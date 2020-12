Нарушена работа поиска пакетов по Python-репозиторию PIP

С 14 декабря перестал работать поиск ("pip search") в репозитории Python-пакетов PIP. Причиной является большой поток запросов XMLRPC, негативно влияющих на инфраструктуру. Источник запросов определяется, но, по всей видимости, причиной является не злой умысел, а необдуманное включение "pip search" в некие автоматизированные контейнеры. Поскольку ранее предлагалось удалить возможность поиска, то велика вероятность откладывания решения проблемы и объявления устаревшей имевшейся ранее функциональности поиска. $ pip search zlo ... Fault: {Fault -32500: "RuntimeError: PyPI's XMLRPC API has been temporarily disabled due to unmanageable load and will be deprecated in the near future. See https://status.python.org/ for more information."