Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем

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|1.1, Аноним (1), 11:57, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Бу-га-га... Вот и Питон, изначально создававшийся как "простой", стал типа C++
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|3.3, Аноним (3), 12:03, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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и именно из-за их отсутствия люди многое переписывают в виде модулей на C.
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|1.8, Аноним (-), 12:21, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Киту Паккарду спасибо прежде всего за xrandr, ну и если жизнь столкнет с платами типа Ардуино, возможно буду пользовать. Спасибо Кит.
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|1.9, InuYasha (??), 12:21, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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- Goby wut ur doin?
- Pro gammin, Dolan.
- Goby, wut langage is dat?
- Snek, Dolan..
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|1.10, m.makhno (ok), 12:26, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> который можно рассматривать как упрощённый вариант языка Python
Назывался бы сабж snack'ом, можно было бы объяснить название так: если питон принять за полноценный обед, то снэк будет лёгким перекусом. Бугагашенька. Спасибо за внимание.
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|2.20, onanim (?), 14:08, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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название взято из широко известного в узких кругах выражения "no step on snek"
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|1.11, Аноним (-), 12:55, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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круто, теперь хейтерам питона можно будет рассказывать про 2КБ ОЗУ и снек. я теперь на всяких hll буду смотреть свысока, так как снек это по сути питоно-ассемблерный диалект
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|2.13, Аноним (13), 13:14, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну, сначала надо выяснить, насколько ограниченным подмножеством питона он является, чтобы смело хейтерам это предъявлять. Утрируя - может там только сложение двух целочисленных переменных было реализовано и теперь в версии 1.5 можно сложить три такие переменные.
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|1.12, Аноним (6), 13:01, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Одной из целей, которая учитывается при разработке, является сохранение обратной совместимости
а в самом-то питоне совместимость регулярно ломают
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|1.15, Пингвин Такс (?), 13:35, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда там уже edge выходит, кто-нибудь знает?
Все компы на Винде, привязаны к edge. Не охота ради одного Линукс ставить везде Хром :)
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|1.17, Webmonkey (?), 13:44, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять эти грабли. Зачем учить плохому?
Нужен был язык со строгой статической типизацией, но нет, давайте возьмем питон.
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|2.18, Аноним (18), 14:02, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С учётом того что в английском языке "студент" - не только как в нашем про высшее образование, а вообще ближе к просто "учащийся", то может быть изначально речь о младших школьниках была, особенно с учётом упоминания роботов из деталей лего. Вот им самое оно без строгой типизации для общего знакомства...
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|3.23, YetAnotherOnanym (ok), 14:42, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. А потом оно вырастет и будет ...рить код на "лёгком в освоении языке", даже не догадываясь, насколько поверхностны и ограничены его познания в программировании.
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|3.24, Аноним84701 (ok), 15:05, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> то может быть изначально речь о младших школьниках была, особенно с
> учётом упоминания роботов из деталей лего. Вот им самое оно без
> строгой типизации для общего знакомства...
Там введение "History and Motivations" начинается с:
> Teaching computer programming to students in the 10-14 age range offers some interesting challenges.
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|1.21, Аноним (21), 14:34, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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питон, микропитон, снэг. что только не придумают, чтобы отступно-ориентированные языки развивать. Ну и само собой вся мегабаза библиотек питона автоматом встраивается.
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