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Выпуск языка программирования Python 3.8

15.10.2019 12:39

После полутора лет разработки представлен значительный релиз языка программирования Python 3.8. Корректирующие обновления для ветки Python 3.8 планируется выпускать в течение 18 месяцев. Критические уязвимости будут исправляться 5 лет до октября 2024 года. Корректирующие обновления для ветки 3.8 будут выходить раз в два месяца, на декабрь намечен первый корректирующий релиз Python 3.8.1.

Среди добавленных новшеств:

  • Поддержка операций присвоения внутри сложных выражений. При помощи нового оператора ":=" появилась возможность выполнять операции присвоения значений внутри других выражений, например, чтобы избежать двойного вызова функций в условных операторах и при определении циклов: 
    
   if (n := len(a)) > 10:
      ...

   while (block := f.read(256)) != '':
      ...
  • Поддержка нового синтаксиса задания аргументов функции. При перечислении аргументов во время определения функции теперь можно указывать признак "/", позволяющий отделить аргументы, значения которым могут быть присвоены только на основе порядка перечисления значений во время вызова функции, от аргументов, допускающих присвоение в произвольном порядке (синтаксис "переменная=значение"). С практической стороны новая возможность позволяет в функциях на языке Python полностью эмулировать поведение существующих функций на языке Си, а также избежать привязок к конкретным именам, например, если имя параметра планируется изменить в будущем.

    Флаг "/" дополняет собой ранее добавленный признак "*", отделяющий переменные, для которых применимо только присвоение в форме "переменная=значение". Например, в функции "def f(a, b, /, c, d, *, e, f):" переменные "a" и "b" могут быть присвоены только в порядке перечисления значений, переменные "e" и "f", только через присвоение "переменная=значение", а переменные "c" и "d" любым из указанных способов: 

    
   f(10, 20, 30, 40, e=50, f=60)
   f(10, 20, с=30, d=40, e=50, f=60)
  • Добавлен новый Си API для настройки параметров инициализации Python, позволяющий полностью контролировать всю конфигурацию и предоставляющий расширенные средства обработки ошибок. Предложенный API упрощает встраивание функциональности интерпретатора Python в другие приложения на языке Си;
  • Реализован новый протокол Vectorcall для более быстрого обращения к объектам, написанным на языке Си. В CPython 3.8 доступ к Vectorcall пока ограничен внутренним использованием, перевод в разряд публично доступных API намечен в CPython 3.9;
  • Добавлены вызовы Runtime Audit Hooks, предоставляющие приложениям и фреймворкам на языке Python доступ к низкоуровневой информации о ходе выполнения скрипта для проведения аудита выполняемых действий (например, можно отследить импорт модулей, открытие файлов, использовании трассировки, обращения к сетевым сокетам, запуск кода через exec, eval и run_mod);
  • В модуле pickle обеспечена поддержка протокола Pickle 5, используемого для сериализации и десериализации объектов. Pickle позволяет оптимизировать передачу больших объёмов данных между процессами Python в многоядерных и многоузловых конфигурациях, сократив число операций копирования памяти и применяя дополнительные техники оптимизации, такие как задействование специфичных для определённых данных алгоритмов сжатия. Пятая версия протокола примечательна добавлением режима отделённой передачи (out-of-band), при которого данные могут передаваться отдельно от основного потока pickle.
  • По умолчанию активирована четвёртая версия протокола Pickle, которая по сравнению с ранее предлагавшейся по умолчанию третьей версией позволяет добиться более высокой производительности и сокращения размера передаваемых данных;
  • В модуле typing представлено несколько новых возможностей:
    • Класс TypedDict для ассоциативных массивов, в которых для связываемых с ключами данных явно задаётся информация о типе ("TypedDict('Point2D', x=int, y=int, label=str)").
    • Тип Literal, позволяющий ограничить параметр или возвращаемое значение несколькими предопределёнными значениями ("Literal['connected', 'disconnected']").
    • Конструкция "Final", дающая возможность определить значения переменных, функций, методов и классов, которые не могут быть изменены или переназначены ("pi: Final[float] = 3.1415926536").
  • Добавлена возможность назначения кэша для скомпилированных файлов с байткодом, сохраняемого в отдельном дереве ФС и отделённого от каталогов с кодом. Путь для сохранения файлов с байткодом задаётся через переменную PYTHONPYCACHEPREFIX или опцию "-X pycache_prefix";
  • Реализована возможность создания отладочных сборок Python, использующих идентичный с релизом ABI, что позволяет в отладочных сборках загружать написанные на языке СИ расширения, собранные для стабильных выпусков;
  • В f-строках (форматируемые литералы с префиксом 'f') обеспечена поддержка оператора "=" (например, "f'{expr=}'"), позволяющего преобразовать выражение в текст для упрощения отладки. Например: 
    
