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Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2

20.04.2020 19:58

Представлен последний итоговый выпуск Python 2.7.18, который ознаменовал собой полное прекращение поддержки ветки Python 2. Обновления для Python 2 больше формироваться не будут и всем пользователям рекомендуется перейти на использование Python 3. Ветка Python 2.7 была сформирована в 2010 году и её поддержку изначально планировалось прекратить в 2015 году, но из-за недостаточно активной миграции проектов на Python 3 и проблем, возникающих при переработке кода, время жизни Python 2 было продлено до 2020 года.

Несмотря на то, что официально проект CPython больше не будет заниматься Python 2, работа над устранением уязвимостей в Python 2.7 будет продолжена представителями сообщества, заинтересованными в продолжении поддержки данной ветки в своих продуктах. Например, компания Red Hat продолжит сопровождение пакетов с Python 2.7 на протяжении всего жизненного цикла дистрибутивов RHEL 6 и 7, а для RHEL 8 будет формировать обновления пакетов в Application Stream до июня 2024 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://pythoninsider.blogspot...)
  2. OpenNews: Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок
  3. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки
  4. OpenNews: Python переходит на новый цикл формирования значительных выпусков
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.8
  6. OpenNews: Намечена большая чистка стандартной библиотеки Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52772-python
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:03, 20/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –13 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:03, 20/04/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 20:08, 20/04/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:15, 20/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.7, Аноним (6), 20:16, 20/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.8, any (??), 20:18, 20/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.12, lucentcode (ok), 20:25, 20/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.14, Аноним (6), 20:28, 20/04/2020 Скрыто модератором
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  • 2.16, Аноним (16), 20:29, 20/04/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.9, iPony129412 (?), 20:21, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо выкидывать устаревшие технологии
     
     
  • 2.20, Аноним84701 (ok), 21:03, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Надо выкидывать устаревшие технологии - ведь вышел новый iPhone SE!

    *надпись на урне перед Яблошопом*

     
  • 2.24, proninyaroslav (ok), 21:34, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только вот в IT-мире эта мантра работает при всём желании
     
  • 2.43, Аноним (43), 22:39, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо оставлять только проверенные временем. Питон 2 временем проверили теперь из ред хата его не выпилят никогда, да и для ансибла он нужен.
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:23, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот теперь точно последний!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:11, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да уж. Может хватит уже? Третий конечно медленней (значительно) второго, но, в принципе, не существует каких либо причин использовать второй уже много лет из-за возможностей предоставляемых третьим (позволяющих среди прочего значительно улучшить и упростить код). По моему мнению причина использовать 2 была ровно одна: компилятор msvc поддерживался только в нём, следовательно pip мог компилировать только во 2. Если нативный питон был не нужен, можно было взять любую из сборок с cygwin и gcc и в ней никаких проблем не будет. Но это уже не вендопитон.

    Ну и часть "никому не нужных" (c) батареек вроде guppy и snakeviz оставалась на 2, всё нужное перенесли давным давно.

     
     
  • 3.25, jOKer (ok), 21:51, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Третий конечно медленней (значительно) второго

    Да не ужели? И видимо это особенно сказывается в работе со словарями в версии 3.7 ....

    >По моему мнению причина использовать 2 была ровно одна: компилятор msvc поддерживался только в нём

    "Ой, дурак...." (с) "Иван Васильевич меняет профессию".

    Слышь, виндовозник, а не слабО представить, что бОльшая часть питонячьего кода даже близко (!) к винде не относится, а бОльшая часть питонистов клала на и на msvc, и на cygwin, и тем более на вендопитон с прибором? Не, я понимаю, конечно, что по-вашему, пуп Земли (если не пуп Вселенной) - это винда, но может вам стоит курить менее забористую траву, а? Хотя бы перед посещением opennet?

     
     
  • 4.27, alex (??), 21:58, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, ты больше слушай упоротых анонимов

    Python 3.7.6 (default, Jan  8 2020, 20:23:39) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32

     
     
  • 5.29, Аноним (21), 22:03, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну эт сегодня, Мань. И это сборочка, не штатный.
     
