Нарушена работа поиска пакетов по Python-репозиторию PIP

|
|
|
|2.5, neAnonim (?), 22:17, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
+ еще сформировать и распарсить xml это же легко. питонист это не про эффективность
|
|
|
|3.8, Кровосток (?), 22:23, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это точно!
Периодически поглядываю Trac у проекта 0.A.D, и он также периодически вываливается в Service Unavailable.
Питон всё-таки неторопливая змея и прожорливая :)
|
|3.9, Аноним (4), 22:25, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Причем тут питон? Такие проблемы возникают из-за неправильной архитектуры, технологии тут не играют никакой роли. Инстаграм вон, например, на питоне прекрасно себя чувствует.
|
|
|
|4.12, Аноним (1), 22:32, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто питонисты любят pure python батарейки пихать везде, а это же дно по производительности. Сложно объяснить почему бы не выбрать нативные вместо этого. Например, тот же pycurl и больше возможностей имеет и в миллион раз быстрее requests, Но, это же не так "красиво" в коде будет, и видимо это единственная причина (пока тебе не придётся заниматься манки патчингом вместо того чтобы взять опять же pycurl).
|
|
|
|5.13, Аноним (4), 22:36, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да причем тут вообще конкретные технологии? Ты хоть на питоне напиши с самыми быстрыми либами, хоть на си, хоть на асемблере, рано или поздно ты упрешься в производительность одного сервера и тебе придется горизонтально масштабироваться. А невозможность горизонтально масштабироваться это архитектурная проблема.
|
|
|
|6.14, Аноним (1), 22:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем в данном случае горизонтально маштабироваться? Купить новый ДЦ под никем невостребованный функционал вместо того чтобы отскалировать в разумных пределах? Ну и чем проще масштабировать, тем выше накладные расходы, на каких-то направлениях серьёзные нагрузки могут просто быть не предусмотрены сознательно.
|
|6.16, Аноним (16), 23:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если питон в 20 раз медленнее - то это "рано или поздно" настанет рано. И если для питона это год, то для С - аж 20 лет, за которые либо ишак либо эмир сдохнет.
"Рано или поздно", хех.
|
|5.21, Аноним (21), 23:36, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Сложно объяснить почему бы не выбрать нативные вместо этого.
Почему же, очень даже легко. Нативные - этш перекомпиляция всех либ при каждом обновлении дистра. Перекомпиляцию должен брать на себя дистр в идеале, а в реале в пакетах дистра во-первых говно мамонта, а во-вторых зачастую они вообще бывают нерабочими, потому что всем мейнтейнерам по***.
|
|3.18, Wilem82 (?), 23:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В чо такова, сначала весь хмл в память, потом в дом, потом ебануть сверху xpath, достать те два значения, ради которых это всё делалось, и тд. А, ещё на каждом шагу надо синхронно логировать происходящее на диск. А потом отключить поиск потому, что xml тормозит - плохая технология, причина выявлена, фикс наложен. А что касается тормознутости питона, вы видимо в 90-ых застряли - память сейчас дешёвая, процы быстрые (пох что питон треды нормально не умеет), так что идите обратно под камень, ретрограды.
|
|
|
|
|
|3.22, Аноним (1), 23:40, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дык xmlrpc это разве не жсон? ВОТ МЫ И ВЫЯСНИЛИ: ЖСОН ВО ВСЁМ ВИНОВАТ!11 Xml кстати вполне себе быстрый и эффективный, какие с ним проблемы могут быть? Ну если не упарываться по xmlscript или как там его, чисто для сериализации данных.
|
|1.10, Аноним (10), 22:28, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вспоминаются запросы к DTD файлам, от которых как-то сайту W3C поплохело. Кэширование это сложно. У нас тут, понимаете ли, ОНЛАЙН.
|
|1.11, RomanCh (ok), 22:29, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Поскольку ранее предлагалось удалить возможность поиска, то велика вероятность откладывания решения проблемы и объявления устаревшей имевшейся ранее функциональности поиска.
Решение достойное достойнешего из отстойнеших :)
|
|1.15, Аноним (15), 23:11, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я правильно понимаю, что это глобальная проблема и теперь никто не может загрузить пакет через pip?
|
|
|
|
|
|3.20, Wilem82 (?), 23:32, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правильно, питонистам некогда думать про circuit breaker-ы, rate limiter-в и прочие слишком сложные сложности software engineering - надо фичи поскорее писать, язык же такой удобный и ненапряжный, написал одну строку - и уже всё в продакшене, не то, что у ретроградов.
|