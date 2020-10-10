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Выпуск Brython 3.9, реализации языка Python для web-браузеров

10.10.2020 10:41

Опубликован релиз проекта Brython 3.9 (Browser Python) с реализацией языка программирования Python 3 для выполнения на стороне web-браузера, позволяющей использовать Python вместо JavaScript для разработки скриптов для Web. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD. Новый выпуск примечателен обеспечением совместимости с Python 3.9 и обновлением стандартной библиотеки.

Подключив библиотеки brython.js и brython_stdlib.js, web-разработчик может использовать язык Python для определения логики работы сайта на стороне клиента, применяя Python вместо JavaScript. Для включения Python-кода на страницы используется тег <script> с mime-типом "text/python". Допускается как встраивание кода на страницу, так и загрузка внешних скриптов (<script type="text/python" src="test.py">). Из скрипта предоставляется полный доступ к элементам и событиям DOM. Помимо доступа к стандартной библиотеке Python предлагаются специализированные библиотеки для взаимодействия с DOM и JavaScript-библиотеками, такими как jQuery, D3, Highcharts и Raphael. Поддерживается использование CSS-фреймворков Bootstrap3, LESS и SASS.

Выполнение Python-кода из блоков <script> производится через предварительную компиляцию этого когда, выполняемую обработчиком Brython после загрузки страницы. Компиляция инициируется при помощи вызова функции brython(), например через добавление "<body onload="brython()">". На основе Python кода формируется представление на языке JavaScript, которое затем выполняется штатным JavaScript-движком браузера (для сравнения, проект PyPy.js предлагает для выполнения Python-кода в браузере скомпилированный в asm.js интерпретатор CPython, а Skulpt реализует интерпретатор на JavaScript).

Итоговая производительность большинства операций во встраиваемых в web-страницы Python-сценариях близка к производительности CPython. Задержка возникает только на этапе компиляции, но для её устранения предоставляется возможность загрузки предварительно скомпилированного в JavaScript кода, которая применяется для ускорения загрузки стандартной библиотеки (Brython предоставляет инструментарий для создания JavaScript-библиотек на основе модулей Python). 


<script type="text/python">

import time
import math

from browser import document
import browser.timer

content = document["content"]

...

canvas = content.select_one(".clock")

if hasattr(canvas, 'getContext'):
    ctx = canvas.getContext("2d")

    browser.timer.set_interval(set_clock, 100)
    show_hours()
else:
    content.select_one('.navig_zone').html = "canvas is not supported"

</script>


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/brython-dev...)
  2. OpenNews: Реализация языка Python на JavaScript и транслятор кода Python в JavaScript
  3. OpenNews: PyPy.js - реализация языка Python для web-браузеров
  4. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
  5. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  6. OpenNews: Работа по интеграции языка Python в web-браузеры
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53866-brython
Ключевые слова: brython, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:18, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >Python вместо JavaScript

    Можно подумать, что есть какая-то принципиальная разница. Говно с арахисом versus говно с изюмом.

     
     
  • 2.4, Lex (??), 11:30, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Есть..
    Одно как приходит, так и работает.

    Другое - прежде чем заработает, нужно ещё скомпилить в первое, разумеется, на стороне пользователя и разумеется начинать это делать лишь по итогу полной загрузки скриптов, чтобы сам процесс загрузки скриптов был ещё дольше и тОрмозней, а время до прихода страницы в нормальное рабочее состояние от начала загрузки было ещё больше.

    В своё время, подобным адепты LESS грешили, только там со стилями было.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:11, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На Джаваскрипт работает как надо, на Brython-Beach опять всё тормозит.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:22, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Преимущества JavaScript перед гвидобейсиком:

    1) си-подобный синтаксис,
    2) JIT-компиляция,
    3) продуманная стд библиотека с оглядкой на industry leader -- Java,
    4) развивается обратно-совместимо,
    5) работает существенно быстрее.

    Преимущества гвидобейсика перед JavaScript:

    1) обычно предустановлен,
    2) выгоден, т.к. никого не оставит без работы: нужно вечно переписывать код с пихтона на новый пихтон, а иногда еще с пихтона на си,
    3) по какому-то недоразумению, родной язык апи тензорфлова.

     
     
  • 3.18, funny.falcon (?), 12:33, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроме обратной совместимости, все замечания про реализацию, а не про язык. Конечно, вбуханные Гуглом толстые пачки денег в v8 сделали JS одним из быстрейших языков. Если бы такое же количество денег (и такие же привлечённые специалисты) были вложены в Питон, он тоже был бы среди быстрейших. Но не судьба.

    Если же сравнивать языки, то JS страдает от наследия нестрогой типизации, и прочих болезней скриптовых языков 80-90х годов прошлого столетия, в то время как Python часть этих изъянов изначально избежал, а часть полечил после.

