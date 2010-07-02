Недоработка в Python-скрипте могла привести к неверным результатам в более 100 публикациях по химии

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|1.1, Аноним (1), 11:11, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ждите, скоро будет "вотъ, погроммисты какие, всё из-за вас! компутерщики проклятые!..."
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|2.20, оалвф (?), 11:44, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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надо открывать фонд борьбы с кампютащиками (ну эт хакиры и прочае баги)
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|4.86, Аноним (86), 14:43, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Знания системд, электрона и навыки дефрагментации диска Цэ! А, и диплом от Касперского!
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|3.53, Аноним (53), 13:45, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "%s не программисты."
Под это можно подстроить почти всё что угодно. Может просто язык надо выбирать под задачу? А, подождите-ка! Мы же можем всё писать на language_name!
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|5.92, Аноним (86), 14:53, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Им надо было написать теоретически, самым сухим и сложным языком, без любых расчетов и проверок! И не надо было бы возиться с Питоном!
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|1.2, Аноним (2), 11:18, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Вот поэтому разработку таких важных программ с виндой на ПК нельзя.
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|3.10, Аноним (2), 11:22, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так я об этом же. Если бы у разработчика был мак или убунту, он бы заметил сразу проблему, а так 5 лет никто не замечал.
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|4.15, заминированный тапок (?), 11:32, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как минимум Ubuntu 16 (я так полагаю 16.04 которая LTS) уж точно есть
другое дело что на разных платформах фунаментальные вещи ведут себя по-разному - это уже красит язык не с лушчей стороны (жаль в статье не неписали ещё какой конкретно инструментарий и компилятор/транслятор)
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|5.32, Чё (?), 12:25, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так и знал что кто-то вбросит про "питон уёвый". Не криворукие разработчики скрипта виноваты, а язык программирования Python лично! Офигенная логика, почти женская.
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|7.55, Аноним (53), 13:48, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эксперты ЛОРа и ОпенНета любят рассуждать о языках программирования. Но ни одной строчки кода, ни на одном языке, за свою жизнь не написали.
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|5.35, Аноним (35), 12:34, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не фундаментальная вещь. Функция в языке возвращает неотсортированное множество файлов. И она его правильно возвращает. Это уже автор скрипта нафантазировал, что результат сортируется и привязал к этому ключевую функциональность. Даже если оно и сортируется, могут быть куча разных алгоритмов этой сортировки. Банально f100.txt и f20.txt -- какой из этих файлов должен стоять раньше, а какой позже? Можно рассматривать каждую цифру в отдельности и тогда f20.txt будет впереди, или все число и тогда f100.txt будет впереди.
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|6.42, Аноним (42), 12:54, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Функция в языке возвращает неотсортированное множество файлов.
Если бы было так, проблемы бы не было. Но она есть, потому что при определённых обстоятельствах оно отсортировано, при других — нет.
Подход, исключающий ошибку программиста, реализован в Go: там принято либо всегда возвращать использовать сортировку (как в filepath.Glob()), либо использовать заведомо непредсказуемый порядок (как в range по отображению).
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|7.45, заминированный тапок (?), 13:02, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну в данном случае всё же ошибка не петона, тк >>> "в то время как в документации на glob указано, что порядок вывода не гарантируется. "
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|7.52, Аноним (35), 13:41, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если бы было так, проблемы бы не было. Но она есть, потому что при определённых обстоятельствах оно отсортировано, при других — нет.
https://docs.python.org/3/library/glob.html
The glob module finds all the pathnames matching a specified pattern according to the rules used by the Unix shell, **although results are returned in arbitrary order**.
Что конкретно вам не понятно?
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|2.36, Аноним (42), 12:38, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот поэтому разработку таких важных программ с виндой на ПК нельзя.
Вот поэтому надо писать автотесты. А тем, кто этого не понимает, в разработку нельзя.
