The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Нарушена работа поиска пакетов по Python-репозиторию PIP

30.12.2020 21:18

С 14 декабря перестал работать поиск ("pip search") в репозитории Python-пакетов PIP. Причиной является большой поток запросов XMLRPC, негативно влияющих на инфраструктуру.

Источник запросов определяется, но, по всей видимости, причиной является не злой умысел, а необдуманное включение "pip search" в некие автоматизированные контейнеры. Поскольку ранее предлагалось удалить возможность поиска, то велика вероятность откладывания решения проблемы и объявления устаревшей имевшейся ранее функциональности поиска. 



   $ pip search zlo
   ...
   Fault: {Fault -32500: "RuntimeError: PyPI's XMLRPC API has been
   temporarily disabled due to unmanageable load and will be deprecated 
   in the near future. See https://status.python.org/ for more information."


  1. Главная ссылка к новости (https://status.python.org/...)
  2. OpenNews: Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.9
  4. OpenNews: Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем
  5. OpenNews: Выпуск Brython 3.9, реализации языка Python для web-браузеров
  6. OpenNews: Выпуск Pyston 2, реализации языка Python с JIT-компилятором
Автор новости: Дущт
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54335-python
Ключевые слова: python, pip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:02, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо было просто переписать на си.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:09, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спроси у Фроктала.
     

  • 1.2, Анын (ok), 22:02, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фу на Питоне кодить.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:13, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ну, они на каждый запрос базу теребят, что ли?
     
     
  • 2.5, neAnonim (?), 22:17, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    + еще сформировать и распарсить xml это же легко. питонист это не про эффективность
     
     
  • 3.8, Кровосток (?), 22:23, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это точно!

    Периодически поглядываю Trac у проекта 0.A.D, и он также периодически вываливается в Service Unavailable.

    Питон всё-таки неторопливая змея и прожорливая :)

     
  • 3.9, Аноним (4), 22:25, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Причем тут питон? Такие проблемы возникают из-за неправильной архитектуры, технологии тут не играют никакой роли. Инстаграм вон, например, на питоне прекрасно себя чувствует.
     
     
  • 4.12, Аноним (1), 22:32, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто питонисты любят pure python батарейки пихать везде, а это же дно по производительности. Сложно объяснить почему бы не выбрать нативные вместо этого. Например, тот же pycurl и больше возможностей имеет и в миллион раз быстрее requests, Но, это же не так "красиво" в коде будет, и видимо это единственная причина (пока тебе не придётся заниматься манки патчингом вместо того чтобы взять опять же pycurl).
     
     
  • 5.13, Аноним (4), 22:36, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да причем тут вообще конкретные технологии? Ты хоть на питоне напиши с самыми быстрыми либами, хоть на си, хоть на асемблере, рано или поздно ты упрешься в производительность одного сервера и тебе придется горизонтально масштабироваться. А невозможность горизонтально масштабироваться это архитектурная проблема.
     
     
  • 6.14, Аноним (1), 22:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в данном случае горизонтально маштабироваться? Купить новый ДЦ под никем невостребованный функционал вместо того чтобы отскалировать в разумных пределах? Ну и чем проще масштабировать, тем выше накладные расходы, на каких-то направлениях серьёзные нагрузки могут просто быть не предусмотрены сознательно.
     
  • 6.16, Аноним (16), 23:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если питон в 20 раз медленнее - то это "рано или поздно" настанет рано. И если для питона это год, то для С - аж 20 лет, за которые либо ишак либо эмир сдохнет.

    "Рано или поздно", хех.

     
  • 5.21, Аноним (21), 23:36, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сложно объяснить почему бы не выбрать нативные вместо этого.

    Почему же, очень даже легко. Нативные - этш перекомпиляция всех либ при каждом обновлении дистра. Перекомпиляцию должен брать на себя дистр в идеале, а в реале в пакетах дистра во-первых говно мамонта, а во-вторых зачастую они вообще бывают нерабочими, потому что всем мейнтейнерам по***.

     
     
  • 6.23, Аноним (1), 23:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте для себя venv с pip. Зачем так страдать?
     
  • 3.18, Wilem82 (?), 23:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чо такова, сначала весь хмл в память, потом в дом, потом ебануть сверху xpath, достать те два значения, ради которых это всё делалось, и тд. А, ещё на каждом шагу надо синхронно логировать происходящее на диск. А потом отключить поиск потому, что xml тормозит - плохая технология, причина выявлена, фикс наложен. А что касается тормознутости питона, вы видимо в 90-ых застряли - память сейчас дешёвая, процы быстрые (пох что питон треды нормально не умеет), так что идите обратно под камень, ретрограды.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:19, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здравствуй ...опа, новый год!
     
  • 1.7, Нейромонашка (?), 22:19, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это спасибо контейнерным макакам, которые не могут по-человечески скрипты написать
     
     
  • 2.19, Wilem82 (?), 23:29, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вот контейнеры тоже виноваты, не только хмл.
     
     
  • 3.22, Аноним (1), 23:40, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык xmlrpc это разве не жсон? ВОТ МЫ И ВЫЯСНИЛИ: ЖСОН ВО ВСЁМ ВИНОВАТ!11 Xml кстати вполне себе быстрый и эффективный, какие с ним проблемы могут быть? Ну если не упарываться по xmlscript или как там его, чисто для сериализации данных.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:28, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспоминаются запросы к DTD файлам, от которых как-то сайту W3C поплохело. Кэширование это сложно. У нас тут, понимаете ли, ОНЛАЙН.
     
  • 1.11, RomanCh (ok), 22:29, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поскольку ранее предлагалось удалить возможность поиска, то велика вероятность откладывания решения проблемы и объявления устаревшей имевшейся ранее функциональности поиска.

    Решение достойное достойнешего из отстойнеших :)

     
  • 1.15, Аноним (15), 23:11, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что это глобальная проблема и теперь никто не может загрузить пакет через pip?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загрузить могут, но искать нет.
     
     
  • 3.20, Wilem82 (?), 23:32, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, питонистам некогда думать про circuit breaker-ы, rate limiter-в и прочие слишком сложные сложности software engineering - надо фичи поскорее писать, язык же такой удобный и ненапряжный, написал одну строку - и уже всё в продакшене, не то, что у ретроградов.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру