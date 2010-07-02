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Недоработка в Python-скрипте могла привести к неверным результатам в более 100 публикациях по химии

13.10.2019 11:02

Аспирант гавайского университета обнаружил проблему в Python-скрипте, используемом для вычислений химического сдвига, определяющего химическое строение изучаемого вещества при спектральном анализе сигналов методом ядерного магнитного резонанса. В ходе верификации результатов исследований одного из своих профессоров аспирант заметил, что при выполнении скрипта в разных операционных системах над одним и тем же набором данных на выходе получался разный результат.

Например, при запуске в macOS 10.14 и Ubuntu 16.04 для протестированного набора данных скрипт выдавал некорректное значение 172.4 вместо 173.2. Скрипт включает около 1000 строк кода и используется химиками с 2014 года. Изучение кода показало, что вывод неверного значения обусловлен отличиями при сортировке файлов в разных операционных системах. Авторы скрипта полагали, что функция "glob()" всегда возвращает файлы, отcортированные по имени, в то время как в документации на glob указано, что порядок вывода не гарантируется. Исправление свелось к добавлению list_of_files.sort() после вызова glob().

Обнаруженная проблема поставила под сомнение корректность более 100 публикаций по химии, выводы в которых были сделаны на основе вычисленного скриптом химического сдвига. Точное число исследований, в которых использовался скрипт неизвестно, но публикация с его кодом процитирована в 158 работах. Авторам данных работ рекомендовано оценить корректность работы скрипта на применявшихся для вычисления операционных системах и провести перерасчёт для того, чтобы убедиться в правильности вычисленных значений. Инцидент является прекрасным примером того, что не только качество проведения эксперимента, но и корректность обработки полученных данных в программах, которые до этого повсеместно использовались, может повлиять на конечный результат.

  1. Главная ссылка к новости (https://science.slashdot.org/s...)
  2. OpenNews: Установочный скрипт проекта yandex-disk-indicator удалял раздел /usr
  3. OpenNews: Ошибка в реализации криптовалюты Zcoin позволяла повторно тратить средства
  4. OpenNews: Подготовленный в Microsoft deb-пакет с Open R принудительно заменяет /bin/sh на bash
  5. OpenNews: Ошибка в GCC привела к игнорированию режима выявления проблем с форматированием строк
  6. OpenNews: Производитель дронов DJI по ошибке опубликовал закрытые ключи и пароли
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: python, error, bug
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  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ждите, скоро будет "вотъ, погроммисты какие, всё из-за вас! компутерщики проклятые!..."
     
     
  • 2.20, оалвф (?), 11:44, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    надо открывать фонд борьбы с кампютащиками (ну эт хакиры и прочае баги)
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 14:14, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуйте! Вы хотите в ступить? Хорошо. Что у Вас есть?
     
     
  • 4.86, Аноним (86), 14:43, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Знания системд, электрона и навыки дефрагментации диска Цэ! А, и диплом от Касперского!
     
  • 2.51, neAnonim (?), 13:37, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Питонисты не программисты. Идите накер!
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:45, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "%s не программисты."

    Под это можно подстроить почти всё что угодно. Может просто язык надо выбирать под задачу? А, подождите-ка! Мы же можем всё писать на language_name!

     
     
  • 4.77, a3k (?), 14:36, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты ещё скажи, что код надо тестировать.
     
     
  • 5.92, Аноним (86), 14:53, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им надо было написать теоретически, самым сухим и сложным языком, без любых расчетов и проверок! И не надо было бы возиться с Питоном!
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:18, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вот поэтому разработку таких важных программ с виндой на ПК нельзя.
     
     
  • 2.5, заминированный тапок (?), 11:21, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    так на винде же верный резльутат судя по статье.
    хотя для этого сначала нужно статью читать, конечно
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 11:22, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я об этом же. Если бы у разработчика был мак или убунту, он бы заметил сразу проблему, а так 5 лет никто не замечал.
     
     
  • 4.15, заминированный тапок (?), 11:32, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как минимум Ubuntu 16 (я так полагаю 16.04 которая LTS) уж точно есть

    другое дело что на разных платформах фунаментальные вещи ведут себя по-разному - это уже красит язык не с лушчей стороны (жаль в статье не неписали ещё какой конкретно инструментарий и компилятор/транслятор)

     
     
  • 5.32, Чё (?), 12:25, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так и знал что кто-то вбросит про "питон уёвый". Не криворукие разработчики скрипта виноваты, а язык программирования Python лично! Офигенная логика, почти женская.
     