    Конечно, Python тоже не идеален. Но он заметно ближе к нему, чем JS.

    Правда, если взять не JS, а TS, то расклад будет несколько другим. Думаю, что TS в итоге поглотит JS.

     
     
  • 4.20, Аноним (14), 12:54, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все замечания про реализацию, а не про язык

    Про реализацию лишь пункты 2 и 5, т.е. меньшинство пунктов. И сравнивать нужно не теоретические, а реальные языки, т.к. все плюсы и минусы проявляются только на практике.

    > вбуханные Гуглом толстые пачки денег в v8 сделали JS одним из быстрейших языков

    При этом любопытно, что у гугла не хватило денег перевести билд-скрипты в своем собственном хромиуме с пихтона-2 на пихтон-3. Настолько большую свинью подложил всем гвидончик.

    > JS страдает от наследия нестрогой типизации

    Совсем как си, где также можно ненамеренно присвоить ежику зайчика.

    > Python тоже не идеален. Но он заметно ближе к нему, чем JS

    Нет, не ближе.

     
  • 2.15, Аноним (15), 12:25, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Python вместо JavaScript
    >
    > Можно подумать, что есть какая-то принципиальная разница. Говно с арахисом versus говно с изюмом.

    У многих аллергия на арахис.

     
     
  • 3.29, Онаним (?), 14:24, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переживут. Для них на экране браузера уже будет очищенный выхлоп того самого арахиса, а есть его не обязательно.
     

  • 1.2, myhand (ok), 11:20, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    World domination.  Завидуйте.
     
  • 1.3, Аноним (-), 11:28, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из скрипта предоставляется полный доступ к элементам и событиям DOM.

    Я тут думал в чём подвох. Ах вот оно что! Манипуляция "Документ Объект Модель" при помощи Питона. А чем им Жабо_Скрипт-то не понравился? Питон всё таки это полноценный язык программирования. Зачем его совать в браузер?

     
     
  • 2.5, Lex (??), 11:32, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он толкается.. но лишь отчасти, ведь на стороне клиента он преобразуется в жс.
    Обычный пихон-вэй чо
     
  • 2.10, Fedd (ok), 12:10, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто потому что могут, ведь сегодня модно создавать проЭкты
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 14:43, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вчера нельзя было? сам-то хоть что-то создал за всю свою никчемную жизнь, иксперт?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:42, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявяли неделю земноводных.
    Количество видов змей (питонов) увеличилось в три раза.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:44, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    cpython
    jython (rip)
    pypy
    ironpython(?)
    micropython
    snek
    brpython

    кто еще знает?

     
     
  • 3.8, m.makhno (ok), 11:58, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <ul>
    ** Stackless Python
    ** CircuitPython
    </ul>
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:12, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RustPython конечно же, который через WASI на изи заменяет сабжевую подделку.
     
  • 2.23, user (??), 13:21, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Клоака в безопасности.
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 14:43, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твоей мамки?
     

  • 1.9, Аноним (12), 12:05, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец-то нормальный джаваскрипт подвезли
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:49, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Kotlin/JS ?
     
  • 2.28, Урри (?), 14:17, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Промисы то он умеет? а то как бы реальный жабострипт это давно не язык, а надстройка над фреймворком надстройки над другим фреймворком и асинхронная сеть.

    Я так годика два назад запилил "лисп вместо жабоскрипта" - оказалось очень здорово, но только для хелловорлдов. Для чего-то сложнее - обломс, слишком много городить надо.

     

  • 1.13, Аноним (13), 12:16, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я чот туплю, но браузер-то "чем" этот код выполнять будет??
     
     
  • 2.17, вцспс (?), 12:28, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот этим https://www.brython.info/src/brython.js
     
     
  • 3.21, Аноним (13), 12:56, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Быдлокод будет выполняться жопоскриптом?
     

  • 1.16, YetAnotherOnanym (ok), 12:25, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Подключив библиотеки brython.js и brython_stdlib.js, web-разработчик может использовать язык Python для определения логики работы сайта на стороне клиента, применяя Python вместо JavaScript

    Тьфу, блин... А я уж подумал, что они плугин сделали, аналогично флэшу...

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:58, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом того из чего состоят плагины/расширения для современных броузеров (тоже js), то можно считать и это плагином. ;)
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:30, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждем транслятора из javascript в
    bython
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:31, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bruhton
     
  • 1.26, Аноним (-), 13:50, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бухлон
     
  • 1.27, Аноним (27), 13:52, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    <петросян> Минимизатор для скриптом уже завезли?  </петросян>
     
  • 1.30, Аноним (30), 14:30, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз пошла такая пьянка, давайте HTML с XML на JSON переведем.
    {"t": "html","c":{"t": "body", "c":{"JSONHTML"}}}
    вместо
    <html><body>XMLHTML</body></html>
     
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