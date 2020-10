Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем

> то может быть изначально речь о младших школьниках была, особенно с

> учётом упоминания роботов из деталей лего. Вот им самое оно без

> строгой типизации для общего знакомства... Там введение "History and Motivations" начинается с:

> Teaching computer programming to students in the 10-14 age range offers some interesting challenges.

>