     
  • 6.44, заминированный тапок (?), 13:00, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я так же удивляюсь когда мне рассказывают про плохие C/C++, потому что простреленные ноги
     
     
  • 7.55, Аноним (53), 13:48, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперты ЛОРа и ОпенНета любят рассуждать о языках программирования. Но ни одной строчки кода, ни на одном языке, за свою жизнь не написали.
     
     
  • 8.65, аноним3 (?), 14:18, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а вдруг они хелло ворды написать успели ты че почти разработчик ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.35, Аноним (35), 12:34, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не фундаментальная вещь. Функция в языке возвращает неотсортированное множество файлов. И она его правильно возвращает. Это уже автор скрипта нафантазировал, что результат сортируется и привязал к этому ключевую функциональность. Даже если оно и сортируется, могут быть куча разных алгоритмов этой сортировки. Банально f100.txt и f20.txt -- какой из этих файлов должен стоять раньше, а какой позже? Можно рассматривать каждую цифру в отдельности и тогда f20.txt будет впереди, или все число и тогда f100.txt будет впереди.
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 12:54, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Функция в языке возвращает неотсортированное множество файлов.

    Если бы было так, проблемы бы не было. Но она есть, потому что при определённых обстоятельствах оно отсортировано, при других — нет.
    Подход, исключающий ошибку программиста, реализован в Go: там принято либо всегда возвращать использовать сортировку (как в filepath.Glob()), либо использовать заведомо непредсказуемый порядок (как в range по отображению).

     
     
  • 7.45, заминированный тапок (?), 13:02, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну в данном случае всё же ошибка не петона, тк >>> "в то время как в документации на glob указано, что порядок вывода не гарантируется. "
     
  • 7.52, Аноним (35), 13:41, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если бы было так, проблемы бы не было. Но она есть, потому что при определённых обстоятельствах оно отсортировано, при других — нет.

    https://docs.python.org/3/library/glob.html

    The glob module finds all the pathnames matching a specified pattern according to the rules used by the Unix shell, **although results are returned in arbitrary order**.

    Что конкретно вам не понятно?

     
  • 2.36, Аноним (42), 12:38, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот поэтому разработку таких важных программ с виндой на ПК нельзя.

    Вот поэтому надо писать автотесты. А тем, кто этого не понимает, в разработку нельзя.

     
     
  • 3.57, Аноним (57), 13:58, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я вижу вы понимающий. Расскажите как подобный баг можно гарантированно поймать автотестами на любой платформе. Проверять на всех комбинациях рантайма, ОС, ФС и API? Даже это не гарантия того, что glob() обязательно хоть раз вернёт неотсортированный результат конкретно на ваших тестовых датасетах, тут уж как фишка/хеш/дерево/порядок_добавления/фаза_луны ляжет.
     
     
  • 4.93, taliano (ok), 14:53, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем проверять на всех комбинациях? Вот у нас тесты пробежали без ошибок на определенной комбинации. Она и будет считаться поддерживаемой. Если есть герой, который хочет использовать другую, то это уже под его личную ответственность.
     
     
  • 5.94, Аноним (86), 15:02, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть, питон уже не кроссплатформенный?
     
  • 5.100, Аноним (57), 15:20, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что проверять-то, порядок файлов в каталоге может зависеть примерно от всего: помимо явных завязок на ОС и ФС сама ФС ещё более неявно может, например, переиспользовать структуры от удалённых файлов и тогда порядок станет зависеть ещё и от того, что лежало в каталоге до момента запуска теста. Вариантов ФС и даже конкретных вариантов реализации ФС великое множество, как конкретно будет работать в каждом случае - неизвестно. Иногда и рандомный порядок будет совпадать с отсортированным и ваш тест пройдёт.
    Это даже если забыть о том, что чтобы написать такой тест нужно как минимум знать, что поведение glob() не гарантирует сортировку. А как мы видим из новости, проблема как раз в том, что автор просто невнимательно прочёл документацию.
     
  • 3.59, JL2001 (ok), 14:07, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вот поэтому разработку таких важных программ с виндой на ПК нельзя.
    > Вот поэтому надо писать автотесты. А тем, кто этого не понимает, в
    > разработку нельзя.

    и когда сей волшебный автотест должен запускаться? когда учёный на расберипи запустил расчёт с использованием этого скрипта?

     
  • 3.99, конь в пальто (?), 15:20, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тесты нужно писать только тогда, когда трудозатраты на их написание окупятся. зачастую же тесты пишут (или пишут в каментах на опеннете, что их надо писать) лишь как дань моде.
     
