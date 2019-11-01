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Python переходит на новый цикл формирования значительных выпусков

01.11.2019 20:34

Разработчики языка Python приняли решение перейти на новую схему подготовки релизов. Новые значительные выпуски языка теперь будут выпускаться раз в год, а не раз в полтора года, как это было ранее. Таким образом, выпуск Python 3.9 можно ожидать в октябре 2020 года. Общее время разработки значительного выпуска составит 17 месяцев.

Работа над новой веткой будет начинаться за пять месяцев до релиза очередной ветки, во время её перехода на стадию бета-тестирования. Затем в течение семи месяцев новая ветка будет находиться на стадии альфа-выпусков, в которые будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок. После этого в течение трёх месяцев будет производиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находится на стадии кандидата в релизы, на которой будет производиться финальная стабилизация.

Например, разработка ветки 3.9 началась 4 июня 2019 года. Первый альфа выпуск опубликован 14 октября 2019 г., а первый бета выпуск ожидается 18 мая 2020 года. В августе будет сформирован кандидат в релизы, а 5 октября - релиз.

После релиза ветка будет полноценно поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей. В итоге, общее время сопровождения составит пять лет. На первой стадии поддержки будут исправляться ошибки, а обновления выпускаться примерно раз в два месяца с подготовкой установщиков для Windows и macOS. На второй стадии релизы будут формироваться по мере необходимости устранения уязвимостей и будут размещаться только в форме исходных текстов.

Отмечается, что новый цикл разработки позволит обеспечить предсказуемый переход на стадии альфа и бета-тестирования, а также точно знать время формирования релиза, что даст возможность синхронизировать разработку своих продуктов с новыми ветками Python. Предсказуемый цикл разработки также упростит планирование разработки Python, а более частный выпуск новых веток ускорит доведение новых возможностей до пользователей и сократит объём изменений в каждой ветке (релизы чаще, но новых возможностей в каждом релизе меньше). Растягивание и дробление фазы альфа-тестирования даст возможность отслеживать динамику разработки и более плавно интегрировать новшества, избегая аврала перед бета-выпуском, во время которого разработчики старались в последний момент завершить разработку новшеств, чтобы они не были отложены на 18 месяцев до следующей ветки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним (1), 20:58, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Ох уж эти менеджеры, хлебом не корми дай чё-нить поменять в схеме релизов...
     
  • 1.2, microcoder (ok), 20:59, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    3.9, 3.10, 3.11, 3.12...
    Т.е., 4.x ветку можно не ждать в этом веке?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:25, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    т.е. ты хочешь что-то несовместимое?
     
     
  • 3.5, имя (ok), 21:40, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линус просто забыл перелогиниться.
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:41, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да, я хочу. Хочу чтобы дропнули питон 3 и послали всех любителей несвежего в лес.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:41, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    тебе не достаточно того, что куча скриптов еще на втором пыхе? и что у пыха внутри третьей версии куча несовместимостей? и что люди вынуждены свои пыхо-поделия распространять в виде образов докера, чтобы обеспечить хоть какую-то работоспособность за пределами ПК разраба?
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 21:43, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >на втором пыхе

    пых - это PHP.

    >люди вынуждены свои пыхо-поделия распространять в виде образов докера, чтобы обеспечить хоть какую-то работоспособность за пределами ПК разраба?

    У вас смузи потёк. Проблема решается просто - дропается совместимость со всем старьём, которое несовместимо с новейшей версией.

     
     
  • 4.12, Аноним (6), 23:20, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пых - это PHP

    Пых - это любой язык из пыхоплеяды. google://пыхоплеяда

    > Проблема решается просто - дропается совместимость со всем старьём

    Ну может у тебя в локалхосте и можно беспроблемно все обновлять каждые 108 минут, а в энтерпрайзе каждый апдейт нужно убедительно аргументировать. Работает - не трогай, в пыхе такого принципа нет.

    Тем более, что часть пыхоскриптов работает только на 3.4, часть - только на 3.6 и т.д., в связи с чем был изобретен такой позорный концепт, как virtualenv. Ну а распространять подeлия остается только докерами.

     
     
  • 5.14, Аноним (14), 23:39, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишешь версию под которой запускать, а пользователь сам напишет под какой версией запустить твой python3.4 hello.py. Да и venv поставить это не суперпупер задача, тем более в твоём т.н. интерпрайзе.
     
  • 5.16, Zil (?), 23:43, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чем это venv позорный? Весьма удобный инструмент.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:14, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит через несколько лет у нас будет PyPi (не путать с PyPI)
     
  • 1.9, Anonymoustus (ok), 22:32, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сдаётся мне, что 2.7 таки форкнут в отдельный, стабильный Пихтон для солидных господ. Или будут использовать как есть, вкидывая временами фиксы безопасности.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:09, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.7 уже всё, совсем всё. Скоро можно будет прекратить страдать, поддерживая совместимость одновременно со 2 и 3 ветками. Скоро, совсем скоро.
     
  • 2.15, анонимно (?), 23:39, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похороните 2ую ветку и будет вам счастье. Наконец то Лутц перестанет двухтомники писать из разряда "а теперь посмотрим как это делалось во второй ветке"
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:47, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    питон будет руби? в кои эти отступы то??
     
  • 1.13, анонимно (?), 23:38, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    множественное наследование нужно выпилить.
     
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