Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2

2.21 , Аноним ( 21 ), 21:11, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да уж. Может хватит уже? Третий конечно медленней (значительно) второго, но, в принципе, не существует каких либо причин использовать второй уже много лет из-за возможностей предоставляемых третьим (позволяющих среди прочего значительно улучшить и упростить код). По моему мнению причина использовать 2 была ровно одна: компилятор msvc поддерживался только в нём, следовательно pip мог компилировать только во 2. Если нативный питон был не нужен, можно было взять любую из сборок с cygwin и gcc и в ней никаких проблем не будет. Но это уже не вендопитон. Ну и часть "никому не нужных" (c) батареек вроде guppy и snakeviz оставалась на 2, всё нужное перенесли давным давно.

3.25 , jOKer ( ok ), 21:51, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Третий конечно медленней (значительно) второго Да не ужели? И видимо это особенно сказывается в работе со словарями в версии 3.7 .... >По моему мнению причина использовать 2 была ровно одна: компилятор msvc поддерживался только в нём "Ой, дурак...." (с) "Иван Васильевич меняет профессию". Слышь, виндовозник, а не слабО представить, что бОльшая часть питонячьего кода даже близко (!) к винде не относится, а бОльшая часть питонистов клала на и на msvc, и на cygwin, и тем более на вендопитон с прибором? Не, я понимаю, конечно, что по-вашему, пуп Земли (если не пуп Вселенной) - это винда, но может вам стоит курить менее забористую траву, а? Хотя бы перед посещением opennet?

4.27 , alex ( ?? ), 21:58, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ага, ты больше слушай упоротых анонимов Python 3.7.6 (default, Jan 8 2020, 20:23:39) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32

5.29 , Аноним ( 21 ), 22:03, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну эт сегодня, Мань. И это сборочка, не штатный.

5.30 , jOKer ( ok ), 22:04, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ага, ты больше слушай упоротых анонимов

> Python 3.7.6 (default, Jan 8 2020, 20:23:39) [MSC v.1916 64 bit

> (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32 И что ты этим доказал? Что и на солнце есть пятна, а среди питонистов есть упоротые вантузятники? Ну так, мы и раньше знали, что поклонники вантуза среди нас, к несчастью, имеются. Но мы все же надеялись что волшебную Траву им раздают не так что бы и часто, и в основном по большим праздникам. Скажи, а что, сегодня большой праздник, а? Ну, должна же быть причина, почему вы сегодня такие активные?

6.54 , НяшМяш ( ok ), 23:15, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > среди питонистов есть упоротые вантузятники В любой группе есть упоротые вантузятники. А так же упоротые макаководы и упоротые пингвинятники. Вы к какой группе относитесь, что аж так сильно разрывает на пол-опеннета?

4.28 , Аноним ( 21 ), 22:01, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну тип тот же портаж работает в 2 раза медленнее и жрёт в 2 раза больше памяти на 3. Я лично сравнивал 27, 34 и 36 на той неделе. Пс. писать под венду намного сложнее если что. А большинство разработчиков в любом случае пользуются ей, так-то. 5.31 , jOKer ( ok ), 22:08, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Пс. писать под венду намного сложнее если что. А большинство разработчиков в любом случае пользуются ей, так-то.

>А большинство разработчиков

>большинство ?!!! Слышь, "большинство", а ты не погорячился с такими заявлениями, не?

6.32 , Аноним ( 21 ), 22:09, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Слышь, "большинство", а ты не погорячился с такими заявлениями, не? Чисто статистически это так. (:

7.33 , jOKer ( ok ), 22:13, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" (с) Марк Твен

8.37 , Аноним ( 21 ), 22:25, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но жрёт то всё равно больше У меня есть приложение, которое в норме жрёт память...