Проект Python намерен перевести отслеживание ошибок на GitHub

Организация Python Software Foundation, курирующая разработку эталонной реализации языка программирования Python, представила план перевода инфраструктуры отслеживания ошибок CPython с bugs.python.org на GitHub. Репозитории с кодом были переведены на GitHub в качестве первичной платформы ещё в 2017 году. В качестве варианта также рассматривался GitLab, но решение в пользу GitHub было мотивировано тем, что данный сервис более привычен для основных разработчиков, новичков и сторонних участников.

Руководящий совет одобрил проведение миграции. В настоящий момент стартовала фаза опроса участников, после чего 12 июня будет принято итоговое решение о переходе на новую систему отслеживания ошибок. Переход начнётся 22 июня. Системы отслеживания ошибок всех остальных проектов Python Software Foundation, кроме CPython, уже переведены на GitHub.

Ныне применяемый сервис bugs.python.org, основанный на платформе Roundup, устарел, не отвечает всем требованиям разработчиков, существенно отстаёт по функциональности от GitHub Issue, отнимает время разработчиков на сопровождение, завязан на Mercurial, непривычен для новичков, не поддерживает REST API для взаимодействия с внешними системами, не поддерживает непрерывную интеграцию и ботов, разглашает email-адреса пользователей, имеет проблемы при создании учётных записей. Кроме того, можно отметить, что bugs.python.org, как и bugs.php.net, размещён на IP-адресах, подпадающих под блокировку Роскомнадзора.