  • 3.101, Грусть (?), 15:22, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому явное лучше неявного. Если вам нужны упорядоченные данные, их надо явно сортировать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:18, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Одна из многих причин, почему используют винду практически во всех учреждениях - там все правильно вычисляется. У линукса и мака серьёзные отклонения.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 11:21, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ах если бы. Даже в наших университетах ты в серверной ничего кроме центоси и убунты не найдешь.
     
     
  • 3.87, Аноним (87), 14:46, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В наших университетах появились серверные?! Ни чё се прогресс.
     
     
  • 4.98, macfaq (?), 15:19, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В некоторых и полноценные ВЦ имеются, удивительно, правда?
     
  • 2.14, анонимус12345 (?), 11:29, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    у меня фейри кончился, жир оттирать с монитора
     
     
  • 3.18, A.Stahl (ok), 11:43, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сходи в Виллабаджо: они эту штуку цистернами заказывают.
     
     
  • 4.106, Аноним (106), 15:46, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # зануда_mode
    Вообще-то, в Виллабаджо как раз отстойное средство, которое не оттирает жир нормально:
    https://youtu.be/4lUk7piZHjk
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:58, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берёшь копеечную пачку соды... (можно ещё предварительно прокалить, для кратного усиления эффекта)
     
     
  • 4.76, тоже Аноним (ok), 14:36, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И этой каленой содой устраняешь источник жыра?!
     
     
  • 5.102, A.Stahl (ok), 15:22, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, прокаливать нужно как раз источник, а содой потом просто присыпать останки.
     
  • 2.22, оалвф (?), 11:45, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э дивинации?
     
  • 2.46, anonymous (??), 13:04, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вычисления -- это HPC-шная тема, и я очень рекомендую посмотреть статистику по ОС в списке top500.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:20, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, ну ученые хорошие ребята конечно, но чуть-чуть культуры программирования им бы надо было подтянуть. Предполагали они... спеку же ботать надо.
     
     
  • 2.21, A.Stahl (ok), 11:45, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, каждый должен заниматься своим делом. У химиков своих проблем хватает чтобы ещё в тонкостях программирования разбираться.
     
     
  • 3.33, Чё (?), 12:28, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А какие там тонкости? Документацию к используемому софту внимательно прочитать? Давно это тонкостью стало?
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:41, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну вообще говоря в куче областей в наше время хороший ученый - это в первую очередь хороший программист. Так что отмазки не канают.
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:14, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Культуру программирования не помешает подтянуть и программистам.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:34, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не только программирования, и не только программистам...
     
  • 2.38, Аноним84701 (ok), 12:41, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Блин, ну студенты второго-третьего курса хорошие ребята конечно, но чуть-чуть культуры программирования им бы
    > надо было подтянуть. Предполагали они... спеку же ботать надо.

    Поправил на более реалистичный вариант.


     
  • 2.61, Аноним (61), 14:15, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предполагали они... спеку же ботать надо.

    Ты тоже не можешь в культуру программирования. Потому что ботать надо не спеку, а прокачивать понимание, что вообще не надо делать результат научных вычислений зависимым от glob и прочих системных функций.  Так что даже если бы не облажались glob - это все-равно было бы ошибкой. Там еще надо бы этот скрипт проверить, что они там накодили в итоге, может кроме glob и еще какие чудеса обнаружатся

     

  • 1.8, VINRARUS (ok), 11:21, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Потому шо свой ЯП нада делать, а не использовать "конструктор для детишек", коим является змей.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:49, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так Python и разработали в центре математики и информатики в Нидерландах.
     
     
  • 3.96, VINRARUS (ok), 15:13, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо слабые у них математики и информатики.
     

  • 1.11, Нанобот (ok), 11:23, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Линукс тормозит развитие науки
     
     
  • 2.19, uTorrent (?), 11:43, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линукс тормозит развитие линуксоидов.
     
  • 2.23, оалвф (?), 11:47, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    развитие Линукс тормозит науки
     
     
  • 3.91, Аноним (86), 14:52, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запретить! Роскомнадзор!
     
  • 2.25, оалвф (?), 11:49, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    развитие науки тормозит Линукс
     
  • 2.27, Аноним (24), 11:50, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоё развитие он уже затормозил.
     
  • 2.28, Mad Gringo (?), 12:03, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс тормозит работу десктопа.
     

