Выпуск Brython 3.9, реализации языка Python для web-браузеров

2.4 , Lex ( ?? ), 11:30, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Есть..

Одно как приходит, так и работает. Другое - прежде чем заработает, нужно ещё скомпилить в первое, разумеется, на стороне пользователя и разумеется начинать это делать лишь по итогу полной загрузки скриптов, чтобы сам процесс загрузки скриптов был ещё дольше и тОрмозней, а время до прихода страницы в нормальное рабочее состояние от начала загрузки было ещё больше. В своё время, подобным адепты LESS грешили, только там со стилями было.

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:11, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – На Джаваскрипт работает как надо, на Brython-Beach опять всё тормозит.

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:22, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Преимущества JavaScript перед гвидобейсиком: 1) си-подобный синтаксис,

2) JIT-компиляция,

3) продуманная стд библиотека с оглядкой на industry leader -- Java,

4) развивается обратно-совместимо,

5) работает существенно быстрее. Преимущества гвидобейсика перед JavaScript: 1) обычно предустановлен,

2) выгоден, т.к. никого не оставит без работы: нужно вечно переписывать код с пихтона на новый пихтон, а иногда еще с пихтона на си,

3) по какому-то недоразумению, родной язык апи тензорфлова.

3.18 , funny.falcon ( ? ), 12:33, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кроме обратной совместимости, все замечания про реализацию, а не про язык. Конечно, вбуханные Гуглом толстые пачки денег в v8 сделали JS одним из быстрейших языков. Если бы такое же количество денег (и такие же привлечённые специалисты) были вложены в Питон, он тоже был бы среди быстрейших. Но не судьба. Если же сравнивать языки, то JS страдает от наследия нестрогой типизации, и прочих болезней скриптовых языков 80-90х годов прошлого столетия, в то время как Python часть этих изъянов изначально избежал, а часть полечил после. Конечно, Python тоже не идеален. Но он заметно ближе к нему, чем JS. Правда, если взять не JS, а TS, то расклад будет несколько другим. Думаю, что TS в итоге поглотит JS.

4.20 , Аноним ( 14 ), 12:54, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > все замечания про реализацию, а не про язык Про реализацию лишь пункты 2 и 5, т.е. меньшинство пунктов. И сравнивать нужно не теоретические, а реальные языки, т.к. все плюсы и минусы проявляются только на практике. > вбуханные Гуглом толстые пачки денег в v8 сделали JS одним из быстрейших языков При этом любопытно, что у гугла не хватило денег перевести билд-скрипты в своем собственном хромиуме с пихтона-2 на пихтон-3. Настолько большую свинью подложил всем гвидончик. > JS страдает от наследия нестрогой типизации Совсем как си, где также можно ненамеренно присвоить ежику зайчика. > Python тоже не идеален. Но он заметно ближе к нему, чем JS Нет, не ближе.

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:25, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> Python вместо JavaScript

>

> Можно подумать, что есть какая-то принципиальная разница. Говно с арахисом versus говно с изюмом. У многих аллергия на арахис.

3.29 , Онаним ( ? ), 14:24, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переживут. Для них на экране браузера уже будет очищенный выхлоп того самого арахиса, а есть его не обязательно.

