Выпуск Brython 3.9, реализации языка Python для web-браузеров

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|1.1, A.Stahl (ok), 11:18, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>Python вместо JavaScript
Можно подумать, что есть какая-то принципиальная разница. Говно с арахисом versus говно с изюмом.
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|2.4, Lex (??), 11:30, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Есть..
Одно как приходит, так и работает.
Другое - прежде чем заработает, нужно ещё скомпилить в первое, разумеется, на стороне пользователя и разумеется начинать это делать лишь по итогу полной загрузки скриптов, чтобы сам процесс загрузки скриптов был ещё дольше и тОрмозней, а время до прихода страницы в нормальное рабочее состояние от начала загрузки было ещё больше.
В своё время, подобным адепты LESS грешили, только там со стилями было.
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|3.11, Аноним (11), 12:11, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На Джаваскрипт работает как надо, на Brython-Beach опять всё тормозит.
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|2.14, Аноним (14), 12:22, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Преимущества JavaScript перед гвидобейсиком:
1) си-подобный синтаксис,
2) JIT-компиляция,
3) продуманная стд библиотека с оглядкой на industry leader -- Java,
4) развивается обратно-совместимо,
5) работает существенно быстрее.
Преимущества гвидобейсика перед JavaScript:
1) обычно предустановлен,
2) выгоден, т.к. никого не оставит без работы: нужно вечно переписывать код с пихтона на новый пихтон, а иногда еще с пихтона на си,
3) по какому-то недоразумению, родной язык апи тензорфлова.
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|3.18, funny.falcon (?), 12:33, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кроме обратной совместимости, все замечания про реализацию, а не про язык. Конечно, вбуханные Гуглом толстые пачки денег в v8 сделали JS одним из быстрейших языков. Если бы такое же количество денег (и такие же привлечённые специалисты) были вложены в Питон, он тоже был бы среди быстрейших. Но не судьба.
Если же сравнивать языки, то JS страдает от наследия нестрогой типизации, и прочих болезней скриптовых языков 80-90х годов прошлого столетия, в то время как Python часть этих изъянов изначально избежал, а часть полечил после.
Конечно, Python тоже не идеален. Но он заметно ближе к нему, чем JS.
Правда, если взять не JS, а TS, то расклад будет несколько другим. Думаю, что TS в итоге поглотит JS.
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|4.20, Аноним (14), 12:54, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все замечания про реализацию, а не про язык
Про реализацию лишь пункты 2 и 5, т.е. меньшинство пунктов. И сравнивать нужно не теоретические, а реальные языки, т.к. все плюсы и минусы проявляются только на практике.
> вбуханные Гуглом толстые пачки денег в v8 сделали JS одним из быстрейших языков
При этом любопытно, что у гугла не хватило денег перевести билд-скрипты в своем собственном хромиуме с пихтона-2 на пихтон-3. Настолько большую свинью подложил всем гвидончик.
> JS страдает от наследия нестрогой типизации
Совсем как си, где также можно ненамеренно присвоить ежику зайчика.
> Python тоже не идеален. Но он заметно ближе к нему, чем JS
Нет, не ближе.
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|2.15, Аноним (15), 12:25, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Python вместо JavaScript
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> Можно подумать, что есть какая-то принципиальная разница. Говно с арахисом versus говно с изюмом.
У многих аллергия на арахис.
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|3.29, Онаним (?), 14:24, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переживут. Для них на экране браузера уже будет очищенный выхлоп того самого арахиса, а есть его не обязательно.
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|1.3, Аноним (-), 11:28, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Из скрипта предоставляется полный доступ к элементам и событиям DOM.
Я тут думал в чём подвох. Ах вот оно что! Манипуляция "Документ Объект Модель" при помощи Питона. А чем им Жабо_Скрипт-то не понравился? Питон всё таки это полноценный язык программирования. Зачем его совать в браузер?
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|2.5, Lex (??), 11:32, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он толкается.. но лишь отчасти, ведь на стороне клиента он преобразуется в жс.
Обычный пихон-вэй чо
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|2.10, Fedd (ok), 12:10, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто потому что могут, ведь сегодня модно создавать проЭкты
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|3.31, Аноним (-), 14:43, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вчера нельзя было? сам-то хоть что-то создал за всю свою никчемную жизнь, иксперт?
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|1.6, Аноним (6), 11:42, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Астрологи объявяли неделю земноводных.
Количество видов змей (питонов) увеличилось в три раза.
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|2.7, Аноним (6), 11:44, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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cpython
jython (rip)
pypy
ironpython(?)
micropython
snek
brpython
кто еще знает?
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|4.12, Аноним (12), 12:12, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RustPython конечно же, который через WASI на изи заменяет сабжевую подделку.
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|2.28, Урри (?), 14:17, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Промисы то он умеет? а то как бы реальный жабострипт это давно не язык, а надстройка над фреймворком надстройки над другим фреймворком и асинхронная сеть.
Я так годика два назад запилил "лисп вместо жабоскрипта" - оказалось очень здорово, но только для хелловорлдов. Для чего-то сложнее - обломс, слишком много городить надо.
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|1.16, YetAnotherOnanym (ok), 12:25, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Подключив библиотеки brython.js и brython_stdlib.js, web-разработчик может использовать язык Python для определения логики работы сайта на стороне клиента, применяя Python вместо JavaScript
Тьфу, блин... А я уж подумал, что они плугин сделали, аналогично флэшу...
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|2.22, Аноним (22), 12:58, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С учётом того из чего состоят плагины/расширения для современных броузеров (тоже js), то можно считать и это плагином. ;)
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|1.30, Аноним (30), 14:30, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раз пошла такая пьянка, давайте HTML с XML на JSON переведем.
{"t": "html","c":{"t": "body", "c":{"JSONHTML"}}}
вместо
<html><body>XMLHTML</body></html>
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