Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2

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|2.20, Аноним84701 (ok), 21:03, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Надо выкидывать устаревшие технологии - ведь вышел новый iPhone SE!
*надпись на урне перед Яблошопом*
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|2.43, Аноним (43), 22:39, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо оставлять только проверенные временем. Питон 2 временем проверили теперь из ред хата его не выпилят никогда, да и для ансибла он нужен.
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|2.21, Аноним (21), 21:11, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да уж. Может хватит уже? Третий конечно медленней (значительно) второго, но, в принципе, не существует каких либо причин использовать второй уже много лет из-за возможностей предоставляемых третьим (позволяющих среди прочего значительно улучшить и упростить код). По моему мнению причина использовать 2 была ровно одна: компилятор msvc поддерживался только в нём, следовательно pip мог компилировать только во 2. Если нативный питон был не нужен, можно было взять любую из сборок с cygwin и gcc и в ней никаких проблем не будет. Но это уже не вендопитон.
Ну и часть "никому не нужных" (c) батареек вроде guppy и snakeviz оставалась на 2, всё нужное перенесли давным давно.
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|3.25, jOKer (ok), 21:51, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Третий конечно медленней (значительно) второго
Да не ужели? И видимо это особенно сказывается в работе со словарями в версии 3.7 ....
>По моему мнению причина использовать 2 была ровно одна: компилятор msvc поддерживался только в нём
"Ой, дурак...." (с) "Иван Васильевич меняет профессию".
Слышь, виндовозник, а не слабО представить, что бОльшая часть питонячьего кода даже близко (!) к винде не относится, а бОльшая часть питонистов клала на и на msvc, и на cygwin, и тем более на вендопитон с прибором? Не, я понимаю, конечно, что по-вашему, пуп Земли (если не пуп Вселенной) - это винда, но может вам стоит курить менее забористую траву, а? Хотя бы перед посещением opennet?
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|4.27, alex (??), 21:58, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, ты больше слушай упоротых анонимов
Python 3.7.6 (default, Jan 8 2020, 20:23:39) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
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|5.30, jOKer (ok), 22:04, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ага, ты больше слушай упоротых анонимов
> Python 3.7.6 (default, Jan 8 2020, 20:23:39) [MSC v.1916 64 bit
> (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
И что ты этим доказал? Что и на солнце есть пятна, а среди питонистов есть упоротые вантузятники? Ну так, мы и раньше знали, что поклонники вантуза среди нас, к несчастью, имеются. Но мы все же надеялись что волшебную Траву им раздают не так что бы и часто, и в основном по большим праздникам. Скажи, а что, сегодня большой праздник, а? Ну, должна же быть причина, почему вы сегодня такие активные?
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|6.54, НяшМяш (ok), 23:15, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> среди питонистов есть упоротые вантузятники
В любой группе есть упоротые вантузятники. А так же упоротые макаководы и упоротые пингвинятники. Вы к какой группе относитесь, что аж так сильно разрывает на пол-опеннета?
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|4.28, Аноним (21), 22:01, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну тип тот же портаж работает в 2 раза медленнее и жрёт в 2 раза больше памяти на 3. Я лично сравнивал 27, 34 и 36 на той неделе.
Пс. писать под венду намного сложнее если что. А большинство разработчиков в любом случае пользуются ей, так-то.
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|5.31, jOKer (ok), 22:08, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Пс. писать под венду намного сложнее если что. А большинство разработчиков в любом случае пользуются ей, так-то.
>А большинство разработчиков
>большинство
?!!!
Слышь, "большинство", а ты не погорячился с такими заявлениями, не?
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|6.32, Аноним (21), 22:09, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Слышь, "большинство", а ты не погорячился с такими заявлениями, не?
Чисто статистически это так. (:
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|7.33, jOKer (ok), 22:13, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" (с) Марк Твен
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|8.37, Аноним (21), 22:25, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Но жрёт то всё равно больше У меня есть приложение, которое в норме жрёт память... текст свёрнут, показать
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|1.13, lucentcode (ok), 20:26, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давно пора закопать. Трёшка лучше. Удивлён, что 2.x кто-то ещё юзает... У меня в системе его нет, давно одна трёшка...
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|2.53, Аноним (53), 23:14, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи это яндексам и остальным большим компаниям с миллионами строк кода на втором питоне.
