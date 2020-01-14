Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок

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|2.8, Аноним (8), 23:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну то есть вы, как специалист по кодовой базе Mercurial, имеющий многолетний опыт поддержки крупных проектов, сейчас приложите разумное проверяемое обоснование наличия лучшего решения, правильно?
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|1.3, Аноним (4), 23:17, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"комментируя комментатора - не-майнтейнер полагает, что решение использовать для dvcs модный-молодежный язычок, который каждый день новый, а поддержку прошлых версий по желанию левой пятки бросают - было большой ошибкой, и является примером того, как не надо поступать"
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|1.6, Аноним (6), 23:28, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Комментируя ситуацию с Python 3 мэйнтейнер Mercurial считает, что решение по продвижению ломающего совместимость Python 3 и навязывание его как нового более правильного языка, при отсутствии актуальных для разработчиков прорывных улучшений, было большой ошибкой
а на самом деле было большой ошибкой продолжать совместимость Меркуриала с python-2 ..
нужно было как можно раньше перевести Меркуриал на ветку 3 (в 2008 году!) и СРАЗУ забросить ветку 2 -- исправляя ошибки без какой либо оглядки на прошлое.
без рассредоточения сил на всякую постороннюю хрень.
но ведь что это за этот мусор в голове у людей был? поклонников/фанатов версии 2.
скакого хрена они так долго тянули время? на что надеялись? на то что ветку 3 отменят?
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|2.9, freehck (ok), 23:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что это за этот мусор в голове у людей был?
Ну как это что. Написано же в новости: пытались обеспечить обратную совместимость со сторонними расширениями, написанными на втором питоне.
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|2.11, Аноним (8), 23:32, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, вам виднее. Что-то, правда, мне подсказывает, что вы никогда не видели багов в VCS, влияющих на целостность репозитория, и никогда его не чинили. Потому что те, кто знает цену надёжности VCS, как мне почему-то кажется, не разделяют вашу позицию. И, да, я в их числе (нет, чинить приходилось не Mercurial).
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|1.10, Аноним (10), 23:32, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Комментируя Python 3 мэйнтейнер Mercurial считает, что решение по продвижению ломающего совместимость Python 3 и позиционирование его как нового более правильного языка вместо постепенного наращивания функциональности и предоставления возможности инкрементальной адаптации приложений было большой ошибкой, применившей большой вред сообществу и являющейся примером того как не нужно поступать крупным проектам.
Очень правильные слова. Это настолько болезненно - переходить с питона 2 на питон 3, что ощущение будто тебя обманывают: вроде бы язык один и тот же почти во всех случаях, но проще переписать программу на каком-то другом языке, чем думать где ещё может возникнуть проблема после перевода своей кодовой базы с 2 на 3 питон.
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