  • 1.13, 123456789 (??), 11:26, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    зачем в химических вычислениях glob?
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:38, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сразу видно дошколятский подход. А вот на божественной сишке так никогда не бывает.
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 11:50, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там ещё не то бывает.
     
  • 2.39, Гентушник (ok), 12:43, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Способов выстрелить себе в ногу, если не знаешь язык, в Си гораздо больше.
     
     
  • 3.68, Аноним (86), 14:23, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходи на оффтопик, пиши .BAT - файлы, и все будет работать!
     
  • 3.70, аноним3 (?), 14:25, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    переходите на божественный раст))
     
     
  • 4.72, Аноним (86), 14:29, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты так жестоко с гентушником, их психика сильно травмирована высокими навыками в Юникс) Водка, девочки, батники (в крайнем случае, и если очень - очень хочецца), но в перспективе пациент должен перейти на торренты и крякнутые РПГ)
     
  • 3.80, a3k (?), 14:38, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если знаешь -- ещё больше.
     
     
  • 4.90, Аноним (86), 14:51, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например?
     

  • 1.17, uTorrent (?), 11:41, 13/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
  • 1.29, Аноним (29), 12:11, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь они лекарств не наделали на основе этой баги?
     
     
  • 2.69, Аноним (86), 14:24, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Санитары! тут пациент усомнился в современной науке, небось и РЕН-ТВ смотрит!
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:12, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Потому что для исследований необходимо использовать верифицируемые реализации алгоритмов.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 13:26, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верифицировано лично Сетьёй Наделлой.
     

  • 1.34, anonymous (??), 12:33, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заметьте, учёные до сих пор не догадались публиковать сырые данные исследований помимо обработанных результатов. Тогда было бы достаточно пронать исправленный алгоритм заново и никакой драмы не было бы.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:47, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "This is all happening because of you scientists!" © Half-Life
     
     
  • 3.54, Иваныч (??), 13:46, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Shouldn't you be guarding some donuts and coffee right about now?"
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:49, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По требованиям они обязаны хранить данные 5 лет с момента публикации, так что прогонят исправленный алгоритм и никакой драмы и так нет.
     
  • 2.63, Аноним (61), 14:17, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сырые данные иногда могут и терабайты и даже петабайты составлять. Как-то это затруднительно публиковать.  Но вообще-то, если объемы не такие большие, то бывает и публикуют.
     

  • 1.47, Аноним (47), 13:15, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читать документацию это сложно. И так сойдёт.
     
  • 1.48, Аноним (49), 13:25, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Самое забавное что кроме оффтопика это вычисление ни на каких других ос не применялось. А единственный факт его применения на онтопике стал причиной появления новости.
     
  • 1.56, AKNOR (?), 13:57, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фиии. Однажды я обнаружил в модели морских прогнозов ошибку вида

    K=F(....i,j,k) , вместо K(i,j,k)=F(....,i,j,k) (писалось на фортране) . De facto скомпроментированно было все с 199затертого года, но иникто и глазом не повел...

     
     
  • 2.66, Аноним (60), 14:20, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так так. Глобальное потепление, говорите?
     
  • 2.67, Аноним (86), 14:22, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты уверен? может, до твоего исправления все работало, а после - автотесты стали сыпать варнинги портянками?
     
     
  • 3.95, AKNOR (?), 15:12, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен.Благодаря этой баге, Там получался константный коэффициент турбулентной диффузии по всему океану ,бгг
     
  • 2.71, Аноним (49), 14:27, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Однажды в одной модели по определению средней температуры Земли нашли ошибку. Они находили среднюю температуру по всем станциям наблюдение, но не учитывали что со временем станций становилось больше в южных широтах чем в северных. По итогу насчитали что на Земле глобальное потепление.

    И как-то всех все устраивает, вон одна девочка даже яхте теперь на халяву катается из-за этой ошибки.

     

  • 1.58, Аноним (61), 14:05, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спорят тут читал или нет программист описание glob, как оно в языке Go с сортировкой, как оно должно быть и т.д.

    Но никто не обратил внимание, что результат научных вычислений, зависящий от сортировки имен файлов - это дичайший govnocod в принципе, правильно там или не правильно glob применена. Потому что сортировать для научных целей надо числа, а не строки.

     
     
  • 2.82, Аноним (82), 14:40, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > результат научных вычислений, зависящий от сортировки имен файлов - это дичайший govnocod в принципе

    Вот и я про то же самое написал. Если человек рукоjob, то его ни один язык программирования не исправит.

