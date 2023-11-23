Выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более трёх лет не обновлялась. Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Среди изменений в новой версии: Добавлена поддержка образов ядра в формате UKI (Unified Kernel Image), генерируемых в инфраструктуре дистрибутива и заверенных цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС.

При установке проприетарных драйверов NVIDIA обеспечена установка пакета nvidia-dkms.

Добавлен параметр "--skip-ntp" для отключения определения и проверки NTP-сервера для систем, на которых время устанавливается вручную.

Добавлена проверка наличия более новой версии при запуске archinstall.



