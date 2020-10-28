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Выпуск Pyston 2, реализации языка Python с JIT-компилятором

28.10.2020 23:51

После трёхлетнего затишья в разработке опубликован релиз проекта Pyston 2, развивающего высокопроизводительную реализацию языка Python, использующую наработки проекта LLVM. Реализация примечательна применением современных технологий JIT-компиляции и нацелена на достижение высокой производительности, близкой к производительности традиционных системных языков, таких как C++. Код прошлых выпусков Pyston распространялся под лицензией Apache, но код Pyston 2 пока недоступен, а опубликованы лишь готовые сборки для Ubuntu 18.04 и 20.04 (для загрузки доступен архив с кодом, но в нём лишь заглушка с информацией, что проект пока является закрытым).

В отличие от прошлых выпусков версия Pyston 2 помечена как стабильный, а не тестовый выпуск. Проведена большая работа по оптимизации производительности и Pyston 2 теперь быстрее штатного Python 3.8 примерно на 20% при прохождении тестового набора python-macrobenchmarks. Наиболее заметный выигрыш в производительности отмечается для нагрузок, свойственных web-приложениям. В отдельных тестах, таких как chaos.py и nbody.py, Pyston 2 опережает Python 3.8 в два раза. Ценой использования JIT является незначительное увеличение потребления памяти.

С точки зрения совместимости со штатным Python, проект Pyston преподносится как наиболее совместимая с CPython альтернативная реализация, так как Pyston является ответвлением от основной кодовой базы CPython. В Pyston поддерживаются все возможности CPython, в том числе C API для разработки расширений на языке Си. Изначально Pyston развивался компанией Dropbox, которая в 2017 году приняла решение прекратить разработку своими силами. В начале 2020 года основные разработчики Pyston основали свою компанию, полностью переосмыслили проект и стали заниматься Pyston полный рабочий день.

CPython 3.8.5Pyston 2.0PyPy 7.3.2
flaskblogging mean latency5.1ms4.1ms2.5ms
flaskblogging p99 latency6.3ms5.2ms5.8ms
flaskblogging memory usage47MB54MB228MB
djangocms warmup timen/an/a105s
djangocms mean latency14.1ms11.8ms15.9ms
djangocms p99 latency15.0ms12.8ms179ms
djangocms memory usage84MB91MB279MB
pylint performance1x1.16x0.50x
mypy performance1x1.07xunsupported
pytorch performance1x1.00xunsupported
pypy benchmark suite1x1.36x2.48x

Технические подробности о начинке Pyston 2 пока не приводятся, упомянуто только использование DynASM JIT, inline-кэширования и общих оптимизаций CPython. Прошлая версия Pyston использовала JIT на основе трансляции отдельных методов (method-at-a-time), близкий к JIT современных JavaScript-движков. В JIT код на языке Python разбирался и транслировался в промежуточное представление LLVM (IR, Intermediate Representation). Далее IR-представление проходило обработку в оптимизаторе LLVM и передавалось для исполнения в JIT-движок LLVM, который преобразовывал IR-представление в машинный код.

Для получения информации о типах переменных для программ на динамическом языке Python применялась техника вероятностного предсказания типов объектов с последующим уточнением правильности выбора типа в процессе выполнения. Таким образом Pyston постоянно варьировал выполнение между двумя ветками - быстрой, когда данные о предсказанных типах подтверждаются, и медленной, используемой в случае рассогласования данных о типе. Работа могла осуществляться в многопоточном режиме, допускающем параллельное выполнение нескольких нитей кода на языке Python и избавленном от глобальной блокировки интерпретатора (GIL, global interpreter lock).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pyston.org/2020/1...)
  2. OpenNews: Dropbox прекращает разработку Pyston. Опубликован финальный выпуск 0.6.1
  3. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
  4. OpenNews: Dropbox опубликовал Pyston, реализацию языка Python, базирующуюся на JIT
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.9
  6. OpenNews: Выпуск Brython 3.9, реализации языка Python для web-браузеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53987-pyston
Ключевые слова: pyston, python
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:19, 29/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Но ведь есть же уже numba в виде декоратора? Толку то от этого жита, выше ГИЛа не прыгнешь (в мультипотоке, в однопотоке всё прекрасно).
     
  • 1.2, Жорш (?), 00:20, 29/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я всегда говорил что Пистон это все что нам нужно для прогресса.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:38, 29/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > код Pyston 2 пока недоступен

    Ну и валите с опеннета со своим проприетарным ненужно!

     
  • 1.7, Аноним (7), 00:44, 29/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А-тя-тя!
     
  • 1.8, Аноним (8), 01:10, 29/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я очень люблю Python, просто тащусь от этого языка. Но уважаемые, зачем это если есть Go?

    В смысле этот Пестон Гвидо пилил когда работая в Dropbox чтобы ускорить им там всё. Ну и в итоге они же на Go всё переписали и счастливы.

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  • 2.10, Аноним (10), 01:40, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я очень люблю Python

    А я его ещё больше ку!

     

  • 1.9, Аноним (9), 01:23, 29/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Где сравнение с Nuitka?
     

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