  • 5.30, jOKer (ok), 22:04, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ага, ты больше слушай упоротых анонимов
    > Python 3.7.6 (default, Jan  8 2020, 20:23:39) [MSC v.1916 64 bit
    > (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32

    И что ты этим доказал? Что и на солнце есть пятна, а среди питонистов есть упоротые вантузятники? Ну так, мы и раньше знали, что поклонники вантуза среди нас, к несчастью, имеются. Но мы все же надеялись что волшебную Траву им раздают не так что бы и часто, и в основном по большим праздникам. Скажи, а что, сегодня большой праздник, а? Ну, должна же быть причина, почему вы сегодня такие активные?

     
     
  • 6.54, НяшМяш (ok), 23:15, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > среди питонистов есть упоротые вантузятники

    В любой группе есть упоротые вантузятники. А так же упоротые макаководы и упоротые пингвинятники. Вы к какой группе относитесь, что аж так сильно разрывает на пол-опеннета?

     
  • 4.28, Аноним (21), 22:01, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну тип тот же портаж работает в 2 раза медленнее и жрёт в 2 раза больше памяти на 3. Я лично сравнивал 27, 34 и 36 на той неделе.

    Пс. писать под венду намного сложнее если что. А большинство разработчиков в любом случае пользуются ей, так-то.

     
     
  • 5.31, jOKer (ok), 22:08, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Пс. писать под венду намного сложнее если что. А большинство разработчиков в любом случае пользуются ей, так-то.
    >А большинство разработчиков
    >большинство

    ?!!!

    Слышь, "большинство", а ты не погорячился с такими заявлениями, не?

     
     
  • 6.32, Аноним (21), 22:09, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слышь, "большинство", а ты не погорячился с такими заявлениями, не?

    Чисто статистически это так. (:

     
     
  • 7.33, jOKer (ok), 22:13, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" (с) Марк Твен
     
     
  • 8.37, Аноним (21), 22:25, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но жрёт то всё равно больше У меня есть приложение, которое в норме жрёт память... текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:23, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, прошла эпоха
     
  • 1.13, lucentcode (ok), 20:26, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно пора закопать. Трёшка лучше. Удивлён, что 2.x кто-то ещё юзает... У меня в системе его нет, давно одна трёшка...
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 20:51, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе=)
     
  • 2.53, Аноним (53), 23:14, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это яндексам и остальным большим компаниям с миллионами строк кода на втором питоне.
     

  • 1.15, Коровавирус (?), 20:29, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот она, нестрогая динамическая типизация.
     
     
  • 2.17, Имя (?), 20:40, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Питоне строгая динамическая типизация.
     
     
  • 3.18, Имя (?), 20:41, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простите, сильная (strong) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB
     
     
  • 4.41, Аноним (43), 22:38, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но динамическая...
     
     
  • 5.50, Аноним (21), 23:03, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но динамическая...

    Лучше питона только лисп.)

     
  • 5.51, Аноним (51), 23:05, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это перпендикулярно
     
  • 3.48, Коровавирус (?), 23:01, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Расскажите ещё!

    Например, про

    '''
    foo = [1, 2, 3]

    if foo:
    ...
    '''

     

  • 1.22, Аноним (22), 21:21, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2

    Это уже который "последний выпуск второго пихона" по счету? Совсем как прощальные гастроли Аллы Пугачевой, которые идут уже с 1995 года.

     
  • 1.23, Аноним (23), 21:32, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F
     
  • 1.26, Аноним (26), 21:52, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Pypy никуда не денется так что не переживайте - питон 2 будет жить вечно
     
  • 1.34, Главный Ананим (ok), 22:13, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Олично. Почему так много питононенавистников на опеннете? Я лично пишу на Си, Си++ и Питоне. Питон приносит много плюшек, там где использовать плюсы просто лень. Советую сбросить религиозные шоры и признать, что Питон - лучший на сегодня ЯП.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 22:17, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Однозначно лучший, если не учитывать производительность.
     
