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Гвидо ван Россум предложил включить в Python операторы для сопоставления с образцом

28.06.2020 09:26

Гвидо ван Россум (Guido van Rossum) представил на рассмотрение сообществом черновик спецификации для реализации в языке Python операторов для сопоставления с образцом (match и case). Следует отметить, что предложения по добавлению операторов сопоставления с образцом уже публиковались в 2001 и 2006 годах (pep-0275, pep-3103), но были отвергнуты в пользу оптимизации конструкции "if ... elif ... else" для составления цепочек сопоставления.

Новая реализация во многом напоминает оператор "match", предоставляемый в языках Scala, Rust и F#, который выполняет сравнение результата выполнения указанного выражения со списком образцов, перечисленных в блоках на основе оператора "case". В отличие от оператора "switch", доступного в языках Си, Java и JavaScript, выражения на основе "match" предлагают гораздо более широкую функциональность. Отмечается, что предложенные операторы позволят улучшить читаемость кода, упростят сопоставление произвольных Python-объектов и отладку, а также повысят надёжность кода благодаря возможности расширенной статической проверки типов. 


def http_error(status):
    match status:
        case 400:
            return "Bad request"
        case 401|403|404:
            return "Not allowed"
        case 418:
            return "I'm a teapot"
        case _:
            return "Something else"

Например, возможна распаковка объектов, кортежей, списков и произвольных последовательностей для привязки переменных на основе имеющихся значений. Допускается определение вложенных шаблонов, использование в шаблоне дополнительных условий "if", применение масок ("[x, y, *rest]"), маппинга связок ключ/значение (например, {"bandwidth": b, "latency": l} для извлечения значений "bandwidth" и "latency" и словаря), извлечения подшаблонов (оператор ":="), использования именованных констант в шаблоне. В классах возможна настройка поведения при сопоставлении при помощи метода "__match__()". 


   from dataclasses import dataclass

   @dataclass
   class Point:
       x: int
       y: int

   def whereis(point):
       match point:
           case Point(0, 0):
               print("Origin")
           case Point(0, y):
               print(f"Y={y}")
           case Point(x, 0):
               print(f"X={x}")
           case Point():
               print("Somewhere else")
           case _:
               print("Not a point")

   match point:
       case Point(x, y) if x == y:
           print(f"Y=X at {x}")
       case Point(x, y):
           print(f"Not on the diagonal")


   RED, GREEN, BLUE = 0, 1, 2
   match color:
       case .RED:
           print("I see red!")
       case .GREEN:
           print("Grass is green")
       case .BLU
   E:
           print("I'm feeling the blues :(")

Для рецензирования подготовлен набор патчей с экспериментальной реализацией предложенной спецификации, но конечный вариант ещё обсуждается. Например, предлагается вместо выражения "case _:" для значения по умолчанию использовать ключевое слово "else:" или "default :", так как "_" в других контекстах применяется как временная переменная. Также вызывают вопросы внутренняя организация, основанная на трансляции новых выражений в байткод, аналогичный используемому для конструкций "if ... elif ... else", что не обеспечит желаемой производительности при обработке очень больших наборов сопоставлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/archiv...)
  2. OpenNews: Проект Python намерен перевести отслеживание ошибок на GitHub
  3. OpenNews: Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python
  4. OpenNews: Намечена большая чистка стандартной библиотеки Python
  5. OpenNews: Недоработка в Python-скрипте могла привести к неверным результатам в более 100 публикациях по химии
  6. OpenNews: Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53248-python
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним (1), 09:49, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Не прошло и полвека…
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:34, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > но были отвергнуты в пользу оптимизации конструкции "if ... elif ... else" для составления цепочек сопоставления.

    Сначала героически отвергли, потом героически ввели... Ну и кто они после этого?!

     
     
  • 3.23, Ordu (ok), 11:41, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала героически отвергли, потом героически ввели...

    Они героически отвергли C-style свитч. А героически ввели Scala-style match.

    > Ну и кто они после этого?!

    Стратеги. Если бы они приняли C-style свитч тогда, а сейчас добавили бы match, то ортогональность фичей языка пошла бы лесом. И окультурить этот лес селективными вырубками не удалось бы из-за backward compatibility.

     
     
  • 4.31, uchiya (ok), 12:17, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, а две конструкции по итогу иметь - бог не позволяет.
     
     
  • 5.37, Ordu (ok), 13:12, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, а две конструкции по итогу иметь - бог не позволяет.

