Выпуск Brython 3.9, реализации языка Python для web-браузеров

Опубликован релиз проекта Brython 3.9 (Browser Python) с реализацией языка программирования Python 3 для выполнения на стороне web-браузера, позволяющей использовать Python вместо JavaScript для разработки скриптов для Web. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD. Новый выпуск примечателен обеспечением совместимости с Python 3.9 и обновлением стандартной библиотеки. Подключив библиотеки brython.js и brython_stdlib.js, web-разработчик может использовать язык Python для определения логики работы сайта на стороне клиента, применяя Python вместо JavaScript. Для включения Python-кода на страницы используется тег <script> с mime-типом "text/python". Допускается как встраивание кода на страницу, так и загрузка внешних скриптов (<script type="text/python" src="test.py">). Из скрипта предоставляется полный доступ к элементам и событиям DOM. Помимо доступа к стандартной библиотеке Python предлагаются специализированные библиотеки для взаимодействия с DOM и JavaScript-библиотеками, такими как jQuery, D3, Highcharts и Raphael. Поддерживается использование CSS-фреймворков Bootstrap3, LESS и SASS. Выполнение Python-кода из блоков <script> производится через предварительную компиляцию этого когда, выполняемую обработчиком Brython после загрузки страницы. Компиляция инициируется при помощи вызова функции brython(), например через добавление "<body onload="brython()">". На основе Python кода формируется представление на языке JavaScript, которое затем выполняется штатным JavaScript-движком браузера (для сравнения, проект PyPy.js предлагает для выполнения Python-кода в браузере скомпилированный в asm.js интерпретатор CPython, а Skulpt реализует интерпретатор на JavaScript). Итоговая производительность большинства операций во встраиваемых в web-страницы Python-сценариях близка к производительности CPython. Задержка возникает только на этапе компиляции, но для её устранения предоставляется возможность загрузки предварительно скомпилированного в JavaScript кода, которая применяется для ускорения загрузки стандартной библиотеки (Brython предоставляет инструментарий для создания JavaScript-библиотек на основе модулей Python). <script type="text/python"> import time import math from browser import document import browser.timer content = document["content"] ... canvas = content.select_one(".clock") if hasattr(canvas, 'getContext'): ctx = canvas.getContext("2d") browser.timer.set_interval(set_clock, 100) show_hours() else: content.select_one('.navig_zone').html = "canvas is not supported" </script>