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Выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

23.11.2023 15:11

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более трёх лет не обновлялась.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка образов ядра в формате UKI (Unified Kernel Image), генерируемых в инфраструктуре дистрибутива и заверенных цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС.
  • При установке проприетарных драйверов NVIDIA обеспечена установка пакета nvidia-dkms.
  • Добавлен параметр "--skip-ntp" для отключения определения и проверки NTP-сервера для систем, на которых время устанавливается вручную.
  • Добавлена проверка наличия более новой версии при запуске archinstall.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/archlinux/a...)
  2. OpenNews: Arch Linux переходит на yescrypt для хэширования паролей
  3. OpenNews: Обновление инсталлятора Archinstall 2.6, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  4. OpenNews: Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchLabs 2023.01.20
  6. OpenNews: Arch Linux прекратил поставку Python 2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60170-archlinux
Ключевые слова: archlinux, install
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:20, 23/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо.
     
  • 2, хлебушек (?), 15:21, 23/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Система с ежедневными мегатонными обновлениями не может в нормальный инсталлятор. Прост некогда, нужно перезагружать комп пять раз на дню, зато пакеты свежие, свееежайшиииие!
     
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