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|3.57, Аноним (57), 13:58, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я вижу вы понимающий. Расскажите как подобный баг можно гарантированно поймать автотестами на любой платформе. Проверять на всех комбинациях рантайма, ОС, ФС и API? Даже это не гарантия того, что glob() обязательно хоть раз вернёт неотсортированный результат конкретно на ваших тестовых датасетах, тут уж как фишка/хеш/дерево/порядок_добавления/фаза_луны ляжет.
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|4.93, taliano (ok), 14:53, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем проверять на всех комбинациях? Вот у нас тесты пробежали без ошибок на определенной комбинации. Она и будет считаться поддерживаемой. Если есть герой, который хочет использовать другую, то это уже под его личную ответственность.
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|5.100, Аноним (57), 15:20, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что проверять-то, порядок файлов в каталоге может зависеть примерно от всего: помимо явных завязок на ОС и ФС сама ФС ещё более неявно может, например, переиспользовать структуры от удалённых файлов и тогда порядок станет зависеть ещё и от того, что лежало в каталоге до момента запуска теста. Вариантов ФС и даже конкретных вариантов реализации ФС великое множество, как конкретно будет работать в каждом случае - неизвестно. Иногда и рандомный порядок будет совпадать с отсортированным и ваш тест пройдёт.
Это даже если забыть о том, что чтобы написать такой тест нужно как минимум знать, что поведение glob() не гарантирует сортировку. А как мы видим из новости, проблема как раз в том, что автор просто невнимательно прочёл документацию.
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|3.59, JL2001 (ok), 14:07, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вот поэтому разработку таких важных программ с виндой на ПК нельзя.
> Вот поэтому надо писать автотесты. А тем, кто этого не понимает, в
> разработку нельзя.
и когда сей волшебный автотест должен запускаться? когда учёный на расберипи запустил расчёт с использованием этого скрипта?
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|3.99, конь в пальто (?), 15:20, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тесты нужно писать только тогда, когда трудозатраты на их написание окупятся. зачастую же тесты пишут (или пишут в каментах на опеннете, что их надо писать) лишь как дань моде.
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|3.101, Грусть (?), 15:22, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот поэтому явное лучше неявного. Если вам нужны упорядоченные данные, их надо явно сортировать.
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|1.3, Аноним (3), 11:18, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Одна из многих причин, почему используют винду практически во всех учреждениях - там все правильно вычисляется. У линукса и мака серьёзные отклонения.
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|2.6, Аноним (2), 11:21, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ах если бы. Даже в наших университетах ты в серверной ничего кроме центоси и убунты не найдешь.
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|3.87, Аноним (87), 14:46, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В наших университетах появились серверные?! Ни чё се прогресс.
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|3.43, Аноним (43), 12:58, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Берёшь копеечную пачку соды... (можно ещё предварительно прокалить, для кратного усиления эффекта)
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|5.102, A.Stahl (ok), 15:22, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, прокаливать нужно как раз источник, а содой потом просто присыпать останки.
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|2.46, anonymous (??), 13:04, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вычисления -- это HPC-шная тема, и я очень рекомендую посмотреть статистику по ОС в списке top500.
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|1.4, Аноним (4), 11:20, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, ну ученые хорошие ребята конечно, но чуть-чуть культуры программирования им бы надо было подтянуть. Предполагали они... спеку же ботать надо.
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|2.21, A.Stahl (ok), 11:45, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, каждый должен заниматься своим делом. У химиков своих проблем хватает чтобы ещё в тонкостях программирования разбираться.
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|3.33, Чё (?), 12:28, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А какие там тонкости? Документацию к используемому софту внимательно прочитать? Давно это тонкостью стало?
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|3.37, Аноним (37), 12:41, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну вообще говоря в куче областей в наше время хороший ученый - это в первую очередь хороший программист. Так что отмазки не канают.
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|2.31, Аноним (31), 12:14, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Культуру программирования не помешает подтянуть и программистам.
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|2.38, Аноним84701 (ok), 12:41, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Блин, ну студенты второго-третьего курса хорошие ребята конечно, но чуть-чуть культуры программирования им бы
> надо было подтянуть. Предполагали они... спеку же ботать надо.
Поправил на более реалистичный вариант.
