Выпуск Pyston 2, реализации языка Python с JIT-компилятором

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После трёхлетнего затишья в разработке опубликован релиз проекта Pyston 2, развивающего высокопроизводительную реализацию языка Python, использующую наработки проекта LLVM. Реализация примечательна применением современных технологий JIT-компиляции и нацелена на достижение высокой производительности, близкой к производительности традиционных системных языков, таких как C++. Код прошлых выпусков Pyston распространялся под лицензией Apache, но код Pyston 2 пока недоступен, а опубликованы лишь готовые сборки для Ubuntu 18.04 и 20.04 (для загрузки доступен архив с кодом, но в нём лишь заглушка с информацией, что проект пока является закрытым).
В отличие от прошлых выпусков версия Pyston 2 помечена как стабильный, а не тестовый выпуск. Проведена большая работа по оптимизации производительности и Pyston 2 теперь быстрее штатного Python 3.8 примерно на 20% при прохождении тестового набора python-macrobenchmarks. Наиболее заметный выигрыш в производительности отмечается для нагрузок, свойственных web-приложениям. В отдельных тестах, таких как chaos.py и nbody.py, Pyston 2 опережает Python 3.8 в два раза. Ценой использования JIT является незначительное увеличение потребления памяти.
С точки зрения совместимости со штатным Python, проект Pyston преподносится как наиболее совместимая с CPython альтернативная реализация, так как Pyston является ответвлением от основной кодовой базы CPython. В Pyston поддерживаются все возможности CPython, в том числе C API для разработки расширений на языке Си. Изначально Pyston развивался компанией Dropbox, которая в 2017 году приняла решение прекратить разработку своими силами. В начале 2020 года основные разработчики Pyston основали свою компанию, полностью переосмыслили проект и стали заниматься Pyston полный рабочий день.
|CPython 3.8.5
|Pyston 2.0
|PyPy 7.3.2
|flaskblogging mean latency
|5.1ms
|4.1ms
|2.5ms
|flaskblogging p99 latency
|6.3ms
|5.2ms
|5.8ms
|flaskblogging memory usage
|47MB
|54MB
|228MB
|djangocms warmup time
|n/a
|n/a
|105s
|djangocms mean latency
|14.1ms
|11.8ms
|15.9ms
|djangocms p99 latency
|15.0ms
|12.8ms
|179ms
|djangocms memory usage
|84MB
|91MB
|279MB
|pylint performance
|1x
|1.16x
|0.50x
|mypy performance
|1x
|1.07x
|unsupported
|pytorch performance
|1x
|1.00x
|unsupported
|pypy benchmark suite
|1x
|1.36x
|2.48x
Технические подробности о начинке Pyston 2 пока не приводятся, упомянуто только использование DynASM JIT, inline-кэширования и общих оптимизаций CPython. Прошлая версия Pyston использовала JIT на основе трансляции отдельных методов (method-at-a-time), близкий к JIT современных JavaScript-движков. В JIT код на языке Python разбирался и транслировался в промежуточное представление LLVM (IR, Intermediate Representation). Далее IR-представление проходило обработку в оптимизаторе LLVM и передавалось для исполнения в JIT-движок LLVM, который преобразовывал IR-представление в машинный код.
Для получения информации о типах переменных для программ на динамическом языке Python применялась техника вероятностного предсказания типов объектов с последующим уточнением правильности выбора типа в процессе выполнения. Таким образом Pyston постоянно варьировал выполнение между двумя ветками - быстрой, когда данные о предсказанных типах подтверждаются, и медленной, используемой в случае рассогласования данных о типе. Работа могла осуществляться в многопоточном режиме, допускающем параллельное выполнение нескольких нитей кода на языке Python и избавленном от глобальной блокировки интерпретатора (GIL, global interpreter lock).