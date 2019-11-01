Python переходит на новый цикл формирования значительных выпусков

Разработчики языка Python приняли решение перейти на новую схему подготовки релизов. Новые значительные выпуски языка теперь будут выпускаться раз в год, а не раз в полтора года, как это было ранее. Таким образом, выпуск Python 3.9 можно ожидать в октябре 2020 года. Общее время разработки значительного выпуска составит 17 месяцев. Работа над новой веткой будет начинаться за пять месяцев до релиза очередной ветки, во время её перехода на стадию бета-тестирования. Затем в течение семи месяцев новая ветка будет находиться на стадии альфа-выпусков, в которые будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок. После этого в течение трёх месяцев будет производиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находится на стадии кандидата в релизы, на которой будет производиться финальная стабилизация. Например, разработка ветки 3.9 началась 4 июня 2019 года. Первый альфа выпуск опубликован 14 октября 2019 г., а первый бета выпуск ожидается 18 мая 2020 года. В августе будет сформирован кандидат в релизы, а 5 октября - релиз. После релиза ветка будет полноценно поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей. В итоге, общее время сопровождения составит пять лет. На первой стадии поддержки будут исправляться ошибки, а обновления выпускаться примерно раз в два месяца с подготовкой установщиков для Windows и macOS. На второй стадии релизы будут формироваться по мере необходимости устранения уязвимостей и будут размещаться только в форме исходных текстов. Отмечается, что новый цикл разработки позволит обеспечить предсказуемый переход на стадии альфа и бета-тестирования, а также точно знать время формирования релиза, что даст возможность синхронизировать разработку своих продуктов с новыми ветками Python. Предсказуемый цикл разработки также упростит планирование разработки Python, а более частный выпуск новых веток ускорит доведение новых возможностей до пользователей и сократит объём изменений в каждой ветке (релизы чаще, но новых возможностей в каждом релизе меньше). Растягивание и дробление фазы альфа-тестирования даст возможность отслеживать динамику разработки и более плавно интегрировать новшества, избегая аврала перед бета-выпуском, во время которого разработчики старались в последний момент завершить разработку новшеств, чтобы они не были отложены на 18 месяцев до следующей ветки.



