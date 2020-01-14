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Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок

14.01.2020 22:29

Мэйнтейнер системы управления версиями Mercurial подвёл итог работы по переводу проекта с Python 2 на Python 3. Несмотря на то, что первые попытки портирования были предприняты ещё в 2008 году, а в форсированном режиме адаптация для работы с Python 3 началась в 2015 году, полноценная возможность использования Python 3 была реализована только в последней ветке Mercurial 5.2.

Прогнозы о стабильности порта для Python 3 даются неутешительные. В частности, предполагается, что на протяжении нескольких лет в коде будут всплывать случайные ошибки, так как тесты не охватывают 100% кодовой базы, а многие проблемы незаметны при статическом анализе и проявляются только во время выполнения. Кроме того, остаются непереведёнными на Python 3 многие сторонние дополнения и расширения. Так как при портировании было принято решение постепенно адаптировать код на Python 3, сохраняя поддержку Python 2, код оброс множеством хаков для совмещения Python 2 и 3, которые после прекращения поддержки Python 2 придётся вычищать.

Комментируя ситуацию с Python 3 мэйнтейнер Mercurial считает, что решение по продвижению ломающего совместимость Python 3 и навязывание его как нового более правильного языка, при отсутствии актуальных для разработчиков прорывных улучшений, было большой ошибкой, причинившей большой вред сообществу и являющейся примером того как не нужно поступать крупным проектам. Вместо постепенного наращивания функциональности и предоставления возможности инкрементальной адаптации приложений, при выпуске Python 3 разработчиков вынуждали переписывать код и тратить ресурсы на поддержание отдельных веток для Python 2 и Python 3. Лишь через семь лет после выпуска Python 3.0 в Python 3.5 были реализованы возможности, позволявшие сгладить процесс перехода и обеспечить работу одной кодовой базы с Python 2 и Python 3.

  1. Главная ссылка к новости (https://gregoryszorc.com/blog/...)
  2. OpenNews: Прекращение поддержки Python 2.7 перенесено на апрель
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.8
  4. OpenNews: Стратегия параллельного поддержания веток Python 2 и Python 3 оказалась ошибочной
  5. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.9
  6. OpenNews: Bitbucket прекращает поддержку Mercurial
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: mercurial, python
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kai3341 (ok), 23:09, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм. Тут, скорее, вопрос о качестве кодовой базы Mercurial
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть вы, как специалист по кодовой базе Mercurial, имеющий многолетний опыт поддержки крупных проектов, сейчас приложите разумное проверяемое обоснование наличия лучшего решения, правильно?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:15, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы они его целиком на Rust переписали вместо этого
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:17, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приступайте!
     

  • 1.3, Аноним (4), 23:17, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "комментируя комментатора - не-майнтейнер полагает, что решение использовать для dvcs модный-молодежный язычок, который каждый день новый, а поддержку прошлых версий по желанию левой пятки бросают - было большой ошибкой, и является примером того, как не надо поступать"

     
     
  • 2.7, freehck (ok), 23:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    два чаю этому анониму
     

  • 1.5, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 23:24, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только С и Git незыблемы и вечны!
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:28, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Комментируя ситуацию с Python 3 мэйнтейнер Mercurial считает, что решение по продвижению ломающего совместимость Python 3 и навязывание его как нового более правильного языка, при отсутствии актуальных для разработчиков прорывных улучшений, было большой ошибкой

    а на самом деле было большой ошибкой продолжать совместимость Меркуриала с python-2 ..

    нужно было как можно раньше перевести Меркуриал на ветку 3 (в 2008 году!) и СРАЗУ забросить ветку 2 -- исправляя ошибки без какой либо оглядки на прошлое.

    без рассредоточения сил на всякую постороннюю хрень.

    но ведь что это за этот мусор в голове у людей был? поклонников/фанатов версии 2.

    скакого хрена они так долго тянули время? на что надеялись? на то что ветку 3 отменят?

     
     
  • 2.9, freehck (ok), 23:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что это за этот мусор в голове у людей был?

    Ну как это что. Написано же в новости: пытались обеспечить обратную совместимость со сторонними расширениями, написанными на втором питоне.

     
  • 2.11, Аноним (8), 23:32, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, вам виднее. Что-то, правда, мне подсказывает, что вы никогда не видели багов в VCS, влияющих на целостность репозитория, и никогда его не чинили. Потому что те, кто знает цену надёжности VCS, как мне почему-то кажется, не разделяют вашу позицию. И, да, я в их числе (нет, чинить приходилось не Mercurial).
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:32, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Комментируя Python 3 мэйнтейнер Mercurial считает, что решение по продвижению ломающего совместимость Python 3 и позиционирование его как нового более правильного языка вместо постепенного наращивания функциональности и предоставления возможности инкрементальной адаптации приложений было большой ошибкой, применившей большой вред сообществу и являющейся примером того как не нужно поступать крупным проектам.

    Очень правильные слова. Это настолько болезненно - переходить с питона 2 на питон 3, что ощущение будто тебя обманывают: вроде бы язык один и тот же почти во всех случаях, но проще переписать программу на каком-то другом языке, чем думать где ещё может возникнуть проблема после перевода своей кодовой базы с 2 на 3 питон.

     
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