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|2.61, Аноним (61), 14:15, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предполагали они... спеку же ботать надо.
Ты тоже не можешь в культуру программирования. Потому что ботать надо не спеку, а прокачивать понимание, что вообще не надо делать результат научных вычислений зависимым от glob и прочих системных функций. Так что даже если бы не облажались glob - это все-равно было бы ошибкой. Там еще надо бы этот скрипт проверить, что они там накодили в итоге, может кроме glob и еще какие чудеса обнаружатся
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|1.8, VINRARUS (ok), 11:21, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Потому шо свой ЯП нада делать, а не использовать "конструктор для детишек", коим является змей.
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|2.24, Аноним (24), 11:49, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так Python и разработали в центре математики и информатики в Нидерландах.
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|1.16, Аноним (16), 11:38, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сразу видно дошколятский подход. А вот на божественной сишке так никогда не бывает.
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|4.72, Аноним (86), 14:29, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем ты так жестоко с гентушником, их психика сильно травмирована высокими навыками в Юникс) Водка, девочки, батники (в крайнем случае, и если очень - очень хочецца), но в перспективе пациент должен перейти на торренты и крякнутые РПГ)
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|2.69, Аноним (86), 14:24, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Санитары! тут пациент усомнился в современной науке, небось и РЕН-ТВ смотрит!
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|1.30, Аноним (30), 12:12, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Потому что для исследований необходимо использовать верифицируемые реализации алгоритмов.
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|1.34, anonymous (??), 12:33, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Заметьте, учёные до сих пор не догадались публиковать сырые данные исследований помимо обработанных результатов. Тогда было бы достаточно пронать исправленный алгоритм заново и никакой драмы не было бы.
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|2.40, Аноним (40), 12:47, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"This is all happening because of you scientists!" © Half-Life
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|3.54, Иваныч (??), 13:46, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Shouldn't you be guarding some donuts and coffee right about now?"
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|2.41, Аноним (41), 12:49, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По требованиям они обязаны хранить данные 5 лет с момента публикации, так что прогонят исправленный алгоритм и никакой драмы и так нет.
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|2.63, Аноним (61), 14:17, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сырые данные иногда могут и терабайты и даже петабайты составлять. Как-то это затруднительно публиковать. Но вообще-то, если объемы не такие большие, то бывает и публикуют.
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|1.48, Аноним (49), 13:25, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Самое забавное что кроме оффтопика это вычисление ни на каких других ос не применялось. А единственный факт его применения на онтопике стал причиной появления новости.
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|1.56, AKNOR (?), 13:57, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Фиии. Однажды я обнаружил в модели морских прогнозов ошибку вида
K=F(....i,j,k) , вместо K(i,j,k)=F(....,i,j,k) (писалось на фортране) . De facto скомпроментированно было все с 199затертого года, но иникто и глазом не повел...
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|2.67, Аноним (86), 14:22, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты уверен? может, до твоего исправления все работало, а после - автотесты стали сыпать варнинги портянками?
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|3.95, AKNOR (?), 15:12, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уверен.Благодаря этой баге, Там получался константный коэффициент турбулентной диффузии по всему океану ,бгг
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|2.71, Аноним (49), 14:27, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Однажды в одной модели по определению средней температуры Земли нашли ошибку. Они находили среднюю температуру по всем станциям наблюдение, но не учитывали что со временем станций становилось больше в южных широтах чем в северных. По итогу насчитали что на Земле глобальное потепление.
И как-то всех все устраивает, вон одна девочка даже яхте теперь на халяву катается из-за этой ошибки.
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|1.58, Аноним (61), 14:05, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Спорят тут читал или нет программист описание glob, как оно в языке Go с сортировкой, как оно должно быть и т.д.
Но никто не обратил внимание, что результат научных вычислений, зависящий от сортировки имен файлов - это дичайший govnocod в принципе, правильно там или не правильно glob применена. Потому что сортировать для научных целей надо числа, а не строки.