    Ну да, примерно так и есть.

     
  • 4.34, Аноним (19), 13:10, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ортогональность фичей языка пошла бы лесом

    она и так пошла лесом, то, что делалось ифом, сейчас ещё и мачем.

     
     
  • 5.38, Ordu (ok), 13:22, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ортогональность фичей языка пошла бы лесом
    > она и так пошла лесом, то, что делалось ифом, сейчас ещё и
    > мачем.

    Да. Но match удобнее на некоторых случаях. Это во-первых сокращение записи (попробуй вон тот пример с Point переписать на if/elif), во-вторых, match -- это специфический синтаксис, который легко детектируется глазом, после чего ты понимаешь что происходит дальше. Цепочка if/elif может развиваться как угодно, match x -- это как цепочка if/elif по значению x.

    Если мы сравниваем switch и if/elif, то это сравнение будет выглядеть примерно так же, как сравнение match и if/elif. Точнее, на качественном уровне так же, а количественно выйдет иначе несколько: меньшее количество юзкейсов для switch, меньше экономия в размере сорца. То есть, switch может быть и имело смысл принять, при отсутствии match'а. Тут вопрос в той количественной планке полезности для новой фичи, которую для себя установили разработчики.

    Но иметь в языке и switch, и match -- это совершенно не аргументируемая идея. match может всё то, что может switch, при этом switch будет не длиннее аналогичного match.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:54, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Регулярки-то можно будет запихнуть туда? Реальный юзкейс. xD

    Но да, не хватало для счастья именно этого. Ну, среди прочего. Эх, ещё бы := в ф-строки пихать разрешили... Или это уже перебор?

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 10:00, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда, как сахар для if не очень полезно, наверное. Лучше бы чем-нибудь полезным занимались.
     
     
  • 3.5, Васька (??), 10:13, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вполне себе полезно, т.к. подобные конструкции через if выглядят не по питоновски. Одно из немногих за последнее время изменений делающих питон более питоном, остальное в другую сторону, по большей части.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 13:11, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда словарь помогает. Но всё зависит от сравниваемых данных.
     
  • 3.7, Васька (??), 10:27, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей, конечно, надо читать: "предложенные выглядят более по питоновски", так правильно
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:05, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >ещё бы := в ф-строки пихать разрешили

    ловите наркомана.. надеюсь такие побочные эффекты никогда в язык не пролезут - жаль что в принципе это присваивание просочилось.

     
     
  • 3.16, Аноним (2), 11:21, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так сейчас их в .format() класть приходится, было бы удобней и менее грязно сразу на месте. А так приходится отказываться от продвинутых эффективных строк. Нет, не жаль, такое присваивание позволяет писать более эффективные однострочники.
     
     
  • 4.17, Аноним (11), 11:23, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это первый шаг в сторону перла имхо
     

  • 1.4, Иваня (?), 10:03, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да блин, в питоне синтаксис итак перегружен, столько всяких конструкций, за один день не разберёшься со всем, а он ещё хочет усложнить 😢
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:15, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Могу предложить Brainfuck, там простеиший синтаксис
     
     
  • 3.44, анонимно (?), 13:47, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В брейнфаке плохо реализовано ООП )
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:36, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    _ - не улучшит читаемость кода. Улучшит её default: как например в C#
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:42, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это не по-питоновски. Чем менее понятно, что происходит, тем более питоновской является конструкция.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:07, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да скоро до башевских реулярок так дойдем.
     
  • 2.14, Аноним (11), 11:11, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дефолт еще хуже, потому что новое ключевое слово. понимаю - в шарпах об этом совсем не парятся, но в питоне стараются сделать еще и красиво(минимализм рулит) надеюсь else будет (для симметрии с try/for/if).
     
  • 2.20, n00by (ok), 11:38, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    _ традиционно используется в языках, где петтерн-матчинг имеется изначально.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 13:34, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И очень зря.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:44, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Python даже для for и while есть else, логично использовать его и здесь.
     

  • 1.10, Аноним (12), 11:01, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гвидо вместо того чтобы повелеть своим диктаторским решением, выставил на рассмотрение? Куда катится этот мир.
     