     

  • 1.62, Аноним (62), 14:16, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    write_in_C.ogg
     
     
  • 2.88, Аноним (88), 14:46, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    writhe…
     

  • 1.64, Аноним (86), 14:18, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему они не использовали базу данных, как гетеросексуальные белые мужчины? если уж им так надо сохранять что-то на диске и сортировать (то есть, извлекать запись по индексу/хэшу)
    Кстати, что они курили, если использовали оффтопик? Какой смысл в оффтопике для научных вычислений? Просветите ламера, плиз
     
     
  • 2.78, Аноним (49), 14:37, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб ты понимал новую версию скрипта на Убунту тоже никто не тестировал. Новая версия скрипта протестирована только на виндоуз 10, мак мохаве и мак эль капитан.
     
     
  • 3.81, Аноним (86), 14:39, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это понятно, но в чем преимущество Эльф Капитана перед Бубунту? Скорость? Разрядность? по идее идентична, не?
     
     
  • 4.85, Аноним (49), 14:42, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзабельность? Ноутбуков с убунту не продают? Этот расчет не требует суперкомпьютера с убунтой? Среди химиков нет краснoглазиков?

    Лучше приведу их текст как есть:

    Testing: The new scripts were tested on using Python V3 (Windows 10 using Anaconda 1.9.6 running Python 3.7.1; Python 3.6.5 on Mac Mavericks; Python3.7.1 on my Mac Mojave)
    and Python V2 (Python 2.7.10 on Mac El Capitan 10.11.6; Python 2.7.16 on Mac Mojave).

     
     
  • 5.89, Аноним (86), 14:49, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юзабельность?

    python script.py , даже на МС-ДОС работает (представь себе!)
    > Ноутбуков с убунту не продают?

    Хромбуки, не? Сьюзи, Красная Шапочка, не? Многие конторы, (как бонус клиентам), сами ставят свободный линукс бесплатно, при покупке корпоративными клиентами
    > Этот расчет не требует суперкомпьютера с убунтой?

    Химия очень-очень жрет математику, и видеокарты даже
    > Среди химиков нет краснoглазиков?

    Среди ученых кразноглазиков больше, чем 2%

     
  • 3.83, Аноним (49), 14:40, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на мак маверик версию скрипта для питона 3. Да там два файла этого алгоритма один на питон 2 другой на питон 3.
     

  • 1.73, Аноним (73), 14:33, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где тестирование софта?
     
     
  • 2.75, Аноним (86), 14:36, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где гранты и научные плюшки/звания за тестирование софта? Им же рецензии нужны а не геморрой с QA
     
  • 2.97, AKNOR (?), 15:17, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааа нету. Нету тестов. Ну вот как ты будешь модель океана тестировать, когда даже частных случаев с аналитическим решением её уравнений нет ??? Воот.
    Отдаленно похоже на наблюдения, - значится правильно считаем. А почему отдаленно ?? А сетка маленькая,шаг большой , разрешение низкое. Начальника, начальника дай денег на новый кампуктер !
    А потом выясняется , - см выше ....
     

  • 1.74, Аноним (86), 14:34, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда все пользовались Благословенным Бейсиком (на перфокартах), такого не было! И трава была зеленее!
     
  • 1.79, Аноним (82), 14:38, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У автора скрипта руки из задницы, ни питон, ни операционка тут ни при чём.

    Сначала складывать промежуточные данные в файлы, потом их читать их в массив, потом думать, что и так нормально.

     
     
  • 2.84, Аноним (86), 14:41, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала складывать промежуточные данные в файлы, потом их читать их в массив, потом думать, что и так нормально.

    А так и есть - нормально. Если имя файла что - то осмысленное, то оно может быть неплохим индексом массива. Питошка же умеет даже в многомерные массивы с индексом в виде нескольких строк?

     
  • 2.103, AKNOR (?), 15:28, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-а. Есть 2 вида программирования : обычное ( производится тиражируемый програмный продукт) и исследовательское (производится результат , ну , в смысле , конечный продукт - статья, чертежи установки итп). Для исследовательского, когда программа работает на одной машине при определенных версиях ПО итп - это нормально. Мы ж научные сотрутники, мы ж понимаем, что если напишем что-нибудь кроссплатформенное и на века, - нас разгонят.
     
     
  • 3.104, AKNOR (?), 15:29, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда ты тиражируешь исследовательский продукт - ссзб.
     

  • 1.105, Фристайло (?), 15:40, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше б этот скрипт удалил ТГК из списка запрещенных веществ
     

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