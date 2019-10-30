Гвидо ван Россум покидает Dropbox и выходит на пенсию

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|1.3, Аноним (3), 20:24, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть от всего отстранятся и спит спокойно. Не нужно голову забивать всяким мусором. :)
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|1.4, Аноним (4), 20:25, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Знатный путь мужик прошел, ничего не скажешь. Остается только пожелать крепкого здоровья и хорошего отдыха.
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|1.6, Аноним (6), 20:32, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гвидо - великий человек. Создав язык программирования для непрограммистов, он позволил последним автоматизировать всяческие простейшие бытовые одноразовые задачки.
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|4.18, Аноним (18), 21:31, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможность была с появления юникс шелл, а позже и перл. Питон пришел спустя десятки лет и дал возможность...
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|1.12, Аноним (12), 20:57, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>31 января 2020 года Гвидо исполнится 64 года.
Он просто готовится к overflow.
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|1.14, pda (?), 21:02, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пока его тоже какие-нибудь уроды в чём-нибудь не обвинили.
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