  • 2.36, Аноним (22), 22:25, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Пихон тормозит. То есть даже по меркам скриптовых языков тормозит. JIT-компиляции тоже нет.
    2. Ущербный синтаксис. Программирование пробелами - это прикольно ровно до тех пор, пока в проекте не появляется два и более функций. Собственно, ущербный синтаксис оказался настолько ущербным, что пришлось вводить ключевые слова, отсутствующие в си-подобных языках; pass тому пример. "Две пустые строки между функциями" - тоже приемчик для преодоления визуальной каши из-за отказа от { }.
    3. Великая схизма версий. В других языках языковые средства вносятся более обратно-совместимым путем. То есть даже буквально (подчеркиваю: буквально!) хелловорлд, состоящий из одной (одной! буквально одной!) строки нужно писать отдельно для пихон-2 и отдельно для пихон-3.
     
     
  • 3.38, Аноним (21), 22:31, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    1 numba, cython, батарейки на си (многие любят использовать питоновые батарейки, но они говно по этой причине, да) и тысячи других вариантов

    2 прекрати гнать, ну и чёт в шелле тоже нельзя хехе

    3 прекрати гнать, это вообще нет смысла обсуждать

     
     
  • 4.42, Аноним (22), 22:39, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 1. тысячи других вариантов

    Рассматриваем только каноническое использование языка с каноническими реализациями. Теоретически, любой программный код можно теоретически транслировать в си, но и код тогда нужно оформлять соответствующим образом, отказываясь от многих фич стандарта языка.

    > 2. в шелле тоже нельзя хехе

    if...fi
    while...done
    for...done
    case...esac
    funcname() { }

    Начало и конец явно обозначаются.

    > 3. это вообще нет смысла обсуждать

    То есть от тебя не последует даже хоть какой-то попытки оправдать пихон? Q. e. d.

     
     
  • 5.45, Аноним (21), 22:49, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >каноническими реализациями

    Канонично использовать в питоне нативный код по-максимуму, особенно в мультипотоке (он может освобождать гил, да).

    >Начало и конец явно обозначаются

    И чо?

    if [[ true ]]
    > then
    > fi

    bash: syntax error near unexpected token 'fi'

    надо писать типа такого, т.е. даже костыля нет

    if [[ true ]]
    then
    ((0+0))
    fi


    >не последует

    не вижу смысла обсуждать обсуждать чьи-то скучные фантазии

     
     
  • 6.49, Аноним (22), 23:03, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нативный код по-максимуму

    В любом скриптовом языке используется нативный код по максимуму. Но только пихон проседает по производительности.

    > надо писать типа такого, т.е. даже костыля нет
    > if [[ true ]]
    > then

    Прежде, чем пытаться критиковать bash, потрудись с ним ознакомиться:

        if true; then
          echo "Yep, it's true"
        fi

    > не вижу смысла обсуждать обсуждать чьи-то скучные фантазии

    Фантазия - это всерьез полагать, что пихон-2 и пихон-3 совместимы. А на деле хелловорлд на пихон-2 в пихон-3 не запустится. Но с твоей стороны опять контр-аргументации не последовало, что показательно. Интересно, каков будет твой следующий демагогический прием.

     
     
  • 7.52, Аноним (21), 23:06, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты хотел доказать? Убери echo, Мань.
     
  • 4.44, Аноним (44), 22:42, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего в шелле нельзя?
     
  • 3.40, Аноним (43), 22:37, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это все то Питон 2 идеален.
     
  • 2.46, nelson (??), 22:56, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Питон - лучший на сегодня ЯП

    толсто. пистон даже по меркам скриптовых языков так себе изделие. а сравнивать его с плюсами - это вообще за гранью

     
     
  • 3.47, Аноним (21), 23:00, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну по скорости и удобству разработки (как и по количеству возможностей) он явно топчик. А что, существуют скриптовые языки помимо питона? Не смешите, право.
     

  • 1.39, Аноним (43), 22:36, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну все Питон 2 теперь идеален можно на нем начинать новые проекты наконец-то.
     

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