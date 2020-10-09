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Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем

09.10.2020 11:37

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал новый выпуск языка программирования Snek 1.5, который можно рассматривать как упрощённый вариант языка Python, адаптированный для использования на встраиваемых системах, на которых недостаточно ресурсов для использования MicroPython и CircuitPython. Snek не претендует на полноценную поддержку языка Python, но может использоваться на чипах, имеющих всего 2КБ ОЗУ, 32 КБ Flash-памяти и 1КБ EEPROM. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Потребность в новом языке возникла в ходе преподавательской практики Кита Паккарда, который хотел бы использовать для обучения студентов язык, пригодный для применения на платах Arduino и напоминающий по своим задачам Lego Logo, но способный стать базисом для дальнейшего обучения программированию. Ключевыми требованиями к новому языку были текстовый характер (демонстрация реальных методов программирования, не завязанных на графический интерфейс и мышь), предоставление базиса для полноценного обучения программированию и компактность языка (способность выучить язык за несколько часов).

В языке Snek используется семантика и синтаксис Python, но поддерживается лишь ограниченное подмножество возможностей. Одной из целей, которая учитывается при разработке, является сохранение обратной совместимости - программы на Snek могут выполняться с использованием полноценных реализаций Python 3. Т.е. студенты, знакомые с Snek, могут сразу перейти к продолжению изучения полноценного Python и использовать уже имеющиеся свои наработки при работе с Python.

Snek портирован для широкого спектра встраиваемых устройств, включая платы Arduino, Feather/Metro M0 Express, Adafruit Crickit, Adafruit ItsyBitsy, Lego EV3 и µduino, предоставляет доступ к GPIO и различным периферийным устройствам. При этом проект также развивает собственный открытый микроконтроллер Snekboard (ARM Cortex M0 с 256КБ Flash и 32КБ ОЗУ), рассчитанный на использование со Snek или CircuitPython, и нацеленный на обучение и создание роботов с использованием деталей LEGO. Средства для создания Snekboard собраны в ходе крaудфандинга.

Для разработки приложений на Snek может использоваться редактор кода Mu (патчи для поддержки) или собственная консольная интегрированная среда разработки Snekde, которая написана с использованием библиотеки Curses и предоставляет интерфейс для редактирования кода и взаимодействия с устройством через USB-порт (можно сразу сохранять программы в eeprom устройства и загружать код с устройства).

В новом выпуске:

  • Добавлен порт для платы Arduino Uno, который похож на порт для платы Duemilanove, но включает замену прошивки для Atmega 16u2.
  • Добавлена корректная поддержка цепочек операций сравнения (a < b < c).
  • Для плат Adafruit Circuit Playground Express обеспечена возможность вывода звука.
  • Для плат Duemilanove задействован загрузчик Optiboot, позволяющий заменить Snek, чтобы обойтись без применения отдельного устройства для программирования.

Помимо Snek Кит Паккард также развивает стандартную Си-библиотеку PicoLibc, которую можно использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ.

  1. Главная ссылка к новости (https://keithp.com/pipermail/s...)
  2. OpenNews: Доступна стандартная Си-библиотека PicoLibc 1.1
  3. OpenNews: Кит Паккард поможет Valve улучшить графическую подсистему Linux
  4. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53860-snek
Ключевые слова: snek, python, micropython
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:57, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Бу-га-га... Вот и Питон, изначально создававшийся как "простой", стал типа C++
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:59, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только без постоянных переполнений буфера.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:03, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    и именно из-за их отсутствия люди многое переписывают в виде модулей на C.
     
  • 3.19, YetAnotherOnanym (ok), 14:03, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научитесь складывать и вычитать натуральные числа и у вас не будет переполнений буфера.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:06, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    микропайтон - это хорошо
     
  • 1.5, Угабуга (?), 12:09, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    I'm a snek
    https://www.youtube.com/watch?v=Ti4sqG85FU4
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:12, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    язычок-то безопасный?
     
  • 1.7, Минона (ok), 12:15, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оберон-07
     
  • 1.8, Аноним (-), 12:21, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Киту Паккарду спасибо прежде всего за xrandr, ну и если жизнь столкнет с платами типа Ардуино, возможно буду пользовать. Спасибо Кит.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:39, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wiring же.
     

  • 1.9, InuYasha (??), 12:21, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - Goby wut ur doin?
    - Pro gammin, Dolan.
    - Goby, wut langage is dat?
    - Snek, Dolan..
     
  • 1.10, m.makhno (ok), 12:26, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > который можно рассматривать как упрощённый вариант языка Python

    Назывался бы сабж snack'ом, можно было бы объяснить название так: если питон принять за полноценный обед, то снэк будет лёгким перекусом. Бугагашенька. Спасибо за внимание.

     
     
  • 2.20, onanim (?), 14:08, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    название взято из широко известного в узких кругах выражения "no step on snek"
     

  • 1.11, Аноним (-), 12:55, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    круто, теперь хейтерам питона можно будет рассказывать про 2КБ ОЗУ и снек. я теперь на всяких hll буду смотреть свысока, так как снек это по сути питоно-ассемблерный диалект
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:14, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну, сначала надо выяснить, насколько ограниченным подмножеством питона он является, чтобы смело хейтерам это предъявлять. Утрируя - может там только сложение двух целочисленных переменных было реализовано и теперь в версии 1.5 можно сложить три такие переменные.
     

  • 1.12, Аноним (6), 13:01, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Одной из целей, которая учитывается при разработке, является сохранение обратной совместимости

    а в самом-то питоне совместимость регулярно ломают

     
  • 1.14, Аноним (14), 13:22, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ух какая годнота.

    Для скриптоты вполне можно попробовать.

     
  • 1.15, Пингвин Такс (?), 13:35, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда там уже edge выходит, кто-нибудь знает?
    Все компы на Винде, привязаны к edge. Не охота ради одного Линукс ставить везде Хром :)
     
  • 1.17, Webmonkey (?), 13:44, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять эти грабли. Зачем учить плохому?
    Нужен был язык со строгой статической типизацией, но нет, давайте возьмем питон.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:02, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С учётом того что в английском языке "студент" - не только как в нашем про высшее образование, а вообще ближе к просто "учащийся", то может быть изначально речь о младших школьниках была, особенно с учётом упоминания роботов из деталей лего. Вот им самое оно без строгой типизации для общего знакомства...
     
     
  • 3.23, YetAnotherOnanym (ok), 14:42, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. А потом оно вырастет и будет ...рить код на "лёгком в освоении языке", даже не догадываясь, насколько поверхностны и ограничены его познания в программировании.
     
  • 3.24, Аноним84701 (ok), 15:05, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то может быть изначально речь о младших школьниках была, особенно с
    > учётом упоминания роботов из деталей лего. Вот им самое оно без
    > строгой типизации для общего знакомства...

    Там введение "History and Motivations" начинается с:
    > Teaching computer programming to students in the 10-14 age range offers some interesting challenges.
    >

     

  • 1.21, Аноним (21), 14:34, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    питон, микропитон, снэг. что только не придумают, чтобы отступно-ориентированные языки развивать. Ну и само собой вся мегабаза библиотек питона автоматом встраивается.
     
  • 1.22, Annoynymous (ok), 14:36, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть кто-то ещё думает о памяти в этом мире.
     
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