   ››› user = 'eric_idle'
   ››› member_since = date(1975, 7, 31)
   ››› f'{user=} {member_since=}'
   "user='eric_idle' member_since=datetime.date(1975, 7, 31)"
  • Выражение "continue" разрешено использовать внутри блока finally;
  • Добавлен новый модуль multiprocessing.shared_memory, позволяющий использовать сегменты разделяемой памяти в многопроцессных конфигурациях;
  • На платформе Windows реализация asyncio переведена на использование класса ProactorEventLoop;
  • Производительность инструкции LOAD_GLOBAL увеличена примерно на 40% за счёт использования нового механизма кэширования объектного кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Намечена большая чистка стандартной библиотеки Python
  3. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
  4. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.0, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  6. OpenNews: Увидел свет язык программирования Python 3.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: python
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:13, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там GIL поживает, всё ещё достовляет головную боль питонистам?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:25, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    По крайне мере не всем разу, а по одному...
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:27, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тех у кого от джила боль не пользуются питоном. Либо это особые ценители поедания кактусов.
     
  • 2.6, corvuscor (ok), 13:30, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую головную боль? Питон не для этого сделан. Все бы вам гвозди микроскопом забивать.

    Кому сильно горит - тот давно юзает multiprocessing.

     
     
  • 3.12, Аноним (5), 13:43, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они наверняка на другом языке ловят сегфолты (зато быстро) поэтому сидят на пистоне и ноют.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:24, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >чтобы избежать привязок к конкретным имена, например, если имя параметра планируется изменить в будущем

    Но мы-то понимаем, зачем это нужно, да? ;)

    Ответ: Чтобы заменить неполиткорректные имена.

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:35, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень давно ждал. Хм. Если подумать, то так уже где-то больше года, да? Годнота, сплошная годнота.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 13:39, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все теперь после корректирующего релиза можно уже и в продакшен?
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 13:41, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего не раньше весны.
     

  • 1.9, Аноним (5), 13:40, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не освещено как там теперь работает глоб в разных ос.
     
  • 1.11, Аноним (2), 13:42, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На платформе Windows реализация asyncio переведена на использование класса ProactorEventLoop;

    Как это может отразиться на кроссплатформенности?

     
  • 1.13, None (??), 13:47, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Питон постепенно превращается из легкочитаемого бейсика в очень медленный C++
     
     
  • 2.14, Аноним (7), 13:52, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кстати ты пропустил это, он не легкочитаемый и не бейсик уже лет 25 так по меньшей мере. Когда там 1.4 вышел? Вроде в то время этот мифический бейсик уже и кончился.
     
     
  • 3.16, None (??), 14:12, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы реально на версиях до 1.4 что-то писали?
     
     
  • 4.18, Аноним (7), 14:21, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только про 1.4/1.6 могу сказать, что раньше было утверждать не берусь. Но по моим наблюдениям с каждой версией там всё меньше простоты становилось. Если нужна она, посмотрите на lua.
     

  • 1.15, Георгий (??), 14:10, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддержка операций присвоения внутри сложных выражений.

    По-моему, это ужасно. Пришли сишники и портят мой питон.

     
     
  • 2.17, Аноним (3), 14:16, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сишники никуда и не уходили
     

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