if/elif может развиваться как угодно, match x -- это как цепочка if/elif по значению x.
Если мы сравниваем switch и if/elif, то это сравнение будет выглядеть примерно так же, как сравнение match и if/elif. Точнее, на качественном уровне так же, а количественно выйдет иначе несколько: меньшее количество юзкейсов для switch, меньше экономия в размере сорца. То есть, switch может быть и имело смысл принять, при отсутствии match'а. Тут вопрос в той количественной планке полезности для новой фичи, которую для себя установили разработчики.
Но иметь в языке и switch, и match -- это совершенно не аргументируемая идея. match может всё то, что может switch, при этом switch будет не длиннее аналогичного match.
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|1.2, Аноним (2), 09:54, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Регулярки-то можно будет запихнуть туда? Реальный юзкейс. xD
Но да, не хватало для счастья именно этого. Ну, среди прочего. Эх, ещё бы := в ф-строки пихать разрешили... Или это уже перебор?
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|2.3, Аноним (2), 10:00, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правда, как сахар для if не очень полезно, наверное. Лучше бы чем-нибудь полезным занимались.
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|3.5, Васька (??), 10:13, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вполне себе полезно, т.к. подобные конструкции через if выглядят не по питоновски. Одно из немногих за последнее время изменений делающих питон более питоном, остальное в другую сторону, по большей части.
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|4.35, Аноним (35), 13:11, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иногда словарь помогает. Но всё зависит от сравниваемых данных.
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|3.7, Васька (??), 10:27, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорей, конечно, надо читать: "предложенные выглядят более по питоновски", так правильно
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|2.11, Аноним (11), 11:05, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>ещё бы := в ф-строки пихать разрешили
ловите наркомана.. надеюсь такие побочные эффекты никогда в язык не пролезут - жаль что в принципе это присваивание просочилось.
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|3.16, Аноним (2), 11:21, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так сейчас их в .format() класть приходится, было бы удобней и менее грязно сразу на месте. А так приходится отказываться от продвинутых эффективных строк. Нет, не жаль, такое присваивание позволяет писать более эффективные однострочники.
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|1.4, Иваня (?), 10:03, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да блин, в питоне синтаксис итак перегружен, столько всяких конструкций, за один день не разберёшься со всем, а он ещё хочет усложнить 😢
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|1.8, Аноним (8), 10:36, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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_ - не улучшит читаемость кода. Улучшит её default: как например в C#
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|2.9, Аноним (9), 10:42, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это не по-питоновски. Чем менее понятно, что происходит, тем более питоновской является конструкция.
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|2.14, Аноним (11), 11:11, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дефолт еще хуже, потому что новое ключевое слово. понимаю - в шарпах об этом совсем не парятся, но в питоне стараются сделать еще и красиво(минимализм рулит) надеюсь else будет (для симметрии с try/for/if).
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|2.20, n00by (ok), 11:38, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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_ традиционно используется в языках, где петтерн-матчинг имеется изначально.
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|2.24, Аноним (24), 11:44, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Python даже для for и while есть else, логично использовать его и здесь.
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|1.10, Аноним (12), 11:01, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гвидо вместо того чтобы повелеть своим диктаторским решением, выставил на рассмотрение? Куда катится этот мир.
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|1.15, Anonymoustus (ok), 11:16, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Есть такие, кто сходили почитать pep-3103? В этих четырёх вариантах синтаксиса новой конструкции вся убогость Пихтона как на ладони. А еще Перл им, понимаешь, не нравится… :-)
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|1.18, Аноним (18), 11:29, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему просто switch не добавить? Если оно выглядит как switch, крякает как switch, то это switch.
Назвав конструкцию match, они и провоцируют вопрос, заданный выше, про регулярки.
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|2.21, Аноним (19), 11:40, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже сначала подумал, что наконец-то оператор регулярок сделали... Ан нет, сделали по пи... по питоновски, "никакулюдей", "яойсобенная".
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|2.22, n00by (ok), 11:41, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот настоящий match.
[code]
let eq_rat cr =
match cr with
((_,0),(_,0)) -> true
| ((_,0),_) -> false
| (_,(_,0)) -> false
| ((n1,1), (n2,1)) when n1 = n2 -> true
| ((n1,d1), (n2,d2)) when ((n1 * d2) = (n2 * d1)) -> true
| _ -> false;;
[/code]
[code]
let char_discriminate c =
match c with
'a' | 'e' | 'i' | 'o' | 'u' | 'y'
| 'A' | 'E' | 'I' | 'O' | 'U' | 'Y' -> "Vowel"
| 'a'..'z' | 'A'..'Z' -> "Consonant"
| '0'..'9' -> "Digit"
| _ -> "Other" ;;
[/code]
https://caml.inria.fr/pub/docs/oreilly-book/html/book-ora016.html
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|4.32, n00by (ok), 12:30, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На тридцати языках: https://rosettacode.org/wiki/Pattern_matching
Пример с инстанциацией шаблонов просто шикарен, зря что ли Александреску ушёл в D. :D
Полез в Википедию, был удивлён: в англоязычном варианте https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_matching
среди первых языков, где реализовано сопоставление я образцом (SNOBOL from 1962, Soviet language Refal from 1968 with tree-based pattern matching, SASL from 1976, NPL from 1977, and KRC from 1981)
указан РЕФАЛ, а в русскоязычном про него ничего нет (в РЕФАЛ через сопоставление реализуется вообще всё).
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|2.25, Аноним (24), 11:46, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крякает он как раз как match, судя по выражению "case Point(x, y) if x == y", такое никакой switch провернуть не сможет.
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|3.26, n00by (ok), 11:49, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Крякает он как раз как match, судя по выражению "case Point(x, y)
> if x == y", такое никакой switch провернуть не сможет.
Спасибо, проглядел if.
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|2.36, коржик (?), 13:11, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если оно выглядит как switch, крякает как switch, то это switch.
Не совсем.
match это по идее выражение, оно возвращает один из подошедших вариантов,
switch - это как правило стейтмент (поправьте, как правильно говорить), который ничего не возвращает, еще и проваливается сверху-вниз если break не поставить.
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|1.27, corvuscor (ok), 11:56, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А мне нравится, очень хорошо читаемая конструкция, я лично за.
Меня лично эти if-elif-else в питоне всегда бесили, предпочитаю вместо них словари, но это тоже адский костыль и не всегда удобнее.
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|1.29, YetAnotherOnanym (ok), 11:59, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У меня, как и у многих, тоже возник вопрос "А где ты раньше был", но вроде бы штука удобная, м.б. лучше поздно, чем никогда? (Дисклеймер: не питонист ни разу)
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|1.30, Аноним (30), 12:03, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> case Point():
Это выглядит как создание объекта со значением по умолчанию, почему оно должно совпасть с любым другим значением не совсем ясно.
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|1.39, Аноним (-), 13:22, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может я что то в жизни не понимаю, но ООП для этого вроде и придумали что бы не пихать новый синтаксис, а создавать "новые" комманды на основе классов, для языка.
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|2.40, нона (?), 13:31, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Определенно не понимаешь, ООП придумали, чтобы книжки таким как ты продавать.
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