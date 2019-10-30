The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Гвидо ван Россум покидает Dropbox и выходит на пенсию

30.10.2019 18:09

После шести лет работы в компании Dropbox Гвидо ван Россум, создатель языка программирования Python, увольняется и собирается на пенсию. В прошлом году Гвидо также заявил о намерении покинуть пост великодушного пожизненного диктатора (BDFL) проекта Python и отстраниться от участия в процессах принятия решений, но при этом продолжить работу в проекте в качестве разработчика и наставника. 31 января 2020 года Гвидо исполнится 64 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.dropbox.com/topic...)
  2. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
  3. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  4. OpenNews: Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python
  5. OpenNews: Создатель языка Python ушел из Google в Dropbox
  6. OpenNews: Создатель языка Python, Guido van Rossum, теперь работает в Google
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, sqrt (?), 20:23, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все правильно сделал.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:24, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ого, он такой старый
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:24, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть от всего отстранятся и спит спокойно. Не нужно голову забивать всяким мусором. :)
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:25, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Знатный путь мужик прошел, ничего не скажешь. Остается только пожелать крепкого здоровья и хорошего отдыха.
     
  • 1.5, Суп из потрошков (?), 20:25, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А что же Гандолиза?
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:32, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гвидо - великий человек. Создав язык программирования для непрограммистов, он позволил последним автоматизировать всяческие простейшие бытовые одноразовые задачки.
     
     
  • 2.11, йож (?), 20:50, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он позволил? А кто до это запрещал?
     
     
  • 3.13, Sw00p aka Jerom (?), 21:00, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он позволил - дав возможность
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 21:31, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможность была с появления юникс шелл, а позже и перл. Питон пришел спустя десятки лет и дал возможность...
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:33, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В 64 года? До пенсии ещё год!
     
     
  • 2.10, Володимер (?), 20:49, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    слыш работать
     

  • 1.8, protonesso (?), 20:38, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дожил до пенсии!
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:41, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не старый совсем.
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:57, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >31 января 2020 года Гвидо исполнится 64 года.

    Он просто готовится к overflow.

     
  • 1.14, pda (?), 21:02, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока его тоже какие-нибудь уроды в чём-нибудь не обвинили.
     
  • 1.15, Аноним (15), 21:09, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Линус последнее время что-то тоже сильно сдал, на недавних конференциях его не узнать.

    https://regmedia.co.uk/2019/10/29/torvalds-hohndel.jpg
    https://static.lwn.net/images/conf/2019/lpc/LinusTorvalds.jpg

     
     
  • 2.19, Анон Анонов (?), 21:34, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разжирел как и исходники линукса.
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:18, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда можно сказать "пожил не зря".
     
  • 1.17, б.б. (?), 21:26, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и гвидо такой молодой, и юный питон впереди!
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру