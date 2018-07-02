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Проект Python намерен перевести отслеживание ошибок на GitHub

05.05.2020 10:51

Организация Python Software Foundation, курирующая разработку эталонной реализации языка программирования Python, представила план перевода инфраструктуры отслеживания ошибок CPython с bugs.python.org на GitHub. Репозитории с кодом были переведены на GitHub в качестве первичной платформы ещё в 2017 году. В качестве варианта также рассматривался GitLab, но решение в пользу GitHub было мотивировано тем, что данный сервис более привычен для основных разработчиков, новичков и сторонних участников.

Руководящий совет одобрил проведение миграции. В настоящий момент стартовала фаза опроса участников, после чего 12 июня будет принято итоговое решение о переходе на новую систему отслеживания ошибок. Переход начнётся 22 июня. Системы отслеживания ошибок всех остальных проектов Python Software Foundation, кроме CPython, уже переведены на GitHub.

Ныне применяемый сервис bugs.python.org, основанный на платформе Roundup, устарел, не отвечает всем требованиям разработчиков, существенно отстаёт по функциональности от GitHub Issue, отнимает время разработчиков на сопровождение, завязан на Mercurial, непривычен для новичков, не поддерживает REST API для взаимодействия с внешними системами, не поддерживает непрерывную интеграцию и ботов, разглашает email-адреса пользователей, имеет проблемы при создании учётных записей. Кроме того, можно отметить, что bugs.python.org, как и bugs.php.net, размещён на IP-адресах, подпадающих под блокировку Роскомнадзора.

  1. Главная ссылка к новости (https://pyfound.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: Разработка Python переведена на GitHub
  3. OpenNews: Разработка Python переносится на Git и GitHub
  4. OpenNews: Python переходит на новый цикл формирования значительных выпусков
  5. OpenNews: Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок
  6. OpenNews: Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52880-python
Ключевые слова: python, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 05/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Под родной колпак Microsoft?
     
     
  • 2.3, пппппппяп (?), 11:17, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    п║ п╫п╣я│п╡п╬п╠п╬п╢п╫я▀п╪ js
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:14, 05/05/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Python-based Roundup не подходит для трекинга ошибок Python :D

    Вот, Ruby-based GitHub или GitLab - самое то...

     
  • 1.4, myhand (ok), 11:34, 05/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > существенно отстаёт по функциональности от GitHub Issue

    Моя рука тянется к тапку.  Смайликов что-ли не хватает?

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:35, 05/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Переход начнётся 22 июня

    В 4 часа утра.
    Билл Гейтс одобряет.

     
     
  • 2.6, myhand (ok), 11:37, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чо уш теперь, реп давно перевели - по волосам не плачут.
     

  • 1.7, Коровавирус (?), 11:54, 05/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    А потом всё это йопнется целиком.
     
  • 1.8, коржик (?), 11:56, 05/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    github это социальная сеть такая, Они бы еще на фейсбук захостились
     
  • 1.9, Хомяк Анонима (?), 12:17, 05/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Гвидо з хати — миші в пляс.
     
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