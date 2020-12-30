Нарушена работа поиска пакетов по Python-репозиторию PIP

2.5 , neAnonim ( ? ), 22:17, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – + еще сформировать и распарсить xml это же легко. питонист это не про эффективность

3.8 , Кровосток ( ? ), 22:23, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это точно! Периодически поглядываю Trac у проекта 0.A.D, и он также периодически вываливается в Service Unavailable. Питон всё-таки неторопливая змея и прожорливая :)

3.9 , Аноним ( 4 ), 22:25, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Причем тут питон? Такие проблемы возникают из-за неправильной архитектуры, технологии тут не играют никакой роли. Инстаграм вон, например, на питоне прекрасно себя чувствует.

4.12 , Аноним ( 1 ), 22:32, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто питонисты любят pure python батарейки пихать везде, а это же дно по производительности. Сложно объяснить почему бы не выбрать нативные вместо этого. Например, тот же pycurl и больше возможностей имеет и в миллион раз быстрее requests, Но, это же не так "красиво" в коде будет, и видимо это единственная причина (пока тебе не придётся заниматься манки патчингом вместо того чтобы взять опять же pycurl).

5.13 , Аноним ( 4 ), 22:36, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да причем тут вообще конкретные технологии? Ты хоть на питоне напиши с самыми быстрыми либами, хоть на си, хоть на асемблере, рано или поздно ты упрешься в производительность одного сервера и тебе придется горизонтально масштабироваться. А невозможность горизонтально масштабироваться это архитектурная проблема.

6.14 , Аноним ( 1 ), 22:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем в данном случае горизонтально маштабироваться? Купить новый ДЦ под никем невостребованный функционал вместо того чтобы отскалировать в разумных пределах? Ну и чем проще масштабировать, тем выше накладные расходы, на каких-то направлениях серьёзные нагрузки могут просто быть не предусмотрены сознательно.

6.16 , Аноним ( 16 ), 23:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если питон в 20 раз медленнее - то это "рано или поздно" настанет рано. И если для питона это год, то для С - аж 20 лет, за которые либо ишак либо эмир сдохнет. "Рано или поздно", хех.

5.21 , Аноним ( 21 ), 23:36, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сложно объяснить почему бы не выбрать нативные вместо этого. Почему же, очень даже легко. Нативные - этш перекомпиляция всех либ при каждом обновлении дистра. Перекомпиляцию должен брать на себя дистр в идеале, а в реале в пакетах дистра во-первых говно мамонта, а во-вторых зачастую они вообще бывают нерабочими, потому что всем мейнтейнерам по***.

6.23 , Аноним ( 1 ), 23:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откройте для себя venv с pip. Зачем так страдать?

3.18 , Wilem82 ( ? ), 23:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В чо такова, сначала весь хмл в память, потом в дом, потом ебануть сверху xpath, достать те два значения, ради которых это всё делалось, и тд. А, ещё на каждом шагу надо синхронно логировать происходящее на диск. А потом отключить поиск потому, что xml тормозит - плохая технология, причина выявлена, фикс наложен. А что касается тормознутости питона, вы видимо в 90-ых застряли - память сейчас дешёвая, процы быстрые (пох что питон треды нормально не умеет), так что идите обратно под камень, ретрограды.