     
  • 2.13, Sluggard (ok), 11:10, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже не диктатор, и даже из Dropbox ушёл на пенсию. Ты всё проспал.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48959
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51778
     

  • 1.15, Anonymoustus (ok), 11:16, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть такие, кто сходили почитать pep-3103? В этих четырёх вариантах синтаксиса новой конструкции вся убогость Пихтона как на ладони. А еще Перл им, понимаешь, не нравится… :-)
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:29, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему просто switch не добавить? Если оно выглядит как switch, крякает как switch, то это switch.
    Назвав конструкцию match, они и провоцируют вопрос, заданный выше, про регулярки.
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 11:40, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже сначала подумал, что наконец-то оператор регулярок сделали... Ан нет, сделали по пи... по питоновски, "никакулюдей", "яойсобенная".
     
  • 2.22, n00by (ok), 11:41, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот настоящий match.

    [code]
    let eq_rat cr =
      match cr with
         ((_,0),(_,0)) ->  true
       | ((_,0),_) ->  false
       | (_,(_,0)) ->  false
       | ((n1,1), (n2,1)) when n1 = n2 -> true
       | ((n1,d1), (n2,d2)) when ((n1 * d2) = (n2 * d1)) -> true
       | _ -> false;;
    [/code]

    [code]
    let char_discriminate c =
      match c with
           'a' | 'e' | 'i' | 'o' | 'u' | 'y'
         | 'A' | 'E' | 'I' | 'O' | 'U' | 'Y'  -> "Vowel"
         | 'a'..'z' | 'A'..'Z' -> "Consonant"
         | '0'..'9' -> "Digit"
         |   _ -> "Other" ;;
    [/code]
    https://caml.inria.fr/pub/docs/oreilly-book/html/book-ora016.html

     
     
  • 3.28, Урри (?), 11:58, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На тридцати языках: https://rosettacode.org/wiki/Pattern_matching
     
     
  • 4.32, n00by (ok), 12:30, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На тридцати языках: https://rosettacode.org/wiki/Pattern_matching

    Пример с инстанциацией шаблонов просто шикарен, зря что ли Александреску ушёл в D. :D

    Полез в Википедию, был удивлён: в англоязычном варианте https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_matching
    среди первых языков, где реализовано сопоставление я образцом (SNOBOL from 1962, Soviet language Refal from 1968 with tree-based pattern matching, SASL from 1976, NPL from 1977, and KRC from 1981)
    указан РЕФАЛ, а в русскоязычном про него ничего нет (в РЕФАЛ через сопоставление реализуется вообще всё).

     
  • 2.25, Аноним (24), 11:46, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крякает он как раз как match, судя по выражению "case Point(x, y) if x == y", такое никакой switch провернуть не сможет.
     
     
  • 3.26, n00by (ok), 11:49, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Крякает он как раз как match, судя по выражению "case Point(x, y)
    > if x == y", такое никакой switch провернуть не сможет.

    Спасибо, проглядел if.

     
  • 2.36, коржик (?), 13:11, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если оно выглядит как switch, крякает как switch, то это switch.

    Не совсем.

    match это по идее выражение, оно возвращает один из подошедших вариантов,

    switch - это как правило стейтмент (поправьте, как правильно говорить), который ничего не возвращает, еще и проваливается сверху-вниз если break не поставить.

     

  • 1.27, corvuscor (ok), 11:56, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне нравится, очень хорошо читаемая конструкция, я лично за.

    Меня лично эти if-elif-else в питоне всегда бесили, предпочитаю вместо них словари, но это тоже адский костыль и не всегда удобнее.

     
  • 1.29, YetAnotherOnanym (ok), 11:59, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня, как и у многих, тоже возник вопрос "А где ты раньше был", но вроде бы штука удобная, м.б. лучше поздно, чем никогда? (Дисклеймер: не питонист ни разу)
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:03, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > case Point():

    Это выглядит как создание объекта со значением по умолчанию, почему оно должно совпасть с любым другим значением не совсем ясно.

     
     
  • 2.43, Аноним (19), 13:36, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ж придумали πидοнисты
     

  • 1.33, Аноним (33), 12:54, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ваще пофиг. пыхтон не использую.
     
  • 1.39, Аноним (-), 13:22, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может я что то в жизни не понимаю, но ООП для этого вроде и придумали что бы не пихать новый синтаксис, а создавать "новые" комманды на основе классов, для языка.
     
     
  • 2.40, нона (?), 13:31, 28/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определенно не понимаешь, ООП придумали, чтобы книжки таким как ты продавать.
     

  • 1.41, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:32, 28/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В отличие от оператора "switch", доступного в языках Си, Java и JavaScript,

    JFI для JS уже очень давно висит аналогичное предложение https://github.com/tc39/proposal-pattern-matching

     
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