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|2.82, Аноним (82), 14:40, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> результат научных вычислений, зависящий от сортировки имен файлов - это дичайший govnocod в принципе
Вот и я про то же самое написал. Если человек рукоjob, то его ни один язык программирования не исправит.
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|1.64, Аноним (86), 14:18, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему они не использовали базу данных, как гетеросексуальные белые мужчины? если уж им так надо сохранять что-то на диске и сортировать (то есть, извлекать запись по индексу/хэшу)
Кстати, что они курили, если использовали оффтопик? Какой смысл в оффтопике для научных вычислений? Просветите ламера, плиз
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|2.78, Аноним (49), 14:37, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтоб ты понимал новую версию скрипта на Убунту тоже никто не тестировал. Новая версия скрипта протестирована только на виндоуз 10, мак мохаве и мак эль капитан.
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|3.81, Аноним (86), 14:39, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это понятно, но в чем преимущество Эльф Капитана перед Бубунту? Скорость? Разрядность? по идее идентична, не?
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|4.85, Аноним (49), 14:42, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юзабельность? Ноутбуков с убунту не продают? Этот расчет не требует суперкомпьютера с убунтой? Среди химиков нет краснoглазиков?
Лучше приведу их текст как есть:
Testing: The new scripts were tested on using Python V3 (Windows 10 using Anaconda 1.9.6 running Python 3.7.1; Python 3.6.5 on Mac Mavericks; Python3.7.1 on my Mac Mojave)
and Python V2 (Python 2.7.10 on Mac El Capitan 10.11.6; Python 2.7.16 on Mac Mojave).
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|5.89, Аноним (86), 14:49, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Юзабельность?
python script.py , даже на МС-ДОС работает (представь себе!)
> Ноутбуков с убунту не продают?
Хромбуки, не? Сьюзи, Красная Шапочка, не? Многие конторы, (как бонус клиентам), сами ставят свободный линукс бесплатно, при покупке корпоративными клиентами
> Этот расчет не требует суперкомпьютера с убунтой?
Химия очень-очень жрет математику, и видеокарты даже
> Среди химиков нет краснoглазиков?
Среди ученых кразноглазиков больше, чем 2%
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|3.83, Аноним (49), 14:40, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И на мак маверик версию скрипта для питона 3. Да там два файла этого алгоритма один на питон 2 другой на питон 3.
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|2.75, Аноним (86), 14:36, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где гранты и научные плюшки/звания за тестирование софта? Им же рецензии нужны а не геморрой с QA
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|2.97, AKNOR (?), 15:17, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ааа нету. Нету тестов. Ну вот как ты будешь модель океана тестировать, когда даже частных случаев с аналитическим решением её уравнений нет ??? Воот.
Отдаленно похоже на наблюдения, - значится правильно считаем. А почему отдаленно ?? А сетка маленькая,шаг большой , разрешение низкое. Начальника, начальника дай денег на новый кампуктер !
А потом выясняется , - см выше ....
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|1.74, Аноним (86), 14:34, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда все пользовались Благословенным Бейсиком (на перфокартах), такого не было! И трава была зеленее!
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|1.79, Аноним (82), 14:38, 13/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У автора скрипта руки из задницы, ни питон, ни операционка тут ни при чём.
Сначала складывать промежуточные данные в файлы, потом их читать их в массив, потом думать, что и так нормально.
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|2.84, Аноним (86), 14:41, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сначала складывать промежуточные данные в файлы, потом их читать их в массив, потом думать, что и так нормально.
А так и есть - нормально. Если имя файла что - то осмысленное, то оно может быть неплохим индексом массива. Питошка же умеет даже в многомерные массивы с индексом в виде нескольких строк?
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|2.103, AKNOR (?), 15:28, 13/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не-а. Есть 2 вида программирования : обычное ( производится тиражируемый програмный продукт) и исследовательское (производится результат , ну , в смысле , конечный продукт - статья, чертежи установки итп). Для исследовательского, когда программа работает на одной машине при определенных версиях ПО итп - это нормально. Мы ж научные сотрутники, мы ж понимаем, что если напишем что-нибудь кроссплатформенное и на века, - нас разгонят.
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