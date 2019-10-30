Гвидо ван Россум покидает Dropbox и выходит на пенсию

После шести лет работы в компании Dropbox Гвидо ван Россум, создатель языка программирования Python, увольняется и собирается на пенсию. В прошлом году Гвидо также заявил о намерении покинуть пост великодушного пожизненного диктатора (BDFL) проекта Python и отстраниться от участия в процессах принятия решений, но при этом продолжить работу в проекте в качестве разработчика и наставника. 31 января 2020 года Гвидо исполнится 64 года.