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|1.22, Аноним (22), 21:21, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2
Это уже который "последний выпуск второго пихона" по счету? Совсем как прощальные гастроли Аллы Пугачевой, которые идут уже с 1995 года.
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|1.26, Аноним (26), 21:52, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Pypy никуда не денется так что не переживайте - питон 2 будет жить вечно
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|1.34, Главный Ананим (ok), 22:13, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Олично. Почему так много питононенавистников на опеннете? Я лично пишу на Си, Си++ и Питоне. Питон приносит много плюшек, там где использовать плюсы просто лень. Советую сбросить религиозные шоры и признать, что Питон - лучший на сегодня ЯП.
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|2.36, Аноним (22), 22:25, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Пихон тормозит. То есть даже по меркам скриптовых языков тормозит. JIT-компиляции тоже нет.
2. Ущербный синтаксис. Программирование пробелами - это прикольно ровно до тех пор, пока в проекте не появляется два и более функций. Собственно, ущербный синтаксис оказался настолько ущербным, что пришлось вводить ключевые слова, отсутствующие в си-подобных языках; pass тому пример. "Две пустые строки между функциями" - тоже приемчик для преодоления визуальной каши из-за отказа от { }.
3. Великая схизма версий. В других языках языковые средства вносятся более обратно-совместимым путем. То есть даже буквально (подчеркиваю: буквально!) хелловорлд, состоящий из одной (одной! буквально одной!) строки нужно писать отдельно для пихон-2 и отдельно для пихон-3.
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|3.38, Аноним (21), 22:31, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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1 numba, cython, батарейки на си (многие любят использовать питоновые батарейки, но они говно по этой причине, да) и тысячи других вариантов
2 прекрати гнать, ну и чёт в шелле тоже нельзя хехе
3 прекрати гнать, это вообще нет смысла обсуждать
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|4.42, Аноним (22), 22:39, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 1. тысячи других вариантов
Рассматриваем только каноническое использование языка с каноническими реализациями. Теоретически, любой программный код можно теоретически транслировать в си, но и код тогда нужно оформлять соответствующим образом, отказываясь от многих фич стандарта языка.
> 2. в шелле тоже нельзя хехе
if...fi
while...done
for...done
case...esac
funcname() { }
Начало и конец явно обозначаются.
> 3. это вообще нет смысла обсуждать
То есть от тебя не последует даже хоть какой-то попытки оправдать пихон? Q. e. d.
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|5.45, Аноним (21), 22:49, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>каноническими реализациями
Канонично использовать в питоне нативный код по-максимуму, особенно в мультипотоке (он может освобождать гил, да).
>Начало и конец явно обозначаются
И чо?
if [[ true ]]
> then
> fi
bash: syntax error near unexpected token 'fi'
надо писать типа такого, т.е. даже костыля нет
if [[ true ]]
then
((0+0))
fi
>не последует
не вижу смысла обсуждать обсуждать чьи-то скучные фантазии
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|6.49, Аноним (22), 23:03, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нативный код по-максимуму
В любом скриптовом языке используется нативный код по максимуму. Но только пихон проседает по производительности.
> надо писать типа такого, т.е. даже костыля нет
> if [[ true ]]
> then
Прежде, чем пытаться критиковать bash, потрудись с ним ознакомиться:
if true; then
echo "Yep, it's true"
fi
> не вижу смысла обсуждать обсуждать чьи-то скучные фантазии
Фантазия - это всерьез полагать, что пихон-2 и пихон-3 совместимы. А на деле хелловорлд на пихон-2 в пихон-3 не запустится. Но с твоей стороны опять контр-аргументации не последовало, что показательно. Интересно, каков будет твой следующий демагогический прием.
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|2.46, nelson (??), 22:56, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Питон - лучший на сегодня ЯП
толсто. пистон даже по меркам скриптовых языков так себе изделие. а сравнивать его с плюсами - это вообще за гранью
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|3.47, Аноним (21), 23:00, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну по скорости и удобству разработки (как и по количеству возможностей) он явно топчик. А что, существуют скриптовые языки помимо питона? Не смешите, право.
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|1.39, Аноним (43), 22:36, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну все Питон 2 теперь идеален можно на нем начинать новые проекты наконец-то.
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