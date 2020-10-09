Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал новый выпуск языка программирования Snek 1.5, который можно рассматривать как упрощённый вариант языка Python, адаптированный для использования на встраиваемых системах, на которых недостаточно ресурсов для использования MicroPython и CircuitPython. Snek не претендует на полноценную поддержку языка Python, но может использоваться на чипах, имеющих всего 2КБ ОЗУ, 32 КБ Flash-памяти и 1КБ EEPROM. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Потребность в новом языке возникла в ходе преподавательской практики Кита Паккарда, который хотел бы использовать для обучения студентов язык, пригодный для применения на платах Arduino и напоминающий по своим задачам Lego Logo, но способный стать базисом для дальнейшего обучения программированию. Ключевыми требованиями к новому языку были текстовый характер (демонстрация реальных методов программирования, не завязанных на графический интерфейс и мышь), предоставление базиса для полноценного обучения программированию и компактность языка (способность выучить язык за несколько часов). В языке Snek используется семантика и синтаксис Python, но поддерживается лишь ограниченное подмножество возможностей. Одной из целей, которая учитывается при разработке, является сохранение обратной совместимости - программы на Snek могут выполняться с использованием полноценных реализаций Python 3. Т.е. студенты, знакомые с Snek, могут сразу перейти к продолжению изучения полноценного Python и использовать уже имеющиеся свои наработки при работе с Python. Snek портирован для широкого спектра встраиваемых устройств, включая платы Arduino, Feather/Metro M0 Express, Adafruit Crickit, Adafruit ItsyBitsy, Lego EV3 и µduino, предоставляет доступ к GPIO и различным периферийным устройствам. При этом проект также развивает собственный открытый микроконтроллер Snekboard (ARM Cortex M0 с 256КБ Flash и 32КБ ОЗУ), рассчитанный на использование со Snek или CircuitPython, и нацеленный на обучение и создание роботов с использованием деталей LEGO. Средства для создания Snekboard собраны в ходе крaудфандинга. Для разработки приложений на Snek может использоваться редактор кода Mu (патчи для поддержки) или собственная консольная интегрированная среда разработки Snekde, которая написана с использованием библиотеки Curses и предоставляет интерфейс для редактирования кода и взаимодействия с устройством через USB-порт (можно сразу сохранять программы в eeprom устройства и загружать код с устройства). В новом выпуске: Добавлен порт для платы Arduino Uno, который похож на порт для платы Duemilanove, но включает замену прошивки для Atmega 16u2.

Добавлена корректная поддержка цепочек операций сравнения (a < b < c).

Для плат Adafruit Circuit Playground Express обеспечена возможность вывода звука.

Для плат Duemilanove задействован загрузчик Optiboot, позволяющий заменить Snek, чтобы обойтись без применения отдельного устройства для программирования. Помимо Snek Кит Паккард также развивает стандартную Си-библиотеку PicoLibc, которую можно использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ.



