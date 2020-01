Выпуск компилятора Nuitka 0.6.6. Прекращение поддержки Python 2.7 перенесено на апрель

> для этих случаев придумали Rpython

> https://rpython.readthedocs.io/en/latest/rpython.html

> который совместим с python 2.7 конечно RPython придумка ученых (ну т.е. для конкретной реализации пинали ассистентов и студентов, все как обычно) исследоваших "динамические языки программирования". Поэтому RPython -- фреймворк для написания интерпретаторов дин. ЯП. (в первую очередеь PyPy) с кучей плюшек и автомагии, но не с (первоочередной) целью решения каких-то конкретных "реальных" задач. И уж конечно, он не совместим с python2.7 - там строго типизованное подмножество. https://rpython.readthedocs.io/en/latest/faq.html#what-is-rpython

> What is RPython?

> RPython is a framework for implementing interpreters and virtual machines for programming languages, especially dynamic languages. .

> Can RPython compile normal Python programs to C?

> [b]No, RPython is not a Python compiler.[/b]

> In Python, it is mostly impossible to prove anything about the types that a program will manipulate by doing a static analysis. It should be clear if you are familiar with Python, but if in doubt see [BRETT]. .

> Do I have to rewrite my programs in RPython?

> No, and you shouldn’t try. First and foremost, [b]RPython is a language designed for writing interpreters[/b]. It is a restricted subset of Python. If your program is not an interpreter but tries to do “real things”, like use any part of the standard Python library or any 3rd-party library, then it is not RPython to start with. You should only look at RPython if you try to write your own interpreter.